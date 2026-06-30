Хачанов дожал хозяина кортов Уимблдона! Три россиянина — во втором круге «Шлема» у мужчин

Сегодня, 29 июня, в Англии продолжился третий в сезоне турнир «Большого шлема». Накануне в мужском одиночном разряде во второй круг пробились два российских теннисиста – Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Сначала 28-летний Сафиуллин в сумасшедшем матче за четыре часа выиграл российское дерби у Андрея Рублёва (6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6), а следом 30-летний Медведев одержал уверенную победу над хорватским ветераном Марином Чиличем (6:1, 6:2, 6:4).

Во вторник свой дебютный поединок на нынешнем Уимблдоне предстояло провести Карену Хачанову, первым соперником которого стал пробившийся в основную сетку из квалификации местный теннисист Билли Харрис. Ранее россиянин и британец никогда не встречались друг с другом в основных сетках турниров ATP.

Посеянный под 19-м номером Хачанов приехал в Лондон защищать огромное количество очков за прошлогодний четвертьфинал. Тогда 30-летний россиянин второй раз в карьере добрался до 1/4 финала английского «Шлема», где в четырёхсетовом поединке уступил американцу Тейлору Фрицу. Теперь Карену нужно было защищать очки, чтобы не просесть в рейтинге.

В стартовом гейме россиянин сразу же прилично размял свою подачу. В нём Хачанов подавал на протяжении восьми минут, прежде чем наконец записал гейм в свой актив – 1:0. В пятом гейме Карен выбрался с 15:40, снова с огромным трудом сумев удержать подачу – 3:2. Непростое начало прилично взбодрило российского теннисиста. Считавшийся по всем котировкам очевидным фаворитом встречи Хачанов провёл вторую половину сета в разы увереннее, сделал брейк и быстро доиграл партию до закономерного завершения – 6:3.

Карен Хачанов Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Но расслабляться было ещё слишком рано. Минутная потеря концентрации стоила Карену проигранной подачи на старте второго сета, в результате чего на некоторое время россиянин оказался в положении отыгрывающегося (1:4). При счёте 2:4 Хачанов сумел в ответ брейкануть британца, благодаря чему уже в следующем гейме Карен восстановил равновесие в партии.

Вот только концовку сета уроженец Москвы откровенно завалил. В 12-м гейме у Карена напрочь отказала первая подача, а в розыгрышах россиянин действовал насколько неудачно, что проиграл свой гейм «под ноль». Этим брейком Харрис подвёл черту под вторым сетом, уравняв положение в матче – 7:5 в его пользу.

Билли Харрис Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В нынешнем сезоне россиянин седьмой раз выступает в основной сетке английского «Шлема». Дважды он добирался в Лондоне до четвертьфинала и никогда не проигрывал в первом круге. Худшим результатом в карьере Карена на Уимблдоне является поражение во втором круге в 2024 году. И ухудшать этот показатель точно не входило в планы российского спортсмена.

Хотя в первом матче на текущем мэйджоре россиянин выглядел нервным и нестабильным. Наверняка свой негативный отпечаток накладывало отсутствие большой травяной практики. Перед Уимблдоном россиянин провёл единственный официальный турнир на траве – «пятисотник» в Галле – и проиграл там в первой же встрече американцу Итану Куинну (6:1, 4:6, 4:6).

Старт третьего сета получился волнообразным. После неудачи во второй партии Карен с места в карьер ворвался в новый сет, сделал ранний брейк и подтвердил преимущество – 2:0. Но следующие два гейма он снова провёл очень плохо – 2:2. В целом на протяжении большей части матча первого круга у Карена периодически проклёвывались геймы, которые он просто простреливал, словно на время выпадая из игры.

К счастью, общего класса Хачанова сегодня было достаточно, чтобы избежать провала. Следующие два гейма остались за ним, что позволило ему вновь вырваться вперёд с преимуществом, достаточным для завершения сета – 4:2. И с этой задачей Карен справился, доиграв партию до победы – 6:3. Поистине роскошным получился сетбол на приёме, который Хачанов реализовал шикарным обводящим по линии, когда Харрис совершил выход к сетке.

Карен Хачанов Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В начале нового сета Карен упустил тройной брейк-пойнт, но с четвёртой попытки в гейме всё-таки забрал подачу британца. Подтвердить это преимущество у россиянина вышло с большим трудом. При счёте «ровно» Карен даже получил предупреждение от арбитра на вышке за затяжку времени перед первой подачей. Однако это того стоило. После вмешательства судьи Хачанов подал эйс и заработал геймбол, на котором выполнил ещё один эффектный обводящий – 4:1.

При этом счёте россиянин вызвал на корт физио, взяв медицинский тайм-аут. Поэтому хорошо, что завершение встречи получилось экономным для Карена. Он классно отподавал в концовке, не дав Харрису зацепиться за игру – 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. В следующем матче Хачанов сыграет с немцем Янником Ханфманом, который ранее сегодня сломил сопротивление француза Джованни Мпетчи Перрикара.

У женщин первой из россиянок сегодня на корт вышла наша юная теннисистка 19-летняя Алина Корнеева. Несколько недель назад Алина через квалификацию попала в основную сетку «Ролан Гаррос», где в первом круге выбила итальянку Элизабетту Коччаретто (6:3, 6:3). Благодаря тому успеху Корнеева впервые в карьере вошла в топ-100 мирового рейтинга, но это произошло уже после того, как был сформирован состав участниц Уимблдона. Поэтому в Англии Алине вновь пришлось преодолевать квалификационный отбор, что она и сделала, получив престижное право впервые сыграть в основе английского «Шлема».

Первой соперницей россиянки в основной сетке стала 28-летняя австралийка Кимберли Биррелл, которая месяц назад запомнилась громкой победой в матче «Ролан Гаррос». В первом круге французского мэйджора Биррелл выбила из борьбы пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (1:6, 6:3, 6:3). Та победа стала одной из наиболее статусных в карьере австралийки, однако уже в следующем матче Кимберли завершила своё выступление в Париже, проиграв на чемпионском тай-брейке украинке Александре Олейниковой (3:6, 6:0, 6:7).

Юная россиянка крайне неудачно действовала на старте матча, допуская большое количество невынужденных ошибок в ключевых розыгрышах. Первые три гейма проходили в борьбе, но все завершились в пользу более опытной австралийки. Неудачное начало немного расстроило Корнееву, и четвёртый гейм она целиком провалила, второй раз подряд упустив свою подачу. Спустя всего 15 минут после начала встречи Алина «горела» уже 0:4 в стартовой партии.

В подобной ситуации Алина смогла перегруппироваться и резко поднять уровень игры. Россиянка выиграла два гейма подряд и была максимально близка к полноценному возвращению в борьбу за партию. При счёте 2:4 Корнеева заработала двойной брейк-пойнт, но Биррелл выстояла и не позволила нашей спортсменке продлить серию выигранных геймов. Причём с 15:40 Кимберли выбралась благодаря своим усилиям, а не ошибкам оппонентки.

В принципе, можно смело утверждать, что именно этот гейм и оказался решающим во всей первой партии. Спустя несколько минут Биррелл вышла подавать на сет и новых шансов Корнеевой больше не предоставила. Все четыре розыгрыша в девятом гейме Кимберли забрала исключительно за счёт блестящих подач, вследствие чего австралийка поставила точку в партии – 6:3.

Кимберли Биррелл Фото: Harriet Lander/Getty Images

При этом было хорошо заметно, насколько увереннее и лучше Алина стала себя чувствовать в длинных розыгрышах в сравнении с началом встречи. Динамика игры поменялась. Корнеева адаптировалась к условиям, погасила волнение и начала выигрывать геймы. Юная москвичка прекрасно вошла в следующий сет, сразу же создав задел в партии – 3:0. Следом Алина ещё сильнее улучшила ситуацию, сумев на брейк-пойнте в четвёртом гейме сумасшедшим ударом угодить в самую заднюю линию – 4:0.

Десятком минут ранее именно при таком счёте Корнеева начала возвращение в игру в первом сете. Теперь подобный трюк пытался провернуть Биррелл. Пятый гейм с огромным отрывом стал самым продолжительным во всей игре. Он продолжался 15 минут и включил в себя 10 «ровно». В распоряжении Кимберли было семь брейк-пойнтов, но Корнеева отыграла все эти шансы и увеличила отрыв по счёту – 5:0. Примечательно, что четыре брейк-пойнта из семи Алина оперативно ликвидировала шикарными подачами.

Не сумев зайти на первый обратный брейк, Биррелл, по сути, прекратила борьбу за этот сет. В следующем гейме она допустила четыре подряд ошибки, получив «баранку» от Алины во второй партии. Таким образом, первый выигранный сет за карьеру в основной сетке английского «Шлема» 19-летняя россиянка оформила, не проиграв в нём ни одного гейма.

Алина Корнеева Фото: Dan Istitene/Getty Images

После поражения во втором сете Биррелл покинула корт, взяв длительную паузу. Возможно, здесь только начинающей профессиональный путь в теннисе Корнеевой не хватило опыта выступления во взрослом туре, чтобы правильно отреагировать на ситуацию. Как бы то ни было, решающий сет москвичка начала крайне неудачно, очень быстро отстав на три гейма аж с двумя брейками – 0:3.

Алина не опустила рук и смогла отыграть одну подачу, однако при счёте 2:3 россиянка крайне досадным образом отдала важнейший гейм, в котором у неё был ещё один брейковый шанс. В свою очередь, Биррелл аналогичным шансом воспользоваться сумела, вновь восстановив своё преимущество в три гейма и два брейка.

Этот отрезок стал определяющим в третьем сете. Кимберли подала на матч и вышла во второй круг Уимблдона – 6:3, 0:6, 6:2. В следующем круге Биррелл сразится с кем-то из пары Сорана Кырстя — Сара Бейлек. В этом году Корнеева выиграла в Лондоне три матча подряд, но отметиться первой победой в основной сетке Уимблдона пока не сумела.

Во вторник большая сенсация произошла в мужском одиночном разряде, где пятая ракетка мира американец Бен Шелтон не сумел выйти во второй круг Уимблдона, уступив в пятисетовом матче 140-й ракетке мира финскому теннисисту Отто Виртанену со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11). Американец вёл 8:5 на чемпионском тай-брейке и даже заработал матчбол, но в итоге потерпел неожиданное поражение.

Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона. 11-я ракетка мира в пяти сетах победил австралийца Танаси Коккинакиса, занимающего 491-ю строчку в рейтинге ATP. Матч длился 3 часа 41 минуту и завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. Следующим соперником Бублика станет Кириан Жак (Франция, Q).

У женщин через трёхсетовые поединки успешно прошли одни из главных фаворитов турнира Ига Швёнтек и Елена Рыбакина. Действующая чемпионка Уимблдона на старте соревнования справилась с американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 2:6, 6:3), а представительница Польши одолела француженку Лоис Буассон (6:4, 1:6, 6:3).