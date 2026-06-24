Мирра проиграла первый матч в статусе чемпионки «РГ». Теперь Андреева поедет на Уимблдон

Сегодня, 24 июня, на турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге прошло российское дерби между Екатериной Александровой и Миррой Андреевой. На кону стояло попадание в четвертьфинал немецкого «пятисотника». Но обо всём по порядку.

В мировой классификации Александрова на данный момент занимает 19-ю строчку, при этом в начале сезона-2026 она находилась на 10-м месте. В одиночке 31-летняя теннисистка завоевала пять титулов, включая «пятисотник» в Линце-2025. В парном разряде Екатерина является обладательницей трёх трофеев, в числе которых турниры категории WTA-500 в Абу-Даби-2026 и Берлине-2026.

Андреева же вернулась на наивысшую для себя пятую строчку в рейтинге WTA благодаря недавней победе на «Ролан Гаррос» — 2026. При этом на старте текущего года Мирра была только девятой ракеткой мира! В коллекции у 19-летнего лидера российского тенниса насчитывается шесть титулов в одиночке, а также три трофея в паре и серебро Олимпийских игр — 2024 в этом же разряде.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

В беседе с «Чемпионатом» Андреева рассказала, добавляет ли ей давления триумф на грунтовом ТБШ. «Я в целом внимание люблю, поэтому для меня особо ничего не поменялось. Конечно, это первые два-три дня, до сих пор приходит много сообщений, интервью здесь, интервью там… Я поговорить очень люблю, поэтому для меня это больше за радость, что сейчас ещё внимание ко мне пришло. Не думаю, что это добавит какого-то давления», — призналась теннисистка.

А ещё Андреева заявила, что уровень её игры в данный момент выше, чем когда-либо был. «Думаю, сейчас я показываю лучший теннис в своей карьере — это очевидно. Я бы сказала, что это лучшие результаты, которых я добилась с тех пор, как стала профессионалом. Ещё отметила бы, что победа в Дубае и на турнире в Индиан‑Уэллсе на хардовом покрытии до этого момента была самым ярким достижением в моей карьере. Теперь я выиграла титул на турнире «Большого шлема», так что, да, пожалуй, сейчас я играю в лучший теннис за всё время», — приводит слова россиянки Punto de Break.

Екатерина и Мирра ранее играли всего однажды, и сильнее тогда оказалась Александрова. Эту победу 31-летняя российская спортсменка одержала над соотечественницей во втором круге Штутгарта-2025 (6:3, 6:2). Примечательно, что битва теннисисток прошла на стадии второго круга немецкого «пятисотника», как и сейчас в Бад-Хомбурге.

Поначалу теннисистки шли ровно и даже не подпускали друг друга до брейк-пойнтов — 2:2. В пятом гейме у Андреевой появился шанс захватить лидерство, однако Александрова устояла — 3:2. Дальше уже у Екатерины появились две возможности перевернуть ход игры, но Мирра вцепилась в свою подачу мёртвой хваткой — 3:3. Чуть позже произошла небольшая пауза из-за пчелы, появившейся на травяном корте. С помощью ракетки Андреева перенесла насекомое в безопасное место, и игра продолжилась. Ключевым в этой партии стал восьмой гейм: Александрова добралась до брейк-пойнта и реализовала его с первой попытки — 5:3. А дальше теннисистка уверенно поставила точку в сете — 6:3 за 44 минуты.

Во втором сете Екатерина учинила настоящий разгром: сначала она забрала одну подачу Мирры — 1:0, следом и другую — 3:0. После этого Александрова подтвердила брейк — 4:0. В пятом гейме Андреева наконец очнулась и размочила счёт, отыграв два брейк-пойнта — 4:1. А затем впервые за весь поединок взяла подачу соперницы — 4:2. В девятом гейме Екатерина заработала два матчбола, однако Мирра не дала их реализовать — 4:5. Но на этом вся борьба закончилось: Александрова уверенно выполнила свою подачу и завершила встречу — 6:3, 6:4 за 1 час 30 минут.

Таким образом, Екатерина обыграла действующую чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в четвертьфинал Бад-Хомбурга, где дальше поборется с Наоми Осакой. Для Александровой это первая в сезоне победа над представительницей топ-10 и 20-я – в карьере, а также 10-й выигранный матч у теннисистки из топ-5.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».