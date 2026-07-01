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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Мирра Андреева, Медведев, Калинская, Сафиуллин, Джокович, сетка, расписание, где смотреть

Гасанова бьётся с Осакой за третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Анастасия Гасанова и Наоми Осака
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В среду продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В среду начнётся второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и женщин, а также должны завершиться ещё три мужских поединка, отложенные накануне. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян — Даниил Медведев (восьмой номер посева), Роман Сафиуллин (Q), Мирра Андреева (5), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Анастасия Гасанова (Q). Также сразятся и несколько других представителей топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Янник Синнер (1), Новак Джокович (7).

Уимблдон-2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон-2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 13:00 МСК
Анастасия Гасанова
225
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ботик ван де Зандсхулп
54
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 14:30 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
84
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Маккартни Кесслер
57
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Диан Парри
49
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 17:30 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ланлана Тараруди
99
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Нуну Боржеш
48
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Уимблдон (м). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Стефанос Циципас
87
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

Продолжается Уимблдон. В среду пройдёт третий игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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