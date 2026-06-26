«Не назвала бы триумф Мирры на «РГ» вдохновляющим». Корнеева — о своём дебюте на Уимблдоне

До начала Уимблдона остались считаные дни! На лондонском соревновании выступят девять российских теннисисток, в числе которых и 19-летняя Алина Корнеева. Двукратная чемпионка юниорских ТБШ в этом году дебютировала на взрослом «Ролан Гаррос», и совсем скоро придёт время её первого выступления на травяном мэйджоре.

В предыдущем сезоне Корнеева пыталась пробиться в основную сетку Уимблдона через квалификацию, однако потерпела поражение от швейцарки Ребеки Масаровой в первом же круге — 0:6, 5:7. А вот в этом году на отборочном соревновании у Алины всё сложилось как надо: в стартовом круге теннисистка одолела соотечественницу Александру Шубладзе (2:6, 7:6, 6:3), затем справилась с испанкой Андреа Ласаро Гарсией (6:2, 6:7, 7:5) и в финале с «баранкой» разгромила американку Фиону Кроули (6:2, 6:0).

После победы в решающем матче квалификации Уимблдона Алина поделилась эмоциями, бушующими внутри неё. «Тот факт, что я теперь перехожу на основные корты, меня здорово мотивирует. Я смотрю на все условия для участников турнира, нахожусь рядом с лучшими теннисистами мира, вижу очень красивые корты. Тут всё как живая природа или вроде настоящего парка, всё в зелени и цветах. Так что я очень рада, что нахожусь в этой атмосфере и могу наслаждаться ей», — приводит слова спортсменки официальный сайт Уимблдона.

Алина Корнеева Фото: Corbis via Getty Images

Для Корнеевой это будет первое выступление в основной сетке травяного ТБШ по взрослым. А вот по юниорам россиянка уже принимала участие в лондонском мэйджоре: в 2023-м она добралась до полуфинала, где обидно уступила чешке Николе Бартуньковой (4:6, 6:7). Во втором сете того сражения Алина вела со счётом 4:1, а также заработала два сетбола на приёме, однако растеряла преимущество и потерпела поражение.

Отметим, что Бартунькова тоже попала в основную сетку Уимблдона-2026. Но не через квалификацию, как Корнеева, а благодаря высокой позиции в мировой классификации — 46-е место. Никола оказалась в верхней половине, так что реванш юниорской битвы чешки и россиянки можно будет увидеть только в решающем сражении. При этом для 20-летней Бартуньковой текущий розыгрыш травяного ТБШ тоже станет дебютным в карьере.

В беседе с пресс-службой Уимблдона Алина поделилась воспоминаниями о той битве с Бартуньковой, а ещё отметила важный плюс участия в квалификации. «Я играла тут всего один раз — по юниорам. Дошла тогда до полуфинала и играла, честно говоря, не очень хорошо. У меня не совсем приятные воспоминания о том турнире. Я не так опытна на траве, два дня назад я одержала первую победу на этом покрытии в профессиональном туре. Так что, на самом деле, я благодарна тому, что была в квалификации, потому что проводить дебютный матч на траве в основной сетке довольно тяжело. Психологически и физически ты не готова к этому. Так что у меня появилась возможность сыграть три долгих поединка, и я уже немного лучше понимаю, как играть на траве. Думаю, это мне поможет», — подчеркнула теннисистка.

Неоценимый вклад в результаты Корнеевой внесла её тренер Анабель Медина-Гарригес. За карьеру бывшая испанская теннисистка завоевала два трофея ТБШ в паре («Ролан Гаррос» — 2008, 2009) и в общей сумме выиграла 28 титулов в этом разряде. Ранее Медина-Гарригес работала с Еленой Остапенко и привела спортсменку к победе в финале «Ролан Гаррос» — 2017. О начале работы с Анабель Алина объявила в январе 2025-го, незадолго до старта Australian Open.

С тех пор Корнеева выиграла четыре трофея на уровне ITF, а ещё стала чемпионкой турнира WTA-125 в Оэйраше-2026. Также россиянка добралась до второго круга «Ролан Гаррос» — 2026, пробившись в основную сетку через квалификацию, и впервые в карьере принимала участие в «тысячнике» (Рим-2026). В данный момент Алина располагается на наивысшем для себя месте в рейтинге — 94-й строчке.

О работе с Мединой-Гарригес Корнеева положительно высказалась после выхода в основу Уимблдона, а ещё раскрыла совет, который ей дала Анабель накануне финала квалификации. «Я росла с женщинами-тренерами, у меня было два специалиста из Москвы с самого начала моей карьеры, так что я всегда работала с ними. У меня никогда не было такого, что тренером обязательно должен быть мужчина. Для меня неважно, мужчина это или женщина, самое важное — иметь хорошую связь с человеком. Это уже мой третий год с Анабель в академии Надаля. Я приехала туда, мы просто начали предсезонную подготовку и сразу нашли очень быстрый контакт друг с другом, и пока мне это нравится. Надеюсь, ей со мной тоже не тяжело! Мой тренер говорит мне: ты должна быть как змея, которая кусает и продолжает кусать до самого конца, не давая шансов уйти. Это было моей целью в финале квалификации», — цитирует россиянку официальный сайт Уимблдона.

Алина также рассказала, что думает по поводу победы Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026. Примечательно, что в 2023-м теннисистки встретились в титульном поединке на юниорском Australian Open, и триумф тогда праздновала Корнеева. «Я бы не назвала это [титул Андреевой в Париже] вдохновляющим. Она моего возраста, и у нас не так много общения вне корта, но, конечно, я слежу за теннисом и вижу результаты. Я думаю, то, чего она добивается и как прогрессирует — это потрясающе. Она полностью заслужила этот результат, ведь, безусловно, много работала для этого. Очень здорово, что она так быстро закрепилась в туре и уже прочно засела в топ-10. Это очень сложно, не каждый может оставаться там так долго. Отличная работа», — подчеркнула спортсменка.

Россиянка также поделилась мыслями о том финале австралийского мэйджора, философски отметив, что нужно создавать более свежие воспоминания и перестать жить прошлым. «Это был хороший матч, классные воспоминания оттуда, но это было три с половиной года назад. Сейчас мы совершенно другие люди, мы повзрослели и стали более зрелыми, играем в другой теннис. Всё изменилось. Я всегда буду помнить о нём, однако сейчас я уже в другом моменте. Пришло время создавать новые воспоминания», — сказала двукратная чемпионка юниорских ТБШ.

Но почему бы Уимблдону-2026 не стать новым памятным турниром для Алины? В первом круге травяного ТБШ россиянка сойдётся на корте с австралийкой Кимберли Биррелл, с которой ранее никогда не играла. В теории не исключена и повторная встреча Корнеевой с Андреевой, правда, для этого им обеим придётся выйти в решающий матч.

Соревнования женщин на Уимблдоне пройдут с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».