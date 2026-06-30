10 российских теннисистов — во втором круге Уимблдона! Шнайдер и Самсонова разыграют дерби

Во вторник, 30 июня, на Уимблдоне-2026 завершались сражения на стадии первого круга. За выход в следующий круг боролись и представительницы отечественного тенниса, в числе которых были Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Но обо всём по порядку.

Соперницей Блинковой стала украинка Юлия Стародубцева. В мировой классификации 26-летняя спортсменка занимает 55-ю строчку, что не так далеко от её личного рекорда — 53-го места. На уровне тура Стародубцева не выиграла ни одного титула, однако совсем недавно она принимала участие в финале «пятисотника» в Чарльстоне. Счёт личных встреч между Юлией и Анной до старта их битвы на травяном ТБШ был равным — 1-1.

Стартовую партию россиянка уступила на тай-брейке, но после этого она сумела перевернуть ход сражения и выиграть два сета, а вместе с ними — и сам поединок (6:7 (3:7), 6:4, 6:1). Таким образом, Анна прервала шестиматчевую серию поражений на уровне тура, тянувшуюся с соревнования в Боготе. Кроме того, Блинкова впервые одержала победу на ТБШ в текущем сезоне. Во втором круге Уимблдона-2026 наша теннисистка поборется с ещё одной украинкой — Мартой Костюк.

За выход в следующую стадию также боролась Диана Шнайдер, которая сошлась на корте с Евой Лис. В данный момент немка располагается на 76-м месте в рейтинге WTA, при этом ещё в январе 2026 года она была 39-й ракеткой мира. За карьеру 24-летней спортсменке пока не удалось обзавестись трофеями, а ещё она ни разу не выходила в решающий матч на профессиональном уровне. Лидерство по личным встречам между теннисистками принадлежало Шнайдер — 1-0 (полуфинал Будапешта-2024).

На старте первого сета теннисистки обменялись брейками — 2:1 в пользу Лис. А затем они взяли по одной своей подаче — 3:2. Тут же Ева выиграла чужой гейм — 4:2 — и взяла свой — 5:3. Немке оставалось только подать на сет, однако Диана не позволила ей это сделать — 5:4. Далее у Шнайдер появилась ещё одна возможность сделать брейк, чем она и воспользовалась — 6:5. И спокойно завершила партию — 7:5. Тем самым, россиянка ушла с 3:5, взяв четыре гейма подряд!

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Во втором сете борьбы со стороны Лис вообще не получилось: она взяла только один гейм — 0:1, после чего Диана стала раз за разом забирать её подачи. Так, Шнайдер повесила сопернице скрытую «баранку» и завершила поединок со счётом 7:5, 6:1 за 1 час 6 минут. Таким образом, Диана вышла во второй круг Уимблдона, где её дальше ждёт соотечественница Людмила Самсонова.

В этот день на Уимблдоне-2026 боролась и вышеупомянутая Людмила Самсонова. Соперницей Самсоновой стала представительница Узбекистана Полина Кудерметова, которая ранее представляла нашу страну. В апреле 2025-го Кудерметова находилась на 54-й позиции в мировой классификации, однако сейчас она стоит только на 113-м месте. В коллекции у Полины пока нет титулов, при этом она боролась за трофей на «пятисотнике» в Брисбене-2025 и потерпела поражение от лидера рейтинга Арины Соболенко.

До начала сражения по личным встречам у Самсоновой и Кудерметовой-младшей царило равенство — 1-1. Людмила оказывалась сильнее соперницы во втором круге Хертогенбосха-2023 (6:4, 6:1), а Полина обыгрывала теннисистку на этой же стадии в Брисбене-2025 (6:7, 6:3, 6:2). Отметим, что все эти поединки между спортсменками прошли ещё до перехода Кудерметовой под флаг Узбекистана.

В первом сете теннисистки брали только свои подачи, пока в четвёртом гейме Кудерметовой не удалось сделать брейк — 3:1. Однако Самсонова тут же ответила обратным — 3:2. Следом Людмила восстановила равновесие в матче — 3:3, а потом и вырывалась вперёд — 4:3. Под конец россиянка поставила победную точку в партии на приёме — 6:3.

На старте второго сета Полина добралась до двух брейк-пойнтов, но Людмила отвела от себя угрозы — 0:1. В четвёртом гейме уже у Самсоновой появилась возможность перевернуть ход игры, однако Кудерметова выстояла — 2:2. Далее представительница Узбекистана опять упустила шанс вырваться вперёд — 3:2 в пользу россиянки. В восьмом гейме Людмила добилась брейка — 5:3, и уверенно завершила матч — 6:3, 6:3.

Людмила Самсонова Фото: Julian Finney/Getty Images

Таким образом, россиянка пробилась во второй раунд травяного ТБШ, где дальше поборется с Дианой Шнайдер. Самсонова также выиграла первый матч на мэйджорах в сезоне-2026, до этого она завершала борьбу на старте Australian Open и «Ролан Гаррос». Отметим, что во второй круг на Уимблдоне-2026 вышли 10 представителей нашей страны, борьбу завершили только Алина Корнеева, Андрей Рублёв и Анастасия Захарова.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».