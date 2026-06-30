За кем следить 1 июля на травяном турнире «Большого шлема».

9 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Калинская на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Наоми Осака (Япония, 14), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что противопоставит Гасанова четырёхкратной чемпионке ТБШ?

27-летняя Анастасия Гасанова впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона — и сразу добилась победы. Теперь во втором круге ей предстоит экзамен — битва с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Джаниче Чен — Дарья Касаткина.

🎾 14:30*: Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с перспективным испанцем?

Даниил Медведев успешно преодолел стартовый барьер Уимблдона-2026, справившись с чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теперь за место в третьем круге россиянин померится силами с перспективным 21-летним испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель матча далее сразится с кем-то из пары Брэндон Накашима — Ян-Леннард Штруфф.

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: хватит ли Сафиуллину сил после двух пятисетовиков?

Роман Сафиуллин одержал на старте Уимблдона-2026 тяжелейшую победу над соотечественником Андреем Рублёвым, переиграв его лишь на тай-брейке решающего сета. С учётом финала квалификации в активе Романа уже две успешных пятисетовика подряд. Далее россиянину придётся помериться силами с непростым соперником из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Йеспер де Йонг — Жоао Фонсека.

🎾 15:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маккартни Кесслер (США), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сыграет ли Соболенко на Уимблдоне с ещё одной чемпионкой ТБШ — Остапенко?

Первая ракетка мира Арина Соболенко преодолела барьер первого круга на Уимблдоне и теперь за место в третьем круге сразится с американкой Маккартни Кесслер. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее оказалась белоруска. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Елена Остапенко — Антония Ружич.

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: наберёт ли Синнер ход на Уимблдоне?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер с большими проблемами стартовал на Уимблдоне, справившись с сербом Миомиром Кецмановичем лишь в пяти сетах. Теперь за место в третьем круге действующий чемпион турнира поспорит с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались лишь однажды — в Софии-2022 сильнее оказался Синнер. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Дженсон Бруксби — Игнасио Бусе.

🎾 17:00*: Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская на Уимблдоне до олимпийской чемпионки Бенчич?

Анна Калинская справилась на старте Уимблдона с непростой соперницей Магдой Линетт. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянке необходимо одолеть француженку Диан Парри. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — в Мадриде-2025 сильнее оказалась Анна. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Белинда Бенчич — Ван Синьюй.

🎾 17:30*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с двукратной чемпионкой ТБШ?

Мирра Андреева играет свой первый ТБШ в статусе чемпионки подобных соревнований. Во втором круге Уимблдона её соперницей будет теннисистка, на счету которой две подобные победы — чешка Барбора Крейчикова. Соперницы ранее уже играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Она была сильнее на Уимблдоне-2023, в Пекине-2023 и в Нинбо-2024, а Барбора отличилась на Australian Open — 2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Катержина Синякова — Никола Бартунькова.

🎾 18:30*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ланлана Тараруди (Таиланд), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с малоизвестной теннисисткой из Таиланда?

Екатерина Александрова успешно приняла старт на Уимблдоне-2026 и теперь за место в третьем круге сразится с 21-летней представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, которая выиграла первый матч в карьере на уровне ТБШ. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Татьяна Мария — Ива Йович.

🎾 19:00*: Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Циципас дать бой Джоковичу?

Легендарный серб Новак Джокович преодолел барьер первого круга на Уимблдоне, однако теперь его соперником будет Стефанос Циципас, который хоть и переживает сейчас непростые времена, но всегда готов дать бой на корте. Теннисисты ранее играли уже 14 раз, и счёт на данный момент — 12-2 в пользу Новака. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Мартин Дамм-младший.