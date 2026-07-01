В среду продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и шесть россиян.

Гасанова бьётся с Осакой за третий круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В среду начнётся второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в верхних половинах сеток у мужчин и женщин, а также должны завершиться ещё три мужских поединка, отложенные накануне. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян — Даниил Медведев (восьмой номер посева), Роман Сафиуллин (Q), Мирра Андреева (5), Екатерина Александрова (18), Анна Калинская (19) и Анастасия Гасанова (Q). Также сразятся и несколько других представителей топ-10 посева — Арина Соболенко (1), Янник Синнер (1), Новак Джокович (7).