Зайцева выиграла второй турнир за месяц! 21-летняя россиянка вновь взбирается по рейтингу

Новая неделя – новые чемпионы! Практически все теннисные взгляды сейчас обращены на Лондон, где наши спортсмены завершили квалификацию, причём несколько из них сумели пробиться в основу. Но тем не менее кое-кто из российских теннисистов в это же время порадовал нас и на турнирах ITF. Рассказываем, кто из девушек и парней на этих выходных – 27 и 28 июня – поборолся за трофеи.

Которую неделю нас радует грунтовый турнир серии W15 в Куршумлия-Бане (Сербия). В начале июня эти соревнования выиграла россиянка Анастасия Золотарёва, через неделю трофей завоевала Ксения Зайцева, затем она добралась до полуфинала. Правда, она снялась с этого матча, а вот на новой неделе снова вышла в финал.

В соперницах у Ксении (№584 рейтинга WTA) оказалась 22-летняя француженка Нина Радованович (№1076). Девушки играли друг с другом в Куршумлия-Бане неделю назад, и тогда россиянка одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:0.

Зайцева не позволила сопернице добиться реванша. На этот раз она разобралась с Радованович в двух партиях (7:5, 6:3). Для Ксении этот одиночный трофей стал третьим в карьере. В паре спортсменка выиграла семь турниров.

Зайцевой 21 год. Во взрослом одиночном рейтинге она уже входила в топ-360, а в парном стояла в топ-200. Ксения тренируется в Москве под руководством Евгении Александровны Манюковой.

В интервью для «Чемпионата» несколько лет назад россиянка делилась тем, как полюбила грунт и адаптировала под него свой атакующий стиль игры.

«Раньше очень любила хард, не понимала, как можно играть на грунте. Но сейчас не могу сказать, какое покрытие любимое. Грунт или хард — и там и там чувствую себя достаточно комфортно. На Уимблдоне очень понравилась трава. Наверное, из всех покрытий трава — любимое», — сказала Зайцева в интервью для «Чемпионата».

Также в Куршумлия-Бане на мужском турнире категории M15 на этой неделе успешно выступил Тимофей Дерепаско. 19-летний россиянин сыграл четвёртый парный финал в этом году.

Напарником Дерепаско на этой неделе стал его ровесник, итальянец Андреа Де Марки. Парни на сербском турнире также выступили и в одиночке, но Тимофей завершил борьбу уже в первом круге, а Андреа дошёл до финала. Однако это не помешало итальянцу сыграть решающий матч и в дуэте.

Дерепаско и Де Марки в финале одолели Николу Йовича/Обрада Марковски — 7:6 (7:0), 4:6, [10:4]. Для Тимофея этот кубок стал третьим в сезоне и пятым – во взрослой карьере. В парном рейтинге ATP молодой россиянин расположится на 626-й строчке.

Тимофей Дерепаско Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Заключительный финал в этот игровой день прошёл на любимом нашими игроками турнире серии W15 в Монастире (Тунис). Там за кубок поборолась 20-летняя Арина Арифуллина (№937). Её соперницей стала 19-летняя немка Карла Бартель (№1043). Девушки встречались впервые.

Поединок оказался неожиданно стремительным. Арифуллина отдала оппонентке всего один гейм! И завершила матч со счётом 6:0, 6:1. Таким выдающимся образом Арина выиграла первый одиночный турнир во взрослой карьере. В паре до дебютного трофея россиянка добралась ещё в сезоне-2024. Арифуллина родилась в Москве, там же она базируется, но теперь чаще ездит по зарубежным турнирам ITF.

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