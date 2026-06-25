Уимблдон выплатит $ 85 млн призовых — это рекорд. Теннисисты довольны, но есть нюанс

Игроки отмечают, что процент от доходов, которые они получают, по-прежнему не на должном уровне.

В этом году Уимблдон вновь объявил о рекордных призовых. Существенное увеличение выплат участникам отмечено на всех стадиях — от финала до квалификации. Вместе с тем теннисисты, отмечая положительные шаги, не до конца довольны повышением. Что именно им не нравится? Давайте считать цифры.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса, являющийся организатором турнира, объявил о рекордном призовом фонде в размере £ 64,2 млн, что составляет около $ 85 млн. «Увеличение призового фонда на £ 10,7 млн по сравнению с 2025 годом представляет собой значительный рост на 20% и, безусловно, представляет собой самый крупный годовой рост в истории турнира», — говорится в заявлении организаторов.

Победители в одиночных разрядах получат по £ 3,6 млн, что составляет примерно $ 4,8 млн (здесь получается рост на 20%), а финалисты в одиночном разряде — по £ 1,8 млн, что составляет около $ 2,4 млн (а здесь прибавка составит 18%).

Призовые за участие в первом круге в одиночных разрядах установлены на уровне £ 80 тыс. ($ 107 тыс., что на 21% больше, чем год назад), а все участники квалификации в общей сложности получат £ 6,2 млн (рост на 25%).

Призовые на Уимблдоне (2026), одиночные разряды

2026 Призовые, £ Призовые, $ Рост, % Титул 3 600 000 4 830 756 20,00 Финал 1 800 000 2 415 378 18,42 1/2 финала 900 000 1 207 689 16,13 1/4 финала 480 000 644 101 20,00 Четвёртый круг 300 000 402 563 25,00 Третий круг 185 000 248 247 21,71 Второй круг 126 000 169 076 27,27 Первый круг 80 000 107 350 21,21 Квалификация, финал 50 000 67 094 20,48 Квалификация, второй круг 32 000 42 940 23,08 Квалификация, первый круг 20 000 26 838 29,03

Призовые в парных разрядах в среднем увеличены примерно на 10%.

Призовые на Уимблдоне (2026), парные разряды

2026 Призовые, £ Призовые, $ Рост, % Титул 760 000 1 019 826 11,76 Финал 380 000 509 913 10,14 1/2 финала 190 000 254 960 10,92 1/4 финала 95 000 127 478 8,57 Третий круг 48 000 64 410 9,71 Второй круг 29 000 38 914 11,54 Первый круг 18 000 24 154 9,09

Призовые на Уимблдоне (2026), микст

2026 Призовые, £ Призовые, $ Рост, % Титул 148 000 198 598 9,63 Финал 74 000 99 299 8,82 1/2 финала 37 000 49 649 8,82 1/4 финала 19 000 25 496 8,57 Второй круг 10 000 13 419 11,11 Первый круг 5200 6978 15,56

Решение о повышении призового фонда Уимблдона было принято на фоне того, как ведущие игроки устроили своеобразную акцию протеста перед «Ролан Гаррос», ограничив время общения с прессой до 15 минут. Игроки были недовольны тем, что призовой фонд «Ролан Гаррос» в сравнении с 2025 годом увеличился лишь на 9,5% и остался на уровне примерно 15% от доходов, полученных от турнира.

В этот раз представители теннисистов в совместном заявлении выразили удовлетворение решением организаторов Уимблдона. «Ведущие игроки туров ATP и WTA приветствуют объявление Уимблдона о призовых 2026 года в качестве подлинного и значительного шага вперёд — 20-процентное увеличение является самым крупным однолетним ростом в истории турнира и важным сигналом о намерениях, — говорится в заявлении. — Игроки хотят, чтобы Уимблдон продолжал процветать, и поддерживают инвестиции, которые турнир вкладывает в развитие тенниса. Вопрос никогда не заключался в том, ценны ли эти инвестиции, а в том, должны ли спортсмены, чьи выступления обеспечивают глобальный успех турнира, получать справедливую долю от его огромного финансового роста».

Призовой фонд Уимблдона увеличился с £ 53,5 млн в прошлом году до £ 64,2 млн в этом сезоне. Однако в заявлении игроков говорится, что это составляет лишь 14,4% от прогнозируемой выручки Уимблдона. Они предложили увеличить эту долю до 16% в качестве «значимого промежуточного шага» на пути к достижению своей цели — повышения доли призовых до 22% к 2030 году, в соответствии с выплатами на «Мастерсах».

«Наша цель — не умалить этот успех, а обеспечить, чтобы его дальнейший рост приносил справедливую выгоду всем, кто вносит в него свой вклад, — отмечается в заявлении. — В то же время игроки чётко понимают, что объявление, хотя и было искренне приветствовано, пока не решает структурных проблем, которые были подняты перед организаторами турниров «Большого шлема» в течение последнего года. Прогресс в решении этих вопросов по-прежнему не достигнут».

В прошлом месяце первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что стороны «даже не приблизились» к решению конфликта, и высказал мнение, что угроза бойкота — это единственное реальное средство давления, которым располагают игроки. Синнер выразил убеждение, что организаторы турниров «Большого шлема» не воспринимают требования игроков всерьёз. По словам Синнера, письмо теннисистов в основном осталось без внимания.

«10 лучших теннисистов и 10 лучших теннисисток написали письмо. Неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к достижению того, чего хотели бы добиться, — говорил тогда Синнер. — Если говорить о других видах спорта, то, когда ведущие спортсмены отправляют важные письма, я искренне верю, что в течение 48 часов они не только получают ответ, но и устраивают встречу по этому вопросу».

А первая ракетка мира Арина Соболенко говорила, что игроки устроят бойкот турниров «Большого шлема», если не удастся достичь компромисса: «Думаю, в какой-то момент мы устроим бойкот, да. Мне кажется, это будет единственный способ, так сказать, бороться за свои права».

Строго говоря, рост в 20% не рекордный в истории. Были отмечены случаи, когда призовые выплаты увеличивались почти вдвое. Однако за последние годы это действительно максимальный показатель.

Общий призовой фонд на Уимблдоне по годам

Сезон Призовой фонд Изменение 2026 £ 64 200 000 20,00% 2025 £ 53 500 000 7,0% 2024 £ 50 000 000 11,86% 2023 £ 44 700 000 10,78% 2022 £ 40 350 000 15,23% 2021 £ 35 016 000 -7,85% 2020 Турнир не проводился 2019 £ 38 000 000 11,76% 2018 £ 34 000 000 7,59% 2017 £ 31 600 000 12,46% 2016 £ 28 100 000 5,05% 2015 £ 26 750 000 7,00% 2014 £ 25 000 000 10,82% 2013 £ 22 560 000 40,47% 2012 £ 16 060 000 10,00% 2011 £ 14 600 000 6,38% 2010 £ 13 725 000 9,36% 2009 £ 12 550 000 6,25% 2008 £ 11 812 000 4,69% 2007 £ 11 282 710 8,69% 2006 £ 10 380 710 2,93% 2005 £ 10 085 510 3,90% 2004 £ 9 707 280 3,56% 2003 £ 9 373 990 6,22% 2002 £ 8 825 320 3,52% 2001 £ 8 525 280 5,82% 2000 £ 8 056 480 6,07% 1999 £ 7 595 330 5,38% 1998 £ 7 207 590 4,69% 1997 £ 6 884 952 6,48% 1996 £ 6 465 910 7,31% 1995 £ 6 025 550 6,04% 1994 £ 5 682 170 12,55% 1993 £ 5 048 450 14,30% 1992 £ 4 416 820 10,12% 1991 £ 4 010 970 5,01% 1990 £ 3 819 730 21,89% 1989 £ 3 133 749 19,97% 1988 £ 2 612 126 23,23% 1987 £ 2 119 780 0,00% 1986 £ 2 119 780 9,56% 1985 £ 1 934 760 32,35% 1984 £ 1 461,896 49,45% 1983 £ 978 211 64,86% 1982 £ 593 366 84,20% 1981 £322 136 9,77% 1980 £ 293 464 5,92% 1979 £ 277 066 -0,70% 1978 £ 279 023 25,38% 1977 £ 222 540 41,08% 1976 £ 157 740 37,31% 1975 £ 114 875 18,31% 1974 £ 97 100 85,31% 1973 £ 52 400 4,11% 1972 £ 50 330 33,18% 1971 £ 37 790 -9,27% 1970 £ 41 650 24,81% 1969 £ 33 370 27,61% 1968 £ 26 150

В заключение отметим, что призовые на Уимблдоне находятся на втором месте среди всех ТБШ. Больше платят только на US Open.

Призовые на турнирах «Большого шлема»