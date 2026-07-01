Серена проиграла 1-й матч после возвращения. Она опять не вышла во 2-й круг Уимблдона

Во вторник, 30 июня, на Уимблдоне завершились встречи первого круга в одиночных сетках. Одним из самых интересных событий игрового дня стало возвращение легендарной Серены Уильямс, 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема». Кроме того, в одном из вечерних матчей сыграла Людмила Самсонова, противостоявшая бывшей российской, а ныне узбекистанской теннисистке Полине Кудерметовой.

44-летняя Уильямс семь раз выигрывала Уимблдон. В одиночном разряде она не выступала с US Open 2022 года — на том турнире легендарная американка дошла до третьего круга. Перед Уимблдоном-2026 Серена так прокомментировала своё возвращение. «Подумала, что Уимблдон не раздаёт уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь ещё. Возможно, это мой последний шанс.

Сказала себе: «Что с тобой, Серена? О чём ты вообще думаешь? Ты что, с ума сошла? Ты просто обязана это сделать». Люди всю жизнь мечтают стать спортсменами. А у меня есть невероятная возможность снова показать, что я умею лучше всего. В итоге решила, что это замечательная идея, а я должна воспользоваться этим шансом. Никогда не думала, что снова окажусь здесь, снова буду сидеть перед вами [журналистами]. Все знают, как я отношусь к этому турниру. Никогда не думала, что снова вернусь», — сказала она на пресс-конференции.

По жребию Уильямс-младшей выпало играть с 20-летней австралийкой Майей Джойнт, 87-й ракеткой мира. Молодая спортсменка с энтузиазмом отнеслась к возможности сразиться с титулованной соперницей. «Я была очень взволнована. Никогда не думала, что мне доведётся сыграть против неё. Она завершила карьеру примерно тогда, когда я сама начала выступать в туре. Поэтому, когда я увидела, что ей дали уайлд-кард, где-то в глубине души подумала, что всегда хотела испытать этот опыт — сыграть против неё. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что я выйду против Серены Уильямс в первом круге Уимблдона, это показалось бы просто безумием.

Это словно момент, когда хочется ущипнуть себя и убедиться, что всё происходит наяву. Мне очень интересно узнать, на каком корте мы будем играть. Но больше всего я просто счастлива, что всё это действительно происходит», — сказала она в эфире Stan Sport Australia.

Майя Джойнт Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Матч, разумеется, поставили на главную арену. Выйдя на этот поединок, Серена Уильямс стала четвёртой самой возрастной участницей ТБШ в женской одиночке в Открытую эру, в том числе — второй самой возрастной на Уимблдоне (старше была только Мартина Навратилова в 2004 году, ей было 47). Уильямс, принимавшая в первом гейме, старалась обострять на приёме — в движении ей всё-таки тяжеловато соревноваться с соперницей, которая по возрасту годится ей в дочери. Кое-что получалось уже в стартовом гейме, но до брейк-пойнтов американка не добралась. В то же время первый гейм на приёме Серена взяла под ноль — 1:1. В пятом гейме она на ошибках Джойнт заработала двойной брейк-пойнт, однако австралийка исправилась и не дала сопернице заполучить перевес.

А в восьмом гейме Уильямс впервые столкнулась с проблемами на подаче. Серена допустила две двойные ошибки. Джойнт на втором брейк-пойнте дождалась неточности от соперницы (Уильямс пробила в сетку) и повела со счётом 5:3. Австралийка забрала партию со второго сетбола — 6:3 за 36 минут. Серена в этой партии допустила 13 невынужденных ошибок при пяти активно выигранных очках (у Майи оказалось 11 невынужденных и девять виннеров).

Серена Уильямс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во втором сете сложности у Уильямс возникли с самого начала. Она отдала подачу с 40:15, проиграв четыре очка подряд (неудачная серия началась с ещё одной двойной ошибки). Джойнт, правда, едва не ответила тем же: австралийка рисковала проиграть подачу с 40:0, однако отыграла брейк-пойнт и подтвердила преимущество — 2:0. Серена старалась, давила, в четвёртом гейме заработала двойной брейк-пойнт, но и его не хватило — реализовать шансы мешали собственные неточности. И лишь в шестом гейме её усилия окупились. На «ровно» прошёл классный обводящий, а на брейк-пойнте Джойнт ошиблась, и счёт сравнялся — 3:3.

Подавая в следующем гейме, Уильямс взяла только одно очко. Однако и Джойнт, оказавшись в двух геймах от победы, не справилась с волнением и снова отдала подачу — 4:4. А после 5:5 едва не случился крах американки: Серена начала гейм с двух двойных ошибок, но отыграла тройной брейк-пойнт, потом ещё один (скрытые матчболы!) и удержала подачу. Майя же свой гейм взяла под ноль и перевела партию в тай-брейк. Там Уильямс ушла с матчбола (подача — выход к сетке), а потом использовала первый же сетбол, перетерпев соперницу в среднем ралли, — 7:6 (8:6) за 1 час 7 минут.

Серена Уильямс Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В решающей партии Уильямс в первом гейме не использовала два брейк-пойнта, зато реализовала свой шанс в третьем гейме. Джойнт ошибалась непозволительно часто в эти минуты, но и атаки у неё порой проходили. Так, в четвёртом гейме она заработала брейк-пойнт приёмом навылет, а в следующем розыгрыше, сорвав удар, чудом попала в линию. Серена не успела добежать, и Майя даже извинилась — попадание-то вышло случайным. И счёт стал 2:2.

Судьба матча фактически решилась в следующих двух геймах, в которых Уильямс выиграла лишь одно очко. На этом провальном отрезке Джойнт воспользовалась неточностями соперницы и обеспечила себе решающий перевес. В девятом гейме австралийка подавала на матч и использовала второй матчбол (на первом была двойная ошибка) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 за 2 часа 25 минут.

В результате Серена Уильямс в четвёртый раз в карьере проиграла в первом круге ТБШ, в том числе в третий раз подряд — на Уимблдоне (после 2021 и 2022 годов).

Серена Уильямс Фото: Jan Kruger/Getty Images

Ранее в этот день Карен Хачанов вышел во второй круг, а вот Алина Корнеева завершила борьбу после первого же матча. Кроме того, свои встречи выиграли Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Блинкова.

Таким образом, борьбу на турнире в одиночных разрядах продолжают 10 россиян: трое мужчин и семь женщин.

Результаты россиян в первом круге Уимблдона-2026

Теннисист(-ка) Результат Даниил Медведев Победа Андрей Рублёв Поражение Карен Хачанов Победа Роман Сафиуллин Победа Мирра Андреева Победа Диана Шнайдер Победа Екатерина Александрова Победа Анна Калинская Победа Людмила Самсонова Победа Анастасия Захарова Поражение Анна Блинкова Победа Алина Корнеева Поражение Анастасия Гасанова Победа

Также интересно, что во второй круг Уимблдона не смогли выйти 18 сеяных: 10 мужчин и восемь женщин (с учётом снятия Эммы Радукану). Из топ-8 борьбу закончили Бен Шелтон и Элина Свитолина.

Результаты сеяных в первом круге Уимблдона-2026

Посев Теннисист Результат Теннисистка Результат 1 Синнер Победа Соболенко Победа 2 Зверев Победа Рыбакина Победа 3 Оже-Альяссим Победа Швёнтек Победа 4 Шелтон Поражение Пегула Победа 5 де Минор Победа Андреева Победа 6 Фриц Победа Анисимова Победа 7 Джокович Победа Гауфф Победа 8 Медведев Победа Свитолина Поражение 9 Коболли Носкова Победа 10 Бублик Победа Мухова Победа 11 Рууд Поражение Бенчич Победа 12 Рублёв Поражение Костюк Победа 13 Легечка Победа Паолини Победа 14 Дардери Поражение Осака Победа 15 Меншик Победа Шнайдер Победа 16 Тьен Победа Йович Победа 17 Тиафо Кырстя Победа 18 Серундоло Поражение Александрова Победа 19 Хачанов Победа Калинская Победа 20 Фис Победа Хвалиньска Поражение 21 Пол Победа Боузкова Победа 22 Давидович-Фокина Победа Фернандес Поражение 23 Ходар Победа Наварро Победа 24 Фонсека Победа Таусон Поражение 25 Риндеркнеш Победа Мертенс Победа 26 Норри Поражение Киз Победа 27 Умбер Поражение Потапова Поражение 28 Накашима Победа Ли Поражение 29 Этчеверри Поражение Эала Победа 30 Табило Поражение Радукану Снятие 31 Бусе Победа Векич Поражение 32 Арнальди Поражение Синякова Победа

Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».