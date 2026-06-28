Мирра может стать третьей, Медведев рвётся в топ-5: рейтинговые расклады перед Уимблдоном

С 29 июня по 12 июля в Лондоне пройдёт Уимблдон. Как обычно, этот турнир венчает травяной сезон. До начала соревнований остаётся всего один день, и теперь можно посмотреть, какое положение сформировалось в рейтингах ATP и WTA, и прикинуть, каких перестановок можно ожидать через две недели.

Рейтинг ATP на 29 июня

1 Янник Синнер Италия 13 450 2 Карлос Алькарас Испания 9460 3 Александр Зверев Германия 7190 4 Феликс Оже-Альяссим Канада 4390 5 Бен Шелтон США 4160 6 Алекс де Минор Австралия 4110 7 Новак Джокович Сербия 3760 +1 8 Тейлор Фриц США 3715 -1 9 Даниил Медведев Россия 3580 10 Флавио Коболли Италия 3460 11 Александр Бублик Казахстан 2620 12 Каспер Рууд Норвегия 2425 13 Андрей Рублёв Россия 2420 14 Иржи Легечка Чехия 2360 15 Лоренцо Музетти Италия 2325 16 Лучано Дардери Италия 2300 17 Лёнер Тьен США 2270 +1 18 Якуб Меншик Чехия 2255 -1 19 Фрэнсис Тиафо США 2180 …21 Франсиско Серундоло Аргентина 2110 22 Карен Хачанов Россия 2080 Место Теннисист Страна Очки Изменение

У мужчин на этой неделе прошли два турнира ATP-250 — на Мальорке и в Истбурне. Представители топ-20 в финалах не участвовали; более того, они на этой неделе и не играли, за исключением Лучано Дардери, уступившего в четвертьфинале Мальорки. Стоит отметить, что на этом турнире свой первый титул в карьере завоевал Алехандро Давидович-Фокина, победивший в финале Итана Куинна (7:6 (7:4), 6:3).

Тем не менее в первой двадцатке всё же произошли две перестановки: Тейлор Фриц лишился 250 очков за прошлогодний титул в Истбурне, и теперь его опережает Новак Джокович. В реальности потери Фрица составили 200 очков, поскольку теперь у него в зачёт турниров входят 50 очков за 1/4 финала Делрэй-Бич-2026. Кроме того, обменялись местами Лёнер Тьен и Якуб Меншик (по схожей причине: у чеха сгорело больше, чем у американца).

Тейлор Фриц Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Теперь рассмотрим положение в женском рейтинге.

Рейтинг WTA на 29 июня

Место Теннисистка Страна Очки Изменение 1 Арина Соболенко Беларусь 9090 2 Елена Рыбакина Казахстан 8143 3 Ига Швёнтек Польша 6409 4 Джессика Пегула США 5881 5 Мирра Андреева Россия 5653 6 Аманда Анисимова США 5523 7 Кори Гауфф США 4879 8 Элина Свитолина Украина 4471 9 Каролина Мухова Чехия 3878 +2 10 Виктория Мбоко Канада 3670 -1 11 Белинда Бенчич Швейцария 3385 +1 12 Линда Носкова Чехия 3359 -2 13 Марта Костюк Украина 3156 14 Наоми Осака Япония 2836 +1 15 Диана Шнайдер Россия 2458 +1 16 Ива Йович США 2436 +1 17 Жасмин Паолини Италия 2423 -3 18 Сорана Кырстя Румыния 2415 19 Екатерина Александрова Россия 2411 20 Анна Калинская Россия 2240

У женщин на этой неделе прошёл «пятисотник» в Бад-Хомбурге, где Каролина Мухова в финале победила Наоми Осаку — 6:1, 1:0 (отказ). А на турнире WTA-250 в Истбурне Мэдисон Киз в решающем матче обыграла Татьяну Марию — 7:5, 6:4. Мухова благодаря победе поднялась на два места и вернулась на девятую строчку рейтинга WTA. Она оставила позади Викторию Мбоко и Линду Носкову — последняя пропустила ещё и Белинду Бенчич. Мбоко и Бенчич на этой неделе не играли, а Носкова опустилась на две позиции по той причине, что не смогла защитить очки в Бад-Хомбурге. Год назад чешка стала полуфиналисткой этого турнира, а в этот раз проиграла в первом же матче. А Осака поднялась на одно место — не только благодаря своему результату, но и по причине неудачи Жасмин Паолини. Год назад Паолини в это время дошла до полуфинала Бад-Хомбурга, а в текущем сезоне проиграла в первой же встрече в Истбурне. Неудача итальянки позволила подняться не только Осаке, но и Диане Шнайдер (россиянка уступила в первом же матче в Бад-Хомбурге) с Ивой Йович.

Диана Шнайдер и её тренер Саша Бажин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Ну а теперь — самое интересное. Попробуем оценить возможные изменения в рейтингах по итогам Уимблдона. От текущего рейтинга игроков отнимем очки, заработанные ими год назад, и так получим лайв-рейтинг на 13 июля.

Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, ATP

Место Теннисист Рейтинг на 29 июня Очки на Уимблдоне-2025 Рейтинг на 13 июля 1 Янник Синнер 13 450 2000 11 450 2 Карлос Алькарас* 9460 1300 8160 3 Александр Зверев 7190 10 7180 4 Феликс Оже-Альяссим 4390 50 4340 5 Алекс де Минор 4110 200 3910 6 Бен Шелтон 4160 400 3760 7 Даниил Медведев 3580 10 3570 8 Флавио Коболли 3460 400 3060 9 Новак Джокович 3760 800 2960 10 Тейлор Фриц 3715 800 2915 11 Александр Бублик 2620 10 2610 12 Каспер Рууд 2425 0 2425 13 Лоренцо Музетти* 2325 10 2315 14 Иржи Легечка 2360 50 2310 15 Андрей Рублёв 2420 200 2220 16 Лёнер Тьен 2270 50 2220 17 Лучано Дардери 2300 100 2200 18 Якуб Меншик 2255 100 2155 19 Валантен Вашеро 2138 0 2138 20 Фрэнсис Тиафо 2180 50 2130 …26 Карен Хачанов 2080 400 1680

* Не играет на Уимблдоне-2026.

На мужских турнирах «Большого шлема» очки участникам начисляются так: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. В верхних рядах всё просто: Янник Синнер гарантированно останется первым, а Александр Зверев потеснит Карлоса Алькараса со второго места, если выйдет в финал.

Гораздо интереснее борьба в середине первой десятки. В ней принимает участие Даниил Медведев. И у россиянина есть шансы даже на четвёртое место.

Возможные очки Медведева и его соперников по итогам Уимблдона

Теннисист До Уимблдона 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Оже-Альяссим 4340 4350 4390 4440 4540 4740 5140 5640 6340 де Минор 3910 3920 3960 4010 4110 4310 4710 5210 5910 Шелтон 3760 3770 3810 3860 3960 4160 4560 5060 5760 Медведев 3570 3580 3620 3670 3770 3970 4370 4870 5570 Коболли 3060 3070 3110 3160 3260 3460 3860 4360 5060 Джокович 2960 2970 3010 3060 3160 3360 3760 4260 4960 Фриц 2915 2925 2965 3015 3115 3315 3715 4215 4915

Медведев гарантированно вернётся на четвёртое место в рейтинге ATP, если завоюет титул, а Феликс Оже-Альяссим не выйдет в финал. Если россиянин проиграет в финале, то у него тоже есть шансы стать четвёртым. Для этого Оже-Альяссим должен уступить в четвертьфинале (или раньше), Алекс де Минор и Бен Шелтон — в полуфинале, а Флавио Коболли, Новак Джокович и Тейлор Фриц — остаться без титула. И даже если Даниил проиграет в полуфинале, у него есть мизерный шанс стать четвёртым. Но для этого потребуется как минимум провал Оже-Альяссима (поражение в первом же матче) плюс неудачи других конкурентов.

Более вероятно то, что Медведев по итогам турнира окажется пятым, то есть отыграет два места по сравнению с лайв-рейтингом. В этом варианте Даниилу критично будет победить в четвертьфинале, то есть выйти в полуфинал. Разрыв в очках между четверть- и полуфиналом составляет 400 очков. И если Медведев выйдет в 1/2 финала, а де Минор и Шелтон – нет, то россиянин их обходит. Правда, Коболли, Джокович и Фриц в этом раскладе тоже должны не взять титул, чтобы остаться позади Даниила.

Рейтинговые расклады перед Уимблдоном, WTA

Место Теннисистка Рейтинг на 29 июня Очки на Уимблдоне-2025 Рейтинг на 13 июля 1 Арина Соболенко 9090 780 8310 2 Елена Рыбакина 8143 130 8013 3 Джессика Пегула 5881 10 5871 4 Мирра Андреева 5653 430 5223 5 Кори Гауфф 4879 10 4869 6 Ига Швёнтек 6409 2000 4409 7 Элина Свитолина 4471 130 4341 8 Аманда Анисимова 5523 1300 4223 9 Каролина Мухова 3878 10 3868 10 Виктория Мбоко* 3670 100 3570 11 Марта Костюк 3156 10 3146 12 Линда Носкова 3359 240 3119 13 Наоми Осака 2836 130 2706 14 Белинда Бенчич 3385 780 2605 15 Сорана Кырстя 2415 10 2405 16 Ива Йович 2436 40 2396 17 Диана Шнайдер 2458 70 2388 18 Жасмин Паолини 2423 70 2353 19 Екатерина Александрова 2411 240 2171 20 Анна Калинская 2240 70 2170

На женских ТБШ очки теннисисткам начисляются немного иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

По итогам турнира Елена Рыбакина может впервые в карьере стать первой ракеткой мира, обогнав Арину Соболенко. Белоруска защищает 780 очков за выход в полуфинал, а казахстанская теннисистка — 130 очков за третий круг. В лайв-рейтинге на 13 июля разрыв между ними составляет 297 очков. Это означает, что гарантией для Соболенко, стремящейся остаться первой, может быть только титул. Рыбакина же в случае триумфа впервые в карьере окажется на вершине. Если трофей заберёт кто-то третий, нужно будет сравнивать результаты Арины и Елены.

Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам Уимблдона

Теннисистка До Уимблдона Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Соболенко 8310 8320 8380 8440 8550 8740 9090 9610 10 310 Рыбакина 8013 8023 8083 8143 8253 8443 8793 9313 10 013

А у Мирры Андреевой есть вполне осязаемые шансы на то, чтобы стать третьей ракеткой мира по итогам Уимблдона. Напомним, пока что высшим достижением Андреевой в рейтинге является пятое место, а в лайв-рейтинге на 13 июля она идёт четвёртой.

Возможные очки Мирры и её соперниц по итогам Уимблдона

Теннисистка До Уимблдона 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Пегула 5871 5881 5941 6001 6111 6301 6651 7171 7871 Андреева 5223 5233 5293 5353 5463 5653 6003 6523 7223 Гауфф 4869 4879 4939 4999 5109 5299 5649 6169 6869 Швёнтек 4409 4419 4479 4539 4649 4839 5189 5709 6409 Свитолина 4341 4351 4411 4471 4581 4771 5121 5641 6341 Анисимова 4223 4233 4293 4353 4463 4653 5003 5523 6223 Мухова 3868 3878 3938 3998 4108 4298 4648 5168 5868

Как видно из этой таблицы, Андреева гарантированно станет третьей, если завоюет титул. В этом случае её уже не будут волновать результаты соперниц. Если россиянка проиграет в финале, то войдёт в топ-3, если Пегула при этом не выйдет в полуфинал (Гауфф при этом никак не сможет взять титул, поскольку если Мирра выходит в финал, то Кори там не будет, ибо они находятся в одной половине сетки). И даже если Мирра проиграет в полуфинале, то всё равно может стать третьей. Для этого необходимо, чтобы Пегула проиграла не позже третьего круга, Гауфф — не позже полуфинала, а Швёнтек, Свитолина и Анисимова остались без титула.

Наконец, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская, по всей видимости, будут сражаться за места во втором десятке. В лайв-рейтинге они идут 17-й, 19-й и 20-й соответственно. Попасть в топ-10 им почти нереально по итогам Уимблдона. Достаточно сказать, что отставание Шнайдер от 10-й строчки составляет 1182 очка. Этот разрыв можно закрыть выходом в финал, но даже это ничего не гарантирует, ведь конкурентки тоже будут набирать очки.