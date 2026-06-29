В понедельник начинается травяной «Шлем». На корты выйдут и восемь россиян.

Рублёв и Сафиуллин бьются за второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В понедельник начнётся первый круг. Будет сыграно по 32 матча в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян — Мирра Андреева (пятый номер посева), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19), Анастасия Захарова, Анастасия Гасанова (Q), Даниил Медведев (8), Андрей Рублёв (12) и Роман Сафиуллин (Q). Причём последние сыграют друг с другом. Также выйдут на корты и несколько представителей топ-10 посева — Янник Синнер (1), Новак Джокович (7), Арина Соболенко (1) и другие.