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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева, Калинская, Синнер, Соболенко, Джокович

Мирра впервые победила в статусе чемпионки ТБШ! Её следующая соперница уже брала Уимблдон
Александр Насонов
Мирра Андреева
Комментарии
Калинская, Александрова, Соболенко и Синнер тоже вышли во второй круг. Янник провёл жёсткий пятисетовик — даже кровь была.

В понедельник, 29 июня, в Лондоне начался Уимблдонский турнир. В первый день соревнований в основных сетках свой матч провела чемпионка «Ролан Гаррос» 2026 года Мирра Андреева. Также выступили другие россияне: Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Захарова, Анастасия Гасанова. Кроме того, выступили такие топы, как Янник Синнер, Арина Соболенко и Новак Джокович. Но обо всём по порядку.

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Андреева открыла травяной сезон в Бад-Хомбурге. Однако первый матч в статусе чемпионки ТБШ неудачно сложился для 19-летней россиянки. Мирра начала Бад-Хомбург со второго круга — и уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 3:6, 4:6. Так что мотивировать её на Уимблдон не было нужды.

В соперницах у Андреевой, посеянной под пятым номером, оказалась полька Магда Линетт, 59-я ракетка мира. Теннисистки прекрасно знали, чего ожидать друг от друга, ведь они проводили уже пятый очный матч. В предыдущих четырёх россиянка одержала три победы, в том числе одну в текущем сезоне. В Дохе Мирра выиграла со счётом 7:6 (7:0), 6:1. В то же время они с Линетт впервые встречались на траве, так что фактор неизвестности всё же был.

Агнешка Радваньска и Магда Линетт

Агнешка Радваньска и Магда Линетт

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Линетт начала первый гейм с 0:30, но Андреева не воспользовалась этой возможностью поддавить на приёме и даже на брейк-пойнты не вышла. Свой гейм россиянка взяла, отдав два очка, как и полька до этого, — подача работала хорошо. Следующие два гейма тоже прошли без брейк-пойнтов, пусть и не без шансов для принимающей стороны. А после 2:2 Мирра добилась брейка. Благодаря обводящим ударам она обеспечила себе стратегическое преимущество в этом гейме, заработав тройной брейк-пойнт. Два шанса Андреева упустила, а на брейк-пойнте ей немного помог трос.

Брейк этот Мирра подтвердила — 4:2. Однако в восьмом гейме ей пришлось серьёзно посражаться за подачу. Тут в двух розыгрышах подряд везло Линетт, однако она не использовала двойной брейк-пойнт. Тем не менее Магда проявила цепкость и с четвёртого брейк-пойнта сравняла счёт, после того как Андреева допустила двойную ошибку, уже третью к тому моменту, — 4:4.

Концовку сета забрала Мирра. Линетт в 11-м гейме, когда счёт был 5:5, тоже сделала двойную ошибку на брейк-пойнте, и после этого россиянка должна была подавать на партию. В последнем гейме Андреева не избежала очередной двойной ошибки (уже пятой), но всё-таки справилась с заданием — 7:5 за 53 минуты.

В начале второго сета Андреевой было тяжело: Линетт под ноль взяла свой гейм, а потом упустила три брейк-пойнта (Мирра по ходу гейма допустила ещё две двойных) — 1:1. Однако россиянка не дала польке окончательно перехватить инициативу. В пятом гейме Андреева оформила брейк, а подтверждая его, ушла с 0:30 — 4:2.

Линетт не сдалась и, как и в стартовой партии, сделала ответный брейк в восьмом гейме — 4:4. Андреева хорошо атаковала на приёме и в девятом гейме стала выходить на скрытые матчболы, но ей не сразу улыбнулась удача. Так, пропустив обводящий, россиянка оступилась и в сердцах стукнула ракеткой по корту — хорошо, что обошлось без предупреждения. Мирра нервничала, общалась со своей ложей, однако была вознаграждена за упорство. На четвёртом брейк-пойнте Линетт сделала царский подарок: двойная ошибка. И Андреева получила право подавать на матч. И этот гейм она взяла под ноль — 7:5, 6:4 за 1 час 43 минуты.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:25 МСК
Магда Линетт
59
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева одержала 25-ю победу на «Шлемах» над теннисистками не из топ-50 (при четырёх поражениях), в том числе восьмую в этом сезоне (без единого поражения). Россиянка в 10-й раз в карьере победила теннисистку из Польши (при трёх поражениях). Эта победа стала для Мирры 37-й в сезоне, и по этому показателю она возглавляет тур.

Во втором круге Андреева сразится с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой, выигравшей Уимблдон два года назад.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Ханна Клагмен
416
Великобритания
Ханна Клагмен
Х. Клагмен

Анна Калинская (19) противостояла польке Магдалене Френх, занимающей 44-е место в мировой классификации.

В первом сете темп задавала Калинская: у неё и активно выигранных очков было больше, и невынужденных ошибок. Россиянка играла первым номером, но уступала в счёте. Френх в третьем гейме сделала брейк, однако Калинская ответила обратным брейком. В седьмом гейме Анна снова отдала подачу, но в 10-м гейме не дала Магдалене подать на партию. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором Калинская оказалась чуть точнее и реализовала второй сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час.

Второй сет Калинская провела значительно чище: 22 виннера и всего семь невынужденных ошибок. Россиянка начала партию с брейка и в дальнейшем удерживала преимущество. Скорее Анна могла сделать ещё один брейк, чем её соперница — сравнять счёт. В 10-м гейме Калинская со второго матчбола закрыла встречу — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 49 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:40 МСК
Магдалена Френх
44
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

85-я ракетка мира Анастасия Захарова играла с чешкой Каролиной Муховой (10). Мухова здорово провела первый сет: 81% попадания первым мячом, пять эйсов, 12 виннеров и всего четыре невынужденных ошибки. Захарова же допустила восемь невынужденных при всего двух активно выигранных очках. Брейк был, правда, лишь один, но и его хватило. Мухова в восьмом гейме реализовала единственный за всю партию брейк-пойнт (россиянка отдала подачу с 30:0), после чего подала на сет — 6:3 за 31 минуту.

Во второй партии, увы, ничего не поменялось, за исключением того, что на счету Муховой оказалось два брейка, а не один. Чешка так и не позволила Захаровой заработать хотя бы один брейк-пойнт и в восьмом гейме оформила выход в следующий круг — 6:3, 6:2 всего за 58 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анастасия Захарова
85
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Екатерина Александрова (18) сражалась с венгеркой Панной Удварди, 69-м номером рейтинга WTA. Первый сет проходил в равной борьбе. После 1:1 теннисистки обменялись брейками, причём отвечать пришлось Александровой — 2:2. В продолжение партии теннисистки упустили по три брейк-пойнта, а в ключевой момент чуть лучше оказалась россиянка. В 10-м гейме Екатерина использовала второй сетбол на приёме — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Александрова не раз рисковала упустить подачу, но отыграла все три брейк-пойнта. На приёме Екатерина была убедительна. Дважды взяв подачу соперницы, россиянка выиграла матч — 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут. Теперь её ожидает встреча с теннисисткой из Таиланда Ланланой Тараруди, 99-й ракеткой мира.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 20:55 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Панна Удварди
69
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

225-й номер мирового рейтинга Анастасия Гасанова, попавшая на турнир через квалификацию, провела матч с 97-й ракеткой мира Эмилианой Аранго из Колумбии.

Первый сет выиграла Гасанова, несмотря на шесть двойных ошибок. Россиянка уступала 1:3, но после этого взяла пять геймов подряд, сделав три брейка на этом отрезке (а всего — четыре). Аранго подавала с 75% попадания первым мячом, однако в розыгрышах брала менее половины очков. В девятом гейме Анастасия приняла на партию — 6:3 за 41 минуту.

Второй сет завершился разгромом в исполнении Гасановой. В первом гейме она ушла с двойного брейк-пойнта и в дальнейшем полностью контролировала ход игры. В седьмом гейме Анастасия подала на матч — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут. Гасанова впервые в карьере вышла во второй круг на турнирах «Большого шлема». За выход в третий круг она поспорит с четырёхкратной чемпионкой мэйджоров Наоми Осакой (14).

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:10 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Эмилиана Аранго
97
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко (1) вышла на корт с сербкой Теодорой Костович (Q). В первом сете Соболенко не оставила сопернице шансов. Белоруска выдала 76% попадания первой подачи и на первом мяче взяла 14 очков из 16 (88%). Костович за партию взяла лишь пять очков на приёме. Арина же дважды брала её подачу. В седьмом гейме она упустила сетбол на приёме, однако в восьмом подала на партию — 6:2 за 32 минуты.

Во втором сете Соболенко довела дело до логического завершения. Решающий рывок она сделала после 2:2, выиграв три гейма подряд, два — на приёме. Подать на сет Арина не смогла, но сразу после этого сделала третий брейк подряд — 6:2, 6:3 за 1 час 4 минуты. Следующая её соперница — американка Маккартни Кесслер.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Теодора Костович
184
Сербия
Теодора Костович
Т. Костович

Четырёхкратный победитель мэйджоров Янник Синнер (1) провёл первый официальный матч после провала на «Ролан Гаррос». Его соперником был серб Миомир Кецманович. Синнеру пришлось тяжело в этой встрече. Итальянец уступал 0:1 и 1:2 по сетам, но смог одержать волевую победу — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 за 3 часа 32 минуты. Янник много ошибался (52 невынужденных), а в третьем сете после падения на его кроссовке появилось кровавое пятно — ноготь сломался. Примечательно, что Синнер исполнил 31 эйс, а Кецманович — всего-навсего один! Двойных ошибок у них оказалось поровну — по пять.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6 6 6
6 		3 7 8 2 3
             
Миомир Кецманович
50
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович (7) играл с китайским теннисистом У Ибином.

Джокович стартовал с брейка, и, казалось, ничто не помешает сербу спокойно забрать первый сет. Какое-то время всё к тому и шло, однако Новак едва не отдал 10-й гейм, подавая на сет при 5:4. Но он отыграл оба брейк-пойнта и взял партию — 6:4 за 37 минут. В этом сете у него было всего две невынужденных ошибки (и девять активно выигранных очков).

На момент публикации в матче идёт второй сет.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 21:00 МСК
У Ибин
102
Китай
У Ибин
У. Ибин
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 3
6 		5 2
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее в этот день Роман Сафиуллин в российском дерби обыграл Андрея Рублёва, а Даниил Медведев в битве чемпионов US Open победил Марина Чилича. Об этом читайте в отдельных материалах.

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Отметим, что в первый день Уимблдона из борьбы выбыли семь сеяных: четверо мужчин и три женщины. В мужской сетке проиграли Андрей Рублёв (12), Каспер Рууд (11), Кэмерон Норри (26), Лучано Дардери (14). А бывшая четвёртая ракетка мира Джек Дрейпер снялся до выхода на корт из-за рецидива травмы руки.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

А в женском турнире уступили финалистка «Ролан Гаррос» 2026 года Майя Хвалиньска (20), Энн Ли (28), Лейла Фернандес (22). А Эмма Радукану (30) снялась до выхода на матч из-за стрессового перелома.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями лондонского турнира следите на «Чемпионате».

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