Рублёв и Медведев маячат в сетке Джоковича. Потенциальный путь Новака на Уимблдоне

Новак Джокович побеждал на Уимблдоне семь раз! Прошлый трофей серб забрал в 2022 году, а после этого ещё дважды играл в решающем матче. В предыдущем сезоне Новак прервал свою серию из шести финалов на травяном «Шлеме» и оступился в полуфинале. Но он не сдаётся. И готовится выступить в Лондоне вновь.

Теннисный мир продолжает верить в успех Джоковича на Уимблдоне. Об этом, например, заговорил чемпион US Open – 2003 Энди Роддик.

«Это реальная возможность. Меня не беспокоит, что он не вышел в полуфинал на «Ролан Гаррос». Могу вам это гарантировать. Он знает, что это большой шанс.

Не думаю, что найдётся аналитик, который не считает, что Уимблдон — его лучший шанс, особенно без Карлоса», — сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

Первый круг: У Ибин (№99)

На старте травяного «Шлема» Джоковича поджидает новый для него соперник, представитель Китая У Ибин. Их встреча запланирована уже на понедельник, 29 июня, не ранее 19:00 мск.

В активе 26-летнего теннисиста нет ни одной победы в основной сетке Уимблдона. 39-летний серб же брал трофей в Лондоне семь раз. Последним самым низкорейтинговым игроком, который одолел Джоковича на травяном турнире «Большого шлема», оказался Марат Сафин в сезоне-2008. Россиянин тогда был 75-й ракеткой мира.

Второй круг: Стефанос Циципас (№88) / Уго Гастон (№117)

Джокович никогда в карьере не проигрывал на старте Уимблдона, так что уже сейчас можем смело смотреть во второй круг. Там серб встретится либо со Стефаносом Циципасом, либо с Уго Гастоном, прошедшим через квалификацию. С последним Новак не играл ни разу, а вот с греком он знаком хорошо, ведёт в их противостоянии со счётом 12-2. При этом на траве парни раньше не пересекались.

Циципас за день до старта Уимблдона оказался в крайне уязвимой позиции: он в третий раз в карьере публично уволил отца Апостолоса и остался без тренера. Вероятно, мимо Стефаноса эта история не пройдёт. И ожидать каких-то выдающихся результатов от грека в эти две недели не стоит.

Новак Джокович и Стефанос Циципас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Третий круг: Артур Риндеркнеш (№28) / Марко Трунгеллити (№94)

В третьем круге Джокович вновь может встретиться с неизвестным для себя оппонентом – ни с Артуром Риндеркнешем, ни с Марко Трунгеллити он ранее не играл. И в этом может скрываться опасность. Особенно если заговорим про Трунгеллити.

36-летний аргентинец за свою карьеру уже повидал многое, сыграл море небольших турниров, а в этом сезоне наконец заявил о себе на топ-турнирах. Например, Марко в Марракеше (ATP-250) проделал волшебный путь от квалификации до долгожданного финала, а на «Ролан Гаррос» вышел во второй круг, где доставил проблем Карену Хачанову, зацепив у него партию.

Безусловно, явной угрозы Джоковичу ни Риндеркнеш, ни Трунгеллити не представляют. Однако оставаться начеку нужно.

Четвёртый круг: Андрей Рублёв (№13) / Жоао Фонсека (№27)

Самое интересное начнётся для легендарного серба на стадии 1/8 финала. Сначала – о противостоянии с Андреем Рублёвым, в котором Джокович лидирует с комфортным счётом 5-1. Единственная победа россиянина над Новаком пришлась на финал турнира в Белграде в сезоне-2022. Годом позже парни встретились в четвертьфинале Уимблдона, где Андрей зацепил у Ноле сет, но с того сезона они больше друг с другом не играли.

С Жоао Фонсекой история личных встреч у Джоковича иная: в ней молодой бразилец ведёт 1-0. Первый и пока единственный поединок теннисисты провели друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос» в этом году. Новак потерпел поражение в пяти сетах, а затем объяснил такой результат:

«Честь принимать участие в таком матче. Обидно проиграть, но уважение Фонсеке за то, как он играл. Он был лучше в важных моментах поединка. Он находил прекрасные удары. Не думаю, что я сделал что-то не так на корте, просто Жоао был хорош. Я не думал о вылете Синнера. Остановимся здесь. Я проиграл в третьем круге. Стоп», — поделился Джокович на пресс-конференции.

Четвертьфинал: Феликс Оже-Альяссим (№4) / Лёнер Тьен (№18)

Молодёжь заполоняет потенциальный путь Джоковича в Лондоне. В четвертьфинале его соперником может стать четвёртый номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим. Их история противостояния пока скудная (1-1). Серб переиграл канадца в Риме в 2022-м, но уступил на Кубке Лэйвера в том же сезоне.

С Лёнером Тьеном – молодым американцем и, как показали последние два сезона, грозой Даниила Медведева на «Шлемах» – Новак встречался лишь однажды. Серб в трёх сетах одолел Лёнера при родных трибунах на US Open – 2025, а после – позавидовал юному возрасту оппонента.

«Хотел бы я быть возраста Лёнера. Когда тебе под 40, нужно учиться сохранять силы на самые важные моменты. Во мне по-прежнему есть огонь и мотивация, а болельщики придают мне сил. Надеюсь, я смогу двигаться дальше», — сказал серб в послематчевом интервью на корте.

Полуфинал: Янник Синнер (№1) / Даниил Медведев (№9)

Как вовремя вспомнили про Даниила Медведева – он может повстречаться Джоковичу в полуфинале этого Уимблдона. Парни играли друг с другом 15 раз. Россиянин оказывался сильнее только в пяти случаях. В последний раз Даниил и Новак пересекались на корте в финале US Open – 2023.

Другой потенциальный соперник серба в полуфинале – Янник Синнер. Человек, который не нуждается в представлении, а среди теннисных экспертов входит в число главных претендентов на победу в этом году. И даже плохое самочувствие на дикой жаре, которая так некстати накрыла Лондон этим летом, не будет подводить Янника.

«Хоть в Париже Янник испытывал недомогание и дискомфорт, но думаю, что в Лондоне ему будет комфортно. Хоть там и бывают жаркие дни. Конечно, вижу, что пишут о его здоровье, но, думаю, всё нормально. В Лондон он приедет полностью готовым и выиграет турнир», – сказала Наталья Вихлянцева в интервью для «Чемпионата».

Финал: Александр Зверев (№3) / Бен Шелтон (№5)

Самым сложным на этом турнире, кажется, для Новака станет именно полуфинал. В решающем матче Джокович может пересечься либо с Александром Зверевым, против которого ведёт со счётом 9-5, либо с Беном Шелтоном, с которым виделся на корте лишь однажды (1-0).

В финале Уимблдона за всю карьеру Джокович сыграл 10 раз. Семь из этих матчей Новак завершил в свою пользу. Позитивная статистика для серба.

В этом году Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. Присоединяйтесь к нам на «Чемпионате», будем следить за турниром вместе!