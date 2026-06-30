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Уимблдон 2026: расписание на 1 июля, Мирра Андреева, Медведев, Джокович, Калинская, live-трансляции, сетки, где смотреть

9 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Калинская на Уимблдоне
Даниил Сальников
Уимблдон-2026: расписание на 1 июля
Комментарии
За кем следить 1 июля на травяном турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 1 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Анастасия Гасанова (Россия, Q) — Наоми Осака (Япония, 14), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:00 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Интрига: что противопоставит Гасанова четырёхкратной чемпионке ТБШ?

27-летняя Анастасия Гасанова впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона — и сразу добилась победы. Теперь во втором круге ей предстоит экзамен — битва с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Джаниче Чен — Дарья Касаткина.

Наоми всегда выделяется на корте:
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех

🎾 14:30*: Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — Даниил Медведев (Россия, 8), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с перспективным испанцем?

Даниил Медведев успешно преодолел стартовый барьер Уимблдона-2026, справившись с чемпионом ТБШ — хорватом Марином Чиличем. Теперь за место в третьем круге россиянин померится силами с перспективным 21-летним испанцем Даниэлем Мерида-Агиларом. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель матча далее сразится с кем-то из пары Брэндон Накашима — Ян-Леннард Штруфф.

Даниил улучшил прошлогодний результат на Уимблдоне:
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев — после старта Уимблдона
«Ненавижу переходить с одного покрытия на другое». Медведев — после старта Уимблдона

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ботик ван де Зандсхулп
54
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Интрига: хватит ли Сафиуллину сил после двух пятисетовиков?

Роман Сафиуллин одержал на старте Уимблдона-2026 тяжелейшую победу над соотечественником Андреем Рублёвым, переиграв его лишь на тай-брейке решающего сета. С учётом финала квалификации в активе Романа уже две успешных пятисетовика подряд. Далее россиянину придётся помериться силами с непростым соперником из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Йеспер де Йонг — Жоао Фонсека.

Андрей сенсационно проиграл соотечественнику:
Сафиуллин выбил Рублёва на Уимблдоне! Всё решил сумасшедший чемпионский тай-брейк
Сафиуллин выбил Рублёва на Уимблдоне! Всё решил сумасшедший чемпионский тай-брейк

🎾 15:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Маккартни Кесслер (США), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Интрига: сыграет ли Соболенко на Уимблдоне с ещё одной чемпионкой ТБШ — Остапенко?

Первая ракетка мира Арина Соболенко преодолела барьер первого круга на Уимблдоне и теперь за место в третьем круге сразится с американкой Маккартни Кесслер. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — в Индиан-Уэллсе-2025 сильнее оказалась белоруска. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Елена Остапенко — Антония Ружич.

Арина пытается выправить ошибки в подготовке:
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»
«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Нуну Боржеш
48
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Интрига: наберёт ли Синнер ход на Уимблдоне?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер с большими проблемами стартовал на Уимблдоне, справившись с сербом Миомиром Кецмановичем лишь в пяти сетах. Теперь за место в третьем круге действующий чемпион турнира поспорит с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее встречались лишь однажды — в Софии-2022 сильнее оказался Синнер. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Дженсон Бруксби — Игнасио Бусе.

Янник оказался на грани нарушения правил:
Синнер с трудом прошёл первый круг Уимблдона и даже пролил кровь. Что с ним будет дальше?
Синнер с трудом прошёл первый круг Уимблдона и даже пролил кровь. Что с ним будет дальше?

🎾 17:00*: Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Диан Парри
49
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: доберётся ли Калинская на Уимблдоне до олимпийской чемпионки Бенчич?

Анна Калинская справилась на старте Уимблдона с непростой соперницей Магдой Линетт. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, россиянке необходимо одолеть француженку Диан Парри. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте — в Мадриде-2025 сильнее оказалась Анна. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Белинда Бенчич — Ван Синьюй.

Анна набирает ход на травяных турнирах:
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений
Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений

🎾 17:30*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 5), Уимблдон, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:30 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: справится ли Мирра с двукратной чемпионкой ТБШ?

Мирра Андреева играет свой первый ТБШ в статусе чемпионки подобных соревнований. Во втором круге Уимблдона её соперницей будет теннисистка, на счету которой две подобные победы — чешка Барбора Крейчикова. Соперницы ранее уже играли четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Она была сильнее на Уимблдоне-2023, в Пекине-2023 и в Нинбо-2024, а Барбора отличилась на Australian Open — 2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Катержина Синякова — Никола Бартунькова.

Мирру ждут встречи с несколькими чешками:
Мирру на Уимблдоне ждёт двукратная чемпионка ТБШ. Чем опасна Барбора Крейчикова?
Мирру на Уимблдоне ждёт двукратная чемпионка ТБШ. Чем опасна Барбора Крейчикова?

🎾 18:30*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ланлана Тараруди (Таиланд), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ланлана Тараруди
99
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди

Интрига: справится ли Александрова с малоизвестной теннисисткой из Таиланда?

Екатерина Александрова успешно приняла старт на Уимблдоне-2026 и теперь за место в третьем круге сразится с 21-летней представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, которая выиграла первый матч в карьере на уровне ТБШ. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Татьяна Мария — Ива Йович.

Екатерина продержалась дольше всех в Бад-Хомбурге:
Александрова уступила Осаке в 1/4 финала Бад-Хомбурга. Россиянок в сетке больше нет
Александрова уступила Осаке в 1/4 финала Бад-Хомбурга. Россиянок в сетке больше нет

🎾 19:00*: Стефанос Циципас (Греция) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: сумеет ли Циципас дать бой Джоковичу?

Легендарный серб Новак Джокович преодолел барьер первого круга на Уимблдоне, однако теперь его соперником будет Стефанос Циципас, который хоть и переживает сейчас непростые времена, но всегда готов дать бой на корте. Теннисисты ранее играли уже 14 раз, и счёт на данный момент — 12-2 в пользу Новака. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Мартин Дамм-младший.

Новак начал поход за новым трофеем:
Джокович ворвался во второй круг Уимблдона! Мирра, Александрова, Калинская победили
Джокович ворвался во второй круг Уимблдона! Мирра, Александрова, Калинская победили
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