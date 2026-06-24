«Взяли гламурную девицу». Теннисная красотка заменила комментатора-легенду на Уимблдоне

Эжени Бушар готова к новому вызову, но не все рады её приходу на место Эндрю Касла, освещавшего турнир последние 23 года.

Финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар постепенно находит себя в новом качестве. Недавно канадская теннисистка успешно поработала ведущей на «Ролан Гаррос», заработав положительные отзывы за грамотный анализ матчей.

Теперь Эжени получила своего рода повышение. Она будет комментатором на Уимблдоне, заменив легендарного Эндрю Касла, освещавшего травяной турнир «Большого шлема» в течение 23 лет.

В Париже Бушар включалась в эфир до и после матчей, анализируя расклады и подводя итоги. Сейчас в Лондоне она будет работать в течение всей игры, которая в мужском теннисе может доходить до четырёх и более часов.

Официальный транслятор Уимблдона телеканал BBC посчитал, что Эжени готова к новому вызову.

«Мы меняем принцип освещения событий, чтобы привлечь более молодую аудиторию. Задействуем новых специалистов, внедряем инновационные технологии и расширяем доступ к цифровым ресурсам. Эжени Бушар, финалистка Уимблдона-2014, представит современный взгляд на теннис, а её коллега Джейми Маррей будет вести тактический анализ, используя расширенные данные о матчах и технологии. Этот шаг сочетает традиции с новыми перспективами, удовлетворяя ожидания аудитории с меняющимися потребительскими привычками», — объяснил решение директор спортивного отдела телеканала Алекс Кей-Йельски.

Бушар помогут Джейми Маррей и Лора Робсон, а на поздних стадиях турнира к ним подключится восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси. Легенды тенниса Джон Макинрой, Мартина Навратилова, Билли Джин Кинг, а также Пэт Кэш, Тим Хенмэн, Трейси Остин, Кайл Эдмунд и Аннабель Крофт будут привлекаться в качестве экспертов.

Эжени Бушар во время работы на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По именам команда выглядит солидно, однако не все зрители принимают такие обновления. Дело в том, что Уимблдон больше не будет комментировать легендарный комментатор Эндрю Касл, который ранее выступал в ATP-туре и был 80-й ракеткой мира. Касл являлся голосом турнира последние 23 года. За свою карьеру он освещал важнейшие матчи, брал интервью у великих теннисистов и часто попадал в заголовки газет благодаря ярким высказываниям в прямом эфире, но в этом году контракт с ним не был продлён.

«Я хочу выразить благодарность за долгое сотрудничество. За 23 года было много давления, однако это лучшая работа в спортивном телевещании. Мне посчастливилось комментировать Уимблдон в золотую эпоху мужского тенниса», — заявил Касл.

Стороны расстались корректно (как минимум в публичной плоскости), но в среде медиа и любителей тенниса уход Касла воспринимается довольно резко. Фанаты в соцсетях отмечают, что Эндрю «сделали козлом отпущения» из-за попыток угодить молодой аудитории, которая не слишком заинтересована в классическом анализе матчей.

«BBC взял гламурную девицу Эжени Бушар после увольнения Эндрю Касла», — материал с таким довольно вызывающим заголовком выпустило издание Daily Mail.

В BBC подтвердили Daily Mail, что хотели, чтобы 62-летний Касл остался у них на другой должности во время Уимблдона, однако он принял решение уйти и сосредоточиться на работе в утреннем шоу на GMTV. Вероятно, подходы директора Алекса Кей-Йельски ему не нравятся.

Эндрю Касл больше не будет комментировать Уимблдон Фото: Steven Paston/Getty Images

Ранее Кей-Йельски отметился несколькими резонансными решениями. Он закрыл программу Football Focus после 52 лет существования и уволил легендарного Гари Линекера, который вёл передачу Match of the Day, в рамках аналогичной стратегии обновления ведущих.

Кроме того, Кей-Йельски впервые за последнее столетие решил прекратить телевизионную трансляцию ежегодной лодочной гонки Оксфорд–Кембридж на канале. В этом году студия BBC для освещения чемпионата мира по футболу базируется в британском Солфорде, хотя раньше ведущие выезжали непосредственно на место проведения турниров. Это вызывает множество насмешек в соцсетях.

По поводу спорных методов нового менеджера существуют разные мнения. Конкретно в случае с приглашением Эжени Бушар на роль комментатора Уимблдона выводы делать рано. Канадка отлично поработала на «Ролан Гаррос». Она умеет чётко и грамотно формулировать мысли в эфире, проводить анализ игры. Заменить легендарного Эндрю Касла непросто, но Эжени вполне способна справиться с данной задачей.