«Уберите матчи по 4-5 часов». Джокович на Уимблдоне требует радикальных изменений тенниса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обыграл китайца У Ибина (6:4, 5:7, 6:4, 6:4) в первом круге Уимблдона. Серб в 81-й раз прошёл круг на мэйджорах и в 21-й раз подряд – на Уимблдоне.

39-летний Джокович обновил рекорд по количеству выигранных матчей на ТБШ – теперь у него 405 побед при 57 поражениях. В этом году баланс Джоковича – 11-4, причём восемь побед он одержал именно на «Шлемах». Дальше Новак встретится со Стефаносом Циципасом, у которого ведёт 12-2 по личным встречам.

Качество игры Джоковича не слишком впечатлило. Он затратил 3 часа 17 минут на то, чтобы пройти 102-й ракетку мира У Ибина, отдал сопернику сет, допустил внушительное количество брака. Однако стартовая стадия всё равно преодолена – Новак продолжает борьбу за 25-й «Шлем» на Уимблдоне, где считается одним из главных претендентов на титул.

Джокович – наиболее авторитетная фигура в современном теннисе. На пресс-конференции Новак решил воспользоваться своим статусом и затронул множество актуальных тем. Семикратный чемпион Уимблдона выразил обеспокоенность по поводу растущего количества травм, выступил в защиту необходимости реформирования структуры ATP-тура, раскритиковал расширение турниров серии «Мастерс» до двух недель, а также обсудил будущее Ассоциации профессиональных игроков (PTPA) – созданного им профсоюза, из которого он недавно вышел.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Новак призывает к полной реорганизации тенниса и ставит под сомнение принципы работы тура. Серб считает, что теннис достиг той точки, когда необходимо переосмыслить принципы работы, чтобы иметь шанс на развитие в ближайшие годы. По его мнению, увеличение количества травм — лишь одно из последствий гораздо более глубокой проблемы.

«Статистика показывает, что количество травм растёт, и я думаю, что нам нужно анализировать это с двух точек зрения. Первая, которая явно доминирует в нашем спорте сегодня, — это коммерческая. Постоянно предпринимаются попытки повысить экономическую ценность тенниса путём создания более длительных турниров, увеличения их продолжительности и включения новых событий в календарь, который и без того перенасыщен. У меня есть привилегия выбирать, где играть, и я не так сильно страдаю из-за напряжённого графика, как большинство теннисистов. Но я полностью понимаю жалобы Карлоса Алькараса и многих других, когда они говорят, что проводят слишком много времени вдали от дома. Мне это тоже не нравится. Я думаю, теннису необходима масштабная перезагрузка. Турниры работают плохо. Многое происходит за кулисами. Слишком много конфликтов между руководящими органами нашего спорта и очень мало единства. Турниры «Большого шлема» всегда будут краеугольным камнем тенниса, однако турам необходимо пересмотреть календарь, форматы и многие из существующих правил. Нам всем нужно сесть и подумать о том, что лучше для будущего этого вида спорта», — сказал Новак.

Джокович особенно активно выступает против турниров серии «Мастерс» продолжительностью в две недели. Новак подробно объяснил, почему ему это никогда не нравилось.

«Я всегда был против этого формата. С коммерческой точки зрения он приносит больше пользы, но вопрос: пользы кому? В первую очередь организаторам турниров. Я много раз пытался объяснить игрокам, что им необходимо полностью понимать суть этого 30-летнего соглашения, потому что на самом деле они не получают от него столько выгоды, сколько думали. Эти четыре дополнительных дня приносят гораздо больше денег турнирам, а не самим игрокам. Многие владельцы воспользовались этим, чтобы построить новые стадионы или улучшить свои объекты, но данные инвестиции впоследствии также используются в качестве рычага при переговорах о распределении доходов. Игроки получают часть доходов от нового стадиона только в течение двух недель турнира. В остальные 50 недель года все эти деньги поступают напрямую владельцу объекта. Я был президентом Совета игроков и пытался предотвратить это соглашение, однако у меня не хватило полномочий. В итоге оно состоялось, и теперь нам приходится жить с последствиями», — обозначил свою позицию Новак.

Джокович также предлагает более динамичный стиль игры в теннис, чтобы завоевать симпатию нового поколения, адаптировать спорт к современным потребительским вкусам, не теряя при этом его исторической сущности.

«Я всегда буду защищать традиции и историю этого вида спорта, но мы также должны задаться вопросом, как заинтересовать молодежь теннисом. Несколько лет назад PTPA провела исследование, которое показало, что средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год. При всём уважении, нам нужно привлечь гораздо более молодую аудиторию. Молодые люди, возможно, и смотрят турниры «Большого шлема», однако они не будут сидеть по четыре-пять часов каждый день, наблюдая за матчем. Уберите это. Внимание людей изменилось, и нам нужно понимать, как работает современный рынок. На мой взгляд, турнирам следует экспериментировать с более динамичными форматами, более короткими матчами и более привлекательными для зрителя предложениями. С турнирами «Большого шлема» ситуация иная, но за их пределами мы должны осмелиться на инновации.

PTPA была основана с целью представлять интересы всех игроков, особенно тех, чьи голоса никогда не были услышаны. Я всегда говорил, что нынешняя структура ATP постоянно создает конфликты, потому что у игроков и турниров часто совершенно разные интересы. Я много лет проработал в Совете игроков и прекрасно знаю, как работает эта система. Как игрок вы не можете изменить ситуацию изнутри. Именно поэтому мы с Вашеком Поспишилом основали PTPA. Мы хотели иметь возможность участвовать в принятии реальных решений. Затем многое изменилось, и организация пошла по пути, с которым я лично не согласен. Поэтому решил отойти от дел.

Не исключаю возможности возвращения в будущем, потому что по-прежнему считаю, что такая организация необходима и должна сосуществовать с другими теннисными структурами. Сейчас открыто обсуждается много деликатных вопросов, и я предпочитаю наблюдать за развитием событий», — заявил Новак.

39-летний Джокович в обозримом будущем завершит карьеру, но пока он продолжает выступать на высоком уровне. Новак собирается использовать свой авторитет, добиваясь изменений в мировом теннисе. Возможно, не всё из задуманного получится воплотить в жизнь, однако активная позиция легендарного чемпиона, безусловно, заслуживает уважения.