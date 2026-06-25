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Уимблдон-2026: общий призовой фонд, кто что говорит, сравнение с Australian Open, Ролан Гаррос, US Open

Уимблдон выплатит $ 85 млн призовых — это рекорд. Теннисисты довольны, но есть нюанс
Александр Насонов
Уимблдон-2026: общий призовой фонд
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Игроки отмечают, что процент от доходов, которые они получают, по-прежнему не на должном уровне.

В этом году Уимблдон вновь объявил о рекордных призовых. Существенное увеличение выплат участникам отмечено на всех стадиях — от финала до квалификации. Вместе с тем теннисисты, отмечая положительные шаги, не до конца довольны повышением. Что именно им не нравится? Давайте считать цифры.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса, являющийся организатором турнира, объявил о рекордном призовом фонде в размере £ 64,2 млн, что составляет около $ 85 млн. «Увеличение призового фонда на £ 10,7 млн по сравнению с 2025 годом представляет собой значительный рост на 20% и, безусловно, представляет собой самый крупный годовой рост в истории турнира», — говорится в заявлении организаторов.

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Победители в одиночных разрядах получат по £ 3,6 млн, что составляет примерно $ 4,8 млн (здесь получается рост на 20%), а финалисты в одиночном разряде — по £ 1,8 млн, что составляет около $ 2,4 млн (а здесь прибавка составит 18%).

Призовые за участие в первом круге в одиночных разрядах установлены на уровне £ 80 тыс. ($ 107 тыс., что на 21% больше, чем год назад), а все участники квалификации в общей сложности получат £ 6,2 млн (рост на 25%).

Призовые на Уимблдоне (2026), одиночные разряды

2026Призовые, £Призовые, $Рост, %
Титул3 600 0004 830 75620,00
Финал1 800 0002 415 37818,42
1/2 финала900 0001 207 68916,13
1/4 финала480 000644 10120,00
Четвёртый круг300 000402 56325,00
Третий круг185 000248 24721,71
Второй круг126 000169 07627,27
Первый круг80 000107 35021,21
Квалификация, финал50 00067 09420,48
Квалификация, второй круг32 00042 94023,08
Квалификация, первый круг20 00026 83829,03

Призовые в парных разрядах в среднем увеличены примерно на 10%.

Призовые на Уимблдоне (2026), парные разряды

2026Призовые, £Призовые, $Рост, %
Титул760 0001 019 82611,76
Финал380 000509 91310,14
1/2 финала190 000254 96010,92
1/4 финала95 000127 4788,57
Третий круг48 00064 4109,71
Второй круг29 00038 91411,54
Первый круг18 00024 1549,09

Призовые на Уимблдоне (2026), микст

2026Призовые, £Призовые, $Рост, %
Титул148 000198 5989,63
Финал74 00099 2998,82
1/2 финала37 00049 6498,82
1/4 финала19 00025 4968,57
Второй круг10 00013 41911,11
Первый круг5200697815,56

Решение о повышении призового фонда Уимблдона было принято на фоне того, как ведущие игроки устроили своеобразную акцию протеста перед «Ролан Гаррос», ограничив время общения с прессой до 15 минут. Игроки были недовольны тем, что призовой фонд «Ролан Гаррос» в сравнении с 2025 годом увеличился лишь на 9,5% и остался на уровне примерно 15% от доходов, полученных от турнира.

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В этот раз представители теннисистов в совместном заявлении выразили удовлетворение решением организаторов Уимблдона. «Ведущие игроки туров ATP и WTA приветствуют объявление Уимблдона о призовых 2026 года в качестве подлинного и значительного шага вперёд — 20-процентное увеличение является самым крупным однолетним ростом в истории турнира и важным сигналом о намерениях, — говорится в заявлении. — Игроки хотят, чтобы Уимблдон продолжал процветать, и поддерживают инвестиции, которые турнир вкладывает в развитие тенниса. Вопрос никогда не заключался в том, ценны ли эти инвестиции, а в том, должны ли спортсмены, чьи выступления обеспечивают глобальный успех турнира, получать справедливую долю от его огромного финансового роста».

Призовой фонд Уимблдона увеличился с £ 53,5 млн в прошлом году до £ 64,2 млн в этом сезоне. Однако в заявлении игроков говорится, что это составляет лишь 14,4% от прогнозируемой выручки Уимблдона. Они предложили увеличить эту долю до 16% в качестве «значимого промежуточного шага» на пути к достижению своей цели — повышения доли призовых до 22% к 2030 году, в соответствии с выплатами на «Мастерсах».

«Наша цель — не умалить этот успех, а обеспечить, чтобы его дальнейший рост приносил справедливую выгоду всем, кто вносит в него свой вклад, — отмечается в заявлении. — В то же время игроки чётко понимают, что объявление, хотя и было искренне приветствовано, пока не решает структурных проблем, которые были подняты перед организаторами турниров «Большого шлема» в течение последнего года. Прогресс в решении этих вопросов по-прежнему не достигнут».

В прошлом месяце первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что стороны «даже не приблизились» к решению конфликта, и высказал мнение, что угроза бойкота — это единственное реальное средство давления, которым располагают игроки. Синнер выразил убеждение, что организаторы турниров «Большого шлема» не воспринимают требования игроков всерьёз. По словам Синнера, письмо теннисистов в основном осталось без внимания.

«10 лучших теннисистов и 10 лучших теннисисток написали письмо. Неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к достижению того, чего хотели бы добиться, — говорил тогда Синнер. — Если говорить о других видах спорта, то, когда ведущие спортсмены отправляют важные письма, я искренне верю, что в течение 48 часов они не только получают ответ, но и устраивают встречу по этому вопросу».

А первая ракетка мира Арина Соболенко говорила, что игроки устроят бойкот турниров «Большого шлема», если не удастся достичь компромисса: «Думаю, в какой-то момент мы устроим бойкот, да. Мне кажется, это будет единственный способ, так сказать, бороться за свои права».

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Строго говоря, рост в 20% не рекордный в истории. Были отмечены случаи, когда призовые выплаты увеличивались почти вдвое. Однако за последние годы это действительно максимальный показатель.

Общий призовой фонд на Уимблдоне по годам

СезонПризовой фондИзменение
2026£ 64 200 00020,00%
2025£ 53 500 0007,0%
2024£ 50 000 00011,86%
2023£ 44 700 00010,78%
2022£ 40 350 00015,23%
2021£ 35 016 000-7,85%
2020Турнир не проводился
2019£ 38 000 00011,76%
2018£ 34 000 0007,59%
2017£ 31 600 00012,46%
2016£ 28 100 0005,05%
2015£ 26 750 0007,00%
2014£ 25 000 00010,82%
2013£ 22 560 00040,47%
2012£ 16 060 00010,00%
2011£ 14 600 0006,38%
2010£ 13 725 0009,36%
2009£ 12 550 0006,25%
2008£ 11 812 0004,69%
2007£ 11 282 7108,69%
2006£ 10 380 7102,93%
2005£ 10 085 5103,90%
2004£ 9 707 2803,56%
2003£ 9 373 9906,22%
2002£ 8 825 3203,52%
2001£ 8 525 2805,82%
2000£ 8 056 4806,07%
1999£ 7 595 3305,38%
1998£ 7 207 5904,69%
1997£ 6 884 9526,48%
1996£ 6 465 9107,31%
1995£ 6 025 5506,04%
1994£ 5 682 17012,55%
1993£ 5 048 45014,30%
1992£ 4 416 82010,12%
1991£ 4 010 9705,01%
1990£ 3 819 73021,89%
1989£ 3 133 74919,97%
1988£ 2 612 12623,23%
1987£ 2 119 7800,00%
1986£ 2 119 7809,56%
1985£ 1 934 76032,35%
1984£ 1 461,89649,45%
1983£ 978 21164,86%
1982£ 593 36684,20%
1981£322 1369,77%
1980£ 293 4645,92%
1979£ 277 066-0,70%
1978£ 279 02325,38%
1977£ 222 54041,08%
1976£ 157 74037,31%
1975£ 114 87518,31%
1974£ 97 10085,31%
1973£ 52 4004,11%
1972£ 50 33033,18%
1971£ 37 790-9,27%
1970£ 41 65024,81%
1969£ 33 37027,61%
1968£ 26 150

В заключение отметим, что призовые на Уимблдоне находятся на втором месте среди всех ТБШ. Больше платят только на US Open.

Призовые на турнирах «Большого шлема»

AO-2026«РГ»-2026Уимблдон-2026US Open — 2025
Общий призовой фонд, $ млн7571,772,885
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,793,254,835
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