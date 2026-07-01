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Уимблдон-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Серена Уильямс сыграла первый матч после возвращения, какой счёт

Серена проиграла 1-й матч после возвращения. Она опять не вышла во 2-й круг Уимблдона
Александр Насонов
Серена Уильямс
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В стартовом раунде выбыли сразу 18 сеяных. В топ-8 — по одной потере у мужчин и женщин.

Во вторник, 30 июня, на Уимблдоне завершились встречи первого круга в одиночных сетках. Одним из самых интересных событий игрового дня стало возвращение легендарной Серены Уильямс, 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема». Кроме того, в одном из вечерних матчей сыграла Людмила Самсонова, противостоявшая бывшей российской, а ныне узбекистанской теннисистке Полине Кудерметовой.

Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка

44-летняя Уильямс семь раз выигрывала Уимблдон. В одиночном разряде она не выступала с US Open 2022 года — на том турнире легендарная американка дошла до третьего круга. Перед Уимблдоном-2026 Серена так прокомментировала своё возвращение. «Подумала, что Уимблдон не раздаёт уайлд-кард кому попало. Наверное, я могла бы назвать лишь несколько человек, которым выпадала такая честь. И оказалось, что я одна из них. Тогда сказала себе, что должна воспользоваться этой возможностью. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь ещё. Возможно, это мой последний шанс.

Сказала себе: «Что с тобой, Серена? О чём ты вообще думаешь? Ты что, с ума сошла? Ты просто обязана это сделать». Люди всю жизнь мечтают стать спортсменами. А у меня есть невероятная возможность снова показать, что я умею лучше всего. В итоге решила, что это замечательная идея, а я должна воспользоваться этим шансом. Никогда не думала, что снова окажусь здесь, снова буду сидеть перед вами [журналистами]. Все знают, как я отношусь к этому турниру. Никогда не думала, что снова вернусь», — сказала она на пресс-конференции.

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По жребию Уильямс-младшей выпало играть с 20-летней австралийкой Майей Джойнт, 87-й ракеткой мира. Молодая спортсменка с энтузиазмом отнеслась к возможности сразиться с титулованной соперницей. «Я была очень взволнована. Никогда не думала, что мне доведётся сыграть против неё. Она завершила карьеру примерно тогда, когда я сама начала выступать в туре. Поэтому, когда я увидела, что ей дали уайлд-кард, где-то в глубине души подумала, что всегда хотела испытать этот опыт — сыграть против неё. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что я выйду против Серены Уильямс в первом круге Уимблдона, это показалось бы просто безумием.

Это словно момент, когда хочется ущипнуть себя и убедиться, что всё происходит наяву. Мне очень интересно узнать, на каком корте мы будем играть. Но больше всего я просто счастлива, что всё это действительно происходит», — сказала она в эфире Stan Sport Australia.

Майя Джойнт

Майя Джойнт

Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Матч, разумеется, поставили на главную арену. Выйдя на этот поединок, Серена Уильямс стала четвёртой самой возрастной участницей ТБШ в женской одиночке в Открытую эру, в том числе — второй самой возрастной на Уимблдоне (старше была только Мартина Навратилова в 2004 году, ей было 47). Уильямс, принимавшая в первом гейме, старалась обострять на приёме — в движении ей всё-таки тяжеловато соревноваться с соперницей, которая по возрасту годится ей в дочери. Кое-что получалось уже в стартовом гейме, но до брейк-пойнтов американка не добралась. В то же время первый гейм на приёме Серена взяла под ноль — 1:1. В пятом гейме она на ошибках Джойнт заработала двойной брейк-пойнт, однако австралийка исправилась и не дала сопернице заполучить перевес.

А в восьмом гейме Уильямс впервые столкнулась с проблемами на подаче. Серена допустила две двойные ошибки. Джойнт на втором брейк-пойнте дождалась неточности от соперницы (Уильямс пробила в сетку) и повела со счётом 5:3. Австралийка забрала партию со второго сетбола — 6:3 за 36 минут. Серена в этой партии допустила 13 невынужденных ошибок при пяти активно выигранных очках (у Майи оказалось 11 невынужденных и девять виннеров).

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во втором сете сложности у Уильямс возникли с самого начала. Она отдала подачу с 40:15, проиграв четыре очка подряд (неудачная серия началась с ещё одной двойной ошибки). Джойнт, правда, едва не ответила тем же: австралийка рисковала проиграть подачу с 40:0, однако отыграла брейк-пойнт и подтвердила преимущество — 2:0. Серена старалась, давила, в четвёртом гейме заработала двойной брейк-пойнт, но и его не хватило — реализовать шансы мешали собственные неточности. И лишь в шестом гейме её усилия окупились. На «ровно» прошёл классный обводящий, а на брейк-пойнте Джойнт ошиблась, и счёт сравнялся — 3:3.

Подавая в следующем гейме, Уильямс взяла только одно очко. Однако и Джойнт, оказавшись в двух геймах от победы, не справилась с волнением и снова отдала подачу — 4:4. А после 5:5 едва не случился крах американки: Серена начала гейм с двух двойных ошибок, но отыграла тройной брейк-пойнт, потом ещё один (скрытые матчболы!) и удержала подачу. Майя же свой гейм взяла под ноль и перевела партию в тай-брейк. Там Уильямс ушла с матчбола (подача — выход к сетке), а потом использовала первый же сетбол, перетерпев соперницу в среднем ралли, — 7:6 (8:6) за 1 час 7 минут.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В решающей партии Уильямс в первом гейме не использовала два брейк-пойнта, зато реализовала свой шанс в третьем гейме. Джойнт ошибалась непозволительно часто в эти минуты, но и атаки у неё порой проходили. Так, в четвёртом гейме она заработала брейк-пойнт приёмом навылет, а в следующем розыгрыше, сорвав удар, чудом попала в линию. Серена не успела добежать, и Майя даже извинилась — попадание-то вышло случайным. И счёт стал 2:2.

Судьба матча фактически решилась в следующих двух геймах, в которых Уильямс выиграла лишь одно очко. На этом провальном отрезке Джойнт воспользовалась неточностями соперницы и обеспечила себе решающий перевес. В девятом гейме австралийка подавала на матч и использовала второй матчбол (на первом была двойная ошибка) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 за 2 часа 25 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Майя Джойнт
87
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

В результате Серена Уильямс в четвёртый раз в карьере проиграла в первом круге ТБШ, в том числе в третий раз подряд — на Уимблдоне (после 2021 и 2022 годов).

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Ранее в этот день Карен Хачанов вышел во второй круг, а вот Алина Корнеева завершила борьбу после первого же матча. Кроме того, свои встречи выиграли Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Блинкова.

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Таким образом, борьбу на турнире в одиночных разрядах продолжают 10 россиян: трое мужчин и семь женщин.

Результаты россиян в первом круге Уимблдона-2026

Теннисист(-ка)Результат
Даниил МедведевПобеда
Андрей РублёвПоражение
Карен ХачановПобеда
Роман СафиуллинПобеда
Мирра АндрееваПобеда
Диана ШнайдерПобеда
Екатерина АлександроваПобеда
Анна КалинскаяПобеда
Людмила СамсоноваПобеда
Анастасия ЗахароваПоражение
Анна БлинковаПобеда
Алина КорнееваПоражение
Анастасия ГасановаПобеда

Также интересно, что во второй круг Уимблдона не смогли выйти 18 сеяных: 10 мужчин и восемь женщин (с учётом снятия Эммы Радукану). Из топ-8 борьбу закончили Бен Шелтон и Элина Свитолина.

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка

Результаты сеяных в первом круге Уимблдона-2026

ПосевТеннисистРезультатТеннисисткаРезультат
1СиннерПобедаСоболенкоПобеда
2ЗверевПобедаРыбакинаПобеда
3Оже-АльяссимПобедаШвёнтекПобеда
4ШелтонПоражениеПегулаПобеда
5де МинорПобедаАндрееваПобеда
6ФрицПобедаАнисимоваПобеда
7ДжоковичПобедаГауффПобеда
8МедведевПобедаСвитолинаПоражение
9КоболлиНосковаПобеда
10БубликПобедаМуховаПобеда
11РуудПоражениеБенчичПобеда
12РублёвПоражениеКостюкПобеда
13ЛегечкаПобедаПаолиниПобеда
14ДардериПоражениеОсакаПобеда
15МеншикПобедаШнайдерПобеда
16ТьенПобедаЙовичПобеда
17ТиафоКырстяПобеда
18СерундолоПоражениеАлександроваПобеда
19ХачановПобедаКалинскаяПобеда
20ФисПобедаХвалиньскаПоражение
21ПолПобедаБоузковаПобеда
22Давидович-ФокинаПобедаФернандесПоражение
23ХодарПобедаНаварроПобеда
24ФонсекаПобедаТаусонПоражение
25РиндеркнешПобедаМертенсПобеда
26НорриПоражениеКизПобеда
27УмберПоражениеПотаповаПоражение
28НакашимаПобедаЛиПоражение
29ЭтчеверриПоражениеЭалаПобеда
30ТабилоПоражениеРадукануСнятие
31БусеПобедаВекичПоражение
32АрнальдиПоражениеСиняковаПобеда

Уимблдон завершится 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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