Игроки будут ограничивать общение с прессой в течение всей первой недели травяного «Шлема», хотя в Париже делали это только один день.

Суперзвёзды тенниса усилят протест на Уимблдоне. Им платят ещё меньшую долю, чем на «РГ»

Ведущие теннисисты мира отправили специальное письмо организаторам Уимблдона и сообщили о решении расширить протест, начавшийся на «Ролан Гаррос».

В Париже игроки устроили итальянскую забастовку на медиадне, уходя с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой фонд идёт лишь 15% доходов турнира. Сейчас они будут делать подобное всю неделю.

Теннисисты уже давно считают, что им недоплачивают. Ситуация в лучшую сторону не меняется, несмотря на всё более активное выражение недовольства.

«Объединённая группа ведущих игроков ATP и WTA, выступающих на Уимблдоне, решила сократить участие в медиадне, а также ограничить послематчевые интервью в первую неделю соревнований (до субботы, 4 июля) 15 минутами, включая пресс-конференции и интервью в микст-зоне. Игроки учли все факторы, в том числе объявление Уимблдона о повышении призовых. Однако эта кампания никогда не сводилась только к призовым, и причины этого решения отражают более широкие вопросы», – написали игроки в своём письме.

Теннисисты собираются усилить протест из-за призовых на Уимблдоне Фото: PA Images via Getty Images

Уимблдон ранее объявил о рекордном росте призового фонда для игроков – на 20% по сравнению с прошлым годом до £ 64,2 млн ($ 84,5 млн). Эта сумма составляет 14,4% от прогнозируемой выручки турнира (£ 446 млн) в 2026 году. В заявлении теннисисты приветствовали увеличение призовых на Уимблдоне по сравнению с прошлым годом, но спортсмены давно стремятся получать фиксированную долю от доходов турниров «Большого шлема».

Конкретно на Уимблдоне-2026 теннисистов устроил бы показатель 16% (£ 71 млн или $ 93,4 млн). Номинально сумма заметно выше, чем на том же «Ролан Гаррос», однако в плане доли доходов ситуация на травяном «Шлеме» даже ухудшилась. В Париже призовой фонд составлял $ 70,3 млн или 15,1% от $ 465 млн итоговой выручки.

Игроки акцентируют внимание на том, что доля доходов (14,4%) на нынешнем Уимблдоне остаётся даже ниже показателя 14,9%, установленного в 2025 году. Конечная цель теннисистов — увеличить долю призовых до 22% от выручки ТБШ к 2030 году.

Уимблдон отреагировал на протест ведущих игроков официальным пресс-релизом.

«Мы удивлены и разочарованы этим решением. Уимблдон ставит игроков в центр всех наших решений. Мы ежегодно вкладываем в призовой фонд значительные средства и инвестируем сотни миллионов фунтов стерлингов в модернизацию наших объектов для игроков в рамках трёхлетней программы преобразования, направленной на создание условий мирового класса для повышения спортивных результатов», — сказано в заявлении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Группу протестующих игроков инструктирует бывший глава WTA Ларри Скотт, а за коммуникацию с их стороны отвечает крупная консалтинговая компания Teneo. Ожидается, что большинство представителей топ-20 мужского и женского рейтингов примут участие в протесте. Янник Синнер, Арина Соболенко, Кори Гауфф, Ига Швёнтек точно будут в их числе, поскольку они являлись одними из наиболее активных голосов за повышение призовых ещё на «Ролан Гаррос». Новак Джокович дистанцировался от протеста, решив не присоединяться к инициативе с ограничением общения с журналистами.

Приходится констатировать, что конфликт между теннисистами и руководством турниров «Большого шлема» не утихает и продлится на Уимблдоне. Игроки уже сейчас грозятся бойкотировать микст US Open, наверняка будут претензии и к Australian Open в 2027 году. Пока высокие функционеры не спешат удовлетворять требования теннисистов. Призовые остаются на отметке около 15% от доходов турниров или даже немного ниже и никак не движутся в сторону желаемой спортсменами отметки 22%.