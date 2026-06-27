Для Медведева открыт путь в 4-й круг Уимблдона-2026. Но сначала надо пройти чемпиона ТБШ

В понедельник, 29 июня, в Лондоне стартует третий в текущем сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Среди россиян в мужской основной сетке самый высокий номер посева (8) получил Даниил Медведев. Рассказываем, как может сложиться его путь на травяном ТБШ в этом году.

Лучший результат Даниила на Уимблдоне — полуфинал. На этой стадии он играл дважды — в 2023-м и 2024-м. А в следующем году россиянин неожиданно завершил борьбу в самом начале турнира.

Первый круг. Марин Чилич (Хорватия)

Уже в первом матче на травяном «Шлеме» Медведева может ждать настоящее испытание. Он встретится с хорватом Марином Чиличем, чемпионом US Open – 2014. В этом сезоне лучший результат Чилича на ТБШ — третий круг (Australian Open), а на Уимблдоне за последние пять лет он доходил максимум до четвёртого круга (2021 — третий круг, 2022-2024 — не принимал участия, 2025 — четвёртый круг), хотя в 2017-м сражался в финале супертурнира в Лондоне. Марин тогда проиграл в трёх сетах знаменитому швейцарцу Роджеру Федереру — 3:6, 1:6, 4:6.

Чилич и Медведев за свою карьеру провели пять очных встреч, четыре из которых остались за россиянином, в том числе и последняя — в четвертьфинале турнира ATP-250 в Хертогенбосхе-2026. Даниил победил со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Второй круг. Камило Уго Карабельи (Аргентина) / Даниэль Мерида-Агилар (Испания)

27-летний аргентинец на данный момент занимает 57-е место в рейтинге ATP. Выдающихся результатов на «Шлемах» и «Мастерсах» в этом году он пока не показывал, однако можно отметить выходы Уго Карабельи в четвертьфиналы турниров ATP-500 в Гамбурге и ATP-250 в Буэнос-Айресе, а также полуфинал ATP-250 в Марракеше. На Уимблдоне Камило сыграет всего лишь во второй раз в карьере. Впервые он выступил в основной сетке турнира в Лондоне в прошлом сезоне, но выбыл в первом же круге. Что касается личных встреч с Медведевым, то аргентинец с россиянином пока не играл. Во втором круге «Шлема» на травяном покрытии может состояться их первый матч.

Камило Уго Карабельи Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во втором круге Медведев может встретиться и с юным испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. В этом сезоне он дебютировал на уровне ATP на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а затем дошёл до финала турнира ATP-250 в Бухаресте, Румыния, будучи квалифаером. Однако завоевать титул Даниэлю не удалось. Он потерпел поражение от Мариано Навоне — 2:6, 6:4, 5:7. В основной сетке ТБШ испанец сыграл впервые на «Ролан Гаррос» — 2026. Уимблдон станет для него вторым супертурниром, где он примет участие.

Третий круг. Брэндон Накашима (США) / Себастьян Баэс (Аргентина)

Медведев и Накашима пересекались уже три раза на уровне ATP, и во всех встречах победу одержал Даниил — в финале ATP-250 в Брисбене в этом году (6:2, 7:6), где россиянин завоевал титул, а ещё во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023 (6:4, 6:3) и четвёртом круге «тысячника» в Мадриде в 2025-м (3:6, 6:1, 6:4).

В текущем сезоне американец показывает весьма неплохие результаты. Он сыграл в финале ATP-250 в Брисбене, полуфиналах «пятисотников» в Акапулько и Лондоне, а также добирался до третьего круга на «Ролан Гаррос» и «Мастерсах» в Риме и Индиан-Уэллсе.

На этой стадии вероятным соперником россиянина может стать и Себастьян Баэс. Сезон-2026 складывается для аргентинца удачно: он отметился финалом в Окленде и полуфиналами в Буэнос-Айресе и Сантьяго. Причём уже дважды в этом году Баэс побеждал представителей топ-10: Тейлора Фрица на United Cup и Бена Шелтона – в Окленде. Всего же на счету 25-летнего Себастьяна семь трофеев ATP. Особенно успешно он выступает на американском континенте — дважды выигрывал престижный турнир в Рио-де-Жанейро (2024, 2025), а также брал титулы в Сантьяго (2024), Уинстон-Сейлеме (2023), Кордове (2023), а также в Кицбюэле (2023) и Эшториле (2022). Что касается Уимблдона, то на этих соревнованиях максимальный результат Баэса — второй круг. А Даниил Медведев ведёт у аргентинца в личных встречах со счётом 2-0. Россиянин обыгрывал Себастьяна в третьем круге US Open — 2021 (6:2, 6:2, 7:6) и на той же стадии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2026 (6:4, 6:0).

Четвёртый круг. Каспер Рууд (Норвегия) / Томми Пол (США)

В этом сезоне норвежец сыграл в финале «Мастерса» в Риме и четвертьфинале турнира в Мадриде той же серии. Кроме того, на ТБШ он добирался до четвёртого круга. Однако на траве Каспер не так успешен: на Уимблдоне его максимальный результат — второй круг. А в этом розыгрыше ему нужно ещё постараться справиться на старте с поляком Хубертом Хуркачем.

Медведев и Рууд за карьеру провели четыре матча, в трёх из них сильнее оказался россиянин: в Брисбене-2020 (групповой этап ATP Cup, 6:3, 7:6), на Мальорке-2021 (четвертьфинал, 7:5, 6:1) и на Итоговом турнире ATP – 2021 (полуфинал, 6:4, 6:2). Но последнюю встречу в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде-2025 забрал норвежец со счётом 6:3, 7:5.

На этой стадии Даниил может также сразиться с американцем Томми Полом. В этом сезоне Пол стал победителем на турнире ATP-250 в Хьюстоне и сыграл в финалах ATP-250 в Делрэй-Бич, ATP-500 в Гамбурге и на «пятисотнике» на траве в Лондоне. Помимо этого, на «Мастерсе» в Майами он дошёл до четвертьфинала. Поэтому Томми способен выйти и в четвёртый круг Уимблдона.

Четвертьфинал. Янник Синнер (Италия) / Рафаэль Ходар (Испания)

В качестве вероятного соперника по четвертьфиналу жребий выдал Даниилу Янника Синнера — чемпиона Уимблдона-2025, которому предстоит в этот раз защищать титул. После феноменального старта сезона — побед на пяти подряд «Мастерсах» (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим) и полуфинала на Australian Open — Янник неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос». Одним из ключевых факторов в этом поражении стала аномальная жара, повлиявшая не лучшим образом на физическое состояние итальянца. После грунтового ТБШ теннисист проходил множество обследований и не выступал в туре практически месяц. Однако сейчас Синнер вернулся на травяной «Шлем» готовым на 100% взять второй титул подряд.

Последняя встреча Даниила и Янника прошла в 1/2 финала «Мастерса» в Риме, где со счётом 6:2, 5:7, 6:4 победил Синнер. Лидерство в поединках с Медведевым на стороне итальянца: 10-7 в его пользу.

Четвертьфиналистом турнира может стать и 19-летний испанец Рафаэль Ходар, 26-я ракетка мира. В этом году Ходар дошёл до 1/4 финала на «Мастерсах» в Риме и Мадриде, а ещё и на «Ролан Гаррос». Кроме того, на его счету полуфинал «пятисотника» в Барселоне и титул на соревнованиях ATP-250 в Марракеше. Сейчас Рафаэль – один из самых перспективных молодых игроков в туре, он уже обосновался в топ-32 посева. При этом на Уимблдоне испанец пока не выступал ни разу.

Полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада) / Новак Джокович (Сербия)

В полуфинале соперником Даниила может стать канадец Феликс Оже-Альяссим, который на данный момент занимает четвёртую строчку рейтинга ATP. В этом сезоне Феликс завоевал титул на турнире ATP-250 в Монпелье и сыграл в финале «пятисотника» в Роттердаме. Что касается соревнований на траве, то канадец тоже показал неплохие результаты до старта Уимблдона: дошёл до четвертьфиналов в Хертогенбосхе и Галле.

Медведев уверенно лидирует в личных встречах с Оже-Альяссимом. Канадец победил только дважды за 10 матчей, и последняя их игра — полуфинал «пятисотника» в Дубае в этом году — также осталась за Даниилом. Россиянин победил со счётом 6:4, 6:2.

Возможна встреча Медведева и с сербом Новаком Джоковичем, которому досталась весьма непростая сетка на Уимблдоне. Сначала Новаку нужно победить китайца У Ибина, затем – грека Стефаноса Циципаса, француза Артура Риндеркнеша, россиянина Андрея Рублёва и канадца Феликса Оже-Альяссима. Надо учесть то, что Джокович в этом сезоне выступал очень мало, при этом сербский ветеран умеет себя подводить в лучшей форме к важнейшим турнирам. Отметим, что Уимблдон покорялся Новаку аж семь раз.

Финал. Александр Зверев (Германия) / Бен Шелтон (США)

В финале Медведев может встретиться с Александром Зверевым — победителем «Ролан Гаррос» — 2026. Однако на Уимблдоне Зверев выступал пока хуже, чем на всех остальных «Шлемах». На травяном ТБШ пока его максимальный результат — четвёртый круг, в то время как немец завоевал титул на грунтовом мэйджоре (2026), а на Australian Open (2025) и US Open (2020) по разу выходил в финал.

Александр Зверев с трофеем «Ролан Гаррос» – 2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Учитывая то, что в арсенале Александра теперь есть титул на «Ролан Гаррос», а на всех «Мастерсах» сезона-2026, кроме Рима, он играл как минимум в полуфинале, можно говорить о возможном выходе Зверева в финал Уимблдона. Он вполне способен добраться до этой стадии. В противостоянии с немцем Медведев пока уверенно лидирует: 14 выигранных матчей из 22. Однако в последней личной встрече — четвертьфинале парижского «Мастерса» в 2025 году — сильнее оказался Зверев (2:6, 6:3, 7:6).

Не исключена встреча Даниила с американцем Беном Шелтоном. В этом году на счету американца титулы на «пятисотниках» в Далласе, Мюнхене и Штутгарте. Кроме того, Бен в прошлом сезоне сыграл на Уимблдоне в четвертьфинале. Поэтому, возможно, на супертурнире в Лондоне он дойдёт и до финала.

Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».