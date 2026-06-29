Медведев на Уимблдоне-2026 выиграл битву чемпионов ТБШ! Даниил наколотил 16 эйсов

В понедельник, 29 июня, стартовал третий турнир «Большого шлема» в сезоне-2026 — Уимблдон. В этот день за попадание во второй круг травяного мэйджора боролись сразу несколько россиян, среди которых также был лидер отечественного мужского тенниса Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Первым соперником Медведева на лондонском соревновании стал чемпион US Open — 2014 Марин Чилич. На Уимблдоне-2025 хорват занимал лишь 83-ю позицию в мировой классификации, тогда как сейчас находится на 62-м месте. Лучший же результат Чилича в рейтинге ATP — третья строчка, на которую он забрался в январе 2018-го. За всю свою долгую карьеру Марин собрал 21 трофей в коллекции, включая вышеупомянутый американский мэйджор. Кроме того, теннисист принимал участие в финале Уимблдона-2017 и Australian Open — 2018.

Безоговорочным лидером по победам в личных встречах является Даниил — 4-1. Медведев оказывался сильнее Чилича в четвертьфинале Вашингтона-2019 (6:4, 7:6), третьем круге Уимблдона-2021 (6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2), финале Кубка Дэвиса — 2021 (7:6, 6:2) и в четвертьфинале Хертогенбосха-2026 (6:2, 3:6, 6:1), в то время как Марин обыгрывал россиянина в четвёртом кругк «Ролан Гаррос» — 2022 (6:2, 6:3, 6:2).

Марин Чилич Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Незадолго до старта битвы с Чиличем Медведев поделился мыслями о сопернике, а также рассказал об ожиданиях от матча с ним. «Надеюсь, что поединок с сильным соперником на старте турнира мне поможет. Думаю, это немного то, о чём я уже говорил: в целом уровень сейчас очень ровный. И, честно говоря, все играют хорошо, не думаю, что на траве в первом круге вообще бывает «лёгкий» соперник — может быть, если кто-то не любит траву, но это не случай Марина.

Мы играли друг с другом в Хертогенбосхе буквально пару недель назад. Марин — очень опасный игрок, особенно сильный на траве. Конечно, сейчас он уже не такой стабильный, как раньше, но в одном матче может выдать невероятный уровень. Помню, мы играли здесь, на корте номер один, и он вёл два сета, а я смог отыграться и выиграть — так что у меня хорошие воспоминания. В любом случае рад, что сыграю с Марином, жду этого матча. Понимаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, если это поможет мне быстрее включиться в турнир — отлично, я только за», — заявил россиянин на пресс-конференции.

А ещё Даниил высказался об особенностях подготовки к игре на травяном покрытии. «Прежде всего я бы сказал, если говорить о серьёзных травмах — не просто небольших повреждениях, а тех, что могут выбить из игры на долгое время — думаю, трава, вероятно, самое опасное покрытие. Иногда можно просто не повезти: идёшь на укороченный, борешься за каждый мяч, именно в этот момент корт чуть более скользкий, колено перегибается или что-то в этом роде.

У меня такое случалось пару раз, ничего серьёзного, но ощущение, что трава немного опасна, есть. Поэтому единственный способ — это пытаться контролировать это: много работать на корте с тренером и над физподготовкой, чтобы адаптировать движения, снизить риск травм и при этом повысить скорость и устойчивость на траве», — отметил теннисист.

На старте сражения Марин взял свою подачу — 0:1, после чего и Даниил выиграл гейм — 1:1. Затем Медведев с брейком вырвался вперёд — 2:1. И тут же закрепил его — 3:1. Следом россиянин получил ещё один шанс увеличить преимущество — 4:1. А чуть позже наш теннисист поставил победную точку в партии на приёме — 6:1. Выходит, что Даниил повесил Чиличу скрытую «баранку»!

Лидером по эйсам стал Медведев (6), а вот Марин ни одной подачи навылет не исполнил. При этом Чилич не сделал двойных ошибок, тогда как Даниил допустил одну. По проценту попадания первой подачи лучше оказался россиянин — 68% против 50%.

До пятого гейма второго сета теннисисты брали только свои подачи, пока Марин наконец не добрался до брейк-пойнта. Но россиянин отвёл от себя угрозу — 3:2. При этом свою возможность перевернуть ход матча Даниил не упустил — 4:2. Как и в стартовой партии, Медведев завершил сет на приёме — 6:2.

Процент попадания первой подачи упал у обоих спортсменов: 48% у хорвата и 67% — у россиянина. Даниил сделал точно такое же количество эйсов, как в предыдущей партии (6), а Марин ограничился одним. Двойных ошибок Чилич не допустил, в то время как Медведев сделал две.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем отрезке матча разгром начался с первых же минут: Даниил добился брейка — 2:0 — и затем взял свой гейм — 3:0. Однако Марин сначала размочил счёт — 3:1, а потом впервые за весь поединок забрал подачу Медведева — 3:2. И восстановил равновесие в партии — 3:3. В девятом гейме Чилич добрался до двух брейк-пойнтов, но россиянин не дал ему увеличить преимущество — 5:4. После этого наш теннисист на приёме поставил победную точку в матче — 6:1, 6:2, 6:4 за 1 час 52 минуты.

Таким образом, Медведев впервые с 2024-го преодолел стартовый барьер на Уимблдоне. Всего же россиянин седьмой раз в карьере добрался до второго круга травяного ТБШ. Дальше по сетке соревнования россиянина ждёт 21-летний испанец Даниэль Мерида-Агилар.

За всё сражение Даниил сделал аж 16 эйсов, а вот Марин – всего два. Зато Чилич допустил меньше двойных ошибок (2), чем россиянин (5). Лидером по проценту попадания первой подачи стал Медведев — 67% против 56%.

Соревнования мужчин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».