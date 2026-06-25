Корнеева с «баранкой» ворвалась на Уимблдон! А Сафиуллин выиграл пятичасовой триллер

В четверг, 25 июня, в Лондоне завершилась квалификация Уимблдонского турнира. В основные сетки пробились по 16 теннисистов и теннисисток. Среди соискателей путёвок были и российские спортсмены. В финальной стадии отбора выступили шесть наших соотечественников: один мужчина и пять женщин.

127-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин вышел на корт со швейцарским теннисистом Жеромом Кимом, 197-й ракеткой мира. Мужские матчи в финале отбора играются уже в пятисетовом формате, как в основной сетке. В первом сете всё решил единственный брейк-пойнт, который в третьем гейме реализовал Ким. У Сафиуллина не было шансов ответить ему брейком. В 10-м гейме швейцарец оформил победу в первой партии — 6:4 за 35 минут.

Во втором сете Ким девять раз подал навылет, но это не помешало Сафиуллину победить. Во втором-третьем геймах игроки обменялись брейками и в дальнейшем шли уже без брейк-пойнтов. На тай-брейке россиянин сравнял счёт по партиям — 7:6 (7:2) за 1 час 5 минут.

В третьем сете Ким, взявший перед этим медицинский перерыв из-за проблем с рукой, подавал ещё лучше: 14 эйсов и ни одной двойной ошибки. Однако Сафиуллин сумел побороться в таких условиях. Роман уступал 1:3 с брейком, в седьмом гейме взял подачу соперника, но после этого опять отдал свою. И даже это было ещё не всё: в девятом гейме россиянин заработал двойной брейк-пойнт, но упустил его. И швейцарец выиграл третью партию — 6:3 за 58 минут.

В четвёртом сете Сафиуллин сразу отдал подачу, однако в восьмом гейме восстановил равновесие — 4:4. В 12-м гейме Роман упустил два сетбола на приёме, вследствие чего пришлось играть тай-брейк. В этом 13-м гейме россиянин ушёл с матчбола и использовал свой первый же сетбол — 7:6 (8:6) за 1 час 11 минут. Ким в этой партии исполнил ещё 12 эйсов — общее количество выросло до 37. Для сравнения, у Сафиуллина к этому моменту было всего 12 подач навылет.

В решающем сете теннисисты упустили пять брейк-пойнтов на двоих. В девятом гейме Сафиуллин совершил решающий шаг к победе. Сделав брейк, Роман затем подал на матч — 4:6, 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 за 4 часа 49 минут. Россиянин закончил матч с 16 эйсами, а его соперник — с 39.

19-летняя Алина Корнеева, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, сражалась с американкой Фионой Кроули, идущей на 232-й строчке в мировой классификации. Корнеева одержала убедительную победу. В первом сете она однажды отдала подачу — не получилось подтвердить ранний брейк. Тем не менее в четвёртом гейме россиянка ещё раз взяла подачу соперницы и этого преимущества уже не упустила. Более того, в восьмом гейме Алина снова сделала брейк — 6:2 за 34 минуты.

А во второй партии Корнеева добилась «баранки». Первый гейм, на своей подаче, она взяла после двух «ровно», а во всех оставшихся геймах отдавала строго по два очка — 6:2, 6:0 за 1 час. Алина продемонстрировала хорошую статистику в этом матче: 68% попадания первым мячом и 75% очков, выигранных на первой подаче (24 из 32). Активно выигранных очков ей насчитали 21, а невынужденных ошибок — 10.

20-летняя Елена Приданкина, 206-я ракетка мира, противостояла американке Клэр Лю, 145-му номеру рейтинга. В первом сете Приданкина регулярно сталкивалась с трудностями в своих геймах, несмотря на 76% попадания первым мячом. Россиянка допустила целых пять двойных ошибок. Со старта матча Елена трижды подряд не смогла удержать подачу, и одного брейка, сделанного во втором гейме, было мало. В восьмом гейме Лю подала на партию — 6:2 за 39 минут.

На старте второго сета состоялся обмен брейками, а затем Приданкина перехватила инициативу. Елена прибавила (81% попадания первой подачи и ни одной двойной ошибки) и больше не допускала срывов в своих геймах. А в 10-м гейме россиянка сумела принять на партию — 6:4 за 52 минуты.

В решающем сете Приданкина взяла только один гейм. Вернулись проблемы, которые были в первой партии, и Лю воспользовалась этим. В седьмом гейме американка приняла на матч — 6:2, 4:6, 6:1 за 2 часа 18 минут.

120-я ракетка мира Алина Чараева встретилась с бывшей российской, а ныне узбекистанской теннисисткой Полиной Кудерметовой, которая в рейтинге идёт четырьмя позициями выше. Чараева уже во втором гейме отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, а сразу после этого взяла чужую подачу. В продолжение первого сета теннисистки забирали каждая свои геймы, и в 10-м гейме Алина, отыграв ещё один тройной брейк-пойнт, подала на партию — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Чараева дважды не удержала подачу. И если в первом случае она ответила обратным брейком, то во втором уже не имела такой возможности, так как это был 10-й гейм. Кудерметова реализовала первый же сетбол на приёме и сравняла счёт по партиям — 6:4 за 49 минут. Чараева проиграла этот сет, хотя соотношение виннеров/невынужденных у неё было что надо: 12 к четырём.

В начале третьей партии Кудерметова быстро вышла вперёд — 3:0 с брейком. Чараева рисковала получить «баранку», но в шестом гейме смогла уйти с матчбола. Тем не менее седьмой гейм стал последним в этом матче: Кудерметова отподавала под ноль и победила — 4:6, 6:4, 6:0 за 2 часа 12 минут.

155-я ракетка мира Полина Яценко играла с американкой Эшлин Крюгер, располагающейся на 96-й строчке. Яценко забрала подачу соперницы в пятом гейме, а могла сделать и второй брейк, но не реализовала два брейк-пойнта. И Крюгер сравняла счёт в восьмом гейме, ответив брейком, — 4:4. До тай-брейка теннисистки добрались без брейк-пойнтов. Там Яценко, увы, упустила два сетбола, а вот Крюгер свой второй сетбол реализовала — 7:6 (10:8) за 57 минут.

Обидная неудача надломила Яценко, и во второй партии она отдала первые четыре гейма. После такого вернуться в игру она не смогла. Полина взяла только один гейм в этом сете. Крюгер в седьмом гейме ещё раз взяла её подачу — 7:6 (10:8), 6:1 за 1 час 31 минуту.

Анастасия Гасанова, занимающая 210-е место в мировом рейтинге, провела матч со 102-й ракеткой мира Дарьей Семенистой, представляющей Латвию. Первые два гейма взяла подающая сторона, а затем начался фестиваль брейков — шесть подряд! После 4:4 Гасанова оборвала эту удивительную для травяного тенниса серию. Она чётко отподавала, а под конец выдала брейк под ноль — 6:4 за 49 минут.

В начале второго сета Гасанова успешно отыграла все четыре брейк-пойнта — по два в каждом из первых двух своих геймов. Брейк, сделанный ею в четвёртом гейме, стал определяющим. Анастасия подтвердила его (4:1) и удержала отрыв до конца. Завершила матч россиянка ещё одним брейком — 6:4, 6:2 за 1 час 38 минут.

Таким образом, в основную сетку от России через квалификацию вышли Сафиуллин (четвертьфиналист Уимблдона-2023), Корнеева и Гасанова. Алина и Анастасия дебютируют на Уимблдоне. При этом Гасанова в последний раз играла на ТБШ ещё на «Ролан Гаррос» 2022 года.

В пятницу, 26 июня, состоится жеребьёвка Уимблдона. Основной турнир пройдёт с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».