Действия и последние результаты серба ставят под сомнение его способность завоевать 25-й «Шлем» даже на любимой траве.

Джокович отказался играть с россиянином до Уимблдона. Новак не готов к борьбе за титул?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прибыл на Уимблдон за неделю до старта основной сетки.

Легендарный серб считается одним из главных претендентов на титул, однако есть причины сомневаться в его способности выиграть вожделенный 25-й мэйджор в Лондоне.

Сейчас Джокович является восьмой ракеткой мира – с таким посевом он рискует попасть на главного фаворита турнира Янника Синнера уже в четвертьфинале. Именно с Синнером он провёл одну из первых тренировок на Уимблдоне.

Новак Джокович и Янник Синнер тренируются на Уимблдоне Фото: Пресс-служба Уимблдона

Вряд ли Новак раскрыл какие-то тактические секреты Янника. Они прекрасно знают стиль игры друг друга, поскольку провели 11 официальных матчей на уровне ATP-тура. Синнер ведёт со счётом 6-5. Среди прочего Янник победил Джоковича (6:3, 6:3, 6:4) в прошлогоднем полуфинале Уимблдона. Новак взял реванш на Australian Open – 2026, прервав серию из пяти поражений от итальянца.

Джокович своей победой в Мельбурне дал основания рассчитывать, что он всё ещё способен бороться с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером за «Шлемы». Однако очень быстро уверенность в Новаке пошатнулась. Он практически не играл с февраля по май, пропуская даже крупные «Мастерсы».

На грунте результаты Джоковича вполне уместно назвать провальными. Он проиграл хорвату Дино Прижмичу в первом матче в Риме, а на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге от бразильца Жоао Фонсеки, растеряв преимущество 2:0 по сетам. Это был отличный шанс побороться за «Шлем» в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса, который не приехал и на Уимблдон. Тем более что Синнер сошёл с дистанции во втором круге из-за плохого самочувствия, вызванного аномальной жарой.

Новаку в Париже нужно было пройти половину сетки, главной угрозой в которой являлся Александр Зверев, но серб даже близко не добрался до встречи с немцем. Зверев в конечном счёте стал чемпионом, одолев в финале Флавио Коболли. На пути к титулу Александру не встретил соперников из топ-10. Зверев использовал редчайшую возможность и наконец-то завоевал звание чемпиона ТБШ.

Джокович должен сожалеть об упущенном шансе взять 25-й мэйджор на «Ролан Гаррос», однако сейчас нужно думать только об Уимблдоне. Здесь Новак котируется выше. Всё-таки трава считается для него более удобным покрытием. Он брал титул в Лондоне семь раз и лишь немного отстаёт от рекордсмена Роджера Федерера (8).

Странным выглядит отказ Джоковича от любой игровой практики перед Уимблдоном. Отсутствие Новака на официальных травяных турнирах ATP в июне уже не вызывает удивления, но серб отказался сыграть даже на выставочном Giorgio Armani Tennis Classic в Хёрлингеме. Изначально было объявлено, что он примет участие. На сайте соревнований появилось сообщение с заголовком «Король возвращается».

Джокович мог сыграть на турнире пятый год подряд. Ему предстояло встретиться с россиянином Кареном Хачановым, однако имя серба в последний момент пропало из списка участников – его заменил Мартин Дамм. Организаторы и сам игрок официальных комментариев не давали.

Возможно, Новак решил поберечь себя из-за аномальной жары в Великобритании, но тот же Синнер вышел на матч с Кэмероном Норри, хотя высокая температура для него несёт куда больше угроз.

Вместо игры серб встретился с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс, которая в возрасте 44 лет возобновила карьеру.

Новак Джокович встретился с Сереной Уильямс на Уимблдоне Фото: Пресс-служба Уимблдона

Двум легендам тенниса определённо есть о чём поговорить, но прямо сейчас их перспективы на Уимблдоне туманны. Форма Серены остаётся загадкой. Кто-то верит в то, что она способна пройти пару кругов при удачном жребии, однако провал на старте даже против малоизвестной соперницы тоже вполне вероятен.

В случае Джоковича всё несколько оптимистичнее. Всё-таки он не прерывал карьеру, хотя выступает на турнирах всё реже. Скорее всего, Новак покажет результат лучше, чем на «Ролан Гаррос». Но что насчёт борьбы за титул? Уимблдон-2026 видится едва ли не последней реалистичной возможностью для серба взять 25-й «Шлем».

Проблема в том, что со стороны складывается впечатление будто 39-летний Джокович заметно потерял в мотивации и сам уже не особо верит в собственный успех. Если раньше его на ТБШ выбивали только Синнер и Алькарас, то сейчас это могут сделать молодые игроки вроде Жоао Фонсеки. На траве сербу в его нынешней форме угрозу вполне способны представлять даже американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, которые очень хороши на данном покрытии.

Конечно, нельзя исключать уловки со стороны Новака. Джокович мог целенаправленно делать ставку на Уимблдон, ведь он тоже прекрасно понимает, что именно здесь у него лучший шанс на 25-й «Шлем». Ради этого пришлось принести в жертву «Ролан Гаррос» и весь грунтовый сезон, и кто будет критиковать Новака, если он в итоге возьмёт титул в Лондоне? При этом также уместно допускать, что Джокович серьёзно сдал и уже не является реальным претендентом на кубки ТБШ. Уимблдон даст окончательный ответ, в каком состоянии сейчас находится Новак.