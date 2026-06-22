«Решилась наконец сказать «Да». Серена сыграет в одиночке Уимблдона, но не все это поняли

Не так недавно общественность взбудоражили первые после длительной паузы выступления 44-летней Серены Уильямс, которые прошли на парных турнирах в Лондоне и Берлине. Теперь же теннисный мир потрясла ещё одна новость: 23-кратной чемпионке ТБШ дали уайлд-кард в одиночном разряде Уимблдона-2026! Рассказываем всё, что известно о скором участии легендарной американки в травяном мэйджоре.

Дебютным соревнованием Уильямс-младшей спустя четыре года отсутствия в туре стал «пятисотник» в Лондоне. На это соревнование Серена получила уайлд-кард в парном разряде с девятой ракеткой мира Викторией Мбоко. Первый матч американско-канадского дуэта сложился крайне удачно: теннисистки выбили из сетки опытных парниц Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф, получивших третий номер посева на турнире — 7:6, 6:2.

Уверенная победа 23-кратной чемпионки ТБШ после возвращения в тур не могла остаться без внимания общественности. В соцсетях многие известные журналисты восторженно отозвались об игре Серены и выразили надежду на её попадание в основную сетку Уимблдона-2026 в одиночном разряде с помощью уайлд-кард. А олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Линдси Вонн и вовсе приехала в Лондон, чтобы насладиться камбэком Уильямс.

Американская горнолыжница даже записала обращение к легендарной американке, где тепло поздравила её с победой и камбэком. «Поздравляю, Серена! Так горжусь тобой! Великая вернулась!» — сказала Линдси Вонн в видео, опубликованном пресс-службой WTA-тура в соцсетях.

В четвертьфинале Лондона Уильямс и Мбоко должны были сражаться с Лаурой Зигемунд и Лейлой Фернандес, однако канадско-американский дуэт не вышел на матч и снялся с «пятисотника». Причиной стала травма Виктории: теннисистка боролась с чешкой Каролиной Плишковой в одиночном разряде, получила повреждение по ходу сражения и отказалась от продолжения выступления.

Серена Уильямс (справа) и Виктория Мбоко Фото: Paul Harding/Getty Images

В соцсетях легендарная американка подвела итоги первого турнира после возвращения в спорт, а ещё пожелала травмированной Мбоко скорейшего восстановления. «Некоторые моменты значат больше, чем трофеи. Какая весёлая и памятная неделя на турнире в Лондоне. Спасибо всем, кто сделал её такой особенной. Желаю скорейшего выздоровления Виктории Мбоко. С нетерпением жду твоего возвращения на корт», — написала теннисистка.

После Лондона Уильямс-младшая отправилась на соревнование в Берлине, на которое организаторы предоставили ей уайлд-кард в паре с чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Но путь 23-кратной чемпионки ТБШ и 10-й ракетки мира по сетке немецкого «пятисотника» завершился после поражения от Джулианы Олмос и Эрин Рутлифф в первом круге — 4:6, 4:6 за 1 час 31 минуту.

История камбэка Серены не могла закончиться так быстро, поэтому совсем скоро стало известно о попадании американки в парную сетку Уимблдона-2026 благодаря уайлд-кард. На травяном ТБШ спортсменка составила дуэт не абы с кем, а со своей сестрой — семикратной чемпионкой ТБШ Винус Уильямс! Тандем теннисисток выиграл вместе аж 14 мэйджоров и три олимпийские золотые медали.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс с восторгом высказалась о грядущем выступлении сестёр Уильямс на Уимблдоне. «Это так волнительно. Здорово видеть, что все слухи, надежды многих людей, шёпоты в теннисном мире — в итоге то, ради чего, по‑моему, она пыталась вернуться. Просто увидеть их вдвоём на корте, да ещё и на Уимблдоне, — это действительно волнительно, и я с нетерпением жду, когда они выйдут, надеюсь, на Центральный корт или Корт №1. Просто увидеть это будет по‑настоящему большим моментом для тенниса и для его поклонников», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.

А обладатель титула US Open — 2003 Энди Роддик предположил, что Серена могла бы принять участие и в одиночном разряде. «Мы пока не знаем, как у неё обстоят дела с боковыми перемещениями, и не думаю, что спустя четыре года эта сторона игры заметно улучшится. Но, полагаю, она сможет выходить на корт и побеждать в одиночных матчах. Бо́льшую часть времени она будет удерживать свою подачу, и, думаю, ей нередко удастся брать подачу соперницы», — приводит слова Роддика Punto de break.

Похоже, организаторы Уимблдона тоже придерживаются мнения о конкурентоспособности американки в этом разряде, так что, помимо уайлд-кард в парный турнир травяного мэйджор, Уильямс-младшая получила специальное приглашение и в одиночку. При этом сама 23-кратная чемпионка ТБШ, как сообщает известный журналист Бен Ротенберг, до последнего сомневалась и не решалась принять этот вызов.

«Хотя она [Серена Уильямс] часто шутит, я думаю, что её ответ «Я не знаю» был честным. Ещё несколько дней назад она не была уверена в своём решении. Но поскольку она Серена Уильямс, Уимблдон был готов дать семикратной чемпионке турнира максимальное время на принятие решения. Теннисистка несколько дней тренировалась на кортах Уимблдона, после чего незадолго до позднего вечера воскресенья наконец приняла решение сказать «Да», — написал Ротенберг на сайте Bounces.

Теннисный мир бурно отреагировал на попадание легендарной американки в число участниц одиночного разряда Уимблдона-2026. Так, журналист Хосе Морон заявил, что за выступлением Серены на травяном ТБШ будут следить абсолютно все. «Это не новость месяца, даже не года… это может быть новость десятилетия. Серена Уильямс ВОЗВРАЩАЕТСЯ и делает это в 44 года после нескольких лет отсутствия. Не знаю, какой уровень мы увидим от неё, но одно точно: её возвращение заставит всех примкнуть к экранам телевизоров», — написал он в соцсетях.

«В 44 года 276 дней… Серена Уильямс возвращается на Уимблдон!» — восторженно высказался обозреватель Джорджо Спаллуто.

«Она [Серена] хорошо смотрелась в тех парных матчах, так почему бы не попробовать одиночные. Она также будет играть в дуэте на Уимблдоне с Винус. В отличие от Винус в последние годы, я не вижу, чтобы Серена выходила на корт просто для того, чтобы посоревноваться. Если долгое время в одиночке дела будут не очень, то я думаю, Серена вернётся к паре. Но всё равно она может сыграть ещё один Уимблдон», — написал в соцсетях известный аккаунт Tennis Updates.

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом Даниэль Эванс, который планирует завершить карьеру после Уимблдона-2026, остался без уайлд-кард в мужском одиночном разряде, в отличие от Серены в женской одиночке. 36-летний британец сейчас является 297-й ракеткой мира и выступит пока что только в квалификации домашнего мэйджора, в основную сетку ему ещё предстоит пробиться. «Было бы очень благородным жестом пригласить меня, но в этот раз такого не произошло. Обычно ожидаешь, что, прослужив своей стране достаточно лет, можешь получить приглашение на свой последний турнир, однако со мной этого не случилось», — сказал Эванс.

Экс четвёртая ракетка мира Грег Руседки отметил, что участие Уильямс в Уимблдоне поможет WTA-туру и теннису в целом, а также добавил, что ему тяжело строить ожидания на выступление Серены в одиночке. «Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно одержать семь побед за две недели. При этом у неё даже не было ни одного подготовительного турнира. Если говорить откровенно, игра в паре — это совсем не подготовка к одиночному разряду. Это совершенно другой теннис.

Но давайте посмотрим, что будет дальше. Это очень интересная новость. Это хорошо для WTA-тура и для тенниса в целом. И какое место может быть лучше для возвращения, чем Уимблдон? Когда речь идёт о Серене, никогда не знаешь, чего ожидать. Мы знали об уайлд-кард и участии в парном разряде, однако, судя по тренировкам, которые я видел на Уимблдоне на прошлой неделе, всё выглядело так, будто акцент сделан на одиночный разряд, одиночный разряд и ещё раз одиночный разряд.

Сейчас не могу сказать ничего определённого. Но если она тренировалась на протяжении шести месяцев, значит, относится к этому очень серьёзно. Посмотрим, что произойдёт. Пока что — матч за матчем. Честно говоря, понятия не имею, чего ожидать», – приводит слова Руседски Tennis 365.

Опасения Руседски понятны, ведь 44-летняя Серена станет второй самой возрастной теннисисткой, которая выступит в женском одиночном разряде Уимблдона. Старше американки была только Мартина Навратилова, которая приняла участие в Уимблдоне-2004 аж в 47 лет. Как бы то ни было, Уильямс-младшая одержала больше всего побед на турнирах «Большого шлема» в Открытую эру (367), а ещё она является обладательницей 23 мэйджоров.

Невозможно предположить, какая соперница достанется Серене в первом круге Уимблдона-2026, однако на стороне легендарной теннисистки будут колоссальнейший опыт, мастерство и класс, которыми не обладает ни одна из остальных участниц травяного ТБШ. При этом последний раз Уильямс-младшая выходила на корт в одиночном разряде почти четыре года назад: американка добралась до третьего круга US Open — 2022, где в итоге уступила представительнице Австралии Айле Томлянович.

А на Уимблдоне Серена последний раз побеждала аж семь лет назад! В 2019 году Уильямс-младшая дошла аж до решающего матча, где её обыграла Симона Халеп и не дала завоевать титул. После этого американка принимала участие в соревновании в 2021-м и 2022-м, однако оба раза зачехляла ракетку на стадии первого круга. Удастся ли 23-кратной чемпионке ТБШ прервать серию поражений на Уимблдоне? Скоро узнаем!

Женский Уимблдон пройдёт с 29 июня по 11 июля. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».