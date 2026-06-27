Дойдёт ли Рыбакина до финала Уимблдона-2026? Кто стоит на пути двукратной чемпионки ТБШ

Уимблдон-2026 — на подходе! Уже в этот понедельник, 29 июня, в Лондоне начнутся первые матчи основной сетки. В ожидании самого интересного взглянем на потенциальные пути топовых игроков. Например, на соперниц второй сеяной и чемпионки 2022 года Елены Рыбакиной.

На предварительных турнирах на траве представительница Казахстана выступила не самым выдающимся образом: в Лондоне она выбыла во втором круге, а в Берлине уступила Александре Эале в первом. Однако стоит помнить, что даже перед победным Уимблдоном в сезоне-2022 Елена не блистала на траве, а также в трёх матчах одержала лишь одну победу.

Кроме того, эксперты не вычёркивают Рыбакину из числа главных претендентов на победу в Лондоне. Например, вот что в разговоре с «Чемпионатом» подчеркнул капитан женской сборной Казахстана Юрий Щукин.

«Такие игроки, как Лена Рыбакина, в любом случае оказываются фаворитами всех «Больших шлемов». Она вторая в мире. То, что она проигрывает какие-то матчи на предварительных турнирах, ничего плохого о её форме не говорит. К тому же у Лены есть опыт победы на Уимблдоне. Думаю, она себя чувствует очень уверенно. К тому же таких игроков, как Рыбакина, Соболенко, Швёнтек, очень трудно обыграть в первых кругах», – сказал Щукин.

Первый круг: Лоис Буассон (№154 рейтинга)

Первой соперницей Елены Рыбакиной станет 23-летняя француженка Лоис Буассон. Та самая спортсменка, которая оказалась непреодолимым препятствием для Мирры Андреевой в четвертьфинале прошлогоднего «Ролан Гаррос».

Только вот Лоис как молниеносно взлетела в туре, так мгновенно и пропала с радаров. С сентября по апрель 154-й ракетке мира пришлось взять паузу из-за травмы руки. Спортсменка рассказывала, что она могла вернуться на корт и раньше, но врачи допустили ошибку при постановке диагноза.

«Была допущена ошибка в диагнозе, а затем и в лечении травмы. Это заняло гораздо больше времени и ухудшило ситуацию. Мне поставили диагноз, который действительно имел место, но было ещё и другое повреждение. Эти два состояния полностью противоположны. Нельзя применять то, что мне сделали с рукой, при втором диагнозе это мешало заживлению, сильно усложнило моё положение», – приводит слова Буассон L’Equipe.

В шести матчах в этом году Лоис одержала лишь одну победу – над Ван Синьюй в Страсбурге. Пока вернуть даже толику былой формы француженке не удаётся. С Еленой Рыбакиной они сыграют впервые.

Второй круг: Елена-Габриэла Русе (№105)/Кэти Макнелли (№50)

Во втором круге задача для Рыбакиной может немного усложниться. Да, с Кэти Макнелли у второй ракетки мира равный счёт по личным встречам (1-1), а у Елены-Габриэлы Русе она и вовсе ведёт с комфортным преимуществом (3-0). Однако недооценивать обеих спортсменок не стоит. Особенно Русе – румынка в этом травяном сезоне набрала ход, сыграла четвертьфинал в Хертогенбосхе, а в Бад-Хомбурге прошла квалификацию и добралась до полуфинала. Для Рыбакиной она звучит как соперница неприятная, но всё же не создающая критичных трудностей.

Третий круг: Элисе Мертенс (№26)/Мария Тимофеева (№92)

Первая ощутимая опасность может подобраться к Рыбакиной в лице Элисе Мертенс уже в третьем круге – на той самой стадии, которую Елена не смогла преодолеть в прошлом году.

Бельгийская теннисистка в одиночном рейтинге занимает 26-ю строчку, а в парном располагается на четвёртой позиции. В прошлом году в Лондоне Элисе добралась аж до 1/8 финала, и с таким результатом на травяном «Шлеме» она выступала трижды в карьере. Хотя, если судить по истории встреч, для Елены бельгийка – удобная оппонентка (7-1 в их противостоянии).

Что касается Марии Тимофеевой, то она уже «прибилась» к лондонским кортам, одержав три победы в квалификации. А удачная серия и голод до громких побед обычно на «мэйджорах» играют на руку молодым теннисисткам. Друг с другом Елена и Мария ранее не встречались.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс после победы на Уимблдоне-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

Четвёртый круг: Диана Шнайдер (№16)/Мари Боузкова (№25)

Чем дальше по сетке – тем выше по рейтингу стоят потенциальные соперницы. На стадии 1/8 финала Рыбакиной может повстречаться как россиянка Диана Шнайдер, так и чешка Мари Боузкова. Обе на травяном покрытии – оппонентки не из простых. Мари играет цепко и может подрезать мяч так, что поднять его будет невозможно. На Уимблдоне Боузкова даже играла четвертьфинал четыре года назад.

Шнайдер же так высоко по сетке травяного «Шлема» не забиралась. Её максимум – третий круг в сезоне-2024. Однако в том же году Диана взяла свой первый турнир на этом покрытии – «пятисотник» в Бад-Хомбурге – и доказала, что умеет играть на натуральных кортах.

Что касается противостояния с Рыбакиной, то Шнайдер в нём уступает (0-1). Боузковой пока тоже не доводилось брать верх над Еленой (0-4).

Четвертьфинал: Аманда Анисимова (№6)/Линда Носкова (№10)

В пятом матче в Лондоне Рыбакину может поджидать прошлогодняя финалистка турнира Аманда Анисимова. С одной стороны, теннисная история всегда будет помнить поражение американки с двумя «баранками» в решающей встрече с Игой Швёнтек. С другой стороны, с каждым годом натуральные покрытия понемногу по скорости приравниваются к харду, что помогает теннисисткам с активным и силовым теннисом комфортно себя чувствовать и улучшать результаты. Это в нашем разговоре перед Уимблдоном отметила и легендарная советская теннисистка Ольга Морозова.

«Покрытие сейчас другое, трава другая. Единственное место, где осталась трава, на которой я играла, это Queen's Club. Посмотрите на покрытие, когда заканчиваются турниры. В моё время оставалась дорожка, она шла от задней линии к сетке, все бежали вперёд по центру, и трава была вытоптана там. А сейчас, если посмо́трите, трава вытоптана вдоль задней линии. Совершенно другой стиль игры», — отметила Морозова в интервью для «Чемпионата».

Второй претендент на выход в четвертьфинал к Рыбакиной – дебютантка первой десятки рейтинга Линда Носкова. Перед Уимблдоном чешская спортсменка выиграла «пятисотник» в Берлине. Причём трофеи Линда забрала и в одиночном, и в парном разрядах.

Полуфинал: Ига Швёнтек (№3)/Элина Свитолина (№8)

За прошлогодней финалисткой на пути Рыбакиной может последовать и действующая чемпионка Уимблдона. Тут хочется вновь обратиться к интервью с Ольгой Морозовой – она в Лондоне своими глазами наблюдала за подготовкой польской спортсменки к травяному «мэйджору».

«Я, кстати, недавно видела, как тренировалась Швёнтек. Она сейчас пытается играть в другой теннис — и правильно делает. Раньше она играла техникой с дикими перекрутками, чем заставляла соперника смазывать удары, а сейчас пытается положить мяч в корт. Ига не играет в свой лучший теннис, но это говорит о том, что она с самого начала будет очень внимательно относиться к каждой игре. У неё не будет никакой расслабленности, она будет стараться входить в лучшую форму», — не слишком обнадёживающе для Рыбакиной отметила Морозова.

Противостояние у Елены с Игой Швёнтек напряжённое, счёт равный (6-6). При этом на траве девушки ещё не встречались ни разу.

С Элиной Свитолиной представительница Казахстана также сыграла немало матчей (4-4). Однако важно: Элина на этой неделе в Бад-Хомбурге не смогла выйти на четвертьфинальный поединок с Ван Синьюй. Всё дело в усталости, которая накопилась и потребовала от спортсменки чуть больше дней на восстановление. Но хватит ли Свитолиной сил, чтобы успешно отыграть две недели на Уимблдоне?

Ига Швёнтек с трофеем на Уимблдоне-2025 Фото: Julian Finney/Getty Images

Финал: Арина Соболенко (№1)/Джессика Пегула (№4)

Финал есть финал, и в нём без первой ракетки мира не обойтись. Только если четвёртая сеяная её не остановит. При этом ни одна, ни вторая до решающей стадии на Уимблдоне ранее не доходили. Максимум Соболенко — полуфинал, Пегулы — четвертьфинал. И та и другая в перспективе будут опасными и неудобными соперницами для Рыбакиной. Но, как показал «Ролан Гаррос», всегда есть вероятность, что топ-игроки до финальных матчей «Шлема» и не доберутся.

Нам остаётся только ждать начала турнира. Присоединяйтесь к «Чемпионату», будем смотреть Уимблдон и болеть за любимых игроков вместе!