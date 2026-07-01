Гасанова бьётся с Осакой за третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В среду начнётся второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и женщин, а также должны завершиться ещё три мужских поединка, отложенные накануне. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян — Даниил Медведев (восьмой номер посева), Роман Сафиуллин (Q), Мирра Андреева (5), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Анастасия Гасанова (Q). Также сразятся и несколько других представителей топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Янник Синнер (1), Новак Джокович (7).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Расписание среды
Продолжается Уимблдон. В среду пройдёт третий игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
- 1 июля 2026
-
00:53
-
00:45
-
00:28
-
00:08
-
00:05
-
00:04
- 30 июня 2026
-
23:46
-
23:06
-
23:01
-
22:26
-
22:18
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:07
-
20:50
-
20:48
-
20:30
-
20:10
-
20:04
-
19:48
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
18:55
-
18:42
-
18:20
-
18:09
-
17:53
-
17:42
-
17:40