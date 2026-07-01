Серена проиграла 1-й матч после возвращения. Она опять не вышла во 2-й круг Уимблдона

Во вторник, 30 июня, на Уимблдоне завершились встречи первого круга в одиночных сетках. Одним из самых интересных событий игрового дня стало возвращение легендарной Серены Уильямс, 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема». Кроме того, в одном из вечерних матчей сыграла Людмила Самсонова, противостоявшая бывшей российской, а ныне узбекистанской теннисистке Полине Кудерметовой.
44-летняя Уильямс семь раз выигрывала Уимблдон. В одиночном разряде она не выступала с US Open 2022 года — на том турнире легендарная американка дошла до третьего круга. Перед Уимблдоном-2026 Серена так прокомментировала своё возвращение. «Подумала, что Уимблдон не раздаёт уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь ещё. Возможно, это мой последний шанс.
Сказала себе: «Что с тобой, Серена? О чём ты вообще думаешь? Ты что, с ума сошла? Ты просто обязана это сделать». Люди всю жизнь мечтают стать спортсменами. А у меня есть невероятная возможность снова показать, что я умею лучше всего. В итоге решила, что это замечательная идея, а я должна воспользоваться этим шансом. Никогда не думала, что снова окажусь здесь, снова буду сидеть перед вами [журналистами]. Все знают, как я отношусь к этому турниру. Никогда не думала, что снова вернусь», — сказала она на пресс-конференции.
По жребию Уильямс-младшей выпало играть с 20-летней австралийкой Майей Джойнт, 87-й ракеткой мира. Молодая спортсменка с энтузиазмом отнеслась к возможности сразиться с титулованной соперницей. «Я была очень взволнована. Никогда не думала, что мне доведётся сыграть против неё. Она завершила карьеру примерно тогда, когда я сама начала выступать в туре. Поэтому, когда я увидела, что ей дали уайлд-кард, где-то в глубине души подумала, что всегда хотела испытать этот опыт — сыграть против неё. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что я выйду против Серены Уильямс в первом круге Уимблдона, это показалось бы просто безумием.
Это словно момент, когда хочется ущипнуть себя и убедиться, что всё происходит наяву. Мне очень интересно узнать, на каком корте мы будем играть. Но больше всего я просто счастлива, что всё это действительно происходит», — сказала она в эфире Stan Sport Australia.
Майя Джойнт
Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images
Матч, разумеется, поставили на главную арену. Выйдя на этот поединок, Серена Уильямс стала четвёртой самой возрастной участницей ТБШ в женской одиночке в Открытую эру, в том числе — второй самой возрастной на Уимблдоне (старше была только Мартина Навратилова в 2004 году, ей было 47). Уильямс, принимавшая в первом гейме, старалась обострять на приёме — в движении ей всё-таки тяжеловато соревноваться с соперницей, которая по возрасту годится ей в дочери. Кое-что получалось уже в стартовом гейме, но до брейк-пойнтов американка не добралась. В то же время первый гейм на приёме Серена взяла под ноль — 1:1. В пятом гейме она на ошибках Джойнт заработала двойной брейк-пойнт, однако австралийка исправилась и не дала сопернице заполучить перевес.
А в восьмом гейме Уильямс впервые столкнулась с проблемами на подаче. Серена допустила две двойные ошибки. Джойнт на втором брейк-пойнте дождалась неточности от соперницы (Уильямс пробила в сетку) и повела со счётом 5:3. Австралийка забрала партию со второго сетбола — 6:3 за 36 минут. Серена в этой партии допустила 13 невынужденных ошибок при пяти активно выигранных очках (у Майи оказалось 11 невынужденных и девять виннеров).
Серена Уильямс
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Во втором сете сложности у Уильямс возникли с самого начала. Она отдала подачу с 40:15, проиграв четыре очка подряд (неудачная серия началась с ещё одной двойной ошибки). Джойнт, правда, едва не ответила тем же: австралийка рисковала проиграть подачу с 40:0, однако отыграла брейк-пойнт и подтвердила преимущество — 2:0. Серена старалась, давила, в четвёртом гейме заработала двойной брейк-пойнт, но и его не хватило — реализовать шансы мешали собственные неточности. И лишь в шестом гейме её усилия окупились. На «ровно» прошёл классный обводящий, а на брейк-пойнте Джойнт ошиблась, и счёт сравнялся — 3:3.
Подавая в следующем гейме, Уильямс взяла только одно очко. Однако и Джойнт, оказавшись в двух геймах от победы, не справилась с волнением и снова отдала подачу — 4:4. А после 5:5 едва не случился крах американки: Серена начала гейм с двух двойных ошибок, но отыграла тройной брейк-пойнт, потом ещё один (скрытые матчболы!) и удержала подачу. Майя же свой гейм взяла под ноль и перевела партию в тай-брейк. Там Уильямс ушла с матчбола (подача — выход к сетке), а потом использовала первый же сетбол, перетерпев соперницу в среднем ралли, — 7:6 (8:6) за 1 час 7 минут.
Серена Уильямс
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
В решающей партии Уильямс в первом гейме не использовала два брейк-пойнта, зато реализовала свой шанс в третьем гейме. Джойнт ошибалась непозволительно часто в эти минуты, но и атаки у неё порой проходили. Так, в четвёртом гейме она заработала брейк-пойнт приёмом навылет, а в следующем розыгрыше, сорвав удар, чудом попала в линию. Серена не успела добежать, и Майя даже извинилась — попадание-то вышло случайным. И счёт стал 2:2.
Судьба матча фактически решилась в следующих двух геймах, в которых Уильямс выиграла лишь одно очко. На этом провальном отрезке Джойнт воспользовалась неточностями соперницы и обеспечила себе решающий перевес. В девятом гейме австралийка подавала на матч и использовала второй матчбол (на первом была двойная ошибка) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 за 2 часа 25 минут.
В результате Серена Уильямс в четвёртый раз в карьере проиграла в первом круге ТБШ, в том числе в третий раз подряд — на Уимблдоне (после 2021 и 2022 годов).
Серена Уильямс
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Ранее в этот день Карен Хачанов вышел во второй круг, а вот Алина Корнеева завершила борьбу после первого же матча. Кроме того, свои встречи выиграли Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Блинкова.
Таким образом, борьбу на турнире в одиночных разрядах продолжают 10 россиян: трое мужчин и семь женщин.
Результаты россиян в первом круге Уимблдона-2026
|Теннисист(-ка)
|Результат
|Даниил Медведев
|Победа
|Андрей Рублёв
|Поражение
|Карен Хачанов
|Победа
|Роман Сафиуллин
|Победа
|Мирра Андреева
|Победа
|Диана Шнайдер
|Победа
|Екатерина Александрова
|Победа
|Анна Калинская
|Победа
|Людмила Самсонова
|Победа
|Анастасия Захарова
|Поражение
|Анна Блинкова
|Победа
|Алина Корнеева
|Поражение
|Анастасия Гасанова
|Победа
Также интересно, что во второй круг Уимблдона не смогли выйти 18 сеяных: 10 мужчин и восемь женщин (с учётом снятия Эммы Радукану). Из топ-8 борьбу закончили Бен Шелтон и Элина Свитолина.
Результаты сеяных в первом круге Уимблдона-2026
|Посев
|Теннисист
|Результат
|Теннисистка
|Результат
|1
|Синнер
|Победа
|Соболенко
|Победа
|2
|Зверев
|Победа
|Рыбакина
|Победа
|3
|Оже-Альяссим
|Победа
|Швёнтек
|Победа
|4
|Шелтон
|Поражение
|Пегула
|Победа
|5
|де Минор
|Победа
|Андреева
|Победа
|6
|Фриц
|Победа
|Анисимова
|Победа
|7
|Джокович
|Победа
|Гауфф
|Победа
|8
|Медведев
|Победа
|Свитолина
|Поражение
|9
|Коболли
|Носкова
|Победа
|10
|Бублик
|Победа
|Мухова
|Победа
|11
|Рууд
|Поражение
|Бенчич
|Победа
|12
|Рублёв
|Поражение
|Костюк
|Победа
|13
|Легечка
|Победа
|Паолини
|Победа
|14
|Дардери
|Поражение
|Осака
|Победа
|15
|Меншик
|Победа
|Шнайдер
|Победа
|16
|Тьен
|Победа
|Йович
|Победа
|17
|Тиафо
|Кырстя
|Победа
|18
|Серундоло
|Поражение
|Александрова
|Победа
|19
|Хачанов
|Победа
|Калинская
|Победа
|20
|Фис
|Победа
|Хвалиньска
|Поражение
|21
|Пол
|Победа
|Боузкова
|Победа
|22
|Давидович-Фокина
|Победа
|Фернандес
|Поражение
|23
|Ходар
|Победа
|Наварро
|Победа
|24
|Фонсека
|Победа
|Таусон
|Поражение
|25
|Риндеркнеш
|Победа
|Мертенс
|Победа
|26
|Норри
|Поражение
|Киз
|Победа
|27
|Умбер
|Поражение
|Потапова
|Поражение
|28
|Накашима
|Победа
|Ли
|Поражение
|29
|Этчеверри
|Поражение
|Эала
|Победа
|30
|Табило
|Поражение
|Радукану
|Снятие
|31
|Бусе
|Победа
|Векич
|Поражение
|32
|Арнальди
|Поражение
|Синякова
|Победа
Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».