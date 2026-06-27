Медведев, Мирра, Рублёв, Шнайдер: все россияне в одиночных сетках Уимблдона-2026

В мужском турнире от нас выступят четыре теннисиста, а в женском — девять спортсменок.

С 29 июня по 12 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон — старейший, самый престижный турнир «Большого шлема» и единственный, который проводится на траве. Представители России лишь однажды побеждали здесь в одиночном разряде: в сезоне-2004 на кортах Всеанглийского клуба не было равных 17-летней Марии Шараповой. В этот раз побороться за одиночные титулы попробуют 13 россиян: четверо мужчин и девять женщин.

Даниил Медведев (восьмой номер посева)

Медведев, чемпион US Open 2021 года, — единственный россиянин среди действующих игроков, выходивший в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде. Даниил дважды подряд добирался до этой стадии — в 2023 и 2024 годах. А в провальном минувшем сезоне он покинул Уимблдон после первого же матча. Есть в этом и плюс: защищать очки в этот раз Медведеву не нужно.

Перед Уимблдоном Даниил отыграл на двух травяных турнирах. В шести встречах он одержал четыре победы и потерпел два поражения. В Хертогенбосхе россиянин остановился в полуфинале, а сетку Галле покинул после четвертьфинала. В первом круге Уимблдона Медведев снова встретится с Марином Чиличем — будет битва чемпионов US Open 2021 и 2014 года соответственно. В Хертогенбосхе Даниил был сильнее — 6:2, 3:6, 6:1. А вообще в личных встречах россиянин впереди со счётом 4-1.

Андрей Рублёв (12)

Рублёв, в команду которого с весны 2025 года входит двукратный чемпион ТБШ Марат Сафин, на всех турнирах «Большого шлема» выходил в четвертьфинал, но дальше не пробивался ни разу: 10 поражений в 10 матчах. На Уимблдоне он лишь однажды выходил в восьмёрку лучших – в 2023 году. В минувшем сезоне Андрей добрался до четвёртого круга.

В этом грунтовом сезоне Рублёв пока не побеждал. Он ограничился одним турниром — в Галле. Там россиянин уступил Хуберту Хуркачу в первом же матче — 3:6, 2:6. Был, правда, ещё выставочный турнир под названием «Будлз челлендж», на котором Андрей обыграл Александра Шевченко и уступил Танаси Коккинакису, но эти встречи официально не учитываются. А в первом круге Уимблдона Рублёв встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным, успешно прошедшим квалификацию. Как ни странно, они ещё никогда не играли друг с другом.

Карен Хачанов (19)

Хачанов дважды играл в полуфиналах ТБШ — на US Open 2022 года и Australian Open — 2023. На Уимблдоне Карен дважды доходил до 1/4 финала, в том числе в минувшем сезоне. Так что в этот раз россиянину предстоит защищать большие очки.

Хачанов ещё не побеждал на траве в этом году. В Галле он в первом же матче проиграл Итану Куинну, а на выставочном турнире в Херлингеме — Мартину Дамму-младшему, другому американцу. Первым соперником Карена на Уимблдоне станет местный теннисист Билли Харрис. Это будет их первый очный матч.

Роман Сафиуллин (Q)

Именно Уимблдон является самым успешным ТБШ для Сафиуллина. Три года назад он сенсационно дошёл здесь до четвертьфинала. В 2024 году россиянин вышел в третий круг Уимблдона, и это второй его лучший результат на мэйджорах. А в минувшем сезоне Роман уступил в первом круге.

Перед Уимблдоном-2026 Сафиуллин успел провести аж девять матчей на траве, победив в шести из них. Сначала Роман проиграл в финале квалификации в Штутгарте, попал в сетку как лаки-лузер и уступил Джованни Мпетчи Перрикару. Затем дошёл до четвертьфинала «челленджера» в Ноттингеме. А на текущей неделе преодолел все три круга квалификации Уимблдона. Так что Сафиуллин в преддверии дебютной встречи с соотечественником Андреем Рублёвым пребывает на серии из трёх побед.

Мирра Андреева (5)

У Андреевой-младшей теперь особый статус — звание чемпионки ТБШ ко многому обязывает. «Ролан Гаррос» — 2026 стал победным для Мирры, но почивать на лаврах некогда. Год назад юная россиянка добралась до четвертьфинала Уимблдона, и пока это лучший её результат на травяном мэйджоре.

После титула в Париже Андреева вернулась на корт уже в Бад-Хомбурге. Там Мирра потерпела поражение в первом же матче, причём от соотечественницы, Екатерины Александровой, победившей со счётом 6:3, 6:4. В первом круге Уимблдона 19-летняя теннисистка сыграет с полькой Магдой Линетт. В личных встречах у них 3-1 в пользу Андреевой, причём все эти матчи были двухсетовыми. В Дохе в этом году Мирра победила 7:6 (7:0), 6:1, а на траве они ещё не играли друг с другом.

Диана Шнайдер (15)

На «Ролан Гаррос» в этом году Шнайдер добилась лучшего в карьере результата на ТБШ, выйдя в полуфинал. Это в том числе позволяет с оптимизмом оценивать шансы Дианы на траве — у неё, напомним, есть титулы на всех трёх покрытиях. На Уимблдоне она пока, правда, была не особо успешна. В 2024 году Шнайдер дебютировала в основной сетке и дошла до третьего круга, а в минувшем сезоне выбыла во втором круге.

На траве Шнайдер пока не побеждала в этом сезоне. В Берлине её выбила Никола Бартунькова, в Бад-Хомбурге — Клара Таусон. Первой соперницей россиянки на Уимблдоне станет немецкая теннисистка Ева Лис. Два года назад Диана обыграла Лис в полуфинале грунтового турнира в Будапеште (6:3, 6:3).

Екатерина Александрова (18)

Александрова на Уимблдоне, как и на «Ролан Гаррос» и US Open, выходила во вторую неделю, однако в 1/4 финала ей пока ни разу не удавалось пробиться. В этот раз Екатерине предстоит защищать очки за выход в четвёртый круг.

В этом сезоне Александрова провела уже три травяных турнира. На старте Хертогенбосха она уступила Панне Удварди, в Берлине её выбила Арина Соболенко, а в четвертьфинале Бад-Хомбурга — Наоми Осака. В первом круге Уимблдона Екатерина сразится с той же Удварди — прекрасная возможность поквитаться за недавнее поражение.

Анна Калинская (19)

Калинская, двукратная четвертьфиналистка мэйджоров, на Уимблдоне лишь однажды выходила во вторую неделю. Было это в 2024 году. А в минувшем сезоне Анна потерпела поражение во втором круге лондонского ТБШ.

В этом году Калинская на турнире в Берлине выбыла из сетки после первого же матча. Россиянка снялась, уступая 1:6, 1:4 Элине Свитолиной. В Бад-Хомбурге Анна выиграла лишь одну встречу. Во втором круге её остановила Елена-Габриэла Русе. А в стартовом матче Уимблдона Калинскую ожидает польская теннисистка Магдалена Френх. В личных встречах Френх ведёт 2-1, но последний из этих трёх поединков состоялся ещё четыре года назад, да и на траве они никогда не пересекались.

Анна Калинская Фото: Dan Istitene/Getty Images

Людмила Самсонова

Самсонова — действующая четвертьфиналистка Уимблдона. И в связи с этим ей предстоит защита лучшего результата в карьере на ТБШ. На «Ролан Гаррос» и US Open максимумом Людмилы пока что является выход в четвёртый круг.

В этот травяной сезон у Самсоновой пока не было больших успехов. Россиянка отыграла на трёх турнирах: в Лондоне, Берлине и Бад-Хомбурге. И в четырёх матчах была добыта лишь одна победа — над Катержиной Синяковой в Бад-Хомбурге. На Уимблдоне Людмила стартует встречей с бывшей россиянкой Полиной Кудерметовой, выступающей за Узбекистан. Три года назад Самсонова одолела Кудерметову-младшую на траве Хертогенбосха (6:4, 6:1), а вот в Брисбене в 2025 году сильнее была Полина (6:7 (7:9), 6:3, 6:2).

Анастасия Захарова

Лучшим результатом Захаровой на ТБШ является выход в третий круг Australian Open — 2024. Россиянка добилась этого достижения с первой попытки. После этого Анастасия ещё четырежды выходила в основную сетку на мэйджорах, но дальше второго круга пока не проходила. Именно такой результат ей предстоит защищать в этот раз.

В этом сезоне Захарова успела провести пять матчей на траве, одержав в них три победы. Россиянка не прошла квалификацию Ноттингема, зато сделала это в Истбурне, где даже первый круг удалось пройти. В первом матче Уимблдона у Анастасии будет сложная соперница: 10-я сеяная Каролина Мухова. Интересно, что в первом круге «Ролан Гаррос» эти теннисистки тоже встретились друг с другом. Тогда Мухова победила со счётом 7:5, 6:2. Как будет на этот раз?

Анна Блинкова

Блинкова ещё ни разу не проходила дальше третьего круга на мэйджорах. В этом сезоне у неё пока нет побед на ТБШ — по одному поражению на Australian Open и «Ролан Гаррос». На прошлогоднем Уимблдоне Анна также проиграла первый матч.

В этом сезоне за плечами у Блинковой уже восемь поединков на траве, пять из которых — победные. В Лондоне и Ноттингеме россиянка проходила квалификацию, но уступала в первом круге, а в Бад-Хомбурге потерпела поражение в финале отбора. Первой соперницей Анны на Уимблдоне станет украинка Юлия Стародубцева. Эти теннисистки играют друг с другом исключительно в первых кругах мэйджоров: на US Open в прошлом году Блинкова победила 6:3, 6:1, а на «Ролан Гаррос» в этом сезоне с точно таким же счётом выиграла Стародубцева.

Алина Корнеева (Q)

Корнеева дважды играла в основных сетках турниров «Большого шлема». И на Australian Open 2024 года, и на «Ролан Гаррос» в этом сезоне Алина остановилась во втором круге. Квалификацию Уимблдона россиянка попробует пройти во второй раз. В прошлом году она уступила в первом круге отбора.

Прежде чем выиграть три матча в квалификации Уимблдона, Корнеева после «Ролан Гаррос» провела ещё два турнира. На травяном «челленджере» в Илкли она уступила сразу же, а на хардовом турнире той же категории в Фигейре выиграла один матч из двух. На старте Уимблдона Алина сразится с австралийкой Кимберли Биррелл.

Анастасия Гасанова (Q)

Гасанова дебютировала в основной сетке на мэйджорах более четырёх лет назад — на «Ролан Гаррос» 2022 года. Тогда она уступила в первом круге. То выступление пока остаётся единственным для Анастасии в основе ТБШ, хотя впоследствии она несколько раз выступала в отборочных соревнованиях.

Как и Корнеева, Гасанова тоже забрала все три матча в отборе Уимблдона. До этого Анастасия отыграла на грунтовом «фьючерсе» в Сербии, одержав одну победу в двух встречах. Уимблдон-2026 она начнёт поединком с колумбийкой Эмилианой Аранго.