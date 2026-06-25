На Уимблдоне экстремальная жара. Из-за этого для теннисистов даже ввели новое правило

На этой неделе квалификация Уимблдона проходит в условиях экстремально высокой жары. В среду, 24 июня, в Лондоне температура поднималась до 34°C, что является аномалией для столицы Великобритании в это время года.

В деревне Уизли на юго-востоке графства Суррей на термометре можно было наблюдать 36°C. Это рекорд за всю историю Великобритании в июне. Предыдущий максимальный показатель составлял 35,6°C в 1957 году, а затем был повторён в 1976-м.

Месяц назад на «Ролан Гаррос» в Париже тоже наблюдалась дичайшая жара, что приводило к ряду снятий игроков из-за плохого самочувствия. Лидер мирового тенниса Янник Синнер лишился шансов взять титул в отсутствие Карлоса Алькараса. Итальянец доиграл матч с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло во втором круге, но действовал не в полную силу и отдал преимущество 2:0 по сетам.

Сейчас аналогичная проблема наблюдается на Уимблдоне. Обычно матчи на травяном турнире «Большого шлема» прерывают из-за дождя, но в среду во время квалификации встречи приостановили по необычной причине – из-за жары произошло отключение электричества, на всех кортах отказала система повторов. Инцидент случился в 12:15 по местному времени. Проблему решили к 13:25. Задержка составила чуть более часа. Не все теннисисты уходили в раздевалку, потому что не знали, сколько времени уйдёт на устранение неполадок. Болбоям приходилось держать зонтики для защиты спортсменов от жары.

Задержка матчей квалификации Уимблдона из-за жары Фото: кадр из трансляции

В этом году на Уимблдоне введено новое правило, позволяющее игрокам запрашивать 10-минутный перерыв, если индекс теплового стресса становится больше 30 во время матча. Вероятно, его часто будут использовать как минимум до конца квалификации.

Метеорологическая служба Великобритании ранее выпустила редчайшее красное предупреждение об экстремальной жаре. Согласно прогнозам, температура воздуха в ближайшее время может подняться практически до 40°C. Ожидается, что максимальная температура всё же немного не дотянет до исторического максимума в стране – 40,3°C в июле 2022 года. Зато должен быть побит ночной рекорд — в некоторых регионах температура составит 23°C, превысив показатель в 22,7°C из 1979-го. Граждан предупреждают о существенных перебоях в транспортном сообщении, энергоснабжении и возможном масштабном повреждении имущества и инфраструктуры.

Что насчёт теннисистов? Квалифаерам, а также участникам женского и мужского турниров категории 250 в Истбурне придётся играть в сложных условиях. Пик экстремальной жары приходится на среду и четверг. В пятницу сохранится жаркая погода, после чего в выходные ожидаются более прохладные и влажные условия. В начале следующей недели температура воздуха начнёт снижаться, хотя и останется выше среднего уровня. Изменение погоды, вероятно, будет сопровождаться привычными для Великобритании дождями и грозами. В понедельник, 29 июня, прогнозируемая температура на Уимблдоне будет вполне комфортной — 24°C.

Это хорошая новость для Янника Синнера, который не играл на травяных турнирах после поражения во втором круге «Ролан Гаррос». Четырёхкратный чемпион ТБШ прошёл ряд медицинских обследований в родной Италии, чтобы выяснить причину возникновения проблем при аномальной жаре.

Янник Синнер провёл выставочный матч в условиях экстремальной жары Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Синнер заранее приехал в Лондон. Вчера он провёл выставочный матч на турнире Giorgio Armani Tennis Classic, обыграв британца Кэмерона Норри – 6:3, 6:3. В Фулхэме, где проходила встреча, температура составляла 33°C – именно такие условия повлияли на Янника в Париже, однако сейчас всё прошло нормально. Синнер перед матчем тренировался в специальном охлаждающем жилете, но во время игры даже не использовал пакеты со льдом, как раньше.

«Было очень жарко, однако физически я чувствовал себя хорошо. Мы провели ряд обследований и попытались понять, что же произошло. Результаты очень хорошие. Выставочные матчи полезны тем, что позволяют нам экспериментировать. Надеюсь показать свою лучшую игру на следующей неделе», — сказал Синнер в интервью.

Всё-таки Янника следует считать абсолютным фаворитом Уимблдона, и на повторение парижского инцидента вряд ли стоит рассчитывать. Хотя итальянец, судя по всему, научился более-менее справляться даже с экстремальной жарой. Страдать из-за погодных условий придётся только квалифаерам и участникам турнира в Истбурне, а во время основной сетки мэйджора условия для игры будут достаточно удобными.