Звонарёва выиграла первый травяной турнир в паре! Вера ворвётся в топ-20 рейтинга

Вера Звонарёва – главная героиня этой недели! 41-летняя россиянка выиграла первый турнир после возвращения. Россиянке и её напарнице, 31-летней Алдиле Сутджиади, покорились соревнования категории WTA-500 в Бад-Хомбурге. Рассказываем, как Вера добралась до этого трофея и что он значит в её карьере.

Пара Звонарёвой и Сутджиади – успешная, но редко появляющаяся в туре. В текущем сезоне девушки сыграли вместе турнир категории WTA-250 в Рабате, где сразу добрались до финала, но потерпели поражение на решающем тай-брейке. Спустя пару месяцев теннисистки вновь объединились, чтобы на этот раз забрать кубок.

В Бад-Хомбурге Звонарёва/Сутджиади одержали четыре победы, одну из них – без борьбы в полуфинале. Там Се Шувэй/Ван Синьюй снялись ещё до выхода на корт. В финале Вера и Алдила взяли верх над третьими сеяными Эллен Перес/Деми Схурс – 6:1, 4:6, [10:5]. Так же, как и в Рабате, девушкам пришлось играть чемпионский тай-брейк, и на этот раз для них всё сложилось успешно.

Вера Звонарёва и Алдила Сутджиади в Бад-Хомбурге Фото: Robert Prange/Getty Images

Этот парный трофей стал для Звонарёвой 17-м в карьере и первым – с Итогового-2023, который Вера выиграла вместе с Лаурой Зигемунд. Впрочем, семь последних турниров россиянка взяла именно с немецкой теннисисткой. В этом году Вера и Лаура вновь встали в пару, сыграли финал на «тысячнике» в Дубае и четвертьфинал на «Ролан Гаррос».

Самое любопытное из всех достижений: Звонарёва впервые за свою 27-летнюю карьеру взяла парный турнир на траве! Попыток забрать кубок на травяных кортах у Веры было две: в Истбурне в 2005-м и на Уимблдоне в 2010-м. И только третья оказалась успешной.

Елена Веснина и Вера Звонарёва на церемонии награждения Уимблдона-2010 Фото: Stephen Pond/Getty Images

После возвращения в про-тур в декабре Звонарёва звонко напомнила о себе. В одиночном рейтинге она вернулась в топ-350, а в паре поднялась в число 25 лучших теннисисток. Со следующей недели Вера в паре и вовсе станет 18-й ракеткой мира! Наивысшей позицией россиянки была седьмая строчка.

Во время турнира в Мадриде Звонарёва пообщалась с «Чемпионатом». Первое, что хотелось узнать у Веры: для чего она вернулась в про-тур?

«Вы знаете, я просто получаю удовольствие от каждого матча. Я очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, и я получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но, да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное какая-то привилегия – иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем», — сказала Звонарёва в интервью для «Чемпионата».

Вера прошла через разные травмы, родила ребёнка, была в числе лучших и в паре, и в одиночке, а ещё успела попробовать себя в роли тренера. Но она всё равно возвращается туда, где провела бо́льшую часть своей жизни. Просто потому, что искренне получает от этого удовольствие.

«Конечно, когда есть ребёнок, тут немножко всё по-другому, но тем не менее это моя работа, как и любая другая работа, может быть, связанная с командировками или с отъездами. И если я делаю какой-то выбор, скажем, возвращаться играть турниры, то приоритет всё-таки семья. Если мы приходим к семейному консенсусу, что можно позволить себе уезжать, я уезжаю. Если в какой-то момент по семейным обстоятельствам я не смогу путешествовать, я это не буду делать», — добавила Звонарёва в разговоре с «Чемпионатом».

Дальше по планам у Веры – Уимблдон, где она вновь сыграет в дуэте с Лаурой Зигемунд. Сам травяной «Шлем» начнётся уже в понедельник, 29 июня. Будем следить за событиями вместе на «Чемпионате».