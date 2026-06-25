Уимблдон выплатит $ 85 млн призовых — это рекорд. Теннисисты довольны, но есть нюанс

В этом году Уимблдон вновь объявил о рекордных призовых. Существенное увеличение выплат участникам отмечено на всех стадиях — от финала до квалификации. Вместе с тем теннисисты, отмечая положительные шаги, не до конца довольны повышением. Что именно им не нравится? Давайте считать цифры.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса, являющийся организатором турнира, объявил о рекордном призовом фонде в размере £ 64,2 млн, что составляет около $ 85 млн. «Увеличение призового фонда на £ 10,7 млн по сравнению с 2025 годом представляет собой значительный рост на 20% и, безусловно, представляет собой самый крупный годовой рост в истории турнира», — говорится в заявлении организаторов.
Победители в одиночных разрядах получат по £ 3,6 млн, что составляет примерно $ 4,8 млн (здесь получается рост на 20%), а финалисты в одиночном разряде — по £ 1,8 млн, что составляет около $ 2,4 млн (а здесь прибавка составит 18%).
Призовые за участие в первом круге в одиночных разрядах установлены на уровне £ 80 тыс. ($ 107 тыс., что на 21% больше, чем год назад), а все участники квалификации в общей сложности получат £ 6,2 млн (рост на 25%).
Призовые на Уимблдоне (2026), одиночные разряды
|2026
|Призовые, £
|Призовые, $
|Рост, %
|Титул
|3 600 000
|4 830 756
|20,00
|Финал
|1 800 000
|2 415 378
|18,42
|1/2 финала
|900 000
|1 207 689
|16,13
|1/4 финала
|480 000
|644 101
|20,00
|Четвёртый круг
|300 000
|402 563
|25,00
|Третий круг
|185 000
|248 247
|21,71
|Второй круг
|126 000
|169 076
|27,27
|Первый круг
|80 000
|107 350
|21,21
|Квалификация, финал
|50 000
|67 094
|20,48
|Квалификация, второй круг
|32 000
|42 940
|23,08
|Квалификация, первый круг
|20 000
|26 838
|29,03
Призовые в парных разрядах в среднем увеличены примерно на 10%.
Призовые на Уимблдоне (2026), парные разряды
|2026
|Призовые, £
|Призовые, $
|Рост, %
|Титул
|760 000
|1 019 826
|11,76
|Финал
|380 000
|509 913
|10,14
|1/2 финала
|190 000
|254 960
|10,92
|1/4 финала
|95 000
|127 478
|8,57
|Третий круг
|48 000
|64 410
|9,71
|Второй круг
|29 000
|38 914
|11,54
|Первый круг
|18 000
|24 154
|9,09
Призовые на Уимблдоне (2026), микст
|2026
|Призовые, £
|Призовые, $
|Рост, %
|Титул
|148 000
|198 598
|9,63
|Финал
|74 000
|99 299
|8,82
|1/2 финала
|37 000
|49 649
|8,82
|1/4 финала
|19 000
|25 496
|8,57
|Второй круг
|10 000
|13 419
|11,11
|Первый круг
|5200
|6978
|15,56
Решение о повышении призового фонда Уимблдона было принято на фоне того, как ведущие игроки устроили своеобразную акцию протеста перед «Ролан Гаррос», ограничив время общения с прессой до 15 минут. Игроки были недовольны тем, что призовой фонд «Ролан Гаррос» в сравнении с 2025 годом увеличился лишь на 9,5% и остался на уровне примерно 15% от доходов, полученных от турнира.
В этот раз представители теннисистов в совместном заявлении выразили удовлетворение решением организаторов Уимблдона. «Ведущие игроки туров ATP и WTA приветствуют объявление Уимблдона о призовых 2026 года в качестве подлинного и значительного шага вперёд — 20-процентное увеличение является самым крупным однолетним ростом в истории турнира и важным сигналом о намерениях, — говорится в заявлении. — Игроки хотят, чтобы Уимблдон продолжал процветать, и поддерживают инвестиции, которые турнир вкладывает в развитие тенниса. Вопрос никогда не заключался в том, ценны ли эти инвестиции, а в том, должны ли спортсмены, чьи выступления обеспечивают глобальный успех турнира, получать справедливую долю от его огромного финансового роста».
Призовой фонд Уимблдона увеличился с £ 53,5 млн в прошлом году до £ 64,2 млн в этом сезоне. Однако в заявлении игроков говорится, что это составляет лишь 14,4% от прогнозируемой выручки Уимблдона. Они предложили увеличить эту долю до 16% в качестве «значимого промежуточного шага» на пути к достижению своей цели — повышения доли призовых до 22% к 2030 году, в соответствии с выплатами на «Мастерсах».
«Наша цель — не умалить этот успех, а обеспечить, чтобы его дальнейший рост приносил справедливую выгоду всем, кто вносит в него свой вклад, — отмечается в заявлении. — В то же время игроки чётко понимают, что объявление, хотя и было искренне приветствовано, пока не решает структурных проблем, которые были подняты перед организаторами турниров «Большого шлема» в течение последнего года. Прогресс в решении этих вопросов по-прежнему не достигнут».
В прошлом месяце первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что стороны «даже не приблизились» к решению конфликта, и высказал мнение, что угроза бойкота — это единственное реальное средство давления, которым располагают игроки. Синнер выразил убеждение, что организаторы турниров «Большого шлема» не воспринимают требования игроков всерьёз. По словам Синнера, письмо теннисистов в основном осталось без внимания.
«10 лучших теннисистов и 10 лучших теннисисток написали письмо. Неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к достижению того, чего хотели бы добиться, — говорил тогда Синнер. — Если говорить о других видах спорта, то, когда ведущие спортсмены отправляют важные письма, я искренне верю, что в течение 48 часов они не только получают ответ, но и устраивают встречу по этому вопросу».
А первая ракетка мира Арина Соболенко говорила, что игроки устроят бойкот турниров «Большого шлема», если не удастся достичь компромисса: «Думаю, в какой-то момент мы устроим бойкот, да. Мне кажется, это будет единственный способ, так сказать, бороться за свои права».
Строго говоря, рост в 20% не рекордный в истории. Были отмечены случаи, когда призовые выплаты увеличивались почти вдвое. Однако за последние годы это действительно максимальный показатель.
Общий призовой фонд на Уимблдоне по годам
|Сезон
|Призовой фонд
|Изменение
|2026
|£ 64 200 000
|20,00%
|2025
|£ 53 500 000
|7,0%
|2024
|£ 50 000 000
|11,86%
|2023
|£ 44 700 000
|10,78%
|2022
|£ 40 350 000
|15,23%
|2021
|£ 35 016 000
|-7,85%
|2020
|Турнир не проводился
|2019
|£ 38 000 000
|11,76%
|2018
|£ 34 000 000
|7,59%
|2017
|£ 31 600 000
|12,46%
|2016
|£ 28 100 000
|5,05%
|2015
|£ 26 750 000
|7,00%
|2014
|£ 25 000 000
|10,82%
|2013
|£ 22 560 000
|40,47%
|2012
|£ 16 060 000
|10,00%
|2011
|£ 14 600 000
|6,38%
|2010
|£ 13 725 000
|9,36%
|2009
|£ 12 550 000
|6,25%
|2008
|£ 11 812 000
|4,69%
|2007
|£ 11 282 710
|8,69%
|2006
|£ 10 380 710
|2,93%
|2005
|£ 10 085 510
|3,90%
|2004
|£ 9 707 280
|3,56%
|2003
|£ 9 373 990
|6,22%
|2002
|£ 8 825 320
|3,52%
|2001
|£ 8 525 280
|5,82%
|2000
|£ 8 056 480
|6,07%
|1999
|£ 7 595 330
|5,38%
|1998
|£ 7 207 590
|4,69%
|1997
|£ 6 884 952
|6,48%
|1996
|£ 6 465 910
|7,31%
|1995
|£ 6 025 550
|6,04%
|1994
|£ 5 682 170
|12,55%
|1993
|£ 5 048 450
|14,30%
|1992
|£ 4 416 820
|10,12%
|1991
|£ 4 010 970
|5,01%
|1990
|£ 3 819 730
|21,89%
|1989
|£ 3 133 749
|19,97%
|1988
|£ 2 612 126
|23,23%
|1987
|£ 2 119 780
|0,00%
|1986
|£ 2 119 780
|9,56%
|1985
|£ 1 934 760
|32,35%
|1984
|£ 1 461,896
|49,45%
|1983
|£ 978 211
|64,86%
|1982
|£ 593 366
|84,20%
|1981
|£322 136
|9,77%
|1980
|£ 293 464
|5,92%
|1979
|£ 277 066
|-0,70%
|1978
|£ 279 023
|25,38%
|1977
|£ 222 540
|41,08%
|1976
|£ 157 740
|37,31%
|1975
|£ 114 875
|18,31%
|1974
|£ 97 100
|85,31%
|1973
|£ 52 400
|4,11%
|1972
|£ 50 330
|33,18%
|1971
|£ 37 790
|-9,27%
|1970
|£ 41 650
|24,81%
|1969
|£ 33 370
|27,61%
|1968
|£ 26 150
В заключение отметим, что призовые на Уимблдоне находятся на втором месте среди всех ТБШ. Больше платят только на US Open.
Призовые на турнирах «Большого шлема»
|AO-2026
|«РГ»-2026
|Уимблдон-2026
|US Open — 2025
|Общий призовой фонд, $ млн
|75
|71,7
|72,8
|85
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,79
|3,25
|4,83
|5