Сафиуллин выбил Рублёва на Уимблдоне! Всё решил сумасшедший чемпионский тай-брейк

Сегодня, 28 июня, в Англии стартовал третий в сезоне турнир «Большого шлема». Уже первым запуском в Лондоне прошло российское дерби с участием получившего 12-й номер посева Андрея Рублёва и пробившегося из квалификации Романа Сафиуллина. Ранее два россиянина никогда не играли друг с другом в основной сетке турниров ATP, хотя по юниорам каждый из них по разу брал ТБШ: Андрей был лучшим на «Ролан Гаррос» — 2014, а Роман — на Australian Open — 2015. Была у них и одна очная встреча на юношеском уровне — в финале соревнований в Милане-2014 сильнее оказался Сафиуллин.

Перед началом английского «Шлема» 28-летний Сафиуллин в рейтинге располагался за пределами первой сотни, поэтому для попадания в основную сетку ему пришлось преодолевать отбор. Первые два круга квалификации Роман прошёл без потери сетов, тогда как решающий матч отбора дался ему огромной ценой. Поединок со швейцарцем Жеромом Кимом продолжался практически пять часов (4 часа 46 минут). В ходе невероятно напряжённой встречи россиянин дважды отыгрывался по партиям, после чего добыл победу в решающем сете – 4:6, 7:6, 3:6, 7:6, 6:4.

Его соотечественник и сверстник Рублёв в ходе подготовки к Уимблдону провёл всего один матч на траве, который точно невозможно занести Андрею в актив. В Галле россиянину категорически не повезло с жеребьёвкой. Несмотря на восьмой номер посева, уже в первом круге уроженец Москвы напоролся на признанного мастера игры на траве поляка Хуберта Хуркача. Никакой борьбы в той встрече не получилось. За два сета Рублёв взял всего пять геймов, потерпев разгромное поражение – 3:6, 2:6.

В прошлом году Андрей на Уимблдоне добрался до четвёртого круга, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу – 7:6, 3:6, 4:6, 4:6. Таким образом, на сей раз россиянину предстояло защищать очки за выход в 1/16 финала английского «Шлема». В свою очередь, Сафиуллин на прошлогоднем Уимблдоне проиграл в первом круге, в пяти сетах уступив итальянцу Лучано Дардери – 6:7, 6:1, 7:6, 3:6, 1:6. Так что с точки зрения рейтинга сегодня Роману терять было нечего.

В начале матча оба теннисиста максимально уверенно держали свои подачи, не позволяя сопернику даже задуматься о возможности совершить брейк. При этом на протяжении всего сета Рублёв неизменно находился в положении отыгрывающегося, так как Сафиуллин подавал первым. В таком обмене теннисисты добрались до 10-го гейма, в котором при счёте 4:5 Андрей откровенно дрогнул. Впервые в партии Роман заработал брейк-пойнт, который одновременно оказался двойным сетболом. Первый брейковый мяч Рублёв отыграл, но со второй попытки Сафиуллин поставил точку в партии – 6:4.

Роман Сафиуллин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте второго сета могло показаться, что Рублёв перехватывает инициативу на корте. 12-й сеяный Уимблдона выиграл шесть розыгрышей кряду, сделав брейк «под ноль» и захватив вроде бы комфортное лидерство 30:0 на своей подаче. Вот только Сафиуллина подобный поворот совершенно не смутил. Роман отыгрался в гейме на приёме, заработал брейк-пойнт и в решающий момент добился ошибки от оппонента, быстро восстановив равновесие в сете – 1:1.

После этого на протяжении следующих 30 минут два россиянина действовали по тому же сценарию, что и в стартовом сете. С 1:1 до 6:5 в пользу Сафиуллина брейк-пойнтов в этой партии не было, а в 12-м гейме могла повториться та же ситуация, которая ранее уже приключилась с Рублёвым в концовке первого сета. В гейме под давлением Андрея вновь сильно зажало. Он допустил две двойные ошибки, которые привели к 15:40 на его подаче. Роман был в шаге от выигрыша второго сета подряд, но блестящей возможностью воспользоваться не сумел. В общей сложности Рублёв отыграл три сетбола, заработав право на тай-брейк – 6:6.

Судьба упорного сета решилась в 13-м гейме, в начале которого Андрей действовал в разы агрессивнее соотечественника. Он вёл игру в розыгрышах и красивыми ударами навылет завоёвывал очко за очком. Обладатель 17 титулов ATP в одиночном разряде дошёл до счёта 6:4 и подавал на сет, но в этот момент Сафиуллин провёл прекрасную атаку с бэкхенда через коридор. Роман отыграл сетбол на приёме и следом сравнял счёт на тай-брейке – 6:6. Однако последнее слово в партии всё-таки осталось за более титулованным россиянином – 7:6 (8:6) в пользу Рублёва.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом гейме третьего сета Роман мог быстро брейкануть Андрея, но Рублёв ушёл с «меньше» и с трудом удержал свою подачу, тогда как Сафиуллину ответить сопернику подобным образом не получилось. В отличие от соотечественника, у Рублёва получилось реализовать брейк-пойнт, вследствие чего уже через несколько минут он повёл 3:0 в сете. Впервые в матче одному из россиян удалось оторваться от оппонента на три гейма в партии.

При этом, по сути, соперников разделял всего один брейк, что подразумевало продолжение сражения. В пятом гейме у Сафиуллина был наилучший из в принципе возможных в теннисе шанс на обратный брейк. Рублёв «горел» 0:40 на подаче, но сумел переломить ситуацию и сохранить отрыв в сете – 4:1. В дальнейшем Андрей новых шансов сопернику уже не предоставил, доведя сет до победного завершения – 6:3.

Сценарий четвёртого сета получился словно зеркальным отражением предыдущей партии. Теперь уже Роман сделал ранний брейк и тут же подтвердил полученное преимущество, с ходу оторвавшись на три гейма – 3:0. Теперь уже у Андрея в середине партии был отличный шанс на ответный брейк, однако два подряд упущенных брейк-пойнта не позволили ему этого сделать. И теперь уже Сафиуллин одержал победу в сете со счётом 6:3, благодаря чему он перевёл матч в решающую партию.

Роман Сафиуллин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На втором кряду «Шлеме» Роману удалось пробиться в основную сетку мэйджора через квалификацию. Но, помимо крепкого здоровья, а именно проблемы с ним стали причиной вылета 28-летнего россиянина из первой сотни рейтинга, в будущем хотелось бы ему пожелать ещё и побольше везения при жеребьёвках. В Париже в первом круге «Ролан Гаррос» – 2026 Сафиуллин в пяти партиях проиграл норвежцу Касперу Рууду, а в Лондоне навязал ещё более ожесточённое сопротивление Рублёву и добыл одну из самых крутых побед в своей карьере.

В отличие от третьей и четвёртой партий, в решающем сете теннисисты не позволили друг другу оформить ранний брейк. В шестом гейме Сафиуллин первым успешно прошёл через трудности, отыграв брейк-пойнт – 3:3. Тут же Рублёв ушёл с 0:30, вернув себе лидерство в партии – 4:3. В 11-м гейме Андрей ещё раз отыгрался с 0:30, так и не позволив Роману заработать хотя бы один брейковый мяч в этой партии.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Развязка почти четырёхчасового сражения двух россиян наступила на чемпионском тай-брейке, который получился столь же красивым и интересным, как и весь матч. Трижды Андрей вырывался вперёд с мини-брейком, но Роман каждый раз ликвидировал своё отставание. В равном сражении россияне добрались до счёта 8:8, при котором пошла игра за матчболы. Первым шанс на победу заработал Рублёв (9:8), затем аналогичный шанс был у Сафиуллина (10:9), дальше преимущество перешло к Андрею (11:10), следом вперёд вырвался Роман (12:11), однако этот матчбол Рублёв отыграл эйсом. Все перечисленные матчболы были отыграны подающим теннисистом.

При счёте 12:12 Сафиуллин пошёл в атаку и заработал ещё один матчбол, но теперь уже на своей подаче, и вот этот шанс Роман не упустил – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Таким образом, с учётом квалификации россиянин одержал четвёртую кряду победу на Уимблдоне-2026, в том числе вторую подряд в пяти сетах. Далее он сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который в первом круге основной сетки в четырёх сетах сломил сопротивление американца Александра Ковачевича – 6:3, 6:7, 6:4, 6:0.

Из других результатов первого запуска в мужском одиночном разряде хотелось бы выделить победу испанского теннисиста Пабло Карреньо-Бусты над Денисом Шаповаловым – 6:3, 7:6, отказ канадца. В сентябре 2017 года испанец стоял в десятке мирового рейтинга, а за карьеру он выиграл семь титулов ATP и почти три сотни матчей (292) в туре. Но до этого понедельника у Карреньо-Бусты не было ни одной победы в основной сетке Уимблдона. Семь раз он терпел неудачи в первом круге, и только в 34-летнем возрасте к нему наконец пришёл долгожданный успех в Лондоне. Пусть и не без определённой степени везения, ведь Шаповалов был вынужден завершить матч досрочно.

В женском одиночном разряде настоящая спортивная трагедия приключилась с героиней последнего «Ролан Гаррос» полькой Майей Хвалиньской. В первом круге Уимблдона Майя встречалась с теннисисткой из Тайланда Мананчэйа Савангкаев. На матчболе при счёте 6:2, 5:2 Хвалиньска сильно поскользнулась и схватилась за лодыжку, после чего вызвала физио. Следом она не подала на матч и проиграла пять геймов кряду. В третьем сете Майя повела 2:0, но больше не взяла ни гейма – 6:2, 5:7, 2:6.