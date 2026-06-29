За кем следить 30 июня на травяном турнире «Большого шлема».

8 топ-матчей вторника в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия, 19) — Билли Харрис (Великобритания, Q), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с британским квалифаером?

Карен Хачанов перед Уимблдоном провёл единственный официальный турнир на траве — «пятисотник» в Галле — и проиграл там в первом же матче. Теперь, чтобы добиться первой победы, ему необходимо справиться с британским квалифаером Билли Харрисом. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Янник Ханфман — Джованни Мпетчи Перрикар.

🎾 14:30*: Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Бублик с непростым австралийцем?

10-й номер посева Уимблдона Александр Бублик начинает поход по сетке турнира с непростым австралийцем Танаси Коккинакисом, в активе которого есть три победы над соперниками из топ-10 — Милошем Раоничем, Андреем Рублёвым и Роджером Федерером, а также титул на ТБШ — Australian Open — 2022, правда, в парном разряде вместе с Ником Кирьосом. Ранее Александр и Танаси уже пересекались на корте, но довольно давно — в Акапулько-2018 сильнее оказался австралиец. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кириян Жаке — Вилюс Гаубас.

🎾 15:00*: Кимберли Биррелл (Австралия) — Алина Корнеева (Россия, Q), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Алины Корнеевой на Уимблдоне?

Месяц назад Алина Корнеева успешно дебютировала на «Ролан Гаррос», а теперь пробилась через квалификацию и готовится впервые стартовать на Уимблдоне. Её первой соперницей будет австралийка Кимберли Биррелл. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Сара Бейлек.

🎾 16:30*: Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (Россия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Блинкова реванш у украинки за «Ролан Гаррос»?

Анна Блинкова начинает турнирный путь на Уимблдоне матчем с украинкой Юлией Стародубцевой. Теннисистки ранее встречались дважды, причём исключительно на ТБШ, и счёт пока равный — 1-1. На US Open — 2025 сильнее была Анна, а вот совсем недавно на «Ролан Гаррос» — 2026 успех уже праздновала Юлия. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Надя Подорошка — Марта Костюк.

🎾 17:00*: Лоис Буассон (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рыбакина в матче с прошлогодней сенсацией?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина начинает поход за новым титулом матчем с прошлогодней сенсацией «Ролан Гаррос» — француженкой Лоис Буассон. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Кэти Макнелли.

🎾 18:30*: Диана Шнайдер (Россия, 15) — Ева Лис (Германия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поймает ли Шнайдер успешную волну на Уимблдоне, начатую на «Ролан Гаррос»?

Диана Шнайдер блестяще выступила на «Ролан Гаррос», впервые в карьере добравшись до 1/2 финала ТБШ, правда, затем проиграла оба матча на траве — в Берлине и Бад-Хомбурге. И теперь, чтобы снова поймать успешную волну, ей необходимо для начала в первом круге Уимблдона справиться с Евой Лис. Теннисистки ранее друг с другом пересекались на корте однажды — в полуфинале Будапешта-2024 сильнее оказалась Диана. Победительница нового матча далее сразится во втором круге Уимблдона с кем-то из пары Полина Кудерметова — Людмила Самсонова.

🎾 18:30*: Полина Кудерметова (Узбекистан, Q) — Людмила Самсонова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до российского дерби на Уимблдоне?

Людмила Самсонова начинает путь на Уимблдоне-2026 матчем с Полиной Кудерметовой, представляющей Узбекистан. Теннисистки ранее уже пересекались на корте дважды, и пока счёт ничейный — 1-1. В Хертогенбосхе-2023 сильнее была Людмила, а вот в Брисбене-2025 отличилась уже Полина. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Ева Лис.

🎾 19:00*: Серена Уильямс (США, WC) — Майя Джойнт (Австралия), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Серена на корте впервые за четыре года?

Серена Уильямс не выступала в одиночном разряде почти четыре года — с момента поражения в третьем круге US Open — 2022 от австралийки Айлы Томлянович. Теперь 44-летняя легенда тенниса вернулась, чтобы в очередной раз возобновить свою карьеру. В стартовом круге Уимблдона американка сразится с Майей Джойнт из Австралии, которая её на 24 года моложе. Спортсменки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Александра Эала — Рената Сарасуа.