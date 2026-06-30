«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев – после старта Уимблдона

Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Марина Чилича в трёх сетах. Результат уже лучше, чем годом ранее, когда он вылетел в первом круге. По этому поводу россиянин шутил на корте.

«Рад, что по крайней мере первый круг прошёл. Надеюсь, останусь на все две недели»

— Большой респект Марину, очень тяжёлый соперник для первого круга, тем более на траве. Может, многие ждали этого матча, я рад, что мне удалось сделать его не таким захватывающим, чем кому-то из вас хотелось. Я старался победить и рад, что удалось обыграть такого сильного игрока в трёх сетах.

— Что у вас сегодня получалось, а над чем ещё надо поработать?

— Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой — подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провёл первый матч.

— Насколько тяжело было вернуться в нужное русло после «Ролан Гаррос»?

— Это спорт, мы проигрываем и выигрываем. Конечно, выигрывать намного лучше! Но иногда мы проигрываем. Иногда проигрываем матчи, которые не должны были проиграть. Конечно, я был расстроен после «РГ», однако единственное, что я мог сделать — отправиться на следующий турнир и готовиться к Уимблдону, чтобы постараться здесь сыграть как можно лучше. Рад, что по крайней мере первый круг прошёл, в прошлом году не получилось. Рад, что остаюсь ещё на пару дней, и надеюсь, останусь на все две недели.

«Я не лучший по движению на траве. Если буду скользить, получу травму»

На пресс-конференции Медведева мало спрашивали непосредственно о матче, который для него сложился довольно легко. Вопросы были более общие и на сторонние актуальные темы – особенности игры на траве и адаптации к этому покрытию, дисквалификация Маркеты Вондроушовой, смена тренера Стефаносом Циципасом.

— Изменились ли ваша игра и движение на траве с годами? И можно ли что-то ещё улучшить?

— Всегда можно улучшать – движение, форхенд, бэкхенд, подачу. Всегда есть куда улучшаться, и я стараюсь делать это каждый год. Иногда получается, иногда нет. Что касается движения, то на траве это непросто. Я не лучший по движению на траве. Лучший – Янник, он так скользит, что нет ощущения, что он что-то сломает. Если я буду скользить на траве, пару раз, наверное, получится, но в итоге я точно получу травму. И мы видели игроков, которые получали такие травмы. Так что моё движение не идеально, но я стараюсь, как могу, работаю с тренером по физподготовке, чтобы адаптировать свои движение и игру. Сегодня, например, я довольно хорошо двигался, думаю, это дало мне преимущество.

— Оцените игру на траве, в ней больше тактики?

— По-разному. Тактика везде – и на грунте, и на траве, и на харде, просто разная тактика. Подача везде важна, но на траве – особенно. Удерживать свою подачу становится ключевым моментом, когда отдаёшь её, то можешь проиграть сет. Разница травы в том, что ты можешь провести хороший матч и проиграть. Конечно, так может быть на любом покрытии, но на других, если ты реально лучше соперника во многих компонентах, твои шансы на победу гораздо выше. А на траве соперник может быть хуже по всем статьям, но если он хорошо подаёт и дотягивает до тай-брейка, то может выиграть. В этом главное отличие травы.

— В чём отличие стадиона Уимблдона от других «Шлемов»? Когда впервые сюда приехали, реальность совпала с ожиданиями?

— Да, впервые я сюда попал на юниорский турнир, и это было безумие. Я тогда впервые попал в основную сетку юниорского «Шлема», до этого только в квалификации «Ролан Гаррос» играл и проиграл. Нереальный опыт – видеть всё это в первый раз. Ну и даже сейчас мне нравится, что до начала первой недели всё закрыто от публики, так что это единственный «Шлем», где ты ходишь между кортами так же, как потом ходят болельщики. Потому что когда запускают болельщиков, так уже не походишь, тебя сразу окружат люди. Это классно. И декорации – цветы, чистая трава – это потрясающе.

— Хочу спросить вас об одном из главных ваших соперников. Циципас падает в рейтинге, как думаете, он ещё сможет стать тем игроком, которым был раньше? Особенно сейчас, после смены тренера.

— Думаю, да. Никогда не знаешь, но, когда ты уже был на высоком уровне, значит, ты умеешь это сделать. Так что я не удивлюсь, если однажды – через две недели или через год он выиграет «Шлем» или дойдёт до полуфинала. Потому что он может наносить великолепные удары, у него может быть отличная подача, и всё такое. Да, мы видели, что у него не шла игра, но я не удивлюсь, если в какой-то момент он вернёт свою игру и начнёт показывать отличные результаты.

— Как переходите с грунта на траву, над чем-то особенным работаете перед тем, как приехать сюда? И думали ли, что матч сложится труднее, потому что играли с обладателем «Шлема»?

— Во-первых, скажу честно – ненавижу переходить с одного покрытия на другое. Обычно стараюсь сыграть какой-нибудь турнир перед Уимблдоном, обычно Хертогенбосх. Потому что первый турнир на траве мне тяжело даётся. Нужно время для адаптации, и уже на втором турнире или на Уимблдоне я обычно лучше играю. А в целом много работаешь над физикой, потому что движение, работа мышц совершенно другие, надо быть очень осторожным, чтобы не получить травму.

Стараюсь играть как можно больше и через матчи адаптируюсь. Потому что первый день на траве кажется, что через две недели ты никак не сможешь показывать хороший теннис, но с каждым днём начинаешь чувствовать себя лучше и лучше. Так что главное – повторение и подготовка.

«Если реально хочешь принимать допинг, найдёшь способ это сделать»

— Вы самый высокий обладатель «Шлема» наравне с Дель Потро, Чиличем и Зверевым. У всех вас одинаковый рост. А здесь самый низкий отскок. Что делаете, чтобы эффективно играть с такими отскоками?

— С тренером по физике. В плане травм это нелегко, потому что для тебя такие низкие отскоки неестественны. Нужны сильные мышцы, потому что, если хочешь дойти до финала, надо хорошо сыграть семь матчей. И если неправильно работать, будут проблемы со спиной или ещё какие-то. Главное – повторение. Чем больше играешь, тем больше тело адаптируется к низким отскокам.

Что касается сегодняшнего матча, думаю, он прошёл на высоком уровне, и у меня получалось играть с преимуществом в важных розыгрышах, оказывать давление на него. Я доволен своим уровнем.

Даниил Медведев и Марин Чилич Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Средняя скорость мяча сейчас самая высокая, чувствуете, что это так?

— Очень тяжело сказать, потому что это так относительно. В первый день тренировок на Уимблдоне все такие – боже, трава выше, чем была в том году. Медленнее, быстрее, кому-то кажется, что мячи другие или ракетки изменились. Так что всё это относительно. Но скажу, что в топ-100 игроков уровень стал сильнее, чем был, когда я только начинал играть в туре. Вероятно, в том числе поэтому средняя скорость мяча стала выше. И молодые ребята мощно бьют по мячу, видимо, такая теперь школа.

— Многие экс-игроки говорят, что теннис стал менее тактическим, больше мощных ударов. Согласны?

— Тяжёлый вопрос. Мы с моим тренером Томасом на днях смеялись. Я его спросил на эту тему и сказал, что сам так не считаю, а он ответил – «Даниил, когда тебе будет 45 и ты уже завершишь карьеру, я тебя спрошу, как сейчас играют в туре, и ты ответишь – никакой тактики, плохо играют, никто уже не выкладывается и так далее». Я думаю, тактика есть всегда. Говорят, трава изменилась за последние 20 лет, раньше было не сыграть на задней линии и приходилось выходить к сетке. Делало ли это игру более тактической? Говорят, раньше если не идти к сетке, то проиграешь. Это тактически? Думаю, нет, потому что ты просто подаёшь и идёшь к сетке, и Уимблдон выигрывал тот, кто лучше умел это делать. Так что, думаю, тактики и сейчас достаточно, и раньше было. Вообще, в любом спорте не стоит сравнивать то, что было раньше, и сейчас. Надо просто наслаждаться, и пусть лучший победит.

— Хочу спросить про Вондроушову, она получила дисквалификацию на четыре года. Вообще, возможно такое, что при каких-то обстоятельствах вы бы могли отказаться сдавать тест?

— Допинговые случаи, как мы видим по последним примерам, очень сложные. Каждый случай – это отдельная история. Я как-то уже говорил и до сих пор считаю, что если ты реально хочешь принимать допинг, то найдёшь способ это сделать. И я верю, что большинство тех, кого поймали на допинге, ничего не делали. Мне жаль Маркету, но я не знаю всех деталей. Когда к тебе стучатся с допинг-контролем, это всегда вызывает стресс. Ты проверяешь, правильно ли указано местоположение, открываешь дверь и никогда не отказываешься. Однако я также могу понять, что, возможно, она была в тяжёлом состоянии, испугалась или отреагировала неправильно. Не знаю, что сказать, но в целом тесты на допинг – это нелёгкое дело.