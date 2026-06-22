На старте отбора состоится российское дерби с участием Алины Корнеевой и абсолютной дебютантки. А ещё сыграет Эрика Андреева, сестра Мирры.

Девять россиян и чемпионка ТБШ: кто выступит в мужской и женской квалификациях Уимблдона

В конце июня — начале июля в Лондоне состоится Уимблдон, единственный травяной турнир «Большого шлема». На неделе, начавшейся 22 июня, проходят квалификационные матчи в мужской и женской одиночных сетках. Сыграют в отборе и российские теннисисты и теннисистки. В мужской квалификации выступит один представитель России, а в женской — восемь наших девушек.

В скобках указаны место в рейтинге ATP/WTA и возраст.

Роман Сафиуллин (127, 28)

Именно Уимблдон является самым успешным ТБШ для Сафиуллина. Три года назад он сенсационно дошёл здесь до четвертьфинала. В 2024 году россиянин вышел в третий круг Уимблдона, и это второй его лучший результат на мэйджорах. А в минувшем сезоне Роман уступил в первом круге.

Сафиуллин, посеянный под 15-м номером в отборе, уже выиграл свой матч первого круга квалификации. Он прошёл австралийца Джейсона Маккейба — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 32 минуты. В первом сете Роман сделал один брейк, а во второй партии отыграл единственный брейк-пойнт и на тай-брейке дожал соперника. На первом мяче Сафиуллин взял 39 очков из 43 (91%), при том что процент попадания первой подачи составил 65%.

Во втором круге квалификации Сафиуллин сразится с бельгийцем Киммером Коппеянсом. А в финале его может ожидать встреча с датчанином Аугустом Хольмгреном (24).

Звёзд первой величины в отборе нет, но выделим узел сетки, в которой оказался грузин Николоз Басилашвили (6). Бывший 16-й номер рейтинга на старте квалификации встретится со шведом Элиасом Имером, во втором круге может встретиться с Тимофеем Скатовым (Казахстан), а в финале — с экс седьмой ракеткой мира Давидом Гоффеном.

Алина Корнеева (94, 18), Александра Шубладзе (186, 20)

Корнеева дважды играла в основных сетках турниров «Большого шлема». И на Australian Open 2024 года, и на «Ролан Гаррос» в этом сезоне Алина остановилась во втором круге. Квалификацию Уимблдона россиянка попробует пройти во второй раз. В прошлом году она уступила в первом круге отбора.

На старте квалификации состоится российское дерби: Корнеева, получившая третий номер посева, выйдет на корт с Александрой Шубладзе, которая никогда не играла не только в основных сетках мэйджоров, но даже в квалификации. В полуфинале одна из россиянок сразится либо с Нурией Бранкаччо, либо с Андреа Ласаро Гарсией, а в финале может пересечься с Химено Сакацумэ (19).

Алина Чараева (120, 24)

Чараева пока не играла в основных сетках на мэйджорах. Первую попытку пробиться на турнир она предприняла год назад. Тогда Алина уступила во втором круге квалификации. Ближе всего к цели она была на US Open того же года, когда проиграла в финале отбора. А квалификацию AO-2026 россиянка покинула после первого же матча.

Отбор этого Уимблдона Чараева (22) начнёт встречей с Элизабет Мандлик. Если россиянка победит американку, то во втором круге сыграет либо с француженкой Алис Рам, либо с немкой Каролиной Вернер. А в финале вероятна встреча с бывшей россиянкой Полиной Кудерметовой (11), которая теперь представляет Узбекистан.

Полина Яценко (155, 22)

Яценко лишь в этом сезоне дебютировала в квалификации на ТБШ. Однако пока не выиграла ни одного матча. И на Australian Open, и на «Ролан Гаррос» Полина выбывала после первого круга отбора. Первый матч этой квалификации она проведёт с испанской Лейре Ромеро Гормас. Во втором раунде Яценко может ждать Тамара Зиданшек (26), а в финале отбора — Эшлин Крюгер (2).

Татьяна Прозорова (171, 22)

Прозорова дебютировала в основной сетке ТБШ почти три года назад. На US Open 2023 года она проиграла в первом круге. С тех пор Татьяна не раз пробовала пробиться в основу на мэйджорах, но безуспешно. А в квалификации Уимблдона она выступит впервые.

В первом круге отбора Прозорова выйдет на корт с француженкой Кароль Монне. В случае победы россиянка в полуфинале может сыграть с Маяр Шериф (21), а в финале квалификации, не исключено, её соперницей будет бывшая представительница России Мария Тимофеева (Узбекистан), возглавившая посев.

Елена Приданкина (206, 20)

На «Ролан Гаррос» в этом году Приданкина дебютировала в основной сетке ТБШ, но проиграла в первом же матче. До этого Елена пять раз пробовала пробиться в основу мэйджоров, однако победила всего в двух матчах на том отрезке. На прошлогоднем Уимблдоне она уступила в первом круге отбора.

Квалификацию этого Уимблдона Приданкина начнёт встречей с француженкой Алис Тюбелло. В полуфинал отбора из этого узла турнирной сетки может выйти Сюзан Ламенс (27), а в финал — Кайтлин Кеведо (7).

Анастасия Гасанова (212, 27)

Гасанова дебютировала в основной сетке на мэйджорах более четырёх лет назад — на «Ролан Гаррос» 2022 года. Тогда она уступила в первом круге. То выступление пока остаётся единственным для Анастасии в основе ТБШ, хотя впоследствии она несколько раз выступала в отборочных соревнованиях.

Первой соперницей Гасановой в квалификации станет представительница США Варвара Лепченко. Теннисистка, которая выиграет этот матч, во втором круге отбора может встретиться с Эмерсон Джонс (29), а в финале — с Дарьей Семенистой (6).

Эрика Андреева (238, 21)

Старшая сестра Мирры уже семь раз играла в основных сетках ТБШ, но дальше второго круга не проходила. В основе Уимблдона Эрика выступала лишь однажды. В сезоне-2024 она дошла тут до второго круга, то есть до 1/32 финала.

Этот отбор Андреева-старшая начнёт матчем с китаянкой Есинь Ма. Далее у Эрики возможна встреча с Кейлой Дей (32), а в финале квалификации — с Катаржиной Кавой (14).

Эрика Андреева Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Также интересно, что выступит в отборе чемпионка US Open 2019 года Бьянка Андрееску. Канадская теннисистка занимает сейчас 180-е место в рейтинге WTA. Её первая соперница в квалификации — Полона Херцог из Словении. В полуфинале отбора Андрееску может сыграть с Хиль Белен Тайхман (24), а в финале — с Александрой Саснович (15).

Квалификация Уимблдона проходит с 22 по 25 июня. Соревнования в одиночных сетках начнутся 29 июня и завершатся 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».