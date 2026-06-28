За кем следить 29 июня на травяном турнире «Большого шлема».

10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия, 12) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби на Уимблдоне?

В мужской сетке Уимблдона-2026 оказалось всего четыре россиянина, но уже в первом круге двое из них сразятся друг с другом. Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин — ровесники, обоим по 28 лет, но во взрослом туре они ещё не пересекались на корте, хотя по юниорам каждый из них отличился на ТБШ: Андрей был лучшим на «Ролан Гаррос» — 2014, а Роман — на Australian Open — 2015. Была у них и одна встреча на юношеском уровне — в финале соревнований в Милане-2014 сильнее оказался Сафиуллин. В нынешнем розыгрыше Уимблдона Рублёв получил 12-й номер посева, а вот Роман пробился в основную сетку через квалификацию. Победитель российского дерби далее сразится с кем-то из пары Александр Ковачевич — Ботик ван де Зандсхулп.

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Синнер первый матч после сбоя на «Ролан Гаррос»?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер оставил вопросы после провала на «Ролан Гаррос». Однако, похоже, итальянец успел перезагрузиться во время отпуска и подготовиться к очередному ТБШ. Его первым соперником на Уимблдоне будет серб Миомир Кецманович. Теннисисты ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее был Синнер — на Next Gen ATP Finals — 2019, в Мельбурне-2021, Цинциннати-2022 и на Уимблдоне-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Тристан Бойер.

🎾 16:30*: Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится битва чемпионов ТБШ?

Даниил Медведев начинает борьбу на Уимблдоне-2026 матчем с ещё одним чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теннисисты ранее встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу россиянина. Он был сильнее в Вашингтоне-2019, на Уимблдоне-2021, в финале Кубка Дэвиса — 2021 и совсем недавно — в Хертогенбосхе-2026. А вот Марин преуспел на «Ролан Гаррос» — 2022. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Даниэль Мерида-Агилар.

🎾 16:30*: Каролина Мухова (Чехия, 10) — Анастасия Захарова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Захарова с соперницей из топ-10?

24-летняя Анастасия Захарова начинает свой путь на Уимблдоне матчем с представительницей топ-10 Каролиной Муховой. Теннисистки уже пересекались друг с другом на той же стадии «Ролан Гаррос» — 2026, и тогда сильнее оказалась чешская теннисистка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Чжан Шуай.

🎾 17:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Теодора Костович (Сербия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет первая ракетка мира с дебютанткой ТБШ?

Первая ракетка мира Арина Соболенко после неудачи на «Ролан Гаррос» начинает следующий ТБШ матчем с дебютанткой подобных соревнований — 19-летней сербкой Теодорой Костович, которая пробилась в основу через квалификацию. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Олейникова — Маккартни Кесслер.

🎾 18:30*: Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится для Мирры первый матч на Уимблдоне в статусе чемпионки предыдущего мэйджора?

Мирра Андреева начинает свой первый ТБШ после того, как стала чемпионкой «Ролан Гаррос». На старте мэйджора в столице Великобритании 19-летняя россиянка встретится с непростой соперницей — Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Мирры. Она была сильнее в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026, а вот полька преуспела на Олимпиаде-2024 в Париже. Победительница новой встречи сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Ханна Клагмен.

🎾 18:30*: Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют Гасановой на Уимблдоне?

27-летняя Анастасия Гасанова впервые преодолела квалификацию на Уимблдоне и сыграет в основной сетке. Её соперницей на старте будет колумбийка Эмилиана Аранго. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Эльза Жакемо — Наоми Осака.

🎾 18:30*: Магдалена Френх (Польша) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с непростой польской соперницей?

Анна Калинская на недавнем «Ролан Гаррос» побила личный рекорд, впервые дойдя там до 1/4 финала. На Уимблдоне россиянка пока максимально добиралась до четвёртого круга (2024). Но для начала ей надо преодолеть непростой стартовый барьер в лице польской соперницы Магды Линетт. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. Магда была сильнее на Уимблдоне-2019, а Анна — в Вашингтоне-2025. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Диан Парри.

🎾 18:30*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Панна Удварди (Венгрия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Александрова очки на Уимблдоне за прошлогодний четвёртый круг?

Екатерина Александрова во время травяной серии максимально добралась до 1/4 финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, где выбила из сетки чемпионку ТБШ Мирру Андрееву. На прошлогоднем Уимблдоне Екатерина добралась до четвёртого круга, но чтобы защитить эти очки, для начала надо справиться с венгерской спортсменкой Панной Удварди. Теннисистки ранее уже однажды пересекались на корте, причём совсем недавно — на травяном турнире в Хертогенбосхе сильнее оказалась Панна. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ланлана Тараруди — Лилли Таггер.

🎾 19:00*: У Ибин (Китай) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Джокович на Уимблдоне после провала на «Ролан Гаррос»?

Легендарный серб Новак Джокович начинает очередной свой поход за рекордным 25-м титулом ТБШ. Его первым соперником на Уимблдоне, где он до этого первенствовал аж семь раз, будет 26-летний китаец У Ибин. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится во втором круге с кем-то из пары Юго Гастон — Стефанос Циципас.