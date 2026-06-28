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Уимблдон-2026, рейтинг, расклады: на каком месте Даниил Медведев, Мирра Андреева, куда могут подняться, кто первая ракетка мира

Мирра может стать третьей, Медведев рвётся в топ-5: рейтинговые расклады перед Уимблдоном
Александр Насонов
Уимблдон-2026, расклады
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Синнер точно останется первой ракеткой мира, а Рыбакина нацелилась обойти Соболенко.

С 29 июня по 12 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон. Как обычно, этот турнир венчает травяной сезон. До начала соревнований остаётся всего один день, и теперь можно посмотреть, какое положение сформировалось в рейтингах ATP и WTA, и прикинуть, каких перестановок можно ожидать через две недели.

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Рейтинг ATP на 29 июня

1Янник СиннерИталия13 450
2Карлос АлькарасИспания9460
3Александр ЗверевГермания7190
4Феликс Оже-АльяссимКанада4390
5Бен ШелтонСША4160
6Алекс де МинорАвстралия4110
7Новак ДжоковичСербия3760+1
8Тейлор ФрицСША3715-1
9Даниил МедведевРоссия3580
10Флавио КоболлиИталия3460
11Александр БубликКазахстан2620
12Каспер РуудНорвегия2425
13Андрей РублёвРоссия2420
14Иржи ЛегечкаЧехия2360
15Лоренцо МузеттиИталия2325
16Лучано ДардериИталия2300
17Лёнер ТьенСША2270+1
18Якуб МеншикЧехия2255-1
19Фрэнсис ТиафоСША2180
…21Франсиско СерундолоАргентина2110
22Карен ХачановРоссия2080
МестоТеннисистСтранаОчкиИзменение

У мужчин на этой неделе прошли два турнира ATP-250 — на Мальорке и в Истбурне. Представители топ-20 в финалах не участвовали; более того, они на этой неделе и не играли, за исключением Лучано Дардери, уступившего в четвертьфинале Мальорки. Стоит отметить, что на этом турнире свой первый титул в карьере завоевал Алехандро Давидович-Фокина, победивший в финале Итана Куинна (7:6 (7:4), 6:3).

Тем не менее в первой двадцатке всё же произошли две перестановки: Тейлор Фриц лишился 250 очков за прошлогодний титул в Истбурне, и теперь его опережает Новак Джокович. В реальности потери Фрица составили 200 очков, поскольку теперь у него в зачёт турниров входят 50 очков за 1/4 финала Делрэй-Бич-2026. Кроме того, обменялись местами Лёнер Тьен и Якуб Меншик (по схожей причине: у чеха сгорело больше, чем у американца).

Тейлор Фриц

Тейлор Фриц

Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Теперь рассмотрим положение в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 29 июня

МестоТеннисисткаСтранаОчкиИзменение
1Арина СоболенкоБеларусь9090
2Елена РыбакинаКазахстан8143
3Ига ШвёнтекПольша6409
4Джессика ПегулаСША5881
5Мирра АндрееваРоссия5653
6Аманда АнисимоваСША5523
7Кори ГауффСША4879
8Элина СвитолинаУкраина4471
9Каролина МуховаЧехия3878+2
10Виктория МбокоКанада3670-1
11Белинда БенчичШвейцария3385+1
12Линда НосковаЧехия3359-2
13Марта КостюкУкраина3156
14Наоми ОсакаЯпония2836+1
15Диана ШнайдерРоссия2458+1
16Ива ЙовичСША2436+1
17Жасмин ПаолиниИталия2423-3
18Сорана КырстяРумыния2415
19Екатерина АлександроваРоссия2411
20Анна КалинскаяРоссия2240

У женщин на этой неделе прошёл «пятисотник» в Бад-Хомбурге, где Каролина Мухова в финале победила Наоми Осаку — 6:1, 1:0 (отказ). А на турнире WTA-250 в Истбурне Мэдисон Киз в решающем матче обыграла Татьяну Марию — 7:5, 6:4. Мухова благодаря победе поднялась на два места и вернулась на девятую строчку рейтинга WTA. Она оставила позади Викторию Мбоко и Линду Носкову — последняя пропустила ещё и Белинду Бенчич. Мбоко и Бенчич на этой неделе не играли, а Носкова опустилась на две позиции по той причине, что не смогла защитить очки в Бад-Хомбурге. Год назад чешка стала полуфиналисткой этого турнира, а в этот раз проиграла в первом же матче. А Осака поднялась на одно место — не только благодаря своему результату, но и по причине неудачи Жасмин Паолини. Год назад Паолини в это время дошла до полуфинала Бад-Хомбурга, а в текущем сезоне проиграла в первой же встрече в Истбурне. Неудача итальянки позволила подняться не только Осаке, но и Диане Шнайдер (россиянка уступила в первом же матче в Бад-Хомбурге) с Ивой Йович.

Диана Шнайдер и её тренер Саша Бажин

Диана Шнайдер и её тренер Саша Бажин

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ну а теперь — самое интересное. Попробуем оценить возможные изменения в рейтингах по итогам Уимблдона. От текущего рейтинга игроков отнимем очки, заработанные ими год назад, и так получим лайв-рейтинг на 13 июля.

Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, ATP

МестоТеннисистРейтинг на 29 июняОчки на Уимблдоне-2025Рейтинг на 13 июля
1Янник Синнер13 450200011 450
2Карлос Алькарас*946013008160
3Александр Зверев7190107180
4Феликс Оже-Альяссим4390504340
5Алекс де Минор41102003910
6Бен Шелтон41604003760
7Даниил Медведев3580103570
8Флавио Коболли34604003060
9Новак Джокович37608002960
10Тейлор Фриц37158002915
11Александр Бублик2620102610
12Каспер Рууд242502425
13Лоренцо Музетти*2325102315
14Иржи Легечка2360502310
15Андрей Рублёв24202002220
16Лёнер Тьен2270502220
17Лучано Дардери23001002200
18Якуб Меншик22551002155
19Валантен Вашеро213802138
20Фрэнсис Тиафо2180502130
…26Карен Хачанов20804001680

* Не играет на Уимблдоне-2026.

На мужских турнирах «Большого шлема» очки участникам начисляются так: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. В верхних рядах всё просто: Янник Синнер гарантированно останется первым, а Александр Зверев потеснит Карлоса Алькараса со второго места, если выйдет в финал.

Гораздо интереснее борьба в середине первой десятки. В ней принимает участие Даниил Медведев. И у россиянина есть шансы даже на четвёртое место.

Возможные очки Медведева и его соперников по итогам Уимблдона

ТеннисистДо Уимблдона1-й круг2-й круг3-й круг4-й круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
Оже-Альяссим434043504390444045404740514056406340
де Минор391039203960401041104310471052105910
Шелтон376037703810386039604160456050605760
Медведев357035803620367037703970437048705570
Коболли306030703110316032603460386043605060
Джокович296029703010306031603360376042604960
Фриц291529252965301531153315371542154915

Медведев гарантированно вернётся на четвёртое место в рейтинге ATP, если завоюет титул, а Феликс Оже-Альяссим не выйдет в финал. Если россиянин проиграет в финале, то у него тоже есть шансы стать четвёртым. Для этого Оже-Альяссим должен уступить в четвертьфинале (или раньше), Алекс де Минор и Бен Шелтон — в полуфинале, а Флавио Коболли, Новак Джокович и Тейлор Фриц — остаться без титула. И даже если Даниил проиграет в полуфинале, у него есть мизерный шанс стать четвёртым. Но для этого потребуется как минимум провал Оже-Альяссима (поражение в первом же матче) плюс неудачи других конкурентов.

Более вероятно то, что Медведев по итогам турнира окажется пятым, то есть отыграет два места по сравнению с лайв-рейтингом. В этом варианте Даниилу критично будет победить в четвертьфинале, то есть выйти в полуфинал. Разрыв в очках между четверть- и полуфиналом составляет 400 очков. И если Медведев выйдет в 1/2 финала, а де Минор и Шелтон – нет, то россиянин их обходит. Правда, Коболли, Джокович и Фриц в этом раскладе тоже должны не взять титул, чтобы остаться позади Даниила.

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Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, WTA

МестоТеннисисткаРейтинг на 29 июняОчки на Уимблдоне-2025Рейтинг на 13 июля
1Арина Соболенко90907808310
2Елена Рыбакина81431308013
3Джессика Пегула5881105871
4Мирра Андреева56534305223
5Кори Гауфф4879104869
6Ига Швёнтек640920004409
7Элина Свитолина44711304341
8Аманда Анисимова552313004223
9Каролина Мухова3878103868
10Виктория Мбоко*36701003570
11Марта Костюк3156103146
12Линда Носкова33592403119
13Наоми Осака28361302706
14Белинда Бенчич33857802605
15Сорана Кырстя2415102405
16Ива Йович2436402396
17Диана Шнайдер2458702388
18Жасмин Паолини2423702353
19Екатерина Александрова24112402171
20Анна Калинская2240702170

На женских ТБШ очки теннисисткам начисляются немного иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

По итогам турнира Елена Рыбакина может впервые в карьере стать первой ракеткой мира, обогнав Арину Соболенко. Белоруска защищает 780 очков за выход в полуфинал, а казахстанская теннисистка — 130 очков за третий круг. В лайв-рейтинге на 13 июля разрыв между ними составляет 297 очков. Это означает, что гарантией для Соболенко, стремящейся остаться первой, может быть только титул. Рыбакина же в случае триумфа впервые в карьере окажется на вершине. Если трофей заберёт кто-то третий, нужно будет сравнивать результаты Арины и Елены.

Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам Уимблдона

ТеннисисткаДо УимблдонаПервый кругВторой кругТретий кругЧетвёртый круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
Соболенко8310832083808440855087409090961010 310
Рыбакина8013802380838143825384438793931310 013

А у Мирры Андреевой есть вполне осязаемые шансы на то, чтобы стать третьей ракеткой мира по итогам Уимблдона. Напомним, пока что высшим достижением Андреевой в рейтинге является пятое место, а в лайв-рейтинге на 13 июля она идёт четвёртой.

Возможные очки Мирры и её соперниц по итогам Уимблдона

ТеннисисткаДо Уимблдона1-й круг2-й круг3-й круг4-й круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
Пегула587158815941600161116301665171717871
Андреева522352335293535354635653600365237223
Гауфф486948794939499951095299564961696869
Швёнтек440944194479453946494839518957096409
Свитолина434143514411447145814771512156416341
Анисимова422342334293435344634653500355236223
Мухова386838783938399841084298464851685868

Как видно из этой таблицы, Андреева гарантированно станет третьей, если завоюет титул. В этом случае её уже не будут волновать результаты соперниц. Если россиянка проиграет в финале, то войдёт в топ-3, если Пегула при этом не выйдет в полуфинал (Гауфф при этом никак не сможет взять титул, поскольку если Мирра выходит в финал, то Кори там не будет, ибо они находятся в одной половине сетки). И даже если Мирра проиграет в полуфинале, то всё равно может стать третьей. Для этого необходимо, чтобы Пегула проиграла не позже третьего круга, Гауфф — не позже полуфинала, а Швёнтек, Свитолина и Анисимова остались без титула.

Наконец, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская, по всей видимости, будут сражаться за места во втором десятке. В лайв-рейтинге они идут 17-й, 19-й и 20-й соответственно. Попасть в топ-10 им почти нереально по итогам Уимблдона. Достаточно сказать, что отставание Шнайдер от 10-й строчки составляет 1182 очка. Этот разрыв можно закрыть выходом в финал, но даже это ничего не гарантирует, ведь конкурентки тоже будут набирать очки.

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