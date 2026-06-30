Синнер с трудом прошёл первый круг Уимблдона и даже пролил кровь. Что с ним будет дальше?

Первая ракетка мира Янник Синнер в стартовом круге Уимблдона обыграл серба Миомира Кецмановича – 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3. Итальянец прервал серию из пяти поражений в пятисетовых матчах. Последний раз Янник обыгрывал соперника в максимально возможном количестве партий на Australian Open — 2024 – тогда он победил Даниила Медведева в финале, отыгравшись с 0:2.

В целом Синнер прошёл первый круг на турнирах «Большого шлема» в 20-й раз подряд. Он не проигрывает на этой стадии с Уимблдона-2021. Дальше действующий чемпион травяного мэйджора встретится с португальцем Нуну Боржешем.

Встреча складывалась очень непросто для Синнера. 50-я ракетка мира Кецманович – далеко не самый простой соперник для первого круга, но всё равно мало кто предполагал, что для прохода дальше Яннику понадобятся все пять сетов, ещё и с необходимостью ликвидировать отставание 1:2.

Уровень тенниса Синнера оставлял желать лучшего, однако он провёл только первый матч на траве, поскольку не играл после печально известного истощения из-за жары во втором круге «Ролан Гаррос», когда растерял преимущество 2:0 по сетам с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло. В Лондоне в понедельник, 29 июня, тоже была высокая температура, но Янник выдержал пятисетовую нагрузку на протяжении трёх с половиной часов. В двух заключительных партиях было видно, что Синнер наконец-то приспособился к переходу на новое покрытие.

Одним из серьёзных поводов для беспокойства в отношении Янника стало повреждение в третьей партии при счёте 2:2. Итальянец поскользнулся на траве и упал на корт. Через несколько геймов на правой стопе Синнера в районе мизинца образовалось пятно крови. К концу встречи оно достигло внушительных размеров – кроссовка Янника стала красной.

«Нет-нет, со мной всё в порядке. Всё выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Я сам удивлен, что мне разрешили продолжить игру, потому что кроссовка была белой, а стала немного красной. Это просто ноготь. Я не хотел мешать Миомиру и тратить время. Думаю, у нас был хороший ритм. Матч получился отличным с обеих сторон. Всё нормально, спасибо», – сказал Синнер в интервью на корте.

Покрасневшая кроссовка Янника Синнера на Уимблдоне Фото: Marleen Fouchier/Getty Images

Синнер не так уж сильно шутил, когда говорил о разрешении продолжить игру с покрасневшей кроссовкой. Формально это является нарушением едва ли не главного правила Уимблдона о дресс-коде для теннисистов. С 1963 года травяной «Шлем» требовал от участников носить одежду «преимущественно белого» цвета. Правила были ещё больше ужесточены в 2014-м, когда игрокам была разрешена только одежда «почти полностью белого» цвета не только во время матчей, но и на тренировках. Максимум дозволенного – малозаметные цветные полоски на одежде для рекламы спонсорских брендов.

Эксперты и комментаторы телеканала BBC разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что Синнера должны были заставить сменить обувь, чтобы пятно крови не просматривалось.

«Неожиданный момент — кровь на правой ноге у Синнера, появившаяся в самом начале матча. Это может быть жёсткий штраф за нарушение правил. Мне интересно узнать, что он думает по данному поводу», — заявил бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн.

«Я думаю, что красный цвет запрещён в таком виде на Уимблдоне. У Синнера должны быть кроссовки полностью белого цвета», — высказалась двукратная чемпионка US Open (1979, 1981) Трейси Остин.

«Тема возможного нарушения уже поднималось в интервью Янника на корте. Журналистка Ли Маккензи прямо сказала ему, что он ходил на грани фола», — согласилась ведущая Клэр Болдинг.

В защиту Синнера выступила бывшая пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар, которая на этом «Шлеме» дебютирует в качестве комментатора.

«Это чуть выше 10% от нормы в плане разрешённого цвета. Мы должны понимать, что Синнер потерял достаточно много крови при травме, поэтому она просочилась через обувь», — сказала Бушар.

Эжени Бушар не считает, что Янника Синнера нужно было наказывать за кровь на кроссовках в матче Фото: Rob Kim/Getty Images

Вряд ли Синнера ждёт какое-то наказание. Янник вышел на корт в белом наряде, как предписывают правила. Затем его обувь покраснела из-за травмы – теннисист не менял одежду на цветную.

В регламенте нет чёткой позиции по поводу таких инцидентов. В крайнем случае Синнера могли бы заставить поменять кроссовки и закрыть рану так, чтобы кровь не просачивалась. Судья на вышке и супервайзер этого не сделали, так что наказывать игрока задним числом за исключительно формальное нарушение в связи с травмой – излишние меры даже для консервативного Уимблдона.