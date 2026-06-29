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Уимблдон-2026: расписание на 30 июня, Шнайдер, Хачанов, Самсонова, Серена Уильямс, live-трансляции, сетки, где смотреть

8 топ-матчей вторника в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2026: расписание на 30 июня
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За кем следить 30 июня на травяном турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 30 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия, 19) — Билли Харрис (Великобритания, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:30 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Билли Харрис
155
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис

Интрига: справится ли Хачанов с британским квалифаером?

Карен Хачанов перед Уимблдоном провёл единственный официальный турнир на траве — «пятисотник» в Галле — и проиграл там в первом же матче. Теперь, чтобы добиться первой победы, ему необходимо справиться с британским квалифаером Билли Харрисом. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Янник Ханфман — Джованни Мпетчи Перрикар.

Карен неожиданно рано оступился на «Ролан Гаррос»:
Рублёв пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Хачанов драматично проиграл 106-й ракетке
Рублёв пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Хачанов драматично проиграл 106-й ракетке

🎾 14:30*: Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
Танаси Коккинакис
491
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Интрига: как сыграет Бублик с непростым австралийцем?

10-й номер посева Уимблдона Александр Бублик начинает поход по сетке турнира с непростым австралийцем Танаси Коккинакисом, в активе которого есть три победы над соперниками из топ-10 — Милошем Раоничем, Андреем Рублёвым и Роджером Федерером, а также титул на ТБШ — Australian Open — 2022, правда, в парном разряде вместе с Ником Кирьосом. Ранее Александр и Танаси уже пересекались на корте, но довольно давно — в Акапулько-2018 сильнее оказался австралиец. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кириян Жаке — Вилюс Гаубас.

Александр — один из самых ярких теннисистов современности:
«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы
«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы

🎾 15:00*: Кимберли Биррелл (Австралия) — Алина Корнеева (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Кимберли Биррелл
72
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Не начался
1 2 3
         
         
Алина Корнеева
98
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Интрига: каким получится дебют Алины Корнеевой на Уимблдоне?

Месяц назад Алина Корнеева успешно дебютировала на «Ролан Гаррос», а теперь пробилась через квалификацию и готовится впервые стартовать на Уимблдоне. Её первой соперницей будет австралийка Кимберли Биррелл. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Сара Бейлек.

19-летняя Алина рассказала о работе с тренером из академии Надаля:
«Не назвала бы триумф Мирры на «РГ» вдохновляющим». Корнеева — о своём дебюте на Уимблдоне
«Не назвала бы триумф Мирры на «РГ» вдохновляющим». Корнеева — о своём дебюте на Уимблдоне

🎾 16:30*: Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:30 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: возьмёт ли Блинкова реванш у украинки за «Ролан Гаррос»?

Анна Блинкова начинает турнирный путь на Уимблдоне матчем с украинкой Юлией Стародубцевой. Теннисистки ранее встречались дважды, причём исключительно на ТБШ, и счёт пока равный — 1-1. На US Open — 2025 сильнее была Анна, а вот совсем недавно на «Ролан Гаррос» — 2026 успех уже праздновала Юлия. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Надя Подорошка — Марта Костюк.

Анна пыталась набрать ход во время травяного сезона:
Блинкова в Лондоне уступила с «баранкой» чемпионке ТБШ. А Сафиуллин не подал на матч
Блинкова в Лондоне уступила с «баранкой» чемпионке ТБШ. А Сафиуллин не подал на матч

🎾 17:00*: Лоис Буассон (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
Лоис Буассон
154
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: что покажет Рыбакина в матче с прошлогодней сенсацией?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина начинает поход за новым титулом матчем с прошлогодней сенсацией «Ролан Гаррос» — француженкой Лоис Буассон. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Кэти Макнелли.

Елена встречается с француженкой, сенсационно обыгравшей в Париже Мирру Андрееву:
Дойдёт ли Рыбакина до финала Уимблдона-2026? Кто стоит на пути двукратной чемпионки ТБШ
Дойдёт ли Рыбакина до финала Уимблдона-2026? Кто стоит на пути двукратной чемпионки ТБШ

🎾 18:30*: Диана Шнайдер (Россия, 15) — Ева Лис (Германия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:30 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ева Лис
76
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Интрига: поймает ли Шнайдер успешную волну на Уимблдоне, начатую на «Ролан Гаррос»?

Диана Шнайдер блестяще выступила на «Ролан Гаррос», впервые в карьере добравшись до 1/2 финала ТБШ, правда, затем проиграла оба матча на траве — в Берлине и Бад-Хомбурге. И теперь, чтобы снова поймать успешную волну, ей необходимо для начала в первом круге Уимблдона справиться с Евой Лис. Теннисистки ранее друг с другом пересекались на корте однажды — в полуфинале Будапешта-2024 сильнее оказалась Диана. Победительница нового матча далее сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Полина Кудерметова — Людмила Самсонова.

В этом году Диана на траве ещё не побеждала:
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений

🎾 18:30*: Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — Людмила Самсонова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:30 МСК
Полина Кудерметова
113
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: доберётся ли Самсонова до российского дерби на Уимблдоне?

Людмила Самсонова начинает путь на Уимблдоне-2026 матчем с Полиной Кудерметовой, представляющей Узбекистан. Теннисистки ранее уже пересекались на корте дважды, и пока счёт ничейный — 1-1. В Хертогенбосхе-2023 сильнее была Людмила, а вот в Брисбене-2025 отличилась уже Полина. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Ева Лис.

Людмила пытается набрать ход на любимой траве:
Александрова прервала серию из пяти поражений! А Шнайдер и Самсонова проиграли в Берлине
Александрова прервала серию из пяти поражений! А Шнайдер и Самсонова проиграли в Берлине

🎾 19:00*: Серена Уильямс (США, WC) — Майя Джойнт (Австралия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Интрига: что покажет Серена на корте впервые за четыре года?

Серена Уильямс не выступала в одиночном разряде почти четыре года — с момента поражения в третьем круге US Open — 2022 от австралийки Айлы Томлянович. Теперь 44-летняя легенда тенниса вернулась, чтобы в очередной раз возобновить свою карьеру. В стартовом круге Уимблдона американка сразится с Майей Джойнт из Австралии, которая её на 24 года моложе. Спортсменки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Эала — Рената Сарасуа.

Организаторы выдали Уильямс уайлд-кард:
«Решилась наконец сказать «Да». Серена сыграет в одиночке Уимблдона, но не все это поняли
«Решилась наконец сказать «Да». Серена сыграет в одиночке Уимблдона, но не все это поняли
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