Во вторник продолжается травяной «Шлем». На корты выйдут и пять россиян.

Хачанов рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Шнайдер и Самсонова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Во вторник завершится первый круг. Будет сыграно по 32 матча в нижних половинах сеток у мужчин и женщин, а также должны закончиться ещё два мужских поединка, отложенные накануне. На корты среди прочих выйдут и пять россиян — Карен Хачанов (19-й номер посева), Диана Шнайдер (15), Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Алина Корнеева (Q). Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Александр Бублик (10), Елена Рыбакина (2) и другие. Сыграет свой первый за четыре года поединок и Серена Уильямс.