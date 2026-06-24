Медведев повторит свой рекорд, а Мирре не дадут забрать титул? Чего ожидать от Уимблдона

Травяной сезон — самый короткий в теннисе. Он идёт всего пять недель. И особое место в нём занимает Уимблдон. Именно этот турнир «Большого шлема» является старейшим. И, как считают многие, наиболее престижным. Теннисисты и теннисистки, выигравшие Уимблдонский турнир, по праву могут считать, что побывали на вершине мира.

Особенности и опасности игры на траве подробно разобрала Надежда Петрова, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, основательница детской школы большого тенниса в Москве и Елабуге.

«Это необычное покрытие, совсем мало на нём проводится турниров, поэтому очень короткое время отводится на то, чтобы подготовиться, подстроиться, найти свою игру. Приходится кардинально менять свой стиль, играть более плоскими, мощными, плотными ударами. Очень хорошо проходит резаный, укороченный. Хорошо делать акцент на первую подачу, потому что за счёт неё можно выиграть много розыгрышей. С коротких мячей нужно стремиться вперёд к сетке. Стараться сокращать розыгрыши, играть в более атакующий теннис.

Отскок на этом покрытии сильно меняется, становится стелющимся, низким. Мячик, когда сильно пробиваешь, проскальзывает. Приходится подсаживаться гораздо ниже, включаются совсем другие группы мышц. Начинает беспокоить поясница. Также это покрытие очень травмоопасное. Сцепление не такое хорошее, как на других кортах. Если чуть начинает дождь моросить, сразу скользят ноги. Мы часто видим травмы коленей, тазобедренных суставов. Падений на траве гораздо больше. Так что нужно совсем по-другому ногами работать, включается мелкая моторика. Ты всё время подбираешься к мячу, стараешься цепляться за покрытие, чтобы ноги не разъехались. Тормозишь определённым образом. Эти все нюансы и отличают траву от других покрытий», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2016 года в паре Екатерина Макарова отметила, что в последнее время трава на Уимблдоне серьёзно изменилась.

«Трава на Уимблдоне очень сильно изменилась, буквально несколько лет назад она была другая. Когда я играла там первые разы, трава была намного быстрее, отскок был более низкий и проскальзывающий. На такой траве было намного тяжелее принимать и создавать длинные розыгрыши. Сейчас травяное покрытие на Уимблдоне как-то трансформировали, возможно, подобрали другой сорт, она по-другому растёт. Это уравнивает силы. Спортсмены, не играющие в очень быстрый и плоский теннис, на такой траве имеют больше шансов показать хорошую игру и добиться неплохих результатов. Буквально несколько лет назад некоторые игроки пропускали Уимблдон, потому что понимали, что нет шансов что-либо там показать.

Главное преимущество игры на траве – подача. Если ты хорошо подаёшь – это большое преимущество. Разумеется, важно и принимать, и брейковать в нужный момент. На траве всегда важна игра у сетки, хорошо играть с лёта будет большим плюсом. Игра на траве в принципе сильно отличается от игры на других покрытиях, само передвижение по корту очень различается. Трава считается опасным покрытием, к которому нужно быть здорово готовым и тонко чувствовать баланс», — рассказала Макарова в беседе с «Чемпионатом».

Легендарная советская теннисистка Ольга Морозова, которая в 1974 году дошла до финала Уимблдона, объяснила, почему этот турнир обладает особой магией.

«Уимблдон — такое место, которое навсегда остаётся в памяти и сердце каждого теннисиста. Я очень хорошо помню свои первые шаги на Уимблдоне, потому что для советской спортсменки это было вообще что-то удивительное. В Советском Союзе травяных кортов не было. И сама атмосфера Уимблдона совершенно особенная, потому что нет в мире такого клуба, как Уимблдон.

Этот сад, эти потрясающие цветы, эта прекрасная публика, которая понимает теннис. Едешь девочкой вдоль стадиона и не понимаешь, почему такая очередь. Это, естественно, не за бананами и не за клубникой, а за билетами на Уимблдон. Люди рядом с клубом ставят тенты, в которых спят в ожидании билетов. Кто-то из них становится друзьями, кто-то даже семьи создаёт. Всё это невозможно забыть. Я часто бываю на Уимблдоне, сами понимаете, живу недалеко. И когда открываются двери турнира, ты входишь, и начинают идти мурашки», — рассказала Морозова в интервью «Чемпионату».

Немного истории

В 1877 году на территории Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса началась история Уимблдона. Его первое поле располагалось на Уорпл-роуд. В соревновании приняли участие всего 22 мужчины, а первым победителем в одиночном разряде стал Спенсер Гор. В 1879 году был добавлен турнир в парном разряде среди мужчин, в 1884 году — в одиночном разряде среди женщин, а в 1913-м — в парном разряде среди женщин и в смешанном парном разряде. В 1905 году Мэй Саттон из США стала первой иностранной победительницей в одиночном разряде среди женщин. В 1907 году Норман Брукс из Австралии взял первый турнир в одиночном разряде среди мужчин как иностранный игрок.

В 1922 году король Великобритании Георг V торжественно открыл новый комплекс на Чёрч-роуд. Вместимость нового Центрального корта составляла 14 тысяч человек. Королевская ложа Центрального корта рассчитана на 75 человек. Она предназначена для членов королевской семьи и знаменитостей, получивших официальное приглашение от председателя клуба. В 2009 году на Центральном корте была установлена новая раздвижная крыша, что позволило проводить матчи Уимблдона в любую погоду.

Уимблдон славится своими традициями. Королевское покровительство, дресс-код «все в белом» для игроков, высота травы 8 мм, отсутствие рекламы на кортах, очереди фанатов, ястреб Руфус, клубника со сливками — всё это создает неповторимую атмосферу вокруг турнира.

В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса. Это произошло впервые со времён Второй мировой войны. В 2022 году теннисистам из России и Беларуси запретили принимать участие в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Организаторы одумались, и уже в 2023-м россияне и белорусы выступали — в нейтральном статусе, как и на всех остальных турнирах.

Маэстро Федерер

Роджер Федерер — лучший в истории игрок на траве. И восемь титулов, завоёванных на Уимблдоне, служат тому подтверждением.

2003: победа над Марком Филиппуссисом (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:3)

Федерер завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема» и стал первым швейцарским чемпионом в одиночном разряде среди мужчин. Его победа была настолько убедительной, что её сравнивали с доминированием семикратного чемпиона Пита Сампраса на траве Уимблдона.

2004: победа над Энди Роддиком (США) – 4:6, 7:5, 7:6 (7:3), 6:4

Федерер защитил свой титул, одержав захватывающую победу над Роддиком, он отыгрался после поражения в первой партии. Это был третий титул Роджера на ТБШ. Несмотря на два перерыва из-за дождя, мастерство швейцарца проявилось в полной мере, и он взял игру под контроль благодаря спокойствию, завершив матч 12-м эйсом, после чего в знак триумфа упал на колени.

2005: победа над Роддиком (США) – 6:2, 7:6 (7:2), 6:4

Федерер завоевал третий подряд титул на Уимблдоне в мужском одиночном разряде, уверенно победив всё того же Роддика. Лидер рейтинга ATP присоединился к Бьорну Боргу и Питу Сампрасу — это были единственные теннисисты, выигрывавшие три титула подряд в одиночном разряде на Уимблдоне в Открытую эру. Роджер выиграл 21-й матч подряд в финале и продлил свою серию побед на траве до 36 матчей.

2006: победа над Рафаэлем Надалем (Испания) – 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3

Федерер завоевал свой четвёртый подряд титул на Уимблдоне, одолев Надаля в четырёх сетах. Казалось, швейцарец легко заберёт титул, после того как разгромил соперника в первом сете за 24 минуты. Однако Рафа пришёл в себя и заставил Роджера изрядно попотеть. Испанец даже взял сет, но потерпел поражение. Это, кстати, была первая «баранка» в мужском финале Уимблдона с тех пор, как Борис Беккер добился её в матче против Стефана Эдберга в 1989 году.

2007: победа над Надалем (Испания) – 7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:2

Федерер обыграл Надаля и завоевал очередной титул на Уимблдоне, став вторым теннисистом в Открытую эру – после Бьорна Борга, взявшим пять трофеев подряд. Швейцарец, занимавший тогда первую строчку в мировом рейтинге, выстоял под яростным натиском Надаля, прежде чем победить. Федерер, казалось, вот-вот сломается под давлением, когда у Надаля дважды появились шансы на брейк в пятом сете, но он вовремя вернул свою магию.

2009: победа над Роддиком (США) – 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 16:14

После эпичного поражения от Надаля в 2008 году Федерер, второй сеяный, отразил атаки Роддика в ещё одном захватывающем классическом матче и завоевал свой шестой титул на Уимблдоне. Финальный сет стал украшением матча. В той партии Роддик 10 раз удержал подачу, прежде чем потерпеть поражение. В 27 лет Федерер обогнал Пита Сампраса и стал единственным на тот момент теннисистом, выигравшим 15 титулов на турнирах «Большого шлема».

2012: победа над Энди Марреем (Великобритания) – 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Федерер огорчил местных болельщиков и выиграл седьмой титул на Уимблдоне, что стало рекордом, а также стал 17-кратным чемпионом ТБШ. После того как игроки разделили между собой первые два сета, дождь прервал матч на 40 минут в начале третьего. И когда он возобновился под крышей, Федерер взял контроль над игрой, оставив соперника ни с чем. Он сделал решающий брейк в марафонском шестом гейме и снова взял подачу соперника при счёте 3:2 в четвёртом сете, прежде чем оформить победу на втором матчболе за 3 часа 24 минуты.

2017: победа над Марином Чиличем (Хорватия) – 6:3, 6:1, 6:4

Рекордный восьмой титул Федерера превратился в прогулку. Первоначальное сопротивление Чилича сошло на нет после того, как он потерял подачу в середине первого сета. Чилич выступал с повреждением, но Федерер не пощадил его и одержал победу за 1 час 41 минуту. После пяти лет без титулов на турнирах «Большого шлема» Роджер завоевал свой второй титул в том году — после AO.

Другие рекордсмены

Федереру принадлежат и некоторые другие рекорды Уимблдона. Роджер также впереди всех по количеству выходов в финал (12), по выигранным матчам (105), по титулам подряд (пять; здесь он делит первую строчку с Бьорном Боргом). А вот по проценту побед на этом турнире швейцарец (105-14; 88,24) даже в первую тройку не входит. Тут на вершине Бьорн Борг (51-4; 92,73). И по количеству побед подряд на Уимблдоне Федерер уступает Боргу — 40 против 41. По титулам на турнире Роджеру равных нет, однако сразу у трёх теннисистов по три трофея — у Новака Джоковича, Пита Сампраса и Уильяма Реншоу (ещё в XIX веке).

В женском одиночном разряде чаще всех брала титул Мартина Навратилова — девять раз. Ей же принадлежат рекорды по количеству выходов в финал (12) и победам (120). А по проценту побед Навратилова идёт второй (120-14; 89,6), а лидирует Штеффи Граф (74-7; 91,4). На второй строчке по количеству трофеев располагается Хелен Уиллз-Муди (8), а если учитывать только Открытую эру, то Штеффи Граф и Серена Уильямс (у обеих — по семь).

Легендарные 70:68 в пятом сете

В 2010 году произошло историческое событие: на Уимблдоне состоялся самый продолжительный теннисный матч. Американский теннисист Джон Иснер обыграл француза Николя Маю со счётом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Матч длился более трёх дней «грязного» времени — и рекордные 11 часов 5 минут «чистого» времени. Встреча началась в 18:13 во вторник, 22 июня 2010 года, на корте №18 в Уимблдоне. В 21:07 из-за наступления темноты матч был приостановлен. После возобновления в среду, 23 июня, в 14:05 игра продолжалась до тех пор, пока счёт в последнем сете не стал равным — 59:59. В этот момент корт снова погрузился в темноту, и игра была приостановлена в 21:09. Она возобновилась в 15:40 в четверг, 24 июня. В конце концов Иснер выиграл матч в 16:47, при этом последний сет длился 8 часов 11 минут.

Главные арены Уимблдона

Изначально территория клуба занимала четыре акра луговых угодий между Уорпл-роуд и железнодорожной линией. Корты имели травяное покрытие. В 1908 году на этом стадионе проходили теннисные соревнования в рамках летних Олимпийских игр. После переезда на новое место старая территория стала спортивной площадкой для женской средней школы.

Первый матч на новом Центральном корте состоялся 22 июня 1922 года. Утро началось с дождя, из-за чего матч пришлось отложить. Когда дождь стих, король Георг V объявил об открытии корта, и начался матч между Лесли Годфри и Элджерноном Кингскотом. Центральный корт нового стадиона вмещал 13 800 зрителей (в настоящий момент вместимость увеличена до 15 тысяч) и имеет травяное покрытие. Королевская ложа на южной стороне Центрального корта рассчитана на 75 мест для членов королевской семьи Великобритании и других VIP-персон. Новая раздвижная крыша над Центральным кортом была установлена в 2009 году, чтобы матчи могли продолжаться независимо от погоды.

Корт №1 был построен в 1928 году. Он располагался с западной стороны Центрального корта и вмещал 7328 зрителей. Новый корт №1, рассчитанный на 12 345 зрителей, был открыт в 1997 году к северу от Центрального корта. Как и Центральный корт, новый корт №1 имеет четыре яруса. «Однако, — отмечают организаторы Уимблдона, — поскольку часть стадиона утоплена в склоне холма, это гарантирует, что линия крыши не будет выше, чем у Центрального корта, что подчёркивает его статус». Старую арену заменило здание Millennium Building, предоставившее новые возможности для игроков, прессы, фотографов и официальных лиц. С 2019 года корт №1 тоже имеет раздвижную крышу, что позволяет проводить матчи даже в дождь.

Российские звёзды — чемпионы Уимблдона

Титул 17-летней Марии Шараповой в 2004 году до сих пор остаётся единственным для представителей России в одиночных разрядах на Уимблдоне. За несколько недель до того Уимблдона 17-летняя Шарапова впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», показав отличную игру на Открытом чемпионате Франции, где в четвертьфинальном матче уступила Паоле Суарес. Затем россиянка подтвердила свой успех, завоевав первый в карьере титул на травяном корте на турнире в Бирмингеме, и прибыла в Лондон в качестве 13-й сеяной.

Несмотря на хорошую форму, перед началом Уимблдона она не считалась серьёзной претенденткой на титул. Главным фаворитом была Серена Уильямс, занимавшая первую строчку в мировом рейтинге и являвшаяся двукратной чемпионкой турнира. Также в число претенденток входили бывшие победительницы Уимблдона — Винус Уильямс и Линдсей Дэвенпорт.

Шарапова уверенно прошла первые три круга, не отдав ни сета Юлии Бейгельзимер, Энн Кеотавонг и Даниэле Гантуховой, и вышла во вторую неделю турнира. Предполагалось, что в четвёртом круге ей предстоит встретиться с соотечественницей Анастасией Мыскиной, второй сеяной. Но после того как действующая на тот момент чемпионка «Ролан Гаррос» выбыла в третьем круге, сетка для Марии упростилась. И она воспользовалась этим в полной мере, обыграв победительницу Мыскиной 31-ю сеяную Эми Фрэзер в двух сетах и выйдя в четвертьфинал.

Юная теннисистка оказалась под давлением в четвертьфинале, уступив в первом сете 11-й сеяной и гораздо более опытной Аи Сугияме. Однако Шарапова собралась и одержала победу со счётом 5:7, 7:5, 6:1, а в полуфинале победила пятую сеяную Дэвенпорт – 2:6, 7:6 (7:5), 6:1.

В финале Шараповой предстояло встретиться с Сереной. Мало кто верил в победу россиянки над Уильямс-младшей, которая к тому моменту уже была обладательницей карьерного «Большого шлема». Но Шарапова отдала всего один гейм в первом сете. Когда казалось, что ситуация складывается не в её пользу, Мария отыграла отставание 2:4 во втором сете и завершила матч со счётом 6:1, 6:4. Только Лотти Додд и Мартина Хингис брали этот титул в более юном возрасте, чем Шарапова, причём первая — ещё в XIX веке. И именно эта победа вывела её на вершину теннисного мира и сделала её спортивной иконой.

В мужском парном разряде наши соотечественники на Уимблдоне не побеждали. А в женских парах четырежды добивались успеха. В 1991 году победили Лариса Савченко-Нейланд и Наталья Зверева, на следующий сезон — Зверева и американка Джиджи Фернандес, в 2017-м — Екатерина Макарова и Елена Веснина. А действующими чемпионками являются Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс. В смешанном парном разряде на счету наших два титула. В 2002 году сильнейшими стали Елена Лиховцева и индиец Махеш Бхупати, а в 2006-м — Вера Звонарёва и израильтянин Энди Рам.

Призовые

В этом году Уимблдон вновь объявил о рекордных призовых. Победители в одиночных разрядах получат по £ 3,6 млн, или примерно $ 4,8 млн (здесь получается рост на 20% в сравнении с прошлым сезоном), а финалисты в одиночном разряде — по £ 1,8 млн, или около $ 2,4 млн (а здесь прибавка составит 18%).

Призовые на Уимблдоне-2026, одиночные разряды

2026 Призовые, £ Призовые, $ Рост, % Титул 3 600 000 4 830 756 20,00 Финал 1 800 000 2 415 378 18,42 1/2 финала 900 000 1 207 689 16,13 1/4 финала 480 000 644 101 20,00 Четвёртый круг 300 000 402 563 25,00 Третий круг 185 000 248 247 21,71 Второй круг 126 000 169 076 27,27 Первый круг 80 000 107 350 21,21 Квалификация, финал 50 000 67 094 20,48 Квалификация, второй круг 32 000 42 940 23,08 Квалификация, первый круг 20 000 26 838 29,03

Представители теннисистов в совместном заявлении выразили удовлетворение решением организаторов Уимблдона. «Ведущие игроки туров ATP и WTA приветствуют объявление Уимблдона о призовых 2026 года в качестве подлинного и значительного шага вперёд — 20-процентное увеличение является самым крупным однолетним ростом в истории турнира и важным сигналом о намерениях, — говорится в заявлении. — Игроки хотят, чтобы Уимблдон продолжал процветать, и поддерживают инвестиции, которые турнир вкладывает в развитие тенниса. Вопрос заключался не в том, ценны ли эти инвестиции, а в том, должны ли спортсмены, чьи выступления обеспечивают глобальный успех турнира, получать справедливую долю от его огромного финансового роста».

Рейтинговые расклады

Примечание. Расклады даны без учёта турниров, проходящих на текущей неделе. Звёздочкой отмечены теннисисты, пропускающие Уимблдон-2026.

Положение в рейтинге ATP

Место Теннисист Рейтинг на 22 июня Очки на Уимблдоне-2025 Рейтинг на 13 июля 1 Янник Синнер 13 450 2000 11 450 2 Карлос Алькарас* 9460 1300 8160 3 Александр Зверев 7190 10 7180 4 Феликс Оже-Альяссим 4440 50 4390 5 Алекс де Минор 4110 200 3910 6 Бен Шелтон 4160 400 3760 7 Даниил Медведев 3580 10 3570 8 Тейлор Фриц 3915 800 3115 9 Флавио Коболли 3460 400 3060 10 Новак Джокович 3760 800 2960 11 Александр Бублик 2620 10 2610 12 Каспер Рууд 2425 0 2425 13 Лоренцо Музетти* 2325 10 2315 14 Иржи Легечка 2360 50 2310 15 Лёнер Тьен 2290 50 2240 16 Андрей Рублёв 2420 200 2220 17 Лучано Дардери 2300 100 2200 18 Якуб Меншик 2295 100 2195 19 Фрэнсис Тиафо 2180 50 2130 20 Франсиско Серундоло 2110 10 2100 ...26 Карен Хачанов 2080 400 1680

Янник Синнер защищает титул, но в любом случае останется первой ракеткой мира по итогам турнира — его отрыв от преследователей слишком велик. Карлос Алькарас не играет из-за травмы и может потерять второе место. Однако для этого надо, чтобы Александр Зверев вышел в финал. Немецкий теннисист, в свою очередь, не выпадет из первой тройки.

Даниил Медведев, год назад проигравший в первом круге Уимблдона, в лайв-рейтинге на 13 июля идёт на седьмом месте и в теории может даже вернуться в топ-4. Однако для этого Даниилу необходим не только выход в финал, но и провалы конкурентов, так что это маловероятный расклад. С другой стороны, у первой ракетки России хорошие шансы остаться в топ-7, так как Тейлор Фриц, ближайший преследователь, уступает 455 очков, в то время как за выход в четвертьфинал дают 400 очков. При этом на текущей неделе Фриц выступает в Истбурне, где защищает 200 очков, поэтому американец в лайв-рейтинге ещё может как приблизиться к Медведеву, так и отдалиться от него.

Андрей Рублёв будет сражаться за место в середине второго десятка — там всё очень плотно. А Карен Хачанов, защищающий 400 очков за четвертьфинал, рискует опуститься в середину третьего десятка.

Положение в рейтинге WTA

Место Теннисистка Рейтинг на 22 июня Очки на Уимблдоне-2025 Рейтинг на 13 июля 1 Арина Соболенко 9090 780 8310 2 Елена Рыбакина 8143 130 8013 3 Джессика Пегула 6380 10 6370 4 Мирра Андреева 5751 430 5321 5 Кори Гауфф 4879 10 4869 6 Ига Швёнтек 6733 2000 4733 7 Элина Свитолина 4423 130 4293 8 Аманда Анисимова 5523 1300 4223 9 Виктория Мбоко* 3670 100 3570 10 Каролина Мухова 3438 10 3428 11 Линда Носкова 3489 240 3249 12 Марта Костюк 3157 10 3147 13 Белинда Бенчич 3385 780 2605 14 Сорана Кырстя 2415 10 2405 15 Жасмин Паолини 2617 70 2547 16 Наоми Осака 2571 130 2441 17 Ива Йович 2436 40 2396 18 Диана Шнайдер 2458 70 2388 19 Екатерина Александрова 2411 240 2171 20 Анна Калинская 2212 70 2142

У женщин по итогам турнира Елена Рыбакина может впервые в карьере стать первой ракеткой мира, обогнав Арину Соболенко. Белоруска защищает 780 очков за выход в полуфинал, а казахстанская теннисистка — 130 очков за третий круг. В лайв-рейтинге на 13 июля разрыв между ними составляет 297 очков. Это означает, что гарантией для Соболенко, стремящейся остаться первой, может быть только титул. Рыбакина же в случае трмумфа впервые в карьере окажется на вершине. Если трофей заберёт кто-то третий, нужно будет сравнивать результаты Арины и Елены.

Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам Уимблдона

Теннисистка До Уимблдона Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Соболенко 8310 8320 8380 8440 8550 8740 9090 9610 10 310 Рыбакина 8013 8023 8083 8143 8253 8443 8793 9313 10 013

Призрачный шанс на первое место есть и у Джессики Пегулы. Однако для этого ей необходимо не только брать ТБШ, чего она ещё не делала, но и надеяться на синхронные провалы Соболенко и Рыбакиной.

А у Мирры Андреевой отличные шансы впервые в карьере стать четвёртой ракеткой мира. Побороться с Пегулой за третье место будет сложновато — американка впереди более чем на 1000 очков. У Джессики, правда, сгорает 500 очков за титул в Бад-Хомбурге, который она решила не защищать, так что на самом деле разрыв между ними вдвое меньше. Однако Андреевой в любом случае нужно как минимум выходить в полуфинал, чтобы думать о борьбе с Пегулой.

Что касается шансов Мирры на четвёртое место, то тут у россиянки преимущество в 452 очка над Кори Гауфф и в 588 — над Игой Швёнтек, у которой сгорают 2000 очков за титул на Уимблдоне-2025. При этом Швёнтек и Андреева на этой неделе играют в Бад-Хомбурге, поэтому разрыв между ними ещё может измениться.

Кто в фаворитах?

В мужской сетке первым претендентом на победу эксперты считают Янника Синнера, прошлогоднего чемпиона Уимблдона. Его шансы оцениваются так же, как в преддверии «Ролан Гаррос» — Карлос Алькарас, главный конкурент Янника, пока вне игры из-за травмы. И это несмотря на то что в Париже Синнеру не удалось оправдать статус явного фаворита. Из-за жары итальянец не смог выступить в полную силу в матче на ранней стадии, хотя вёл 2:0 по сетам и 5:1 в третьей партии. Кроме того, Янник перед Уимблдоном не провёл ни одного травяного турнира, сосредоточившись на собственном здоровье. Но даже это не смущает экспертов.

Известный тренер Рик Макки заявил, что Синнер, по его мнению, выиграет Уимблдон.

«Синнер будет в полной боевой готовности и готов косить траву на Уимблдоне. На траве его можно победить, но я считаю, что итальянский чемпион турниров «Большого шлема» добавит себе в актив ещё один титул», – написал он на своей странице в X.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева согласна с этим утверждением.

«Хоть в Париже он и испытывал недомогание и дискомфорт, но думаю, что в Лондоне ему будет комфортно. Хоть там и бывают жаркие дни. Конечно, я вижу, что пишут о его здоровье, но думаю, что всё нормально. В Лондон он приедет полностью готовым и выиграет турнир», — такое мнение высказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А вот олимпийская чемпионка 2016 года Моника Пуиг предостерегает от шапкозакидательских настроений.

«Что касается Синнера, мне кажется, я слышала, что он проходил массу обследований в Милане, чтобы привести организм в порядок и понять, в чём дело, — сказала Пуиг. — Это тоже было совершенно необъяснимо, потому что у него всё шло как по маслу, всё получалось просто отлично, а потом что-то вдруг изменилось, и я заметила это по тому, как он ходил, и подумала: что-то здесь не так.

Было жарко, но не настолько невыносимо. Температура была как на US Open, а не как в Австралии, поэтому было действительно странно, что мы наблюдали то, что наблюдали, будь то жара или какая-то другая проблема. Это вопрос, который должна решить его команда, ведь такое уже случалось несколько раз, и ему повезло в Австралии, что объявили перерыв из-за жары и закрыли крышу — кондиционер ему очень помог. Но там они ни за что бы этого не сделали, потому что температура не была достаточно высокой, чтобы применить правило о перерыве из-за жары, да и день был прекрасный.

Так что же произошло? Я не знаю. Это им с его командой и предстоит выяснить. Но в современном теннисе, где физическая подготовка играет такую важную роль и есть игроки, способные выдерживать нагрузки — я имею в виду количество пятисетовых матчей, это было нечто неслыханное. Поэтому теннисисту на мэйджорах нужно быть настроенным, подготовленным и готовым сыграть матч, который потенциально может длиться пять или шесть часов. Мы видели, как Рафа [Надаль] делал это множество раз. Мы видели, как многие из этих игроков доходили до конца и при этом сохраняли достаточно сил для пятого сета, так что это уже должно заставить его команду забить тревогу».

Вторым в списке фаворитов идёт 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, не теряющий надежды завоевать 25-й «Шлем». Именно на Уимблдоне шансы Джоковича на титул максимально высоки – если сравнивать с другими турнирами. Травяной теннис не предполагает беготни, и 39-летний Джокович может взять своё за счёт подачи, которой он при подготовке уделит особое внимание.

«За последние 10 лет Джокович не проигрывал на Уимблдоне никому, кроме Алькараса и Синнера, — разве что в 2017 году, но тогда он снялся по ходу игры. Это просто невероятно, правда? Алькарас снялся с турнира, а Синнер — главный фаворит Уимблдона. Я думаю, что уровень его игры сейчас заметно выше, чем у остальных. У Новака есть небольшое дополнительное преимущество: трава, вероятно, сейчас наилучшее покрытие для него. На траве реже бывают затяжные розыгрыши, чем на грунте, — больше возможностей завершать их раньше», — разобрал ситуацию известный тренер Патрик Муратоглу.

Замыкает тройку претендентов Александр Зверев, чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года. Теперь, после завоевания первого в карьере титула на мэйджоре, Зверев автоматически будет считаться более серьёзным претендентом на победу, нежели это было раньше. Любопытно будет посмотреть, какой результат покажет Зверев, если по сетке ему доведётся встретиться с Синнером или Джоковичем. На «Ролан Гаррос» Александр был избавлен от таких соперников.

Шестикратный чемпион ТБШ Борис Беккер поделился мнением о шансах соотечественника на Уимблдоне. «Является ли Зверев фаворитом Уимблдона? Для меня — да. Алькарас травмирован, а что касается Синнера — никто не знает, как и когда он вернётся. У Саши есть подача для травяного тенниса, с такой подачей ты уже в полуфинале. Конечно, ему нужно адаптироваться. Если на Уимблдоне он будет принимать так же далеко от задней линии, как в Париже, это не сработает. Но у него есть всё, чтобы восторжествовать и на Уимблдоне.

Для меня с воскресного вечера Зверев входит в «Большую тройку» вместе с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Нет причин, по которым он не должен выиграть ещё больше турниров «Большого шлема» — даже если Синнер и Алькарас играют. У Зверева есть потенциал, и он как раз в том возрасте, чтобы реализовать его в ближайшие два-три года. Мой совет ему в 29 лет: «Выигрывай всё, что можешь, потому что когда-нибудь твоё время выйдет! Всё не заканчивается на первом титуле «Большого шлема». Нужны новые цели». Станет ли он вторым Домиником Тимом, выиграв только один ТБШ? У него есть всё, чтобы добиться большего — даже стать первой ракеткой мира, потому что в последние месяцы он играет стабильно хорошо», – приводит слова Беккера Eurosport.

Кто ещё может выстрелить? Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин предположил, что далеко пройти по сетке способны Тейлор Фриц и Александр Бублик.

«У ребят фаворит, конечно, Янник Синнер. Новак Джокович – тоже, потому что с его опытом он в любом случае на «Шлемах» должен проходить достаточно глубоко. Тейлор Фриц очень здорово в последние годы играет на траве. У мужчин, как и у женщин, больше шансов у того, кто играет в активный теннис, здорово подаёт. Но и по сетке фаворитам тоже должно немного повезти. Не думаю, что последние турниры как-то сказываются на его форме. Саша Бублик в любом случае опасен на этом покрытии. Он умеет выходить к сетке, играть в быстрый теннис. Думаю, что все игроки не очень хотят играть с Бубликом на траве. Если Саше повезёт по сетке на Уимблдоне, то он сможет достаточно далеко пройти. У него для этого есть арсенал. Это то же самое, что и история Флавио Коболли, понимаете? Никто не мог сказать, что он выйдет в финал на «Ролан Гаррос». А как всё сложилось», — такое мнение высказал Щукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, говоря о фаворитах, упомянул Бена Шелтона.

«На траве хороши ударные игроки, быстрые, ловкие. Кроме Синнера, есть пара хороших итальянцев. У американцев Шелтон, восходящая звезда. Но победитель определится в борьбе, ни у кого заранее не будет никаких преимуществ. Важно будет, кто в какой форме приедет. Ну и где-то ещё должно повезти», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Надежда Петрова тоже упомянула Шелтона, присоединив его к Синнеру и Звереву.

«У мужчин я бы взяла пару Синнер/Зверев. Хотя пока под вопросом самочувствие Янника, но он со своими рычагами, стабильностью, уверенностью должен в любом случае хорошо сыграть. И всё же что-то мне говорит, что будут какие-то у нас сюрпризы. Мне ещё очень нравится Бен Шелтон. Американец, мощный, с сильной левой рукой. У него очень неудобное обратное вращение, от него как раз мяч может проскальзывать», — говорит она.

В женской сетке нет настолько строгой иерархии. Первую четвёрку фаворитов составляют Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Мирра Андреева и Ига Швёнтек. Соболенко возглавляет этот список, Рыбакина уступает ей совсем немного, а ещё чуть позади идут Андреева и Швёнтек.

Уимблдон — единственный ТБШ, где Соболенко ещё не выходила в финал. При этом в последних трёх розыгрышах белоруска неизменно доходила до полуфинала — речь о турнирах, на которых она выступала. Напомним, в 2022 году россиян и белорусов не допустили, а в 2024-м Арина не играла из-за травмы.

По словам Виктора Янчука, Соболенко обладает преимуществом на траве и может выиграть Уимблдон, даже несмотря на игровые проблемы во время этого травяного сезона.

«Психологический фактор – главный для Арины. Если она волнуется, не справляется со своими нервами, то у неё и теряется контроль над мячом, и появляются ошибки из простых ситуаций. Но когда она в своей тарелке, то сносит всех, ей нет равных. Она может даже выиграть Уимблдон. На траве у неё есть преимущество, потому что она бьющий игрок. И если будет уверена в себе, то обыграет всех», — полагает Янчук.

«Мне интересно, как Арина Соболенко сможет восстановиться после такого достаточно трудного грунтового сезона. Как она подготовилась? Смогла ли эмоционально это отпустить? Потому что Арина – боец. Она может после поражений обидных – всё-таки я думаю, что поражения, которые были, оказались достаточно простыми для нее. И мне кажется, что как раз на Уимблдоне она может настроиться на все 200%, чтобы наконец-таки выиграть третий турнир «Большого шлема» в календаре. Соревнования за неделю до старта основной сетки она не играет, может восстановиться и настроиться по полной. И я бы выбрала её одним из фаворитов в Лондоне», — считает Наталья Вихлянцева.

Екатерина Макарова тоже видит Соболенко фаворитом.

«Я бы не сказала, что игра Арины Соболенко дала трещину. Мне кажется, она уже сделала свои выводы и поняла, что пошло не так в том четвертьфинале. У неё появится новая спортивная злость и напор. Результат на «Ролан Гаррос» её не выбил из колеи, она готова доказать, что лучшая. Более того, на Уимблдоне я вижу её фаворитом.

Уимблдон в принципе часто преподносит сенсации, трава – непредсказуемое покрытие. Всегда присутствует элемент удачи, очень много нюансов: кто в какой форме находится, как складывается сетка, соперники какого стиля игры тебе попадаются по сетке. Случается, что топовые игроки (топ-10) на ранних стадиях уступают игрокам ближе к сотне, бывают сенсационные финалы, тёмные лошадки могут проходить очень далеко. Однако из топов я бы выбрала Арину Соболенко фаворитом, остальных на траве я не вижу», — считает чемпионка ОИ.

Ольга Морозова дала совет Соболенко: «Она должна научиться играть больше на паузе, и тогда, мне кажется, у неё будет больше шансов выигрывать турниры такого уровня. Очень трудно поменять свою игру, когда выигрываешь. А она выигрывает очень много. И поэтому, естественно, тут не надо ничего менять глобально, просто нужно чуть-чуть добавить, когда ситуация позволяет. Если всё летит обратно от соперников, надо подумать, что же всё-таки сделать, чтобы обратно не летело».

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Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году. Но повторить успех будет непросто. Форма казахстанской теннисистки внушает опасения. В рамках травяного сезона она потерпела два поражения в трёх матчах, причём и в Лондоне, и в Берлине её выбивали обладательницы уайлд-кард — Кэти Бултер и Александра Эала соответственно.

Елена так комментировала свои результаты по ходу турнира в Лондоне: «Я довольно рано вылетела с предыдущего турнира, так что у меня было достаточно времени, чтобы сыграть на первом турнире в Лондоне, а выступать здесь всегда приятно — мне это нравится. По поводу следующего турнира посмотрю, как буду себя чувствовать. На траве особо не потренируешься, нужно больше играть матчей — так постепенно приходишь в форму. К тому же с нашим расписанием и правилом, по которому нужно сыграть шесть турниров, не всегда просто всё уместить, и я предпочитаю сделать это на траве, а не добавлять лишние турниры в конце сезона, когда можешь быть более уставшей или неготовой физически. Так что пока действую так — и надеюсь, что это действительно поможет мне лучше выступить на Уимблдоне».

«Фавориты на этом турнире остаются те же самые. Если говорить про женский теннис, то это те, кто играет в более активный теннис: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Аманда Анисимова, Ига Швёнтек. Но на Уимблдоне работает ещё фактор того, что спортсмены, хорошо играющие предварительные турниры, набирают уверенность, и она может сказаться на их выступлении на Уимблдоне.

Такие игроки, как Лена Рыбакина, в любом случае оказываются фаворитами на всех «Больших шлемах». Она вторая в мире. То, что она проигрывает какие-то матчи на предварительных турнирах, ничего плохого о её форме не говорит. К тому же у Лены есть опыт победы на Уимблдоне. Думаю, она себя чувствует очень уверенно. К тому же таких игроков, как Рыбакина, Соболенко, Швёнтек, очень трудно обыграть в первых кругах», — считает Юрий Щукин.

Швёнтек, даром что защищает титул, не входит в топ-3 фаворитов. Согласен с этим и Виктор Янчук.

«Швёнтек не будет фаворитом? Не будет, конечно, нет. Хотя на траве ей играть, может быть, даже и проще, потому что она тоже бьющий игрок, но в её ударах много неопределённости, риска. Ей не хватает стабильности в игре. И потом – её игра немножко такая однообразная. К ней привыкают».

Ольга Морозова подметила изменения в игре польки.

«Я, кстати, недавно видела, как тренировалась Швёнтек. Она сейчас пытается играть в другой теннис и правильно делает. Раньше она играла техникой с дикими перекрутками, чем заставляла соперника смазывать удары, а сейчас пытается положить мяч в корт. Ига не играет в свой лучший теннис, но это говорит о том, что она с самого начала будет очень внимательно относиться к каждой игре. У неё не будет никакого расслабления, она будет стараться входить в лучшую форму. Надеюсь, у неё это получится».

Надежда Петрова, помимо традиционных фаворитов, включила в список Кори Гауфф и Барбору Крейчикову, взявшую Уимблдон в 2024 году.

«Фавориты? Арина Соболенко. Елена Рыбакина, которая уже выигрывала Уимблдон, она хорошо чувствует и понимает это покрытие. Ещё Коко Гауфф с её мощной подачей и ударами может быть опасна. Барбора Крейчикова со своими резаными ударами может на этом покрытии доставить много неприятностей соперницам».

Российские участники Уимблдона-2026

В этом году в одиночных сетках Уимблдона выступят 10 представителей России: трое мужчин и семь женщин. Они обеспечили себе места в основном турнире. Кроме того, через квалификацию могут пробиться ещё девять россиян.

Даниил Медведев

Медведев, чемпион US Open 2021 года, — единственный россиянин среди действующих игроков, выходивший в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. Даниил дважды подряд добирался до этой стадии — в 2023 и 2024 годах. А в провальном минувшем сезоне он покинул Уимблдон после первого же матча. Есть в этом и плюс: защищать очки в этот раз Медведеву не нужно.

По словам Ольги Морозовой, Медведев может повторить свой рекорд на Уимблдоне, а если повезёт, то и превзойдёт его: «Думаю, да, он может, потому что я видела, как он больше входит в корт, активно принимает. Особенно если всё сложится и будет нормальная сетка».

Андрей Рублёв

Рублёв, в команду которого с весны 2025 года входит двукратный чемпион ТБШ Марат Сафин, на всех турнирах «Большого шлема» выходил в четвертьфинал, но дальше не проходил ни разу: 10 поражений в 10 матчах. На Уимблдоне он лишь однажды выходил в восьмёрку лучших – в 2023 году. В минувшем сезоне Андрей добрался до четвёртого круга.

«Мне ещё хотелось бы, чтобы Рублёв хорошо играл. Он пытается себя поменять, стать более расслабленным, но у него силовая игра. Если он себя подкрутит с двух сторон – где-то подрасслабит, где-то останется при своём силовом теннисе – то тоже сможет хорошо сыграть.

Знаете, я так рада, что Марат снова на арене. Помню, как я вела его финал, когда он играл против Сампраса и выиграл первенство США. Это песня. Когда он Сампраса обвёл свечой, у меня дух захватило. Ну как можно Сампраса обвести свечой? А Марат это мог делать. Поэтому, естественно, если он принесёт изюминки, которые у него были, то откроет Андрею реальность этих ударов. И если Андрей почувствует это, мне кажется, у нас будет очень хороший результат», — говорит Ольга Морозова.

Карен Хачанов

Хачанов дважды играл в полуфиналах ТБШ — на US Open 2022 года и Australian Open — 2023. На Уимблдоне Карен дважды доходил до 1/4 финала, в том числе в минувшем сезоне. Так что в этот раз россиянину предстоит защищать большие очки.

Виктор Янчук высказал мнение, что наши теннисисты могут рассчитывать на четвертьфинал, максимум – на полуфинал.

«Ни один из них на траве не имеет особых преимуществ перед другими. Единственное – у Медведева хорошая подача, но этого мало. Он ростом 198 см, ему приходится очень непросто при передвижении на траве, смене направлений. Он как будто предрасположен к падениям. Это, к сожалению, беда для всех, но для высокорослых – тем более. Вот хард — это его идеальное покрытие. Даже грунт не совсем для Даниила, потому что не хватает ему немножко ударных скоростей. В общем, при удачном стечении обстоятельств каждый из наших парней может хорошо сыграть, но полуфинал — красная цена. Более вероятен четвертьфинал».

Мирра Андреева

У Андреевой-младшей теперь особый статус — звание чемпионки ТБШ ко многому обязывает. «Ролан Гаррос» — 2026 стал победным для Мирры, но почивать на лаврах некогда. Год назад юная россиянка добралась до четвертьфинала Уимблдона, и пока это лучший её результат на травяном мэйджоре.

Екатерина Макарова предупреждает, что у Андреевой после титула может быть небольшой спад.

«Я не думаю, что Мирру обременит звание чемпионки, на Уимблдоне она будет в отличном настроении. Она выйдет и с уверенностью в себе будет делать своё дело. Многое зависит от готовности Мирры. Вероятно, самый пик формы был на «Ролан Гаррос», и сейчас возможен небольшой спад. Может сыграть свою роль и кардинальная смена покрытия с грунта на траву. Но она уже чемпионка ТБШ, жизнь продолжается, турниры идут. Впереди ещё хардовый сезон, где она сможет себя отлично показать».

Ольга Морозова призвала не давить на Мирру, которая только-только выиграла свой первый «Шлем».

«Мирра очень хорошо ведёт игру, чувствует соперника и уже сейчас может разбивать игру оппонента. Комбинация «подача +1» у неё очень хорошая. Но ей будет трудно, потому что на неё будут больше давить. Хочется, чтобы у неё была нормальная сетка и сразу какой-нибудь невероятный игрок на неё не навалился. Она знает, как себя держать, и надеюсь, что выступит удачно. Но говорить о том, что она сейчас должна ещё один турнир «Большого шлема» выиграть… Нет, давайте не будем на неё давить. Мы должны радоваться, что у нас есть такой игрок».

Екатерина Александрова

Александрова на Уимблдоне, как и на «Ролан Гаррос» и US Open, выходила во вторую неделю, однако в 1/4 финала ей пока ни разу не удавалось пробиться. В этот раз Екатерине предстоит защищать очки за выход в четвёртый круг.

Людмила Самсонова

Самсонова — действующая четвертьфиналистка Уимблдона. И в связи с этим ей предстоит защита лучшего результата в карьере на ТБШ. На «Ролан Гаррос» и US Open максимумом Людмилы пока что является выход в четвёртый круг.

Анна Калинская

Калинская, двукратная четвертьфиналистка мэйджоров, на Уимблдоне лишь однажды выходила во вторую неделю. Было это в 2024 году. А в минувшем сезоне Анна потерпела поражение во втором круге лондонского ТБШ.

Диана Шнайдер

На «Ролан Гаррос» в этом году Шнайдер добилась лучшего в карьере результата на ТБШ, выйдя в полуфинал. Это в том числе позволяет с оптимизмом оценивать шансы Дианы на траве — у неё, напомним, есть титулы на всех трёх покрытиях. На Уимблдоне она пока, правда, была не особо успешна. В 2024 году Шнайдер дебютировала в основной сетке и дошла до третьего круга, а в минувшем сезоне выбыла во втором круге.

«Я ориентируюсь на Аню Калинскую, выделю её и Мирру. К прогнозам в пользу Дианы Шнайдер отношусь осторожно», — отметила Екатерина Макарова.

«И та, и другая могут себя показать, у них есть прекрасные возможности. Шнайдер отлично чувствует площадку, эти резаные и кручёные удары, и двигается она сейчас намного лучше. А Калинская всегда мне нравилась. Ей нужно только потерпеть. Я просто никак не могу понять, почему она не в десятке…» — удивляется Ольга Морозова.

Анастасия Захарова

Лучшим результатом Захаровой на ТБШ является выход в третий круг Australian Open — 2024. Россиянка добилась этого достижения с первой попытки. После этого Анастасия ещё четырежды выходила в основную сетку на мэйджорах, но дальше второго круга пока не проходила. Именно такой результат ей предстоит защищать в этот раз.

Анна Блинкова

Блинкова ещё ни разу не проходила дальше третьего круга на мэйджорах. В этом сезоне у неё пока нет побед на ТБШ — по одному поражению на Australian Open и «Ролан Гаррос». На прошлогоднем Уимблдоне Анна также проиграла в первом матче.

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Насколько предсказуем победитель Уимблдона у мужчин, настолько же всё непонятно у женщин. Жара на «Ролан Гаррос» не позволила Синнеру подтвердить статус безоговорочного фаворита, но в Лондоне должно быть попрохладнее, чем в Париже, и на траве вряд ли нужно будет столько бегать, сколько на грунте. Любопытно будет узнать по итогам жеребьёвки, в какую половину попадёт Новак Джокович. Если в нижнюю, то вполне вероятна встреча серба с Синнером в финале. А в женской сетке мы надеемся на Мирру Андрееву. Ждать от неё второго подряд титула на ТБШ было бы слишком смело, особенно если учесть, что в сетке присутствуют Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Поэтому на Уимблдоне ей будет очень трудно выиграть второй подряд турнир «Большого шлема».