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Пресс-конференция Мирры Андреевой на Уимблдоне-2026: что сказала, трофей РГ, поздравления от Рублёва, Хачанова, возвращение Серены

«Трофей «РГ» — в прошлом». Откровения Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона-2026
Маргарита Сальникова
Мирра Андреева
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19-летняя теннисистка рассказала, как ощущает себя в статусе чемпионки ТБШ.

Первая ракетка России Мирра Андреева прибыла на Уимблдон и готова к борьбе на турнире. В первом круге 19-летняя спортсменка сразится с Магдой Линетт, у которой ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Накануне старта травяного ТБШ чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пришла на пресс-конференцию, где рассказала об эмоциях после триумфа в Париже, поздравлениях от теннисистов из тура, ожиданиях от Уимблдона и мыслях о возвращении Серены Уильямс.

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— Что было лучшим за последние несколько недель в статусе чемпионки ТБШ?
— Чувства, которые я испытывала после победы в первый день и в течение нескольких последующих, были невероятными. И я действительно хочу попытаться снова это пережить. Это своего рода зависимость, которая возникает у многих игроков после победы. Поэтому моей целью будет попытаться повторить эти ощущения.

— Вы готовы сделать это на Уимблдоне?
— Я постараюсь, знаете ли. У меня нет никаких ожиданий, потому что чувствую, что, когда они у меня есть, иногда всё идёт наперекосяк. Поэтому просто постараюсь сосредоточиться на том, как буду играть каждый матч, который мне предстоит здесь.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

— Последние девять лет на Уимблдоне становились чемпионками девять разных теннисисток. Влияет ли на мотивацию знание, что вы можете стать 10-й победительницей?
— Честно говоря, не знала об этой статистике, поэтому не думала об этом раньше. Но я бы не сказала, что знание этого что-то изменило бы для меня — например, подход к тренировкам или матчам. Я бы по-прежнему пыталась сосредоточиться на том, чтобы стараться изо всех сил на корте, следовать плану игры, бороться и по возможности выигрывать сражения.

— Как вы думаете, почему каждый год появляется новая чемпионка?
— Честно говоря, не знаю. Но мне кажется, именно это делает турнир интересным, потому что никогда не знаешь, кто победит. И смотреть теннис очень увлекательно, потому что каждый год может быть новая чемпионка, и лично для меня это очень захватывающе. Если бы я следила за матчами, было бы очень интересно узнать, кто победит в этом году.

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— Вы ведёте блокнот с вдохновляющими цитатами спортсменов и других знаменитостей. Начнёте ли записывать туда свои фразы, учитывая победу на ТБШ?
— Может быть, не знаю. Я ещё не придумала никаких цитат сама. Цитаты и фразы, которые я использую, взяты у великих атлетов из разных видов спорта. Некоторые цитаты также взяты у моего психолога. Я пока сама не придумала никаких цитат, но, возможно, в будущем сама их произнесу. Что насчёт фразы «Я хочу поблагодарить себя?». Нет, наверное, я бы такое не записала. Я использую это только в конце своей речи, когда выигрываю турнир, но в блокнот не внесла бы.

— Хотели бы, чтобы Уимблдон прошёл через несколько недель, чтобы вы могли подольше наслаждаться триумфом в Париже?
— Я думала об этом, и мне показалось, что с точки зрения сроков я бы хотела немного больше времени. Но таковы график, календарь и устои в туре. И мне просто пришлось смириться с этим. У меня было немного приятного времени с семьёй, мы просто отдыхали. Я не играла в теннис пару дней, но потом мне нужно было вернуться к тренировкам. Думаю, что, даже если бы Уимблдон прошёл немного позже, я бы всё равно вернулась к тренировкам примерно в то же время. Так что не знаю, меня это устраивает.

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы сейчас находитесь на территории ТБШ, уже обладая одним таким трофеем. Ощущаете ли вы какие-то иные чувства, зная, что на самом деле можете выиграть один из этих титулов?
— Я бы так не сказала. Каждый раз я приезжаю на турнир с мыслью, что, может быть, смогу выиграть соревнование. И когда я наконец-то победила на ТБШ, то просто почувствовала: «Ура!». Я была очень счастлива, однако сейчас для меня ничего особо не меняется. Моё видение того, как нужно подходить к повседневной жизни, тренировкам и матчам, почти не изменилось.

— Часто ли получаете поздравления от теннисистов из тура?
— На самом деле, я до сих пор получаю много поздравлений. Сегодня, например, несколько. На днях меня поздравили Карен [Хачанов], Жаклин Кристиан, Андрей [Рублёв], Коко [Гауфф]. Много разных игроков, которых я вижу на тренировках, меня всё ещё поздравляли. Приятно слышать такое от коллег, это было очень мило для меня.

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Серена Уильямс вернулась на Уимблдон. Насколько она вдохновляла вас? Думали, что когда-нибудь окажетесь в одной сетке с ней на ТБШ?
— Честно говоря, мне бы никогда это не пришло в голову. Конечно, я смотрела её матчи, когда была помладше, следила за её успехами и болела за неё, когда она выигрывала ТБШ. Но я бы никогда не подумала, что когда-нибудь сыграю с ней на одном турнире. Когда я приехала сюда и разминалась перед тренировкой, то в этот момент шла жеребьёвка. Я смотрела с замиранием сердца, потому что вряд ли кто-то из участниц турнира захотел бы играть с Сереной. Ладно, скажу за себя, я бы не хотела бороться с ней на корте, потому что очень нервничала бы. Думаю, что её возвращение — это потрясающе. Она же ещё будет играть в паре, помимо одиночки. Это невероятно видеть!

— Что вы могли бы перенять с «Ролан Гаррос» в плане подготовки, чтобы это помогло вам добиться на Уимблдоне больших успехов?
— Думаю, что в психологическом плане я немного улучшилась с начала «Ролан Гаррос», и, возможно, к середине турнира. Вначале я очень сильно нервничала, А потом я смогла сосредоточиться на том, что мне нужно делать. И думаю, что именно это я постараюсь перенести из Парижа сюда. Я просто постараюсь сосредоточиться на каждом розыгрыше, который меня ждёт. Что случилось, то случилось, это в прошлом.

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— Чего вы больше всего ждёте от Уимблдона? Что вам больше всего нравится тут?
— Я всегда очень рада приехать в Лондон, потому что тут другая атмосфера. Ты живёшь в доме, а не в отеле. И мне нравится, что я не вижу лица теннисистов из тура каждый день. Конечно, это шутка, без обид, ребята. Просто мы проводим так много времени друг с другом, и иногда приятно не жить в одном и том же месте. А ещё у меня появляются очень особенные чувства во время прогулки по территории. Там и не так много людей, так что чувствуете атмосферу, видите эти удивительные цветы вокруг кортов. Это такой традиционный турнир, я всегда очень взволнована и рада быть здесь.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Соревнования женщин на Уимблдоне пройдут с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

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