Ради игроков убрали камеры, новая система повторов на кортах. Чего ждать от Уимблдона-2026

С 29 июня по 12 июля 2026 года состоится Уимблдон – третий турнир «Большого шлема» в сезоне и единственный, который проходит на травяном покрытии.

Уимблдон славится своим консерватизмом, но в последние годы даже в Лондоне не стесняются внедрять некоторые новшества. Что интересного будет на турнире в этом году?

Уимблдон — старейший и самый престижный теннисный турнир в мире. Впервые он был проведён в 1877 году во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Здесь же соревнования проходят по сей день. Это заметно отличает Уимблдон от других «Шлемов». Australian Open в разное время проводился в пяти городах Австралии (Мельбурн, Сидней, Аделаида, Брисбен, Перт) и даже заезжал в Новую Зеландию (Крайстчёрч, Гастингс). US Open проходил в Ньюпорте и Филадельфии, а также в различных небольших городах штата Нью-Йорк. «Ролан Гаррос» всегда базировался в Париже, но игрался на разных аренах.

Кортам Уимблдона не присваиваются имена знаменитых теннисистов, как на остальных «Шлемах». Здесь площадки имеют только номера — от №1 до №19. Нет только №13, место которого занимает Центральный корт – главная площадка турнира вместимостью 15 тысяч зрителей. В 2009 году здесь поставили раздвижную крышу для защиты от дождя. Это погодное явление слишком часто срывает матчи в Лондоне, так что в XXI веке от такой инновации было сложно отказаться при всей консервативности британцев.

Центральный корт Уимблдона Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Корт №1 – второй по значимости на турнире с вместимостью 12 345 человек. В 2019-м здесь тоже поставили раздвижную крышу. На других площадках её пока нет, поэтому на первой неделе паузы в матчах вполне могут быть более чем частым явлением.

Корт №2 входит в топ-3 по важности на Уимблдоне. Он рассчитан на 4000 зрителей и известен своей необычной историей. Данную площадку называют «кладбищем чемпионов», поскольку многие бывшие первые ракетки мира и чемпионы Уимблдона с завидным постоянством проигрывали здесь низкорейтинговым соперникам. Ивонн Гулагонг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Андре Агасси, Пит Сампрас, Мартина Хингис, Серена и Винус Уильямс – неполный список легенд, которые сразу же оступались, стоило только перевести их матчи на данную площадку. В частности, Агасси в 1996-м проигрывал соотечественнику Дагу Флеку, который за карьеру максимум был 108-й ракеткой мира. Семикратный чемпион Уимблдона Сампрас в 2002-м уступил швейцарцу Жоржу Бастлю, лучший результат которого – 71-е место в рейтинге ATP. Все 19 кортов Уимблдона в сумме вмещают 39 000 зрителей.

Игроки смогут оспорить решения судей на Уимблдоне-2026

Дресс-код «все в белом» не меняется много лет, как и фирменный десерт турнира – знаменитая клубника со сливками. В остальном британцы стараются идти в ногу со временем.

Организаторы Уимблдона в этом году введут систему видеоповторов, которая позволит игрокам оспаривать решения судьи на вышке. Теннисисты не смогут опротестовать решения электронной системы определения аута (ELC), но смогут использовать технологию для проверки того, отскочил ли мяч дважды или коснулся ракетки или тела соперника. Такая же система видеоповторов давно используется на US Open и Australian Open. Только «Ролан Гаррос» сохраняет дань традициям и оставил линейных судей, а рефери на вышке в спорных моментах спускается и проверяет след от мяча.

«Технология видеоповторов на Уимблдоне будет внедрена на шести главных кортах: Центральном, корте №1, корте №2, корте №3, корте №12 и корте №18. Игрокам будет разрешено пересматривать конкретные решения, принятые главным судьей (например, «мяч дважды отскочил», «фол», «касание»), либо в момент окончания розыгрыша, когда игрок немедленно останавливает игру, либо сразу после завершения розыгрыша (в случае помехи)», — говорится в пресс-релизе Уимблдона.

Отмечается, что количество запрашиваемых пересмотров не будет ограничено. Технология будет доступна на Центральном и Первом кортах на протяжении всего турнира, а на остальных — до окончания всех матчей одиночного разряда на них. Кроме того, на табло во время всех матчей, включая квалификацию, будут введены визуальные индикаторы для электронного определения аута (ELC) в режиме реального времени, отображающие принятые решения. Видеоповторы будут использоваться отдельно от системы ELC.

Призовые рекордно увеличили, но не удовлетворили требование теннисистов

Призовой фонд Уимблдона вырос до рекордных £ 64,2 млн (около $ 86 млн). Это на 20% больше, чем в 2025 году, что является самым большим годовым приростом за всю историю соревнований. Чемпионы и финалисты в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат по £ 3,6 млн (рост на 20%) и £ 1,8 млн (рост на 18%) соответственно.

Всё это выглядит круто на бумаге, но игроки давно требуют увеличения доли доходов от турниров «Большого шлема» на уровне 22% от того, что получает сам мэйджор. £ 64,2 млн – это всего лишь 15,1% от выручки Уимблдона в 2025-м (£ 425 млн). В этом году турнир, как ожидается, заработает ещё больше, поэтому процент останется примерно таким же. Перед «Ролан Гаррос» из-за этого возникали бурные дискуссии – первые ракетки мира у женщин и мужчин Арина Соболенко, Янник Синнер и другие звёзды даже угрожали бойкотом.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Перед Уимблдоном ничего подобного не наблюдается, Вероятно, из-за того, что в Лондоне в целом платят побольше в сравнении с Парижем и Мельбурном. В этом году общие призовые на Australian Open составили 111,5 млн австралийских долларов ($ 75 млн), а на «Ролан Гаррос» — около $ 71 млн. Но на пресс-конференциях наверняка снова будет высказано недовольство.

Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джеванс на пресс-конференции сообщила, что в этом году на Уимблдоне игроки были готовы принять общий призовой фонд в размере £ 71 млн, но всё-таки до этой отметки не дотянули. Джеванс выразила разочарование по поводу чрезмерной сосредоточенности на доходах от турнира, учитывая, что AELTC является некоммерческим учреждением, а остальная часть его доходов направляется на развитие массового тенниса, инфраструктуру и другие турниры на травяных кортах.

Реформа для игроков после случая с Кори Гауфф на AO

Организаторы Уимблдона разослали игрокам письмо с указанием точных мест внекортовых камер и объяснением, как будут использоваться записи. Текст письма приводит журналист Джон Вертхайм.

Всего на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета расположено 10 внекортовых камер: две камеры в тренажёрном зале, четыре на тренировочных кортах и в зоне для разминки и по одной в двух проходах, у раздевалок, у зоны высадки транспорта и в ресторане для игроков.

«Записи с камер тщательно курируются нашей опытной внутренней командой и предоставляются нашим вещательным партнёрам. Цель — предоставить закулисный доступ, который выгодно демонстрирует игроков, нашу площадку и уникальную атмосферу турнира, при этом всегда уважая опыт игроков», — говорится в тексте письма организаторов Уимблдона.

Эта реформа вводится с целью избежания ситуаций вроде той, что случилась с американкой Кори Гауфф на Australian Open — 2026. Тогда Кори после поражения от Элины Свитолиной в четвертьфинале разбила ракетку в подтрибунном помещении. Этот момент засняли расставленные практически повсюду камеры. Гауфф и другие теннисисты жаловались на нарушение приватности, поэтому уже на «Ролан Гаррос» к их мнению прислушались и ограничили съёмки вне площадки. Уимблдон тоже решил двигаться в данном направлении. Камер будет меньше, а об их расположении сообщат теннисистам.

Скандал с уайлд-кард

В мужской сетке уайлд-кард от организаторов получили Григор Димитров, Стэн Вавринка, Джейкоб Фирнли, Артур Фери, Джек Пиннингтон-Джонс, Тоби Самуэль, Харри Уэнделкен и Феликс Гилл.

У женщин приглашение выдали финалистке «Ролан Гаррос» Майе Хвалиньске, а также Хэрриет Дарт, Алисии Дадни, Ханне Клагмен, Мике Стойсавлевич, Кэйти Суон и Мингэ Сюй. В последний момент пропуск получила 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, которая в 44 года возобновляет карьеру после четырёхлетнего перерыва. Уимблдон просто не мог отказать американке, учитывая огромное внимание к её персоне и статус в истории тенниса.

Обычно организаторы «Шлемов» дают уайлд-кард преимущественно местным игрокам. В Австралии, США и Франции также есть своего рода партнёрство, когда мэйджоры выдают пропуска представителям двух других стран.

Уимблдон отдаёт приоритет британцам. Исключение сделали только для легендарной Серены, а в мужской сетке решили поощрить завершающего карьеру трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринку и болгарского ветерана Григора Димитрова — полуфиналиста розыгрыша-2014.

110-й ракетке мира Вавринке не хватает именно Уимблдона для карьерного «Шлема». В 2001 году хорват Горан Иванишевич получил уайлд-кард в качестве №125 рейтинга ATP и взял титул. Вероятность повторения подобного чуда Стэном близка к нулю, но последний «Ролан Гаррос» доказал, что ставить на фаворитов с однозначной уверенностью не стоит и сказки порой случаются. 164-я ракетка мира Димитров получил возможность проявить себя после обидного снятия в прошлом году, когда он вёл 2:0 по сетам у Янника Синнера и получил травму.

Григор Димитров не доиграл матч с Янником Синнером на Уимблдоне-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

Обделёнными остались знаменитый француз Гаэль Монфис, который тоже завершает карьеру, а также финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос. Монфис не брал «Шлемы», но всё-таки является заслуженным ветераном. Кирьос – медийная личность и специалист по игре на траве. Ему тоже не нашлось места.

Главный скандал случился с отказом выдавать уайлд-кард 36-летнему британцу Даниэлю Эвансу, который сейчас является 297-й ракеткой мира. Эванс завершит карьеру после домашнего мэйджора, где гарантировано выступит только в квалификации, а не основной сетке.

«Было бы очень благородным жестом пригласить меня, но в этот раз такого не произошло. Обычно ожидаешь, что, прослужив своей стране достаточно лет, можешь получить приглашение на свой последний турнир, но со мной этого не случилось», — сказал Эванс.

Даниэль Эванс Фото: Harriet Lander/Getty Images

В 2024 году Эванс, на тот момент действующий чемпион «пятисотника» в Вашингтоне, отказался от защиты титула в США ради Олимпиады. Там он сыграл в паре с Энди Марреем на последнем турнире в карьере соотечественника. Из-за этого Даниэль выпал из топ-150 рейтинга и больше в сотню не возвращался. Никакого признания за эту жертву Эванс не получил, что очень разочаровало британских болельщиков. Даже под постом об уайлд-кард Серене любители тенниса критиковали организаторов за игнорирование Даниэля.

Трансляции ЧМ по футболу под запретом, собак брать нельзя

Некоторые странные для 2026 года ограничения всё-таки останутся. Например, организаторы запретили трансляции матчей чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике на экранах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Основная сетка Уимблдона пройдёт в период, когда на ЧМ будут играть матчи плей-офф и куда, вполне вероятно, пробьётся и сборная Англии. Некоторые из поединков состоятся в довольно удобное для Европы время, но гостям Всеанглийского клуба можно будет смотреть только теннис.

Нет никакой новой информации и по поводу допуска собак. Ряд теннисисток, включая россиянок Мирру Андрееву и Анну Калинскую, любят ездить на турниры с домашними питомцами. На Уимблдоне им придётся обойтись без них. На территорию Всеанглийского клуба допускаются только собаки-поводыри, а также служебные и поисковые псы. Эта политика действует уже много лет и пока не подлежит пересмотру.

В мужской и женской сетках возможны неожиданные чемпионы

Вторая ракетка мира и двукратный чемпион Уимблдона Карлос Алькарас пропустит Уимблдон из-за травмы запястья. Явным фаворитом в таких условиях становится Янник Синнер, но в памяти свежо физическое недомогание итальянца из-за жары на последнем «Ролан Гаррос», когда он лидировал 2:0 по сетам и 5:1 по геймам в третьей партии с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, но затем просто не мог нормально играть и растерял всё преимущество.

В Лондоне не так жарко, как в Париже. Кроме того, Синнер проходил тщательные медицинские обследования в Италии, чтобы выявить проблему со здоровьем и решить её. Но кто даст 100% гарантии, что у Янника снова не случится недомогание? За последний год он снимался с Цинциннати и Шанхая, страдал от жары в Австралии и Франции. Пятисетовый формат ТБШ создаёт риск плохого самочувствия Синнера буквально в любой момент, особенно если встреча затянется на три часа и более. На Уимблдоне-2024 Янник проиграл Даниилу Медведеву в пяти сетах и тоже жаловался на состояние.

Александр Зверев, Алекс де Минор, Тейлор Фриц, Даниил Медведев, Феликс Оже-Альяссим, Бен Шелтон, Новак Джокович, Флавио Коболли – игроки топ-10, которые потенциально могут побороться за титул Уимблдона. Зверев взял свой вожделенный первый мэйджор на «Ролан Гаррос», а в Лондоне у него нет истории успеха – немец никогда не добирался здесь дальше четвёртого круга. Фриц и Шелтон неплохо выступают на траве, но прогнозировать им победу на ТБШ слишком самонадеянно. Есть вопросы по форме де Минора, Медведева и Оже-Альяссима.

Семикратный чемпион Уимблдона Джокович получает едва ли не лучшую возможность наконец-то выиграть 25-й «Шлем» именно на Уимблдоне-2026, но существует немалая вероятность, что серб в 39 лет уже просто не выдерживает конкуренцию с молодёжью. Вылет от Жоао Фонсеки в третьем круге «Ролан Гаррос» укрепил уверенность в этом. Если Синнер по каким-то причинам не предстанет на корте в полную силу, то титул может взять кто-то сенсационный. Как минимум один из финалистов не из половины сетки Янника с высокой вероятностью будет неожиданным.

В женской сетке тоже всё запутано. Две первые ракетки мира Арина Соболенко и Елена Рыбакина заметно сбавили обороты после начала грунтовой части сезона и не пришли в себя на траве.

Елена Рыбакина Фото: Paul Harding/Getty Images

Соперницы поняли, что Соболенко и Рыбакину реально обыгрывать. Арина вообще получала «баранки» от Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» и Джессики Пегулы в Берлине, а Елена за последний месяц уступала не хватающим звёзд с неба Юлии Стародубцевой, Кэти Бултер и Александре Эале. Прошлогодняя чемпионка Ига Швёнтек играет слишком невнятно, поэтому в защиту титула полькой поверить сложно.

19-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос», но сможет ли она так же блистать на траве? Пока говорить с однозначной уверенностью рано. Не исключено, что Уимблдон получит очередную чемпионку типа Маркеты Вондроушовой или Барборы Крейчиковой. Не исключено, что из той же Чехии, представительницы которой очень хороши на траве и в конце недели взяли титулы на турнирах в Берлине (Линда Носкова) и Ноттингеме (Мари Боузкова). Хаотичность и нестабильность фаворитов в каком-то смысле разочаровывает, но при этом вряд ли сделает наблюдение за женской сеткой менее интересной.