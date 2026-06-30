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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Хачанов, Шнайдер, Самсонова, Корнеева, Серена Уильямс, сетка, расписание, где смотреть

Хачанов рвётся во второй круг Уимблдона! Ещё сыграют Шнайдер и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
Карен Хачанов
Комментарии
Во вторник продолжается травяной «Шлем». На корты выйдут и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. Во вторник завершится первый круг. Будет сыграно по 32 матча в нижних половинах сеток у мужчин и женщин, а также должны закончиться ещё два мужских поединка, отложенные накануне. На корты среди прочих выйдут и пять россиян — Карен Хачанов (19-й номер посева), Диана Шнайдер (15), Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Алина Корнеева (Q). Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Александр Бублик (10), Елена Рыбакина (2) и другие. Сыграет свой первый за четыре года поединок и Серена Уильямс.

Уимблдон - 2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон - 2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
Танаси Коккинакис
491
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:30 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Билли Харрис
155
Великобритания
Билли Харрис
Б. Харрис
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 15:00 МСК
Кимберли Биррелл
72
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Не начался
1 2 3
         
         
Алина Корнеева
98
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 16:30 МСК
Юлия Стародубцева
55
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
Лоис Буассон
154
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:30 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ева Лис
76
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 18:30 МСК
Полина Кудерметова
113
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Продолжается Уимблдон. Во вторник пройдёт второй игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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