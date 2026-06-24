Сафиуллин и 5 россиянок в финале отбора Уимблдона. Сестра Мирры проиграла в день рождения

А Алина Чараева и Полина Яценко в одном матче от дебюта в основной сетке ТБШ.

В среду, 24 июня, на Уимблдоне состоялись матчи второго круга квалификации. Можно сказать, что в первом раунде отбора российские теннисисты показали стопроцентный результат. В полуфинал вышли восемь представителей России из девяти, а единственной проигравшей стала Александра Шубладзе, уступившая в дерби Алине Корнеевой. Тем интереснее было посмотреть, как выступят наши соотечественники в полуфинале квалификации.

Теннисисты, открывавшие программу игрового дня, столкнулись с техническими проблемами. Из-за сильной жары в Лондоне в электронной системе определения аутов возникли сбои, в результате чего поединки были прерваны. Однако россиян это не затронуло — наши ни на одном из кортов не играли первым запуском и вышли уже тогда, когда всё починили.

Роман Сафиуллин, занимающий 127-е место в рейтинге ATP, играл с бельгийским теннисистом Киммером Коппеянсом, 222-й ракеткой мира. Первый сет получился неровным для обоих игроков. Сафиуллин после четвёртого гейма повёл с брейком (3:1), но после этого дважды подряд отдал подачу, и инициатива перешла к Коппеянсу. Однако и он сплоховал, не подав на партию при 5:4. На тай-брейке Сафиуллин действовал точнее — 7:6 (7:2) за 50 минут.

Второй сет Сафиуллин начал с брейка, потом держал отрыв, но в самый неподходящий момент дал сбой. Роман не подал на партию и позволил сопернику сравнять счёт — 5:5. Но этот момент не стал переломным, поскольку россиянин в 11-м гейме добился важного брейка, после чего подал на матч — 7:6 (7:2), 7:5 за 1 час 39 минут.

В финале отбора Роман Сафиуллин проведёт матч со швейцарским теннисистом Жеромом Кимом, 197-м номером рейтинга ATP.

Эрика Андреева, которой в день матча исполнилось 22 года, вышла на корт с американкой Кейлой Дей. Старшая сестра Мирры располагается на 238-й строчке в мировой классификации, а её соперница — 100 позициями выше. Увы, Андреева не смогла преподнести самой себе подарок. В первой половине стартового сета Эрика взяла всего один гейм из шести, дважды отдав свою подачу. Уступая 1:5, россиянка прервала серию из пяти отданных геймов, а в восьмом гейме даже на брейк-пойнт вышла, но не использовала его. И Дей реализовала второй сетбол — 6:2 за 32 минуты. Андреева в этой партии допустила 11 невынужденных ошибок при всего трёх активно выигранных очках.

Второй сет проходил в точности по такому же сценарию. Единственное отличие заключалось в том, что на брейк-пойнты Андреева так и не вышла. Дей в восьмом гейме отыгралась с 0-30 и закрыла матч — 6:2, 6:2 за 1 час 15 минут. Российская теннисистка закончила встречу с 24 невынужденными ошибками и девятью виннерсами, а у её более удачливой соперницы эти показатели составили 14 и 21 соответственно.

94-я ракетка мира Алина Корнеева, которая во вторник, 23 июня, отпраздновала 19-летие, противостояла испанке Андреа Ласаро Гарсии, занимающей 150-е место в рейтинге WTA. Первый сет забрала Корнеева. Её соперница не взяла ни одного гейма на подаче, так что россиянке не помешало даже то, что она и сама проиграла два своих гейма. После четвёртого подряд брейка, сделанного в седьмом гейме, Алина подала на партию — 6:2 за 31 минуту.

Во втором сете проблемы теннисисток на подаче продолжились. Каждая из них сделала по четыре брейка, причём Ласаро Гарсия не подала на партию при 5:3, а Корнеева — при 6:5. На тай-брейке испанка реализовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 57 минут.

А в решающей партии теннисистки шли без брейк-пойнтов, забирая свои геймы. В 12-м гейме Корнеева заработала матчбол на приёме и использовала его — 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 за 2 часа 17 минут.

В финале квалификации Уимблдона Алина Корнеева сыграет с американкой Фионой Кроули, 232-м номером мировой классификации.

20-летняя Елена Приданкина сражалась с Сюзан Ламенс из Нидерландов. Россиянка идёт в рейтинге 206-й, её голландская соперница — 129-й. В стартовом сете Приданкина в пятом гейме отыграла единственный брейк-пойнт и после этого уже без проблем держала подачу. А в 12-м гейме россиянка реализовала свой первый же брейк-пойнт, он же сетбол на приёме — 7:5 за 35 минут.

Во второй партии Приданкина сразу отдала подачу и отыграться не смогла, хотя возможности у неё имелись. Елена упустила оба брейк-пойнта, заработанные по ходу сета, и в 10-м гейме Ламенс сравняла счёт по партиям — 6:4 за 45 минут.

В третьем сете Приданкина не смогла подтвердить брейк, сделанный во втором гейме, однако сразу после этого ещё раз взяла подачу соперницы — 3:1. Этого преимущества ей хватило для победы. В девятом гейме Елена под ноль подала на матч — 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 12 минут.

В финале отбора Елена Приданкина сразится с американкой Клэр Лю, 145-м номером мирового рейтинга.

210-я ракетка мира Анастасия Гасанова провела матч с 17-летней Эмерсон Джонс из Австралии, 135-м номером рейтинга. В первом сете Гасанова потерпела неудачу. Джонс, несмотря на трудности с подачей, сделала на один брейк больше — три против двух. В 12-м гейме австралийка приняла на партию — 7:5 за 46 минут.

Во втором сете Гасанова взяла с места в карьер — 4:0. Один брейк Анастасия потеряла, а могла и второй, однако Джонс в восьмом гейме упустила брейк-пойнт. Россиянка осталась впереди (5:3) и в 10-м гейме сравняла счёт по партиям — 6:4 за 53 минуты.

В решающем сете Гасанова дожала соперницу. Она вела 4:0, 5:1, в восьмом гейме отдала подачу, но не более того. В девятом гейме Анастасия приняла на матч — 5:7, 6:4, 6:3 за 2 часа 25 минут. Примечательно, что Джонс за встречу допустила 46 невынужденных ошибок, в том числе 14 двойных.

За выход в основную сетку Уимблдона Анастасия Гасанова сыграет с Дарьей Семенистой из Латвии, занимающей 102-ю строчку рейтинга.

Татьяна Прозорова, 171-я ракетка мира, играла с Хитер Уотсон из Великобритании, располагающейся на далёкой 491-й строчке. В первом сете у Прозоровой лишь однажды возникли сложности на подаче. В шестом гейме она отыграла все три брейк-пойнта и не пустила соперницу в отрыв. В 11-м гейме россиянка добилась брейка, после чего под ноль подала на партию — 7:5 за 52 минуты.

Во втором сете Прозорова сразу повела с брейком, однако выиграть партию ей не удалось. После 3:1 Татьяна отдала пять геймов подряд. Уотсон дважды брала её подачу, а в девятом гейме подала на сет — 6:3 за 37 минут.

В третьей партии Прозоровой понадобился медицинский перерыв — она взяла его, когда уступала 1:2 с брейком. После этого Татьяна в напряжённой борьбе — с шестого брейк-пойнта! — сравняла счёт. Однако в концовке удача улыбнулась Уотсон. В 11-м гейме британка сделала ключевой брейк (россиянка отдала подачу с 40-15), а в 12-м закрыла матч — 5:7, 6:3, 7:5 за 2 часа 42 минуты.

Полина Яценко встречалась с китаянкой Чжосюань Бай. Яценко является 155-м номером рейтинга WTA, Бай занимает 263-е место. Матч начался с парада брейков, который в шестом гейме прервала Бай — 4:2. Однако китаянка не удержала отрыв: Яценко взяла два гейма подряд и сравняла счёт — 4:4. Четыре гейма спустя состоялся тай-брейк, на котором россиянке понадобилось целых пять сетболов, чтобы закончить партию в свою пользу — 7:6 (9:7) за 1 час 8 минут.

Второй сет занял вдвое меньше времени. Яценко лишь однажды не удержала подачу: после четвёртого гейма счёт стал 2:2. После этого Полина быстро взяла четыре гейма подряд и победила — 7:6 (9:7), 6:2 за 1 час 41 минуту.

В финале отбора Полина Яценко сразится с Эшлин Крюгер из США, идущей на 96-м месте в рейтинге WTA.

120-й номер мировой классификации Алина Чараева противостояла немке Каролине Вернер, 242-й ракетке. Начало матча вышло обнадёживающим: Чараева повела 3:0 с двумя брейками. Однако невынужденные ошибки не позволили россиянке взять стартовую партию. Вернер прибавила, сразу отыграла один брейк, а затем и второй — 4:4. В 10-м гейме немка не использовала два сетбола на приёме, а вот в 12-м с первой попытки приняла на сет — 7:5 за 1 час 1 минуту.

Перед второй партией Чараева взяла медицинский тайм-аут. В начале сета шла равная борьба, а в его середине Алина захватила инициативу и, сделав два брейка, повела 5:2. Россиянка рисковала упустить перевес: она не подала на партию, потом упустила двойной сетбол на приёме. Со второй попытки Чараева всё же оформила победу в сете — 6:4 за 1 час 2 минуты.

В решающей партии борьбы фактически не было, разве что в последнем гейме. В этом сете медицинский перерыв брала Вернер — уже когда уступала 0:3 с двумя брейками. Немка уже не могла сражаться в полную силу, и Чараева закончила матч «баранкой», отыграв брейк-пойнт под занавес, — 5:7, 6:4, 6:0 за 2 часа 40 минут.

В решающем матче квалификации Алина Чараева сразится с бывшей российской, а ныне узбекской теннисисткой Полиной Кудерметовой, занимающей 116-ю строчку в классификации WTA.

Таким образом, в финал квалификации вышли шесть россиян: Сафиуллин, Корнеева, Приданкина, Гасанова, Яценко и Чараева. При этом Корнеева, Приданкина и Гасанова впервые могут пробиться на Уимблдон, а Яценко и Чараева находятся в шаге от того, чтобы дебютировать в основной сетке какого-либо мэйджора.

В четверг, 25 июня, состоятся финалы квалификации. Соревнования в основных сетках Уимблдона пройдут с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».