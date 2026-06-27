Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Путь Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026: сетка, расклады, соперницы Соболенко, Швёнтек, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Осака, Мухова

3 представительницы Чехии и финал с Рыбакиной: возможный путь Мирры на Уимблдоне-2026
Маргарита Сальникова
Возможный путь Мирры на Уимблдоне-2026
Комментарии
Андреевой досталась непростая сетка на первом мэйджоре после триумфа в Париже.

Первая ракетка России Мирра Андреева неудачно начала травяной сезон, потерпев поражение на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге. Теперь же новоиспечённой чемпионке «Ролан Гаррос» предстоит выступление на Уимблдоне-2026. Жеребьёвка травяного ТБШ уже состоялась, сетка стала известна, так что можно спрогнозировать путь 19-летней Андреевой и оценить её вероятных соперниц.

Материалы по теме
Медведев, Мирра, Рублёв, Шнайдер: все россияне в одиночных сетках Уимблдона-2026
Медведев, Мирра, Рублёв, Шнайдер: все россияне в одиночных сетках Уимблдона-2026

В сезоне-2025 Мирра зачехлила ракетку в четвертьфинале Уимблдона, проиграв битву за выход в следующий круг Белинде Бенчич, которая тогда занимала 35-ю строчку в рейтинге. На том розыгрыше травяного ТБШ россиянке достался седьмой номер посева, в то время как в 2026-м — пятый. За попадание в восьмёрку лучших Андреева заработала 430 рейтинговых очков — именно эту сумму ей и предстоит сейчас защищать.

Первый круг

Магда Линетт (Польша)

Первой соперницей Мирры станет представительница Польши Магда Линетт. Теннисистка в данный момент стоит на 58-м месте в рейтинге, хотя в марте 2023-го она входила в двадцатку лучших спортсменок и была 19-й ракеткой мира. В одиночном разряде Линетт выиграла три трофея, но последний титул она завоевала два года назад: на турнире в Праге-2024. При этом в паре Магда побеждала в финалах двух «пятисотников» — Чарльстон-2022 и Истбурн-2022.

Уимблдон очень часто завершается для польской теннисистки уже в первом круге. Уже два года подряд Линетт не может выйти во второй круг, а всего же она проигрывала на старте травяного ТБШ шесть раз. Мирре принадлежит незыблемое преимущество по личным встречам с Магдой — 3-1. Единственную победу Линетт одержала на Олимпиаде-2024, а в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026 сильнее оказывалась Андреева. В этом году польская теннисистка сыграла всего один турнир на траве — Хертогенбосх, но добралась там до полуфинала.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия)

Во втором круге у Андреевой не исключена встреча с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой. В 2024-м чешка была на восьмой позиции в рейтинге, однако сейчас она занимает только 37-е место. За карьеру теннисистка завоевала восемь трофеев, среди которых «Ролан Гаррос» — 2021 и ранее упомянутый травяной ТБШ.

В прошлом году Крейчикова завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдона уже на стадии третьего круга, потерпев поражение от американки Эммы Наварро. Мирра и Барбора встречались четыре раза на корте, и лидером по победам является Андреева — 3-1. Россиянка обыгрывала чешку на Уимблдоне-2023, в Пекине-2023 и Нинбо-2024, а единственную осечку Мирра дала на Australian Open — 2024. Совсем недавно Крейчикова дошла до финала травяного турнира в Хертогенбосхе, но снялась с матча, а ещё уступила в первом круге Истбурна. Отталкиваясь от этого, вряд ли Андреева не справится с Барборой и позволит ей продолжить путь по сетке.

Материалы по теме
Суперзвёзды тенниса усилят протест на Уимблдоне. Им платят ещё меньшую долю, чем на «РГ»
Суперзвёзды тенниса усилят протест на Уимблдоне. Им платят ещё меньшую долю, чем на «РГ»

Ханна Клагмен (Великобритания)

Кроме Крейчиковой, россиянка во втором круге может сразиться с местной теннисисткой Ханной Клагмен. 17-летняя спортсменка в данный момент находится на своей наивысшей строчке в мировой классификации — на 412-м месте. Ханна не просто ни разу не добиралась до финала на турнирах категории WTA, но и в целом выиграла всего один матч за карьеру на профессиональном уровне.

Юная Клагмен уже второй год подряд попадает в основную сетку Уимблдона благодаря уайлд-кард. В прошлый раз она завершила путь в одиночном разряде на старте соревнования, проиграв финалистке US Open — 2021 Лейле Фернандес. С Миррой Андреевой Ханна ещё ни разу не сражалась, но победительница их вероятного сражения всем очевидна.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Третий круг

Катержина Синякова (Чехия)

За попадание в 1/8 финала наша теннисистка может побороться с Катержиной Синяковой. Теннисистка сейчас располагается на 34-м месте, а её лучшее достижение — 27-я строчка, на которую она забиралась в июне 2024-го. В одиночке Катержина выиграла пять трофеев, тогда как в паре она является обладательницей 37 титулов. В последнем разряде Синякова завоевала 11 ТБШ, золото Олимпиады в Токио и взяла Итоговый турнир — 2021.

В одиночке чешка три года подряд останавливается на стадии второго круга, а её личный рекорд — третий круг (2016, 2018, 2021). Андреева и Синякова сражались лишь однажды, и сильнее тогда оказалась Катержина. Спортсменка одолела Мирру в третьем круге Индиан-Уэллса-2026 и не дала россиянке защитить прошлогодний титул. По ходу того поединка Андреева кидала ракетку и даже била себя. Отметим, что травяной отрезок текущего сезона Синякова провела не очень удачно, зачехлив ракетку во втором круге Берлина и на старте Бад-Хомбурга.

Материалы по теме
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе
Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе

Никола Бартунькова (Чехия)

Другой соперницей Андреевой по третьему кругу может стать очередная чешка — 20-летняя Никола Бартунькова. В рейтинге WTA спортсменка сейчас занимает лучшее для себя место — 46-ю позицию. На уровне тура Никола не успела выиграть ни одного титула, при этом она дважды добиралась до решающих поединков на соревнованиях категории WTA-125.

Бартунькова до этого никогда не принимала участие в Уимблдоне на взрослом уровне, при этом она является финалисткой юниорского травяного ТБШ (2023). По ходу травяного отрезка этого сезона чешка зачехлила ракетку на старте Хертогенбосха и дошла до четвертьфинала Берлина, где её обыграла Арина Соболенко. При этом юная Никола даже взяла партию у первой ракетки мира! На профессиональном уровне Бартунькова и Мирра Андреева ни разу не пересекались, так что будет интересно посмотреть на возможную битву тинейджеров.

Материалы по теме
На Уимблдоне экстремальная жара. Из-за этого для теннисистов даже ввели новое правило
На Уимблдоне экстремальная жара. Из-за этого для теннисистов даже ввели новое правило

Четвёртый круг

Каролина Мухова (Чехия)

И вновь россиянке может достаться представительница Чехии. Каролина Мухова в лайв-рейтинге занимает девятую строчку, а в официальной мировой классификации теннисистка находится на 11-м месте. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 завоевала три титула за карьеру, причём два из них она выиграла в текущем сезоне — турнир в Дохе и совсем свежий трофей на травяном соревновании в Бад-Хомбурге.

История выступлений Муховой на Уимблдоне складывается крайне необычно: она либо добирается до четвертьфинала, либо завершает борьбу в первом круге. В восьмёрку лучших Каролина попадала в 2019-м и 2021-м, а на старте турнира она проигрывает уже четыре года подряд — с 2022-го. Лидерство по очным встречам между чешкой и Андреевой принадлежит Мирре — 1-0, однако эту победу она одержала на отказе соперницы в полуфинале Нинбо-2024 (6:2, 1:0). Что касается итога потенциальной битвы теннисисток, то всё зависит от Муховой: удастся ли ей преодолеть барьер первого круга, ведь в противном случае она обязательно выйдет в четвертьфинал. Но, отбрасывая шутки в сторону, стоит отметить, что Каролину часто подводит здоровье, поэтому россиянка определённо будет фаворитом в этом поединке.

Каролина Мухова с трофеем Бад-Хомбурга-2026

Каролина Мухова с трофеем Бад-Хомбурга-2026

Фото: Robert Prange/Getty Images

Майя Хвалиньска (Польша)

В битве за четвертьфинал Мирра может сойтись со своей соперницей по недавно прошедшему финалу «Ролан Гаррос» — Майей Хвалиньской. Во время грунтового ТБШ польская теннисистка занимала 114-ю позицию, но благодаря выходу в титульную встречу она поднялась аж на 21-е место в рейтинге. В активе у спортсменки нет трофеев на уровне тура, зато она является победительницей трёх турниров категории WTA-125.

В основной сетке Уимблдона Майя участвовала всего однажды — в 2022 году — и дошла тогда до второго круга. Единственная битва между Хвалиньской и Андреевой состоялась на «Ролан Гаррос», и победительница этой встречи всем известна. Если учитывать небольшой опыт игры польской теннисистки на траве, а также тот факт, что Мирра уверенно одержала верх над Майей в столице Парижа, вероятность поражения Андреевой в новом матче с Хвалиньской крайне мала.

Материалы по теме
По стопам Шараповой! Мирра через 12 лет после Марии выиграла «Ролан Гаррос»
По стопам Шараповой! Мирра через 12 лет после Марии выиграла «Ролан Гаррос»

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Беларусь)

Попав в восьмёрку лучших, Андреева может сразиться с лидером рейтинга Ариной Соболенко. Белоруска поражает стабильностью выступлений на Уимблдоне: три последних розыгрыша, в которых она принимала участия, завершаются для неё на стадии полуфинала (2021, 2023, 2025). Неоспоримым преимуществом по счёту личных встреч с Миррой владеет Соболенко — 4-2, но последняя их битва осталась за россиянкой (финал Индиан-Уэллса-2025).

В данный момент Арину нельзя назвать оплотом стабильности, ведь в последних двух проигранных матчах она уступила соперницам с «баранкой». А ещё четырёхкратная чемпионка ТБШ сенсационно проиграла в четвертьфинале Мадрида, зачехлила ракетку во втором круге Рима, не защитила очки за прошлогодний финал «Ролан Гаррос» и потерпела поражение в полуфинале Берлина.

Материалы по теме
Что случилось с Соболенко и Рыбакиной? Перед Уимблдоном к их игре масса вопросов
Что случилось с Соболенко и Рыбакиной? Перед Уимблдоном к их игре масса вопросов

Наоми Осака (Япония)

Ещё одной соперницей нашей теннисистки в четвертьфинале Уимблдона может стать четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака. В январе 2019-го японка забралась на первое место в мировой классификации, но после рождения ребёнка она сдала позиции и сейчас располагается только на 15-й строчке. В коллекции у Осаки находятся семь титулов, в числе которых и ранее упомянутые мэйджоры.

В предыдущем году Наоми завершила путь по сетке Уимблдона в третьем круге, при этом она ни разу в карьере не пробивалась дальше этой стадии. Перед лондонским ТБШ Осака провела всего одно соревнование на траве — Бад-Хомбург. На немецком «пятисотнике» теннисистка вышла в решающий поединок и снялась по ходу битвы с Каролиной Муховой, уступив перед этим первый сет с разгромным счётом (1:6, 0:1). С японкой Андреева никогда не пересекалась на корте, однако, если принимать во внимание всё вышесказанное, фаворитом в их вероятной битве будет Мирра.

Материалы по теме
Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026
Рейтинг
Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026

Полуфинал

Джессика Пегула (США)

На стадии полуфинала Мирре может достаться 32-летняя Джессика Пегула, с которой она до этого никогда не играла. В рейтинге WTA американка сейчас находится на четвёртом месте, хотя на Уимблдоне-2025 она выступала в статусе третьей ракетки мира. За всю свою долгую карьеру Пегула завоевала 11 титулов в одиночке, а ещё добиралась до решающей встречи на US Open — 2024, где уступила Арине Соболенко.

Прошлогодний розыгрыш лондонского ТБШ завершился для Джессики уже в первом круге после сенсационного поражения от Элизабетты Коччаретто, занимавшей тогда 112-е место в мировой классификации. Во время травяного отрезка сезона-2026 американка приняла участие только в одном турнире — Берлине, но она отлично проявила себя там, дойдя до финала. Если говорить о возможной битве Пегулы и Андреевой, то на стороне Джессики мощная игровая практика перед Уимблдоном, однако лучший результат американки на травяном мэйджоре — четвертьфинал в 2023-м. Получается, для встречи с Миррой теннисистке необходимо превзойти саму себя.

Материалы по теме
Уимблдон выплатит $ 85 млн призовых — это рекорд. Теннисисты довольны, но есть нюанс
Уимблдон выплатит $ 85 млн призовых — это рекорд. Теннисисты довольны, но есть нюанс

Кори Гауфф (США)

Теоретически в полуфинале россиянка может побороться и с Кори Гауфф. Но вероятность выхода американки в эту стадию крайне мала, ведь статистика её выступлений на Уимблдоне неутешительна: лучший результат Гауфф — четвёртый круг в 2019-м, 2020-м и 2024-м, а в 2025-м она вообще сенсационно зачехлила ракетку в первом круге. Как бы то ни было, если Кори и Мирра всё-таки сойдутся на травяном мэйджоре, то Андреевой придётся очень тяжело, если учитывать статистику их личных встреч. Американка ведёт у нашей теннисистки аж со счётом 5-0, до «баранки» Гауфф осталось выиграть ещё одно сражение. Но россиянке определённо не стоит падать духом, ведь в последней битве с двукратной чемпионкой ТБШ Мирра взяла у неё один сет, а это значит, что броня соперницы не является такой уж непробиваемой.

Мирра Андреева и Кори Гауфф у сетки

Мирра Андреева и Кори Гауфф у сетки

Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан)

В титульном сражении у Андреевой не исключена битва с Еленой Рыбакиной, выигравшей Уимблдон в 2022-м. Однако после завоевания трофея представительница Казахстана больше не добиралась до финала травяного ТБШ: в 2023-м она уступила в четвертьфинале, в 2024-м — в полуфинале, а в 2025-м спортсменка сенсационно покинула турнир в третьем круге. Текущие результаты Елены точно не радуют её болельщиков: поражение в четвертьфинале Рима, во втором круге «Ролан Гаррос», четвертьфинале Лондона и на старте Берлина. Таким образом, из последних шести поединков Рыбакина выиграла только два.

В личных встречах между Миррой и Еленой лидера нет — 2-2, но представительница Казахстана не так давно праздновала победу над соперницей. Вторая ракетка мира справлялась с россиянкой в Пекине-2023 и Штутгарте-2026, тогда как Андреева обыгрывала Рыбакину в Дубае-2025 и Индиан-Уэллсе-2025. Попытаться предположить исход борьбы теннисисток тяжело, однако определённо нельзя сказать, что у Мирры не будет шансов.

Материалы по теме
Дойдёт ли Рыбакина до финала Уимблдона-2026? Кто стоит на пути двукратной чемпионки ТБШ
Дойдёт ли Рыбакина до финала Уимблдона-2026? Кто стоит на пути двукратной чемпионки ТБШ

Ига Швёнтек (Польша)

Кроме Елены Рыбакиной, Мирра может побороться за трофей с действующей чемпионкой Уимблдона Игой Швёнтек. В прошлом году польская теннисистка в решающем матче учинила настоящий разгром, повесив Аманде Анисимовой две «баранки». Тем не менее в данный момент шестикратная победительница ТБШ переживает далеко не лучший отрезок карьеры: Швёнтек не выиграла ни одного трофея в 2026-м, а её лучшим результатом в этом сезоне на мэйджорах стал выход в четвертьфинал Australian Open. Начало травяного отрезка теннисного года Ига тоже провела не лучшим образом, зачехлив ракетку на старте Бад-Хомбурга.

История личных встреч между польской теннисисткой и Миррой пока складывается в пользу россиянки — 3-1. Андреева оказывалась сильнее Иги в Дубае-2025, Индиан-Уэллсе-2025 и Штутгарте-2026, а Швёнтек одержала единственную победу над соперницей в Цинциннати-2024. Исходя из изложенных вводных, вряд ли экс первая ракетка мира даже доберётся до финала, однако, если это произойдёт, то преимущество в битве за трофей скорее будет у Мирры.

Материалы по теме
«У Мирры есть не только удары, но и мысль». Готовимся к Уимблдону-2026 с Ольгой Морозовой
Эксклюзив
«У Мирры есть не только удары, но и мысль». Готовимся к Уимблдону-2026 с Ольгой Морозовой

Соревнования женщин на Уимблдоне пройдут с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android