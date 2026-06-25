Александрова уступила Осаке в 1/4 финала Бад-Хомбурга. Россиянок в сетке больше нет

Первые четвертьфиналы завершились на травяных турнирах днём в четверг, 25 июня. В одном из матчей приняла участие россиянка Екатерина Александрова (№19 рейтинга WTA). Она на турнире серии WTA-500 в Бад-Хомбурге сразилась с японкой Наоми Осакой (№15).

Александрова на этой неделе стартовала с первого круга, там в трёх партиях переиграла Энн Ли (6:1, 6:7, 6:1), а затем выбила вторую сеяную Мирру Андрееву (6:3, 6:4). Екатерина впервые с февральского «пятисотника» в Абу-Даби смогла одержать две победы подряд – так неровно складывается для неё этот сезон. Что касается Осаки, то она в Бад-Хомбурге в двух сетах прошла Магдалену Френх (6:4, 6:1) и Элисе Мертенс (6:3, 6:3).

Друг с другом Наоми и Екатерина ранее не играли. Несмотря на то что японка четырежды побеждала на турнирах «Большого шлема», кое-какое преимущество у россиянки перед стартом этой встречи было. Всё дело в том, что Осака ни разу в карьере не доходила до финала травяного турнира, а вот Александрова даже дважды брала трофеи (Хертогенбосх-2022 и 2023).

Екатерина довольно бодро начала матч с Наоми: сразу заиграла близко к линиям, глубоко принимала и получила возможность уже в третьем гейме оформить брейк. Только вот приподнятого настроения и эмоционального заряда россиянке хватило ненадолго. Тут же она отдала свою подачу и пустила соперницу вперёд и по счёту, и по игре. Осака почувствовала себя гораздо более раскованно, чем на старте поединка. Она стала из раза в раз точно класть те же глубокие приёмы, что удавались и Екатерине в третьем гейме.

Определяющим фактором в первом сете оказалось также качество подачи. Осака не допустила ни одной двойной ошибки, подала четыре эйса и забрала 100% розыгрышей на первой. Александрова же отметилась парой двойных, не записала на свой счёт ни одной подачи навылет, а на первой выиграла всего 33% очков. Как итог: Наоми за 27 минут забрала стартовую партию со счётом 6:2.

Наоми Осака Фото: Mathias Schulz/Getty Images

Второй сет вновь стартовал под диктовку Осаки. Хоть японка и начала чуть чаще ошибаться в розыгрышах, Александрова этим грамотно воспользоваться не смогла. Всё же активность и инициативность Наоми брали верх в этом поединке.

Первый гейм во второй партии Александрова взяла с трудом, на своей подаче, уступая 0:3. А затем – ещё один. Но против Осаки этого оказалось недостаточно. Наоми не оставляла сопернице на приёме никаких шансов, хотя в этом сете их разделял всего один брейк. Екатерина увеличила этот разрыв в самый неподходящий момент – при 2:5 на своей подаче.

В итоге Осака завершила встречу с Александровой со счётом 6:2, 6:2. На корте девушки провели ровно час.

Осака впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, где её уже ожидала Ван Синьюй. Китайская теннисистка прошла стадию 1/4 финала без борьбы, на отказе Элины Свитолиной. Травяной «пятисотник» завершится уже в субботу, 27 июня.

А Александрова отправится в Лондон, где уже в понедельник, 29 июня, начнётся Уимблдон. Будем следить за травяным «Шлемом» вместе на «Чемпионате».