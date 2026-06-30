Мирру на Уимблдоне ждёт двукратная чемпионка ТБШ. Чем опасна Барбора Крейчикова?

Во втором круге супертурнира в Лондоне Андреева сыграет с чешкой, которая два года назад завоевала трофей на травяном мэйджоре.

В Лондоне начался третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева успешно стартовала на травяном «Шлеме», одолев в первом круге польку Магду Линнет со счётом 7:5, 6:4. Теперь Мирре предстоит встретиться с двукратной победительницей ТБШ чешкой Барборой Крейчиковой. Рассказываем, чем этот матч может быть интересен.

Мирра Андреева приехала на Уимблдон в четвёртый раз. В 2023-м она завершила выступление на турнире в четвёртом круге, в 2024-м уступила на старте, а в следующем году показала свой пока лучший результат в Лондоне — сыграла в четвертьфинале. Андреева уступила швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах на тай-брейках — 6:7, 6:7.

После триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра сыграла только на одном травяном турнире — на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге (Германия), где в первом же матче потерпела поражение от соотечественницы Екатерины Александровой (3:6, 4:6). Тем не менее выступление на Уимблдоне Андреева начала с победы. В первом круге она одолела представительницу Польши Магду Линнет в двух сетах — 7:5, 6:4.

Перед стартом соревнований россиянка признавалась, что у неё нет никаких ожиданий от своей игры, но она изо всех сил постарается повторить свои ощущения от победы на грунтовом мэйджоре: «Чувства, которые я испытывала после победы в первый день и в течение нескольких последующих, были невероятными. И я действительно хочу попытаться снова это пережить. Это своего рода зависимость, которая возникает у многих игроков после победы. Я постараюсь, знаете ли. У меня нет никаких ожиданий, потому что чувствую, что, когда они у меня есть, иногда всё идёт наперекосяк. Поэтому просто постараюсь сосредоточиться на том, как буду играть каждый матч, который мне предстоит здесь», — сказала Мирра на пресс-конференции.

Теперь во втором круге ТБШ в Лондоне Андреевой предстоит сразиться с чемпионкой Уимблдона-2024 и «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. На данный момент чешка занимает 38-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне Барбора пропустила значительную часть турниров из-за травмы бедра: снялась с поединка второго круга на «тысячнике» в Дубае в феврале, а потом вышла на корт только на соревнованиях WTA-1000 в Риме в начале мая.

Тем не менее чешка успела показать неплохие результаты на травяном покрытии. Спустя месяц после своего возвращения Крейчикова вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, однако за трофей побороться не смогла — ещё до начала матча приняла решение не играть по рекомендации своей медицинской команды: «С сожалением сообщаю, что была вынуждена сняться с финала Хертогенбосха из-за болезни. Я плохо себя чувствую, и после консультации с медицинской командой стало ясно, что сегодня я не нахожусь в состоянии, позволяющем мне выйти на корт. С нетерпением ждала возможности сыграть в финале и побороться за титул, но сегодня это невозможно», — написала Барбора на своей странице в социальных сетях.

Барбора Крейчикова с трофеем Уимблдона-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На Уимблдоне-2026 Крейчикова в первом круге уверенно победила 416-ю ракетку мира британку Ханну Клагмен, получившую на турнир уайлд-кард. Чешка отдала сопернице всего лишь пять геймов за матч — 6:1, 6:4.

Что касается истории противостояний Мирры и Барборы, то теннисистки за свою карьеру провели четыре поединка, и лидером по количеству выигранных из них является Андреева: 3-1. Правда, дважды Крейчикова снималась с матчей, поэтому можно сказать, что было сыграно всего две полноценных встречи, и счёт в них 1-1.

История встреч Мирры Андреевой и Барборы Крейчиковой

№ Турнир Результат 1 Уимблдон-2023, второй круг 6:3, 4:0 в пользу Андреевой (отказ Крейчиковой) 2 Пекин-2023, первый круг 6:2, 6:2 в пользу Андреевой 3 Australian Open — 2024, четвёртый круг 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой 4 Нинбо-2024, 1/4 финала 7:6, 3:2 в пользу Андреевой (отказ Крейчиковой) 5 Уимблдон-2026, второй круг ?

После поражения на Australian Open — 2024 россиянка высказалась об игре чешки, отметив, что в её игре есть большая вариативность: «Она 100% добавила больше укороченных. Прошлые два матча она старалась переигрывать меня на задней линии. Она играет широкими диагоналями, и в этом матче я почувствовала, что она добавила больше переводов по линии и больше укороченных. Когда я играла с ней в Пекине, она ходила иногда к сетке, чтобы завершать розыгрыш, но, мне кажется, не так часто, как сегодня. Она хорошо играет пару, достаточно хорошо играет у сетки, это тоже дало ей преимущество. Старалась её обводить у сетки, иногда получалось, иногда – нет. Но сегодня было очень сложно сфокусироваться на игре», — приводило слова Андреевой издание Sports.ru.

Крейчикова действительно неудобная соперница для Мирры. Многие эксперты говорят, что Андреевой на Уимблдоне придётся непросто, если учесть ещё и тот факт, что ей досталась не самая лёгкая сетка с первых кругов. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова считает, что у Андреевой после победы на Открытом чемпионате Франции может случиться небольшой спад в игре: «Не думаю, что Мирру обременит звание чемпионки, на Уимблдоне она будет в отличном настроении. Она выйдет и с уверенностью в себе будет делать своё дело. Многое зависит от готовности Мирры. Вероятно, самый пик формы был на «Ролан Гаррос», а сейчас возможен небольшой спад. Может сыграть свою роль и кардинальная смена покрытия с грунта на траву», — сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Такой же мысли придерживается и финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков: «Мирра потрясающе провела грунтовый сезон, она выиграла турнир в Австрии и «Ролан Гаррос». Однако на траве будет совсем другая игра, которая подходит не всем. Мирра неплохо играла на Уимблдоне ранее, но всё же на более быстрых кортах она играет пока не так результативно. Для меня она не будет одним из главных фаворитов, однако может далеко пройти», — отметил Чесноков в интервью ТАСС.

Удастся ли Мирре пробиться в третий круг Уимблдона? Узнаем, когда теннисистки выйдут на корт в среду, 1 июля.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. За всеми событиями и успехами российских теннисистов следите на «Чемпионате».