Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон

Калинская, Александрова, Соболенко и Синнер тоже вышли во второй круг. Янник провёл жёсткий пятисетовик — даже кровь была.

В понедельник, 29 июня, в Лондоне начался Уимблдонский турнир. В первый день соревнований в основных сетках свой матч провела чемпионка «Ролан Гаррос» 2026 года Мирра Андреева. Также выступили другие россияне: Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Захарова, Анастасия Гасанова. Кроме того, выступили такие топы, как Янник Синнер, Арина Соболенко и Новак Джокович. Но обо всём по порядку.

Андреева открыла травяной сезон в Бад-Хомбурге. Однако первый матч в статусе чемпионки ТБШ неудачно сложился для 19-летней россиянки. Мирра начала Бад-Хомбург со второго круга — и уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 3:6, 4:6. Так что мотивировать её на Уимблдон не было нужды.

В соперницах у Андреевой, посеянной под пятым номером, оказалась полька Магда Линетт, 59-я ракетка мира. Теннисистки прекрасно знали, чего ожидать друг от друга, ведь они проводили уже пятый очный матч. В предыдущих четырёх россиянка одержала три победы, в том числе одну в текущем сезоне. В Дохе Мирра выиграла со счётом 7:6 (7:0), 6:1. В то же время они с Линетт впервые встречались на траве, так что фактор неизвестности всё же был.

Агнешка Радваньска и Магда Линетт Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Линетт начала первый гейм с 0:30, но Андреева не воспользовалась этой возможностью поддавить на приёме и даже на брейк-пойнты не вышла. Свой гейм россиянка взяла, отдав два очка, как и полька до этого, — подача работала хорошо. Следующие два гейма тоже прошли без брейк-пойнтов, пусть и не без шансов для принимающей стороны. А после 2:2 Мирра добилась брейка. Благодаря обводящим ударам она обеспечила себе стратегическое преимущество в этом гейме, заработав тройной брейк-пойнт. Два шанса Андреева упустила, а на брейк-пойнте ей немного помог трос.

Брейк этот Мирра подтвердила — 4:2. Однако в восьмом гейме ей пришлось серьёзно посражаться за подачу. Тут в двух розыгрышах подряд везло Линетт, однако она не использовала двойной брейк-пойнт. Тем не менее Магда проявила цепкость и с четвёртого брейк-пойнта сравняла счёт, после того как Андреева допустила двойную ошибку, уже третью к тому моменту, — 4:4.

Концовку сета забрала Мирра. Линетт в 11-м гейме, когда счёт был 5:5, тоже сделала двойную ошибку на брейк-пойнте, и после этого россиянка должна была подавать на партию. В последнем гейме Андреева не избежала очередной двойной ошибки (уже пятой), но всё-таки справилась с заданием — 7:5 за 53 минуты.

В начале второго сета Андреевой было тяжело: Линетт под ноль взяла свой гейм, а потом упустила три брейк-пойнта (Мирра по ходу гейма допустила ещё две двойных) — 1:1. Однако россиянка не дала польке окончательно перехватить инициативу. В пятом гейме Андреева оформила брейк, а подтверждая его, ушла с 0:30 — 4:2.

Линетт не сдалась и, как и в стартовой партии, сделала ответный брейк в восьмом гейме — 4:4. Андреева хорошо атаковала на приёме и в девятом гейме стала выходить на скрытые матчболы, но ей не сразу улыбнулась удача. Так, пропустив обводящий, россиянка оступилась и в сердцах стукнула ракеткой по корту — хорошо, что обошлось без предупреждения. Мирра нервничала, общалась со своей ложей, однако была вознаграждена за упорство. На четвёртом брейк-пойнте Линетт сделала царский подарок: двойная ошибка. И Андреева получила право подавать на матч. И этот гейм она взяла под ноль — 7:5, 6:4 за 1 час 43 минуты.

Андреева одержала 25-ю победу на «Шлемах» над теннисистками не из топ-50 (при четырёх поражениях), в том числе восьмую в этом сезоне (без единого поражения). Россиянка в 10-й раз в карьере победила теннисистку из Польши (при трёх поражениях). Эта победа стала для Мирры 37-й в сезоне, и по этому показателю она возглавляет тур.

Во втором круге Андреева сразится с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой, выигравшей Уимблдон два года назад.

Анна Калинская (19) противостояла польке Магдалене Френх, занимающей 44-е место в мировой классификации.

В первом сете темп задавала Калинская: у неё и активно выигранных очков было больше, и невынужденных ошибок. Россиянка играла первым номером, но уступала в счёте. Френх в третьем гейме сделала брейк, однако Калинская ответила обратным брейком. В седьмом гейме Анна снова отдала подачу, но в 10-м гейме не дала Магдалене подать на партию. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором Калинская оказалась чуть точнее и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час.

Второй сет Калинская провела значительно чище: 22 виннера и всего семь невынужденных ошибок. Россиянка начала партию с брейка и в дальнейшем удерживала преимущество. Скорее Анна могла сделать ещё один брейк, чем её соперница — сравнять счёт. В 10-м гейме Калинская со второго матчбола закрыла встречу — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 49 минут.

85-я ракетка мира Анастасия Захарова играла с чешкой Каролиной Муховой (10). Мухова здорово провела первый сет: 81% попадания первым мячом, пять эйсов, 12 виннеров и всего четыре невынужденных ошибки. Захарова же допустила восемь невынужденных при всего двух активно выигранных очках. Брейк был, правда, лишь один, но и его хватило. Мухова в восьмом гейме реализовала единственный за всю партию брейк-пойнт (россиянка отдала подачу с 30:0), после чего подала на сет — 6:3 за 31 минуту.

Во второй партии, увы, ничего не поменялось, за исключением того, что на счету Муховой оказалось два брейка, а не один. Чешка так и не позволила Захаровой заработать хотя бы один брейк-пойнт и в восьмом гейме оформила выход в следующий круг — 6:3, 6:2 всего за 58 минут.

Екатерина Александрова (18) сражалась с венгеркой Панной Удварди, 69-м номером рейтинга WTA. Первый сет проходил в равной борьбе. После 1:1 теннисистки обменялись брейками, причём отвечать пришлось Александровой — 2:2. В продолжение партии теннисистки упустили по три брейк-пойнта, а в ключевой момент чуть лучше оказалась россиянка. В 10-м гейме Екатерина использовала второй сетбол на приёме — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Александрова не раз рисковала упустить подачу, но отыграла все три брейк-пойнта. На приёме Екатерина была убедительна. Дважды взяв подачу соперницы, россиянка выиграла матч — 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут. Теперь её ожидает встреча с теннисисткой из Таиланда Ланланой Тараруди, 99-й ракеткой мира.

225-й номер мирового рейтинга Анастасия Гасанова, попавшая на турнир через квалификацию, провела матч с 97-й ракеткой мира Эмилианой Аранго из Колумбии.

Первый сет выиграла Гасанова, несмотря на шесть двойных ошибок. Россиянка уступала 1:3, но после этого взяла пять геймов подряд, сделав три брейка на этом отрезке (а всего — четыре). Аранго подавала с 75% попадания первым мячом, однако в розыгрышах брала менее половины очков. В девятом гейме Анастасия приняла на партию — 6:3 за 41 минуту.

Второй сет завершился разгромом в исполнении Гасановой. В первом гейме она ушла с двойного брейк-пойнта и в дальнейшем полностью контролировала ход игры. В седьмом гейме Анастасия подала на матч — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут. Гасанова впервые в карьере вышла во второй круг на турнирах «Большого шлема». За выход в третий круг она поспорит с четырёхкратной чемпионкой мэйджоров Наоми Осакой (14).

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1) вышла на корт с сербкой Теодорой Костович (Q). В первом сете Соболенко не оставила сопернице шансов. Белоруска выдала 76% попадания первой подачи и на первом мяче взяла 14 очков из 16 (88%). Костович за партию взяла лишь пять очков на приёме. Арина же дважды брала её подачу. В седьмом гейме она упустила сетбол на приёме, однако в восьмом подала на партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете Соболенко довела дело до логического завершения. Решающий рывок она сделала после 2:2, выиграв три гейма подряд, два — на приёме. Подать на сет Арина не смогла, но сразу после этого сделала третий брейк подряд — 6:2, 6:3 за 1 час 4 минуты. Следующая её соперница — американка Маккартни Кесслер.

Четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер (1) провёл первый официальный матч после провала на «Ролан Гаррос». Его соперником был серб Миомир Кецманович. Синнеру пришлось тяжело в этой встрече. Итальянец уступал 0:1 и 1:2 по сетам, но смог одержать волевую победу — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 за 3 часа 32 минуты. Янник много ошибался (52 невынужденных), а в третьем сете после падения на его кроссовке появилось кровавое пятно — ноготь сломался. Примечательно, что Синнер исполнил 31 эйс, а Кецманович — всего-навсего один! Двойных ошибок у них оказалось поровну — по пять.

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (7) играл с китайским теннисистом У Ибином.

Джокович стартовал с брейка, и, казалось, ничто не помешает сербу спокойно забрать первый сет. Какое-то время всё к тому и шло, однако Новак едва не отдал 10-й гейм, подавая на сет при 5:4. Но он отыграл оба брейк-пойнта и взял партию — 6:4 за 37 минут. В этом сете у него было всего две невынужденных ошибки (и девять активно выигранных очков).

На момент публикации в матче идёт второй сет.

Ранее в этот день Роман Сафиуллин в российском дерби обыграл Андрея Рублёва, а Даниил Медведев в битве чемпионов US Open победил Марина Чилича. Об этом читайте в отдельных материалах.

Отметим, что в первый день Уимблдона из борьбы выбыли семь сеяных: четверо мужчин и три женщины. В мужской сетке проиграли Андрей Рублёв (12), Каспер Рууд (11), Кэмерон Норри (26), Лучано Дардери (14). А бывшая четвёртая ракетка мира Джек Дрейпер снялся до выхода на корт из-за рецидива травмы руки.

А в женском турнире уступили финалистка «Ролан Гаррос» 2026 года Майя Хвалиньска (20), Энн Ли (28), Лейла Фернандес (22). А Эмма Радукану (30) снялась до выхода на матч из-за стрессового перелома.

Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями лондонского турнира следите на «Чемпионате».