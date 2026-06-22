«А ведь у неё даже не нашли допинг». Бан чемпионки Уимблдона на 4 года вызвал шок

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года.

26-летняя Вондроушова объясняла случившееся тяжёлым психологическим состоянием. По словам теннисистки, сотрудник антидопингового агентства поздно вечером позвонил в дверь, не представившись и не соблюдая протокол.

Эксперты подтвердили у Вондроушовой острую стрессовую реакцию и тревожное расстройство. Через три дня она сдала тест другому сотруднику, но от дисквалификации со стороны Международного агентства обеспечения честности в теннисе (ITIA) спортсменку это не спасло.

Интересна версия произошедшего со стороны спортсменки.

«Каждый день мы обязаны находиться дома в течение одного конкретного часа для допинг-контроля. Я уважаю это правило – каждый день без исключения. Однако вечером офицер прибыл в 20:15 и сказал мне, что указанное мной время не имеет значения и что я должна пройти тест прямо сейчас. Когда я указала, что это вне моего временного окна для тестирования и является серьёзным вмешательством в мою личную жизнь, мне ответили: «Такова жизнь профессионального спортсмена». Нормально ли, что допинг-офицеры ночью сидят у нас дома в гостиной и ждут, пока мы сходим в туалет? Речь не о том, чтобы избежать тестирования – речь об уважении. Об уважении к правилам, которых мы придерживаемся, и к личной жизни, на которую мы имеем право после долгого дня тренировок и соревнований. Правила должны распространяться на всех. Даже на тех, кто следит за их соблюдением», — написала Маркета в соцсетях.

Маркета Вондроушова Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

О том, что Вондроушова может получить дисквалификацию, стало известно ещё в середине апреля. Маркета снова в социальных сетях прокомментировала слухи и пояснила, почему не предоставила пробу, указав, что офицер прибыл к ней домой ночью без надлежащих документов.

«Недавний инцидент с допинг-контролем произошёл потому, что я достигла предела своих возможностей после нескольких месяцев физического и психического стресса. Когда кто-то поздно ночью позвонил в мою дверь, не представившись должным образом и не соблюдая протокол, я отреагировала как человек, которому стало страшно. В тот момент речь шла о чувстве безопасности, а не о том, чтобы чего-либо избегать. Мне очень тяжело об этом говорить, но я хочу быть с вами откровенной по поводу своего психического здоровья. Долгое время я боролась с травмами, постоянным стрессом и проблемами со сном, из-за чего чувствовала себя истощённой и уязвимой. Это постепенно истощило меня сильнее, чем я, вероятно, осознавала в то время. Кроме того, многолетние сообщения с ненавистью и угрозами повлияли на то, насколько безопасно я чувствую себя в собственном пространстве.

В тот момент страх затуманил мой рассудок, и я просто не могла рационально оценить ситуацию. После того, что случилось с Петрой Квитовой, мы не относимся легкомысленно к незнакомцам, стучащимся в нашу дверь. Я пытаюсь постепенно вернуться в строй – как на корте, так и за его пределами. Теннис всегда был для меня всем миром, но сейчас я также сосредоточена на выздоровлении и на том, чтобы пережить это как можно лучше. Я всё ещё работаю над тем, чтобы очистить своё имя, но в то же время мне нужно заботиться о себе. Спасибо моему парню, моей семье и всем, кто меня поддерживал – это значит для меня больше, чем я могу выразить словами. А пока я немного отдохну и восстановлюсь», — отметила Маркета.

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, которую упомянула Вондроушова, перенесла операцию на левой руке и надолго выбыла из тенниса после того, как на неё напали с ножом в собственном доме в 2016 году. Конечно, сделал это не допинг-офицер, поэтому попытка Вондроушовой сослаться на трагический случай соотечественницы вполне ожидаемо не сработала.

Согласно антидопинговым правилам, наказание за отказ от тестирования должно быть таким же, как и в случае положительной пробы. Это сделано для того, чтобы все, кто принимает запрещённые вещества, не могли получить более короткое наказание за отказ.

Генеральный директор Международного агентства обеспечения честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус прокомментировала дисквалификацию Вондроушовой.

«Мы понимаем, что процесс тестирования неприятен, и признаём, что он создаёт дополнительную нагрузку для игроков, чья работа и без того связана с высоким уровнем давления и внимания. Однако это необходимо для защиты честной конкуренции. Безопасность и благополучие игроков и наших тестировщиков крайне важны для нас. Наши сотрудники хорошо обучены и работают профессионально, а пол свидетеля при тестировании всегда соответствует полу игрока. Они всегда имеют при себе удостоверения личности, а игроки могут проверить их личность и другими способами, если у них возникают сомнения», — заявила Мурхаус.

Во время слушания 26-летняя Вондроушова объяснила, что стресс и плохое психическое состояние повлияли на её способность принимать решения, а также указала на опасения за свою безопасность. Трибунал рассмотрел эти доводы, а также показания сотрудника допинг-контроля, который пытался провести тест, и пришёл к выводу, что представленные доказательства «не содержат убедительного оправдания» отказу от тестирования.

«Непредсказуемое тестирование – важнейший инструмент защиты чистого спорта. Независимый трибунал в итоге подтвердил этот принцип. Этот случай – важное напоминание о том, что игроков могут тестировать в любое время и в любом месте, а отказ от проверки связан с серьёзными последствиями», — дополнила свои аргументы Мурхаус.

Полное письменное решение по делу Вондроушовой будет опубликовано позже. Теннисистка имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Как и во всех делах ITIA, Маркете будет предоставлена независимая и конфиденциальная психологическая поддержка в рамках программы помощи игрокам.

«Мы рассмотрим письменные доводы и примем решение о наших дальнейших действиях. Сначала мы должны проконсультироваться с Маркетой. В данный момент я не хочу строить догадки о дальнейших шагах», — приводит слова адвоката Яна Экснера The Athletic.

Маркета Вондроушова после победы на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Срок дисквалификации Вондроушовой истечёт 21 июня 2030 года. Спортсменке тогда будет почти 31 год. Во время отстранения Вондроушова не имеет права участвовать в соревнованиях, тренировать или посещать мероприятия, организованные или санкционированные ITF, WTA, ATP, турнирами «Большого шлема» или национальными теннисными ассоциациями. Фактически это означает конец карьеры спортсменки, если благодаря апелляции ей не удастся снизить срок отстранения. Даже пару лет вне игры — слишком много, что доказывает пример экс первой ракетки мира Симоны Халеп, а четыре года без тенниса на топ-уровне являются приговором.

«Синнер и Швёнтек сдали положительные тесты, и им ничего не сделали, а ведь у Вондроушовой даже не нашли допинг, но дисквалифицировали на четыре года. ITIA – это настоящий цирк», — возмутился чешский спортивный обозреватель Ондржей Ковалик.

«Наказание вызывает споры, поскольку недавно Синнер был отстранён на три месяца, а Швентёк — вообще на один месяц! Срок наказания зависит от имени игрока?» — задаётся вопросом бразильский портал Forehand Brasil.

«Безумие», — отметил португальский журналист Жозе Моргаду.

Решение по Вондроушовой действительно очень жёсткое. Особенно на фоне щадящих наказаний для Янника Синнера и Иги Швёнтек, которые отделались лёгким испугом и продолжают спокойно играть на крупных турнирах. Возможно, Маркета сможет обжаловать дисквалификацию, но если не получится, то эту теннисистку на корте болельщики, похоже, больше не увидят.