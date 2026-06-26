Медведев попал в одну четверть с Синнером, Мирра — с Соболенко: итоги жеребьёвки Уимблдона

В первом круге будет российское дерби Рублёв — Сафиуллин, а в четвёртом кто-то из них может сыграть с Джоковичем.

Сегодня, 26 июня, состоялась жеребьёвка Уимблдонского турнира, единственного мэйджора, проходящего на траве. Теннисисты и теннисистки узнали своих соперников — как по первому кругу, так и потенциальных. Даниил Медведев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Янник Синнер, Новак Джокович — с кем им предстоит сыграть? Давайте изучим сетки.

В мужском турнире не будет трёх теннисистов, которые попали бы в посев, если бы участвовали. По причине травм Уимблдон пропускают Карлос Алькарас, Лоренцо Музетти и Валантен Вашеро. Посев возглавил первый номер рейтинга ATP Янник Синнер, а вторым в списке сеяных стал Александр Зверев, третья ракетка мира. Синнер, действующий чемпион Уимблдона, попал на самый верх турнирной сетки, Зверев — в самый низ. Они смогут сыграть друг с другом только в финале.

Даниил Медведев, который дважды играл в полуфинале Уимблдона, а год назад выбыл в первом круге, получил восьмой номер. Это означало, что при жеребьёвке он шёл в четверть к кому-то из топ-4, в которой, помимо Синнера и Зверева, присутствовали Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон. В качестве вероятного соперника по четвертьфиналу жребий выдал Даниилу итальянца. Вот как сформировались возможные четвертьфинальные пары:

В первом круге Уимблдона Медведев сразится с хорватом Марином Чиличем — нас ожидает битва чемпионов US Open 2021 и 2014 годов соответственно. Во втором круге россиянин может сыграть с Камило Уго Карабельи, в третьем — с Брэндоном Накашимой (28), в четвёртом — с Каспером Руудом (11)/Томми Полом (21)/Хубертом Хуркачем, в четвертьфинале — с Янником Синнером (1).

Синнер получил сравнительно несложную сетку. В первом круге у него Миомир Кецманович, во втором намечается Нуну Боржеш, в третьем — Игнасио Бусе (31), в четвёртом — Лучано Дардери (14)/Рафаэль Ходар (23), в 1/4 финала — Даниил Медведев (8), в полуфинале (с этого момента у Медведева такая же сетка) — Феликс Оже-Альяссим (3)/Новак Джокович (7), в финале — Александр Зверев (2)/Бен Шелтон (4).

Андрей Рублёв (12) начнёт турнир матчем с другим россиянином Романом Сафиуллиным (Q). Победитель этой встречи во втором круге встретится либо с Александром Ковачевичем, либо с Ботиком ван де Зандсхулпом, в третьем круге может сыграть с Жоао Фонсекой (24), а в четвёртом — с Новаком Джоковичем (7).

Карен Хачанов, если пройдёт в первом круге Билли Харриса (Q), во втором круге может выйти против опасного на траве Джованни Мпетчи Перрикара, а в третьем — на финалиста «Ролан Гаррос» — 2026 Флавио Коболли (9).

Кроме того, в первом круге Тейлор Фриц (6) встретится с не попавшим в посев Джеком Дрейпером, бывшей четвёртой ракеткой мира. А Каспер Рууд (11), который не особо силён на траве, в стартовом матче встретится с мастером подачи Хубертом Хуркачем.

Женский турнир пройдёт без Виктории Мбоко и Хейли Баптист, которые были бы сеяными. Первые два номера посева в соответствии с рейтингом WTA получили Арина Соболенко и Елена Рыбакина. А Мирре Андреевой достался пятый номер. Поэтому условия у неё были те же, что и у Медведева, а именно попадание в четверть к кому-то из топ-4, которую составили Соболенко, Рыбакина, действующая чемпионка Уимблдона Ига Швёнтек и Джессика Пегула. Андреевой досталась Соболенко, а четвертьфинальные пары могут быть такими:

Вот какая сетка досталась Мирре. В первом круге она сыграет с полькой Магдой Линетт. Во втором круге её соперницей может стать двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова. Чешка, взявшая Уимблдон два года назад, не попала в посев. В третьем круге Андрееву может ожидать другая чешка Катержина Синякова (32), в четвёртом — Каролина Мухова (10)/Майя Хвалиньска (20), в четвертьфинале — Арина Соболенко (1), в полуфинале — Джессика Пегула (4)/Кори Гауфф (7), в финале — Елена Рыбакина (2)/Ига Швёнтек (3).

Диана Шнайдер (15) на старте сразится с немкой Евой Лис. В 1/32 финала Шнайдер может встретиться либо с бывшей россиянкой Полиной Кудерметовой (Узбекистан, Q), либо с Людмилой Самсоновой, в третьем круге — с Мари Боузковой (21), в четвёртом — с Еленой Рыбакиной (2). Рыбакина, к слову, начнёт турнир матчем с Лоис Буассон, прошлогодней полуфиналисткой «Ролан Гаррос».

Интересная сетка досталась Арине Соболенко (1). Она уже в третьем круге может сыграть с другой чемпионкой ТБШ, а именно с Эммой Радукану (30) или с не попавшей в посев Еленой Остапенко. И в четвёртом круге у белоруски возможна встреча с победительницей мэйджоров — с Наоми Осакой (14). В четвертьфинале вероятен выход на Мирру Андрееву (5); далее см. сетку россиянки.

Наконец, легендарная Серена Уильямс в первом круге сразится с теннисисткой, которая более чем в два раза младше её. 23-кратная чемпионка ТБШ, которой уже 44 года, выйдет на корт с 20-летней австралийкой Майей Джойнт. Во втором круге Уильямс-младшая может сыграть с Александрой Эалой (29), а в третьем — с Игой Швёнтек (3).

Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями травяного турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».