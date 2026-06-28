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Уимблдон-2026: расписание понедельника 29 июня, Мирра Андреева, Медведев, Джокович, Рублёв, live-трансляции, сетки, где смотреть

10 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2026: расписание понедельника 29 июня
Комментарии
За кем следить 29 июня на травяном турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 29 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия, 12) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: чем завершится первое российское дерби на Уимблдоне?

В мужской сетке Уимблдона-2026 оказалось всего четыре россиянина, но уже в первом круге двое из них сразятся друг с другом. Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин — ровесники, обоим по 28 лет, но во взрослом туре они ещё не пересекались на корте, хотя по юниорам каждый из них отличился на ТБШ: Андрей был лучшим на «Ролан Гаррос» — 2014, а Роман — на Australian Open — 2015. Была у них и одна встреча на юношеском уровне — в финале соревнований в Милане-2014 сильнее оказался Сафиуллин. В нынешнем розыгрыше Уимблдона Рублёв получил 12-й номер посева, а вот Роман пробился в основную сетку через квалификацию. Победитель российского дерби далее сразится с кем-то из пары Александр Ковачевич — Ботик ван де Зандсхулп.

Роман выстоял в пятисетовике и пробился в основу Уимблдона:
Корнеева с «баранкой» ворвалась на Уимблдон! А Сафиуллин выиграл пятичасовой триллер
Корнеева с «баранкой» ворвалась на Уимблдон! А Сафиуллин выиграл пятичасовой триллер

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Интрига: как проведёт Синнер первый матч после сбоя на «Ролан Гаррос»?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер оставил вопросы после провала на «Ролан Гаррос». Однако, похоже, итальянец успел перезагрузиться во время отпуска и подготовиться к очередному ТБШ. Его первым соперником на Уимблдоне будет серб Миомир Кецманович. Теннисисты ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее был Синнер — на Next Gen ATP Finals — 2019, в Мельбурне-2021, Цинциннати-2022 и на Уимблдоне-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Тристан Бойер.

Янник готовится завоевать второй подряд титул на Уимблдоне:
«Я спал, играл в карты и был с семьёй». Как себя чувствует Синнер перед стартом Уимблдона?
«Я спал, играл в карты и был с семьёй». Как себя чувствует Синнер перед стартом Уимблдона?

🎾 16:30*: Марин Чилич (Хорватия) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: чем завершится битва чемпионов ТБШ?

Даниил Медведев начинает борьбу на Уимблдоне-2026 матчем с ещё одним чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теннисисты ранее встречались пять раз, и счёт пока 4-1 в пользу россиянина. Он был сильнее в Вашингтоне-2019, на Уимблдоне-2021, в финале Кубка Дэвиса — 2021 и совсем недавно — в Хертогенбосхе-2026. А вот Марин преуспел на «Ролан Гаррос» — 2022. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Даниэль Мерида-Агилар.

Рассмотрели возможные варианты, которые могут ждать россиянина на травяном ТБШ:
Для Медведева открыт путь в 4-й круг Уимблдона-2026. Но сначала надо пройти чемпиона ТБШ
Для Медведева открыт путь в 4-й круг Уимблдона-2026. Но сначала надо пройти чемпиона ТБШ

🎾 16:30*: Каролина Мухова (Чехия, 10) — Анастасия Захарова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Интрига: справится ли Захарова с соперницей из топ-10?

24-летняя Анастасия Захарова начинает свой путь на Уимблдоне матчем с представительницей топ-10 Каролиной Муховой. Теннисистки уже пересекались друг с другом на той же стадии «Ролан Гаррос» — 2026, и тогда сильнее оказалась чешская теннисистка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Бьянка Андрееску — Чжан Шуай.

Анастасия осваивается в сотне лучших:
«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
Эксклюзив
«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100

🎾 17:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Теодора Костович (Сербия, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Теодора Костович
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович

Интрига: как сыграет первая ракетка мира с дебютанткой ТБШ?

Первая ракетка мира Арина Соболенко после неудачи на «Ролан Гаррос» начинает следующий ТБШ матчем с дебютанткой подобных соревнований — 19-летней сербкой Теодорой Костович, которая пробилась в основу через квалификацию. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Олейникова — Маккартни Кесслер.

В команде первой ракетки мира признают ошибку в физподготовке:
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»

🎾 18:30*: Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как сложится для Мирры первый матч на Уимблдоне в статусе чемпионки предыдущего мэйджора?

Мирра Андреева начинает свой первый ТБШ после того, как стала чемпионкой «Ролан Гаррос». На старте мэйджора в столице Великобритании 19-летняя россиянка встретится с непростой соперницей — Магдой Линетт. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Мирры. Она была сильнее в Мадриде-2023, Пекине-2024 и Дохе-2026, а вот полька преуспела на Олимпиаде-2024 в Париже. Победительница новой встречи сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Ханна Клагмен.

19-летняя теннисистка рассказала, как ощущает себя в статусе победительницы ТБШ:
«Трофей «РГ» — в прошлом». Откровения Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона-2026
«Трофей «РГ» — в прошлом». Откровения Мирры Андреевой перед стартом Уимблдона-2026

🎾 18:30*: Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго

Интрига: как сложится дебют Гасановой на Уимблдоне?

27-летняя Анастасия Гасанова впервые преодолела квалификацию на Уимблдоне и сыграет в основной сетке. Её соперницей на старте будет колумбийка Эмилиана Аранго. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Эльза Жакемо — Наоми Осака.

Анастасия шагнула на круг дальше, чем в квалификации Австралии:
Только одна россиянка вышла в финал квалификации AO: Гасанова повесила «баранку»
Только одна россиянка вышла в финал квалификации AO: Гасанова повесила «баранку»

🎾 18:30*: Магдалена Френх (Польша) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:00 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: справится ли Калинская с непростой польской соперницей?

Анна Калинская на недавнем «Ролан Гаррос» побила личный рекорд, впервые дойдя там до 1/4 финала. На Уимблдоне россиянка пока максимально добиралась до четвёртого круга (2024). Но для начала ей надо преодолеть непростой стартовый барьер в лице польской соперницы Магды Линетт. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. Магда была сильнее на Уимблдоне-2019, а Анна — в Вашингтоне-2025. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Диан Парри.

Анна попыталась набрать форму на травяном покрытии:
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений

🎾 18:30*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Панна Удварди (Венгрия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Интрига: защитит ли Александрова очки на Уимблдоне за прошлогодний четвёртый круг?

Екатерина Александрова во время травяной серии максимально добралась до 1/4 финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, где выбила из сетки чемпионку ТБШ Мирру Андрееву. На прошлогоднем Уимблдоне Екатерина добралась до четвёртого круга, но чтобы защитить эти очки, для начала надо справиться с венгерской спортсменкой Панной Удварди. Теннисистки ранее уже однажды пересекались на корте, причём совсем недавно — на травяном турнире в Хертогенбосхе сильнее оказалась Панна. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ланлана Тараруди — Лилли Таггер.

Екатерина после победы над Миррой уступила японке:
Александрова уступила Осаке в 1/4 финала Бад-Хомбурга. Россиянок в сетке больше нет
Александрова уступила Осаке в 1/4 финала Бад-Хомбурга. Россиянок в сетке больше нет

🎾 19:00*: У Ибин (Китай) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: как сыграет Джокович на Уимблдоне после провала на «Ролан Гаррос»?

Легендарный серб Новак Джокович начинает очередной свой поход за рекордным 25-м титулом ТБШ. Его первым соперником на Уимблдоне, где он до этого первенствовал аж семь раз, будет 26-летний китаец У Ибин. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится во втором круге с кем-то из пары Юго Гастон — Стефанос Циципас.

Новак не провёл на траве ни одного матча до старта Уимблдона:
Джокович отказался играть с россиянином до Уимблдона. Новак не готов к борьбе за титул?
Джокович отказался играть с россиянином до Уимблдона. Новак не готов к борьбе за титул?
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