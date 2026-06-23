Восемь россиян — в полуфинале отбора Уимблдона: Корнеева выиграла дерби в день рождения

С 22 по 25 июня в Лондоне проходит квалификация Уимблдона, единственного травяного турнира «Большого шлема». В отборочные соревнования заявились девять представителей России: один мужчина и восемь женщин. Как обычно, квалификационные сетки насчитывают по 128 теннисистов/теннисисток. Чтобы пробиться в основной турнир, нужно выиграть три матча. Квалификационный барьер преодолеют 32 участника — по 16 в каждой из сеток.

Отбор начался ещё в понедельник, 22 июня. Свой матч провёл 127-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин. Его соперником был австралийский теннисист Джеймс Маккейб, 207-я ракетка мира. Сафиуллин одержал убедительную победу. В первом сете он чётко держал подачу, и его соперник на приёме брал не более двух очков за гейм. В восьмом гейме россиянин забрал чужую подачу, реализовав третий брейк-пойнт, а в девятом под ноль подал на партию — 6:3 за 43 минуты.

Во втором сете в нечётных геймах подавал уже Маккейб. В восьмом гейме он заработал брейк-пойнт, но не использовал его. Этот брейк-пойнт так и остался единственным на двоих в этой партии. А на тай-брейке Сафиуллин сделал один мини-брейк и за счёт этого добился победы — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 32 минуты. В этом матче Роман взял 91% очков (39 из 43) на первой подаче.

Во втором круге квалификации Сафиуллин встретится с бельгийским теннисистом Киммером Коппеянсом, 222-й ракеткой мира.

А женщины вступили в борьбу во вторник, 23 июня.

Первым запуском состоялось российское дерби. Алина Корнеева, которой в этот день исполнилось 19 лет, вышла на корт с Александрой Шубладзе. 20-летняя Шубладзе впервые приняла участие в квалификации к турниру «Большого шлема». Корнеева занимает 94-е место в рейтинге WTA, а её соперница идёт 186-й.

Первый сет остался за Шубладзе. Корнеева под ноль отподавала в первом гейме, однако в продолжении партии часто ошибалась, и Шубладзе этим пользовалась. Александра в первой половине сета сделала два брейка и спокойно удержала это преимущество, не подарив сопернице ни одного брейк-пойнта, — 6:2 за 29 минут.

Несмотря на это, Корнеева смогла переломить ход игры. И это при том, что во втором сете она уступала с брейком. Алине сильно помогло, что она смогла ответить обратным брейком, после которого счёт стал 4:4. Партия завершилась тай-брейком, и там Корнеева была сильнее — 7:6 (7:2) за 52 минуты.

В третьем сете у обеих теннисисток были проблемы в своих геймах, и это привело к тому, что в середине партии было сделано пять брейков подряд. Три из них оформила Корнеева. В восьмом гейме она оборвала этот парад брейков, отыграв пять брейк-пойнтов. Это был ключевой момент, поскольку в девятом гейме Алина в четвёртый раз подряд взяла подачу соперницы и добилась волевой победы — 2:6, 7:6 (7:2), 6:3 за 2 часа 18 минут.

Во втором круге Корнеева сразится с испанкой Андреа Ласаро Гарсией, 150-й ракеткой мира.

20-летняя Елена Приданкина играла с француженкой Алис Тюбелло. Обе теннисистки не входят в топ-200 рейтинга: Приданкина идёт 206-й, Тюбелло — 230-й. Приданкина начала матч с брейка, положив тем самым начало уверенному выступлению. В пятом гейме россиянка ещё раз взяла чужую подачу, а в восьмом впервые дала сопернице выйти на брейк-пойнт, но отыграла его и подала на сет — 6:2 за 27 минут.

А во второй партии Приданкина и вовсе повесила «баранку». В этом сете она выдала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов: три из трёх. Проблемы на подаче у неё возникли лишь однажды, в последнем гейме. Елена ушла с трёх брейк-пойнтов и с четвёртого матчбола закрыла встречу — 6:2, 6:0 всего за 58 минут.

Во втором круге квалификации Приданкина сразится с Сюзан Ламенс из Нидерландов, располагающейся на 129-м месте в рейтинге WTA.

21-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, противостояла Есинь Ма. Россиянка располагается на 238-й строчке в мировой классификации, а её китайская соперница — на 189-й. В первом сете Андреева разгромила соперницу, у которой на 10 невынужденных ошибок пришлось всего одно активно выигранное очко. Во всех геймах, кроме третьего, россиянка отдавала не более одного очка. В шестом гейме Эрика приняла на партию — 6:0 за 24 минуты.

Во втором сете лёгкой прогулки не получилось. Андреева дважды выходила вперёд с брейком, Ма дважды отыгрывалась, но на третий брейк в исполнении россиянки ответить уже не смогла, хотя была близка к этому. Эрика, подавая на матч при 5:3, отыграла шесть брейк-пойнтов, в том числе тройной, и реализовала первый же матчбол — 6:0, 6:3 за 1 час 17 минут.

Во втором круге отбора Эрика Андреева сразится с американкой Кейлой Дей, 138-й ракеткой мира.

210-я ракетка мира Анастасия Гасанова сражалась с 40-летней американкой Варварой Лепченко, 175-м номером рейтинга. В первом сете Гасанова потерпела поражение, допустив четыре двойных ошибки по ходу партии. Россиянка ни разу не выходила на брейк-пойнты, а Лепченко дважды брала подачу соперницы. После 2:2 американка забрала четыре гейма подряд — 6:2 за 29 минут.

Во втором сете Гасанова взяла реванш, несмотря на ещё три двойные ошибки. Лепченко допустила целых 20 невынужденных при всего четырёх виннерах. В первых четырёх геймах теннисистки регулярно выходили на брейк-пойнты. Но если россиянка пользовалась своими возможностями, то американка — нет. Гасанова повела 4:0 и без проблем взяла партию. В седьмом гейме Анастасия сделала ещё один брейк — 6:1 за 37 минут.

Решающий сет закончился тай-брейком. По ходу партии Лепченко дважды, при 5:4 и при 6:5, не подала на матч. На тай-брейке Гасанова отыграла тройной матчбол (6:9 — 9:9), потом – ещё один и следом с первого своего матчбола одержала победу — 2:6, 6:1, 7:6 (12:10) за 2 часа 33 минуты.

В полуфинале квалификации Гасанову ожидает встреча с 17-летней австралийкой Эмерсон Джонс, 135-м номером рейтинга.

Полина Яценко, занимающая 155-ю строчку в рейтинге, вышла на корт с испанкой Лейре Ромеро Гормас, 142-й ракеткой мира. В первой партии Яценко навесила «баранку» сопернице. Борьба тем не менее была напряжённой: в четырёх геймах из шести было «ровно», и россиянке даже приходилось уходить с брейк-пойнтов. Полина отыграла все четыре, а сама, в свою очередь, трижды делала брейк — 6:0 за 28 минут.

Во втором сете Яценко уступала 1:3. Однако это не помешало ей забрать следующие пять геймов, причём три из них — на приёме. На этом отрезке Полина отдала всего пять очков — в среднем по очку за гейм. В девятом гейме она приняла на матч — 6:0, 6:3 за 1 час 1 минуту.

Следующая соперница Яценко — китаянка Чжосюань Бай, 263-я ракетка мира.

120-я ракетка мира Алина Чараева провела матч с американкой Элизабет Мандлик, 165-м номером классификации WTA. В первом сете ключевым стал четвёртый гейм, когда Чараева подтверждала только что сделанный брейк. Россиянка ушла с брейк-пойнта и после нескольких «ровно» удержала подачу — 3:1. После этого Алина сразу же сделала ещё один брейк, а в восьмом гейме подала на партию — 6:2 за 38 минут.

Во втором сете Чараева доказала своё превосходство. Помог ей в этом ранний брейк, сделанный в первом же гейме. Алина не пустила Мандлик к брейк-пойнтам и в 10-м гейме подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 22 минуты.

За выход в финал отбора Чараева поспорит с немкой Каролиной Вернер, занимающей 242-ю строчку в мировой классификации.

Татьяна Прозорова встретилась с француженкой Кароль Монне. Прозорова занимает 171-е место в мировом рейтинге, Монне идёт 192-й. В стартовой партии Прозорова воспользовалась первым же шансом взять подачу соперницы — в шестом гейме. После этого Татьяна ушла с двойного брейк-пойнта, а в восьмом гейме ещё раз добилась брейка — 6:2 за 32 минуты.

В начале второго сета состоялся обмен брейками, после которого счёт стал 2:2. После этого Прозорова ещё и отыграла двойной брейк-пойнт. Казалось, всё идёт к тай-брейку, однако в 10-м гейме Татьяна прибавила на приёме и использовала третий матчбол — 6:2, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Соревнования в основной сетке Уимблдона начнутся 29 июня. За всеми событиями травяного турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».