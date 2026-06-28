Мирра может стать третьей, Медведев рвётся в топ-5: рейтинговые расклады перед Уимблдоном

С 29 июня по 12 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон. Как обычно, этот турнир венчает травяной сезон. До начала соревнований остаётся всего один день, и теперь можно посмотреть, какое положение сформировалось в рейтингах ATP и WTA, и прикинуть, каких перестановок можно ожидать через две недели.
Рейтинг ATP на 29 июня
|1
|Янник Синнер
|Италия
|13 450
|2
|Карлос Алькарас
|Испания
|9460
|3
|Александр Зверев
|Германия
|7190
|4
|Феликс Оже-Альяссим
|Канада
|4390
|5
|Бен Шелтон
|США
|4160
|6
|Алекс де Минор
|Австралия
|4110
|7
|Новак Джокович
|Сербия
|3760
|+1
|8
|Тейлор Фриц
|США
|3715
|-1
|9
|Даниил Медведев
|Россия
|3580
|10
|Флавио Коболли
|Италия
|3460
|11
|Александр Бублик
|Казахстан
|2620
|12
|Каспер Рууд
|Норвегия
|2425
|13
|Андрей Рублёв
|Россия
|2420
|14
|Иржи Легечка
|Чехия
|2360
|15
|Лоренцо Музетти
|Италия
|2325
|16
|Лучано Дардери
|Италия
|2300
|17
|Лёнер Тьен
|США
|2270
|+1
|18
|Якуб Меншик
|Чехия
|2255
|-1
|19
|Фрэнсис Тиафо
|США
|2180
|…21
|Франсиско Серундоло
|Аргентина
|2110
|22
|Карен Хачанов
|Россия
|2080
|Место
|Теннисист
|Страна
|Очки
|Изменение
У мужчин на этой неделе прошли два турнира ATP-250 — на Мальорке и в Истбурне. Представители топ-20 в финалах не участвовали; более того, они на этой неделе и не играли, за исключением Лучано Дардери, уступившего в четвертьфинале Мальорки. Стоит отметить, что на этом турнире свой первый титул в карьере завоевал Алехандро Давидович-Фокина, победивший в финале Итана Куинна (7:6 (7:4), 6:3).
Тем не менее в первой двадцатке всё же произошли две перестановки: Тейлор Фриц лишился 250 очков за прошлогодний титул в Истбурне, и теперь его опережает Новак Джокович. В реальности потери Фрица составили 200 очков, поскольку теперь у него в зачёт турниров входят 50 очков за 1/4 финала Делрэй-Бич-2026. Кроме того, обменялись местами Лёнер Тьен и Якуб Меншик (по схожей причине: у чеха сгорело больше, чем у американца).
Тейлор Фриц
Фото: Thomas F. Starke/Getty Images
Теперь рассмотрим положение в женском рейтинге.
Рейтинг WTA на 29 июня
|Место
|Теннисистка
|Страна
|Очки
|Изменение
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|9090
|2
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|8143
|3
|Ига Швёнтек
|Польша
|6409
|4
|Джессика Пегула
|США
|5881
|5
|Мирра Андреева
|Россия
|5653
|6
|Аманда Анисимова
|США
|5523
|7
|Кори Гауфф
|США
|4879
|8
|Элина Свитолина
|Украина
|4471
|9
|Каролина Мухова
|Чехия
|3878
|+2
|10
|Виктория Мбоко
|Канада
|3670
|-1
|11
|Белинда Бенчич
|Швейцария
|3385
|+1
|12
|Линда Носкова
|Чехия
|3359
|-2
|13
|Марта Костюк
|Украина
|3156
|14
|Наоми Осака
|Япония
|2836
|+1
|15
|Диана Шнайдер
|Россия
|2458
|+1
|16
|Ива Йович
|США
|2436
|+1
|17
|Жасмин Паолини
|Италия
|2423
|-3
|18
|Сорана Кырстя
|Румыния
|2415
|19
|Екатерина Александрова
|Россия
|2411
|20
|Анна Калинская
|Россия
|2240
У женщин на этой неделе прошёл «пятисотник» в Бад-Хомбурге, где Каролина Мухова в финале победила Наоми Осаку — 6:1, 1:0 (отказ). А на турнире WTA-250 в Истбурне Мэдисон Киз в решающем матче обыграла Татьяну Марию — 7:5, 6:4. Мухова благодаря победе поднялась на два места и вернулась на девятую строчку рейтинга WTA. Она оставила позади Викторию Мбоко и Линду Носкову — последняя пропустила ещё и Белинду Бенчич. Мбоко и Бенчич на этой неделе не играли, а Носкова опустилась на две позиции по той причине, что не смогла защитить очки в Бад-Хомбурге. Год назад чешка стала полуфиналисткой этого турнира, а в этот раз проиграла в первом же матче. А Осака поднялась на одно место — не только благодаря своему результату, но и по причине неудачи Жасмин Паолини. Год назад Паолини в это время дошла до полуфинала Бад-Хомбурга, а в текущем сезоне проиграла в первой же встрече в Истбурне. Неудача итальянки позволила подняться не только Осаке, но и Диане Шнайдер (россиянка уступила в первом же матче в Бад-Хомбурге) с Ивой Йович.
Диана Шнайдер и её тренер Саша Бажин
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Ну а теперь — самое интересное. Попробуем оценить возможные изменения в рейтингах по итогам Уимблдона. От текущего рейтинга игроков отнимем очки, заработанные ими год назад, и так получим лайв-рейтинг на 13 июля.
Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, ATP
|Место
|Теннисист
|Рейтинг на 29 июня
|Очки на Уимблдоне-2025
|Рейтинг на 13 июля
|1
|Янник Синнер
|13 450
|2000
|11 450
|2
|Карлос Алькарас*
|9460
|1300
|8160
|3
|Александр Зверев
|7190
|10
|7180
|4
|Феликс Оже-Альяссим
|4390
|50
|4340
|5
|Алекс де Минор
|4110
|200
|3910
|6
|Бен Шелтон
|4160
|400
|3760
|7
|Даниил Медведев
|3580
|10
|3570
|8
|Флавио Коболли
|3460
|400
|3060
|9
|Новак Джокович
|3760
|800
|2960
|10
|Тейлор Фриц
|3715
|800
|2915
|11
|Александр Бублик
|2620
|10
|2610
|12
|Каспер Рууд
|2425
|0
|2425
|13
|Лоренцо Музетти*
|2325
|10
|2315
|14
|Иржи Легечка
|2360
|50
|2310
|15
|Андрей Рублёв
|2420
|200
|2220
|16
|Лёнер Тьен
|2270
|50
|2220
|17
|Лучано Дардери
|2300
|100
|2200
|18
|Якуб Меншик
|2255
|100
|2155
|19
|Валантен Вашеро
|2138
|0
|2138
|20
|Фрэнсис Тиафо
|2180
|50
|2130
|…26
|Карен Хачанов
|2080
|400
|1680
* Не играет на Уимблдоне-2026.
На мужских турнирах «Большого шлема» очки участникам начисляются так: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. В верхних рядах всё просто: Янник Синнер гарантированно останется первым, а Александр Зверев потеснит Карлоса Алькараса со второго места, если выйдет в финал.
Гораздо интереснее борьба в середине первой десятки. В ней принимает участие Даниил Медведев. И у россиянина есть шансы даже на четвёртое место.
Возможные очки Медведева и его соперников по итогам Уимблдона
|Теннисист
|До Уимблдона
|1-й круг
|2-й круг
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Оже-Альяссим
|4340
|4350
|4390
|4440
|4540
|4740
|5140
|5640
|6340
|де Минор
|3910
|3920
|3960
|4010
|4110
|4310
|4710
|5210
|5910
|Шелтон
|3760
|3770
|3810
|3860
|3960
|4160
|4560
|5060
|5760
|Медведев
|3570
|3580
|3620
|3670
|3770
|3970
|4370
|4870
|5570
|Коболли
|3060
|3070
|3110
|3160
|3260
|3460
|3860
|4360
|5060
|Джокович
|2960
|2970
|3010
|3060
|3160
|3360
|3760
|4260
|4960
|Фриц
|2915
|2925
|2965
|3015
|3115
|3315
|3715
|4215
|4915
Медведев гарантированно вернётся на четвёртое место в рейтинге ATP, если завоюет титул, а Феликс Оже-Альяссим не выйдет в финал. Если россиянин проиграет в финале, то у него тоже есть шансы стать четвёртым. Для этого Оже-Альяссим должен уступить в четвертьфинале (или раньше), Алекс де Минор и Бен Шелтон — в полуфинале, а Флавио Коболли, Новак Джокович и Тейлор Фриц — остаться без титула. И даже если Даниил проиграет в полуфинале, у него есть мизерный шанс стать четвёртым. Но для этого потребуется как минимум провал Оже-Альяссима (поражение в первом же матче) плюс неудачи других конкурентов.
Более вероятно то, что Медведев по итогам турнира окажется пятым, то есть отыграет два места по сравнению с лайв-рейтингом. В этом варианте Даниилу критично будет победить в четвертьфинале, то есть выйти в полуфинал. Разрыв в очках между четверть- и полуфиналом составляет 400 очков. И если Медведев выйдет в 1/2 финала, а де Минор и Шелтон – нет, то россиянин их обходит. Правда, Коболли, Джокович и Фриц в этом раскладе тоже должны не взять титул, чтобы остаться позади Даниила.
Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, WTA
|Место
|Теннисистка
|Рейтинг на 29 июня
|Очки на Уимблдоне-2025
|Рейтинг на 13 июля
|1
|Арина Соболенко
|9090
|780
|8310
|2
|Елена Рыбакина
|8143
|130
|8013
|3
|Джессика Пегула
|5881
|10
|5871
|4
|Мирра Андреева
|5653
|430
|5223
|5
|Кори Гауфф
|4879
|10
|4869
|6
|Ига Швёнтек
|6409
|2000
|4409
|7
|Элина Свитолина
|4471
|130
|4341
|8
|Аманда Анисимова
|5523
|1300
|4223
|9
|Каролина Мухова
|3878
|10
|3868
|10
|Виктория Мбоко*
|3670
|100
|3570
|11
|Марта Костюк
|3156
|10
|3146
|12
|Линда Носкова
|3359
|240
|3119
|13
|Наоми Осака
|2836
|130
|2706
|14
|Белинда Бенчич
|3385
|780
|2605
|15
|Сорана Кырстя
|2415
|10
|2405
|16
|Ива Йович
|2436
|40
|2396
|17
|Диана Шнайдер
|2458
|70
|2388
|18
|Жасмин Паолини
|2423
|70
|2353
|19
|Екатерина Александрова
|2411
|240
|2171
|20
|Анна Калинская
|2240
|70
|2170
На женских ТБШ очки теннисисткам начисляются немного иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.
По итогам турнира Елена Рыбакина может впервые в карьере стать первой ракеткой мира, обогнав Арину Соболенко. Белоруска защищает 780 очков за выход в полуфинал, а казахстанская теннисистка — 130 очков за третий круг. В лайв-рейтинге на 13 июля разрыв между ними составляет 297 очков. Это означает, что гарантией для Соболенко, стремящейся остаться первой, может быть только титул. Рыбакина же в случае триумфа впервые в карьере окажется на вершине. Если трофей заберёт кто-то третий, нужно будет сравнивать результаты Арины и Елены.
Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам Уимблдона
|Теннисистка
|До Уимблдона
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Соболенко
|8310
|8320
|8380
|8440
|8550
|8740
|9090
|9610
|10 310
|Рыбакина
|8013
|8023
|8083
|8143
|8253
|8443
|8793
|9313
|10 013
А у Мирры Андреевой есть вполне осязаемые шансы на то, чтобы стать третьей ракеткой мира по итогам Уимблдона. Напомним, пока что высшим достижением Андреевой в рейтинге является пятое место, а в лайв-рейтинге на 13 июля она идёт четвёртой.
Возможные очки Мирры и её соперниц по итогам Уимблдона
|Теннисистка
|До Уимблдона
|1-й круг
|2-й круг
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Пегула
|5871
|5881
|5941
|6001
|6111
|6301
|6651
|7171
|7871
|Андреева
|5223
|5233
|5293
|5353
|5463
|5653
|6003
|6523
|7223
|Гауфф
|4869
|4879
|4939
|4999
|5109
|5299
|5649
|6169
|6869
|Швёнтек
|4409
|4419
|4479
|4539
|4649
|4839
|5189
|5709
|6409
|Свитолина
|4341
|4351
|4411
|4471
|4581
|4771
|5121
|5641
|6341
|Анисимова
|4223
|4233
|4293
|4353
|4463
|4653
|5003
|5523
|6223
|Мухова
|3868
|3878
|3938
|3998
|4108
|4298
|4648
|5168
|5868
Как видно из этой таблицы, Андреева гарантированно станет третьей, если завоюет титул. В этом случае её уже не будут волновать результаты соперниц. Если россиянка проиграет в финале, то войдёт в топ-3, если Пегула при этом не выйдет в полуфинал (Гауфф при этом никак не сможет взять титул, поскольку если Мирра выходит в финал, то Кори там не будет, ибо они находятся в одной половине сетки). И даже если Мирра проиграет в полуфинале, то всё равно может стать третьей. Для этого необходимо, чтобы Пегула проиграла не позже третьего круга, Гауфф — не позже полуфинала, а Швёнтек, Свитолина и Анисимова остались без титула.
Наконец, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская, по всей видимости, будут сражаться за места во втором десятке. В лайв-рейтинге они идут 17-й, 19-й и 20-й соответственно. Попасть в топ-10 им почти нереально по итогам Уимблдона. Достаточно сказать, что отставание Шнайдер от 10-й строчки составляет 1182 очка. Этот разрыв можно закрыть выходом в финал, но даже это ничего не гарантирует, ведь конкурентки тоже будут набирать очки.