«Я спал, играл в карты и был с семьёй». Как себя чувствует Синнер перед стартом Уимблдона?

Через несколько дней стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. В этом году титул в мужском одиночном разряде предстоит защищать первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру. На предыдущем ТБШ — «Ролан Гаррос» — Синнер из-за проблем со здоровьем сенсационно проиграл во втором круге и после этого не участвовал ни в одном турнире. А вот в Лондон теннисист приехал, по своим же словам, готовым на 100% выиграть второй титул. Рассказываем, в какой форме сейчас находится чемпион Уимблдона-2025.

Синнер не выступал в туре почти месяц. В последний раз он появлялся на корте во втором круге «Ролан Гаррос», где в пяти сетах потерпел поражение от аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло — 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. По окончании матча Янник признался, что во время игры чувствовал головокружение, а энергии бороться совсем не было. После этого он прошёл несколько обследований и вернулся к тренировкам. В интервью австралийскому изданию Stan Sport итальянец отметил, как восстанавливался после проигрыша в Париже и готовился к новому ТБШ: «После Парижа у нас были долгие разговоры внутри команды. Мы пытались понять, осталась бы моя физическая проблема, если бы я не сыграл пару турниров раньше. Невозможно знать наверняка. Мы определённо могли бы сделать пару вещей лучше, но я напоминаю себе, что у меня был потрясающий сезон, я выигрывал много матчей и крупных турниров», — сказал теннисист.

Янник проходил медицинские обследования в Турине, а затем обратился в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане для дальнейших тестирований. Он также рассказал, как чувствует себя на данный момент. «Теперь со мной всё в порядке. Мы провели все медицинские осмотры, результаты очень хорошие, так что я очень рад. Мне действительно нужно было немного отдохнуть после Парижа. Я провёл 10 дней дома с семьёй и друзьями. Мне очень понравился этот момент отстранённости. Конечно, когда турнир всё ещё продолжается, трудно полностью отключиться. Но главное — расслабление. Сплю, играю в карты, общаюсь с друзьями и семьёй.

У меня было довольно много времени на тренировки. Я снова чувствую себя очень хорошо. Теперь меня ждёт покрытие, на котором я не играл год, но я приехал с уверенностью, которая уходит корнями в прошлый сезон. У меня хорошо складывается игра в этом году, однако я ещё не выигрывал «Большой шлем». Я работаю над этим. Знаю, что если буду усердно работать, смогу осуществить свои мечты, но это непредсказуемый спорт», — добавил итальянец.

Как признался спортсмен, Уимблдон для него имеет большую ценность: «Для меня это самый особенный турнир года. Когда я был ребёнком, я никогда не думал, что окажусь здесь. Было нереалистично представить возможность играть на Уимблдоне, не говоря уже о том, чтобы держать трофей в руках и видеть своё имя рядом с другими потрясающими игроками. У меня прекрасные воспоминания, связанные с прошлым сезоном. Конечно, я хотел бы снова испытать эти прекрасные ощущения, я не отрицаю этого. В то же время, если это не повторится, у меня останется воспоминание, которое я буду хранить всю оставшуюся жизнь».

Янник Синнер с трофеем Уимблдона-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

Одним из ключевых факторов проигрыша Янника на «Ролан Гаррос» стала экстремальная жара. В Лондоне условия обещают быть такими же. Однако на этот раз теннисист приехал на турнир подготовленным. Синнер тренировался в специальном охлаждающем жилете. Он использовал новое изобретение для регулировки температуры, чтобы избежать неожиданных травм и перегрева перед началом жеребьёвки турнира. Так, даже высокая температура не стала препятствием для итальянца. В тот же день, 24 июня, он принял участие в выставочном турнире перед Уимблдоном — Giorgio Armani Tennis Classic, где со счётом 6:3, 6:3 уверенно обыграл британца Кэмерона Норри. «Такие выставочные матчи хороши, потому что мы пробуем пару вещей, чтобы, надеюсь, стать максимально хорошими на следующей неделе», — сказал Янник после победы.

На данный момент Синнер является главным претендентом на трофей в Великобритании, даже несмотря на то, что пока не участвовал ни в одном турнире на травяном покрытии в этом году. К тому же его главный соперник испанец Карлос Алькарас пропускает второй подряд «Шлем» из-за травмы. По словам самого Янника, теннису нужен Карлос, однако сейчас испанцу прежде всего нужно сосредоточиться на собственном здоровье.

В 2026-м Синнер уже выиграл пять «Мастерсов» (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим) и дошёл до полуфинала на Australian Open. Если сравнить эти результаты с прошлым сезоном, то сейчас итальянец, безусловно, показывает свой лучший теннис. В честь Синнера и его успехов тосканская группа учёных в обсерватории Кампо-Императоре в середине июня даже назвала один из астероидов, выразив таким образом дань уважения спортсмену. К слову, в 2025-м на счету Янника был только один «Мастерс» (Париж), а также две важные победы на ТБШ — Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон и титул на Итоговом турнире ATP.

Многие теннисные эксперты считают, что даже если к Синнеру вернутся какие-то проблемы со здоровьем, он всё равно сможет выиграть Уимблдон. Такое мнение выразила российская теннисистка Наталья Вихлянцева: «Я бы сказала, Янник Синнер. Хоть в Париже он испытывал недомогание и дискомфорт, но думаю, что в Лондоне ему будет комфортно. Хоть там и бывают жаркие дни. Конечно, вижу, что пишут о его здоровье, но думаю, всё нормально. В Лондон он приедет полностью готовым и выиграет турнир», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Такой же мысли придерживается и известный тренер Рик Макки: «Синнер будет в полной боевой готовности и готов косить траву на Уимблдоне. На траве его можно победить, но я считаю, что итальянский чемпион турниров «Большого шлема» добавит себе в актив ещё один титул», – написал он на своей странице в социальных сетях.

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова тоже считает итальянского теннисиста фаворитом турнира: «У мужчин я бы взяла пару Синнер/Зверев. Хотя пока под вопросом самочувствие Янника, но он со своими рычагами, стабильностью, уверенностью должен в любом случае хорошо сыграть».

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая американская теннисистка Крис Эверт также высказалась об игре Синнера в текущем сезоне: «Очевидно, что в теннисе Синнера нет слабых мест, я говорю именно об игре. До «Ролан Гаррос» он был практически недосягаем, и я ожидаю, что таким же он будет и на траве Уимблдона. В пяти подряд выигранных турнирах серии «Мастерс» я видела соперников, которые выходили против него запуганными и лишёнными веры в то, что способны создать ему проблемы. Сейчас мы поняли, что главный враг Синнера — это сам Синнер. Ему нужно оставаться здоровым и избегать серьёзных спадов в игре», — приводит слова Эверт Tennis World Italy.