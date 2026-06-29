Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Мирра Андреева, Медведев, Рублёв, Калинская, Соболенко, сетка, расписание, где смотреть

Рублёв и Сафиуллин бьются за второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2026. LIVE!
Комментарии
В понедельник начинается травяной «Шлем». На корты выйдут и восемь россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В понедельник начнётся первый круг. Будет сыграно по 32 матча в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян — Мирра Андреева (пятый номер посева), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19), Анастасия Захарова, Анастасия Гасанова (Q), Даниил Медведев (8), Андрей Рублёв (12) и Роман Сафиуллин (Q). Причём последние сыграют друг с другом. Также выйдут на корты и несколько представителей топ-10 посева — Янник Синнер (1), Новак Джокович (7), Арина Соболенко (1) и другие.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Теодора Костович
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:00 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Панна Удварди
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android