3 представительницы Чехии и финал с Рыбакиной: возможный путь Мирры на Уимблдоне-2026

Первая ракетка России Мирра Андреева неудачно начала травяной сезон, потерпев поражение на старте «пятисотника» в Бад-Хомбурге. Теперь же новоиспечённой чемпионке «Ролан Гаррос» предстоит выступление на Уимблдоне-2026. Жеребьёвка травяного ТБШ уже состоялась, сетка стала известна, так что можно спрогнозировать путь 19-летней Андреевой и оценить её вероятных соперниц.

В сезоне-2025 Мирра зачехлила ракетку в четвертьфинале Уимблдона, проиграв битву за выход в следующий круг Белинде Бенчич, которая тогда занимала 35-ю строчку в рейтинге. На том розыгрыше травяного ТБШ россиянке достался седьмой номер посева, в то время как в 2026-м — пятый. За попадание в восьмёрку лучших Андреева заработала 430 рейтинговых очков — именно эту сумму ей и предстоит сейчас защищать.

Первый круг

Магда Линетт (Польша)

Первой соперницей Мирры станет представительница Польши Магда Линетт. Теннисистка в данный момент стоит на 58-м месте в рейтинге, хотя в марте 2023-го она входила в двадцатку лучших спортсменок и была 19-й ракеткой мира. В одиночном разряде Линетт выиграла три трофея, но последний титул она завоевала два года назад: на турнире в Праге-2024. При этом в паре Магда побеждала в финалах двух «пятисотников» — Чарльстон-2022 и Истбурн-2022.

Уимблдон очень часто завершается для польской теннисистки уже в первом круге. Уже два года подряд Линетт не может выйти во второй круг, а всего же она проигрывала на старте травяного ТБШ шесть раз. Мирре принадлежит незыблемое преимущество по личным встречам с Магдой — 3-1. Единственную победу Линетт одержала на Олимпиаде-2024, а в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026 сильнее оказывалась Андреева. В этом году польская теннисистка сыграла всего один турнир на траве — Хертогенбосх, но добралась там до полуфинала.

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия)

Во втором круге у Андреевой не исключена встреча с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой. В 2024-м чешка была на восьмой позиции в рейтинге, однако сейчас она занимает только 37-е место. За карьеру теннисистка завоевала восемь трофеев, среди которых «Ролан Гаррос» — 2021 и ранее упомянутый травяной ТБШ.

В прошлом году Крейчикова завершила борьбу в одиночном разряде Уимблдона уже на стадии третьего круга, потерпев поражение от американки Эммы Наварро. Мирра и Барбора встречались четыре раза на корте, и лидером по победам является Андреева — 3-1. Россиянка обыгрывала чешку на Уимблдоне-2023, в Пекине-2023 и Нинбо-2024, а единственную осечку Мирра дала на Australian Open — 2024. Совсем недавно Крейчикова дошла до финала травяного турнира в Хертогенбосхе, но снялась с матча, а ещё уступила в первом круге Истбурна. Отталкиваясь от этого, вряд ли Андреева не справится с Барборой и позволит ей продолжить путь по сетке.

Ханна Клагмен (Великобритания)

Кроме Крейчиковой, россиянка во втором круге может сразиться с местной теннисисткой Ханной Клагмен. 17-летняя спортсменка в данный момент находится на своей наивысшей строчке в мировой классификации — на 412-м месте. Ханна не просто ни разу не добиралась до финала на турнирах категории WTA, но и в целом выиграла всего один матч за карьеру на профессиональном уровне.

Юная Клагмен уже второй год подряд попадает в основную сетку Уимблдона благодаря уайлд-кард. В прошлый раз она завершила путь в одиночном разряде на старте соревнования, проиграв финалистке US Open — 2021 Лейле Фернандес. С Миррой Андреевой Ханна ещё ни разу не сражалась, но победительница их вероятного сражения всем очевидна.

Третий круг

Катержина Синякова (Чехия)

За попадание в 1/8 финала наша теннисистка может побороться с Катержиной Синяковой. Теннисистка сейчас располагается на 34-м месте, а её лучшее достижение — 27-я строчка, на которую она забиралась в июне 2024-го. В одиночке Катержина выиграла пять трофеев, тогда как в паре она является обладательницей 37 титулов. В последнем разряде Синякова завоевала 11 ТБШ, золото Олимпиады в Токио и взяла Итоговый турнир — 2021.

В одиночке чешка три года подряд останавливается на стадии второго круга, а её личный рекорд — третий круг (2016, 2018, 2021). Андреева и Синякова сражались лишь однажды, и сильнее тогда оказалась Катержина. Спортсменка одолела Мирру в третьем круге Индиан-Уэллса-2026 и не дала россиянке защитить прошлогодний титул. По ходу того поединка Андреева кидала ракетку и даже била себя. Отметим, что травяной отрезок текущего сезона Синякова провела не очень удачно, зачехлив ракетку во втором круге Берлина и на старте Бад-Хомбурга.

Никола Бартунькова (Чехия)

Другой соперницей Андреевой по третьему кругу может стать очередная чешка — 20-летняя Никола Бартунькова. В рейтинге WTA спортсменка сейчас занимает лучшее для себя место — 46-ю позицию. На уровне тура Никола не успела выиграть ни одного титула, при этом она дважды добиралась до решающих поединков на соревнованиях категории WTA-125.

Бартунькова до этого никогда не принимала участие в Уимблдоне на взрослом уровне, при этом она является финалисткой юниорского травяного ТБШ (2023). По ходу травяного отрезка этого сезона чешка зачехлила ракетку на старте Хертогенбосха и дошла до четвертьфинала Берлина, где её обыграла Арина Соболенко. При этом юная Никола даже взяла партию у первой ракетки мира! На профессиональном уровне Бартунькова и Мирра Андреева ни разу не пересекались, так что будет интересно посмотреть на возможную битву тинейджеров.

Четвёртый круг

Каролина Мухова (Чехия)

И вновь россиянке может достаться представительница Чехии. Каролина Мухова в лайв-рейтинге занимает девятую строчку, а в официальной мировой классификации теннисистка находится на 11-м месте. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 завоевала три титула за карьеру, причём два из них она выиграла в текущем сезоне — турнир в Дохе и совсем свежий трофей на травяном соревновании в Бад-Хомбурге.

История выступлений Муховой на Уимблдоне складывается крайне необычно: она либо добирается до четвертьфинала, либо завершает борьбу в первом круге. В восьмёрку лучших Каролина попадала в 2019-м и 2021-м, а на старте турнира она проигрывает уже четыре года подряд — с 2022-го. Лидерство по очным встречам между чешкой и Андреевой принадлежит Мирре — 1-0, однако эту победу она одержала на отказе соперницы в полуфинале Нинбо-2024 (6:2, 1:0). Что касается итога потенциальной битвы теннисисток, то всё зависит от Муховой: удастся ли ей преодолеть барьер первого круга, ведь в противном случае она обязательно выйдет в четвертьфинал. Но, отбрасывая шутки в сторону, стоит отметить, что Каролину часто подводит здоровье, поэтому россиянка определённо будет фаворитом в этом поединке.

Каролина Мухова с трофеем Бад-Хомбурга-2026 Фото: Robert Prange/Getty Images

Майя Хвалиньска (Польша)

В битве за четвертьфинал Мирра может сойтись со своей соперницей по недавно прошедшему финалу «Ролан Гаррос» — Майей Хвалиньской. Во время грунтового ТБШ польская теннисистка занимала 114-ю позицию, но благодаря выходу в титульную встречу она поднялась аж на 21-е место в рейтинге. В активе у спортсменки нет трофеев на уровне тура, зато она является победительницей трёх турниров категории WTA-125.

В основной сетке Уимблдона Майя участвовала всего однажды — в 2022 году — и дошла тогда до второго круга. Единственная битва между Хвалиньской и Андреевой состоялась на «Ролан Гаррос», и победительница этой встречи всем известна. Если учитывать небольшой опыт игры польской теннисистки на траве, а также тот факт, что Мирра уверенно одержала верх над Майей в столице Парижа, вероятность поражения Андреевой в новом матче с Хвалиньской крайне мала.

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Беларусь)

Попав в восьмёрку лучших, Андреева может сразиться с лидером рейтинга Ариной Соболенко. Белоруска поражает стабильностью выступлений на Уимблдоне: три последних розыгрыша, в которых она принимала участия, завершаются для неё на стадии полуфинала (2021, 2023, 2025). Неоспоримым преимуществом по счёту личных встреч с Миррой владеет Соболенко — 4-2, но последняя их битва осталась за россиянкой (финал Индиан-Уэллса-2025).

В данный момент Арину нельзя назвать оплотом стабильности, ведь в последних двух проигранных матчах она уступила соперницам с «баранкой». А ещё четырёхкратная чемпионка ТБШ сенсационно проиграла в четвертьфинале Мадрида, зачехлила ракетку во втором круге Рима, не защитила очки за прошлогодний финал «Ролан Гаррос» и потерпела поражение в полуфинале Берлина.

Наоми Осака (Япония)

Ещё одной соперницей нашей теннисистки в четвертьфинале Уимблдона может стать четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака. В январе 2019-го японка забралась на первое место в мировой классификации, но после рождения ребёнка она сдала позиции и сейчас располагается только на 15-й строчке. В коллекции у Осаки находятся семь титулов, в числе которых и ранее упомянутые мэйджоры.

В предыдущем году Наоми завершила путь по сетке Уимблдона в третьем круге, при этом она ни разу в карьере не пробивалась дальше этой стадии. Перед лондонским ТБШ Осака провела всего одно соревнование на траве — Бад-Хомбург. На немецком «пятисотнике» теннисистка вышла в решающий поединок и снялась по ходу битвы с Каролиной Муховой, уступив перед этим первый сет с разгромным счётом (1:6, 0:1). С японкой Андреева никогда не пересекалась на корте, однако, если принимать во внимание всё вышесказанное, фаворитом в их вероятной битве будет Мирра.

Полуфинал

Джессика Пегула (США)

На стадии полуфинала Мирре может достаться 32-летняя Джессика Пегула, с которой она до этого никогда не играла. В рейтинге WTA американка сейчас находится на четвёртом месте, хотя на Уимблдоне-2025 она выступала в статусе третьей ракетки мира. За всю свою долгую карьеру Пегула завоевала 11 титулов в одиночке, а ещё добиралась до решающей встречи на US Open — 2024, где уступила Арине Соболенко.

Прошлогодний розыгрыш лондонского ТБШ завершился для Джессики уже в первом круге после сенсационного поражения от Элизабетты Коччаретто, занимавшей тогда 112-е место в мировой классификации. Во время травяного отрезка сезона-2026 американка приняла участие только в одном турнире — Берлине, но она отлично проявила себя там, дойдя до финала. Если говорить о возможной битве Пегулы и Андреевой, то на стороне Джессики мощная игровая практика перед Уимблдоном, однако лучший результат американки на травяном мэйджоре — четвертьфинал в 2023-м. Получается, для встречи с Миррой теннисистке необходимо превзойти саму себя.

Кори Гауфф (США)

Теоретически в полуфинале россиянка может побороться и с Кори Гауфф. Но вероятность выхода американки в эту стадию крайне мала, ведь статистика её выступлений на Уимблдоне неутешительна: лучший результат Гауфф — четвёртый круг в 2019-м, 2020-м и 2024-м, а в 2025-м она вообще сенсационно зачехлила ракетку в первом круге. Как бы то ни было, если Кори и Мирра всё-таки сойдутся на травяном мэйджоре, то Андреевой придётся очень тяжело, если учитывать статистику их личных встреч. Американка ведёт у нашей теннисистки аж со счётом 5-0, до «баранки» Гауфф осталось выиграть ещё одно сражение. Но россиянке определённо не стоит падать духом, ведь в последней битве с двукратной чемпионкой ТБШ Мирра взяла у неё один сет, а это значит, что броня соперницы не является такой уж непробиваемой.

Мирра Андреева и Кори Гауфф у сетки Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан)

В титульном сражении у Андреевой не исключена битва с Еленой Рыбакиной, выигравшей Уимблдон в 2022-м. Однако после завоевания трофея представительница Казахстана больше не добиралась до финала травяного ТБШ: в 2023-м она уступила в четвертьфинале, в 2024-м — в полуфинале, а в 2025-м спортсменка сенсационно покинула турнир в третьем круге. Текущие результаты Елены точно не радуют её болельщиков: поражение в четвертьфинале Рима, во втором круге «Ролан Гаррос», четвертьфинале Лондона и на старте Берлина. Таким образом, из последних шести поединков Рыбакина выиграла только два.

В личных встречах между Миррой и Еленой лидера нет — 2-2, но представительница Казахстана не так давно праздновала победу над соперницей. Вторая ракетка мира справлялась с россиянкой в Пекине-2023 и Штутгарте-2026, тогда как Андреева обыгрывала Рыбакину в Дубае-2025 и Индиан-Уэллсе-2025. Попытаться предположить исход борьбы теннисисток тяжело, однако определённо нельзя сказать, что у Мирры не будет шансов.

Ига Швёнтек (Польша)

Кроме Елены Рыбакиной, Мирра может побороться за трофей с действующей чемпионкой Уимблдона Игой Швёнтек. В прошлом году польская теннисистка в решающем матче учинила настоящий разгром, повесив Аманде Анисимовой две «баранки». Тем не менее в данный момент шестикратная победительница ТБШ переживает далеко не лучший отрезок карьеры: Швёнтек не выиграла ни одного трофея в 2026-м, а её лучшим результатом в этом сезоне на мэйджорах стал выход в четвертьфинал Australian Open. Начало травяного отрезка теннисного года Ига тоже провела не лучшим образом, зачехлив ракетку на старте Бад-Хомбурга.

История личных встреч между польской теннисисткой и Миррой пока складывается в пользу россиянки — 3-1. Андреева оказывалась сильнее Иги в Дубае-2025, Индиан-Уэллсе-2025 и Штутгарте-2026, а Швёнтек одержала единственную победу над соперницей в Цинциннати-2024. Исходя из изложенных вводных, вряд ли экс первая ракетка мира даже доберётся до финала, однако, если это произойдёт, то преимущество в битве за трофей скорее будет у Мирры.

Соревнования женщин на Уимблдоне пройдут с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».