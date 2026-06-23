Александрова после парного трофея победно стартовала в Бад-Хомбурге! Дальше её ждёт Мирра

Во вторник, 23 июня, российские теннисистки боролись за выход в следующий круг на соревновании категории WTA-500 в Бад-Хомбурге и турнире ранга WTA-250 в Истбурне. Из представительниц нашей страны в этот день в сражениях приняли участие Екатерина Александрова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова. Но обо всём по порядку.

Первой среди россиянок в борьбу вступила Екатерина Александрова. Отметим, что спортсменка буквально за день до своего старта в Бад-Хомбурге выиграла трофей на «пятисотнике» в Берлине в паре с Линдой Носковой! Соперницей россиянки по первому кругу стала 25-летняя Энн Ли, занимающая в мировой классификации наивысшую для себя 29-ю строчку. За карьеру американка завоевала два титула — Тенерифе-2021 и Гуанчжоу-2025.

До старта поединка преимущество по личным встречам было на стороне Екатерины — 2-1. Александрова праздновала победу над Энн во втором круге Чарльстона-2025 (6:3, 6:0) и на этой же стадии в Ухане-2025 (7:6, 6:2), а Ли взяла реванш у соперницы во втором круге Страсбурга-2026 (4:6, 6:4, 6:3). Примечательно, что до битвы в Бад-Хомбурге спортсменки ещё не боролись на травяном покрытии.

Екатерина Александрова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С первых секунд стартового сета Александрова стала диктовать Энн свои условия и уверенно сделала брейк — 2:0. Соперница в ответ забрала подачу Екатерины — 2:1. Но россиянка после этого учинила настоящий разгром, начав забирать гейм за геймом. В итоге Александрова выиграла этот сет всего за 32 минуты — 6:1.

Во втором сете ситуация кардинально изменилась: за всю партию ни одна спортсменка не сумела забрать чужую подачу. В пятом гейме Екатерина заработала два брейк-пойнта, однако Энн отвела эти угрозы — 3:2 в пользу Ли. Дело дошло до тай-брейка, где немного точнее оказалась представительница США — 7:6 (7:5).

В решающем сете Александрова быстро перехватила инициативу и добилась брейка — 2:0. В четвёртом гейме Энн размочила счёт, но на этом её борьба закончилась — 3:1. Екатерина взяла ещё одну подачу Ли, после чего поставила победную точку в поединке — 6:1, 6:7 (5:7), 6:1 за 2 часа 20 минут. Таким образом, россиянка вышла во второй круг Бад-Хомбурга, где дальше поборется с соотечественницей Миррой Андреевой.

За весь матч теннисистки исполнили одинаковое количество эйсов — 11. А вот двойных ошибок Энн сделала меньше (3), чем Екатерина (4). Зато лидером по проценту попадания первой подачи стала Александрова — 61% против 58%.

В отличие от Александровой, Людмила Самсонова уже пробилась во второй круг, так что во вторник ей предстояла битва за четвертьфинал. Соперницей россиянки за выход в эту стадию стала украинка Элина Свитолина, с которой она до этого никогда не играла. Ещё в начале года 31-летняя теннисистка была 13-й ракеткой мира, а сейчас она находится на восьмом месте. За всю карьеру Свитолина выиграла аж 20 трофеев, включая Итоговый турнир — 2018.

В самом же начале поединка Людмила добралась до двух брейк-пойнтов, однако соперница не дала их реализовать — 0:1. А вот своим шансом Свитолина воспользовалась — 1:3. Но Самсонова не пала духом, а, наоборот, стала гейм за геймом брать у Элины. И россиянка взяла этот сет со счётом 6:3, выиграв в итоге аж пять геймов подряд! Перед стартом следующего отрезка матча обе теннисистки взяли медицинский тайм-аут: у Свитолиной колдовали над правым бедром, а у Людмилы — над стопами.

Во втором сете первой брейк вновь сделала украинка — 2:1. В седьмом гейме Свитолина забрала ещё одну подачу Людмилы — 5:2. Элине оставалось только поставить победную точку в партии, но не тут-то было! Самсонова отыграла подачу соперницы на сет, сделав брейк — 5:3. Однако украинка с первой же попытки завершила этот отрезок матча на приёме — 6:3.

На старте решающей партии Людмила забрала подачу Свитолиной — 0:2. Но после этого Самсонова будто бы выключилась из игры: Элина добилась обратного брейка — 2:2, а следом взяла ещё один чужой гейм — 4:2. И чуть позже украинка на приёме поставила победную точку в сражении, взяв тем самым шесть геймов подряд — 3:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 13 минут. Таким образом, Людмила не смогла выйти в четвертьфинал Бад-Хомбурга. Для россиянки это уже шестое поражение в последних семи матчах.

В этот день из представительниц нашей страны свой поединок также проводила Анастасия Захарова на соревновании категории WTA-250 в Истбурне. В основную сетку спортсменка попала благодаря успешному выступлению в квалификационном отборе, по ходу которого она одолела австрийку Лилли Таггер (6:4, 5:7, 7:6) и экс-россиянку Оксану Селехметьеву (7:6, 2:6, 7:6).

В первом круге Истбурна Захарова боролась с 26-летней Юлией Стародубцевой, с которой она ранее ни разу не пересекалась на корте. В рейтинге WTA украинка в данный момент находится на 55-й позиции, что не так далеко от её лучшего результата — 53-е место. За всё время в туре Стародубцева пока не успела обзавестись титулами, однако в апреле текущего сезона она дошла до решающего матча в Чарльстоне.

До седьмого гейма Юлия и Анастасия шли ровно, не допуская друг друга даже до брейк-пойнтов, пока у Захаровой наконец не появился шанс вырваться в лидеры. И она им воспользовалась — 4:3! Этого минимального преимущества россиянке и хватило, чтобы поставить победную точку в партии — 6:4 за 50 минут.

Во втором сете девушки заиграли агрессивнее: сначала брейк сделала Юлия — 2:0, а затем Анастасия под ноль забрала подачу соперницы — 2:1. Следом девушки обменялись своими геймами — 3:3. И чуть позже Стародубцева вновь оказалась впереди — 5:3. Дальше украинка спокойно подала на партию — 6:3 за 52 минуты.

Анастасия Захарова Фото: Phil Walter/Getty Images

В третьем сете всё решил четвёртый гейм: Захарова под ноль сделала брейк — 3:1, и удержала это преимущество до самого конца партии. В итоге Анастасия выиграла матч у Юлии Стародубцевой со счётом 6:4, 3:6, 6:3 за 2 часа 28 минут. Для россиянки это уже третья трёхсетовая победа подряд, включая сражения в квалификации Истбурна. Во втором круге основной сетки Захарова сразится с немкой Татьяной Марией.

За всё сражение Стародубцева допустила аж пять двойных ошибок, в то время как Анастасия ограничилась одной. При этом Юлия сделала больше всего эйсов — пять против одного. Процент попадания первой подачи у Захаровой получился намного больше (83%), чем у украинки (64%).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня, а соревнование в Истбурне — с 22 по 27 июня. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».