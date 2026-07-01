Медведев первым из россиян вышел в третий круг Уимблдона. У него уже 20 побед на этом ТБШ

В среду, 1 июля, на Уимблдоне-2026 разыгрывались путёвки в третий раунд. В этот день среди российских теннисистов, принявших участие в сражениях на травяном турнире «Большого шлема», были Анастасия Гасанова и Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Гасанова, занимающая в рейтинге WTA 225-ю строчку, боролась на корте с Наоми Осакой. После рождения ребёнка экс первая ракетка мира потеряла позиции в мировой классификации и сейчас находится только на 14-м месте. При этом на Уимблдоне-2025 японка располагалась только на 53-й строчке, так что теннисистка постепенно возвращается на прежний уровень. За карьеру Осака завоевала семь титулов, в числе которых и четыре трофея ТБШ. До начала борьбы в Лондоне Наоми и Анастасия никогда не играли друг с другом.

Японка лихо начала матч, забрав сначала свою подачу — 1:0, а затем и гейм соперницы — 2:0. После чего Осака успешно подтвердила брейк — 3:0. Следом Гасановой удалось размочить счёт — 3:1. Дальше спортсменки не подпускали друг друга даже к брейк-пойнтам, и в итоге Наоми завершила партию с преимуществом, полученным на старте, — 6:3 за 29 минут.

В третьем гейме второго сета у Осаки появилась возможность вырваться вперёд, однако Анастасия сумела отвести от себя угрозу — 2:1. Чуть позже Наоми заработала два брейк-пойнта, с которыми Гасанова уже не сумела справиться — 2:3. Затем японка опять забрала чужую подачу (5:2) и уверенно поставила победную точку в поединке — 6:3, 6:2 за 1 час 8 минут.

Таким образом, Анастасии не удалось выйти в третий круг дебютного для себя Уимблдона-2026, Наоми Осака же далее сразится с Дарьей Касаткиной. Тем не менее Гасанова впервые в карьере принимала участие во втором круге ТБШ. А в лайв-рейтинге россиянка уже занимает 172-ю позицию, улучшив тем самым свой результат на 53 строчки!

Процент попадания первой подачи за весь матч вышел лучше у Гасановой — 75% против 70%. При этом Осака оказалась впереди по количеству эйсов — 8 у японки и 1 у россиянки. Наоми также допустила меньше двойных ошибок (2), чем Анастасия (3).

Лидер российского тенниса Даниил Медведев тоже сражался во втором круге Уимблдона-2026 в этот день. Чемпиону US Open — 2021 противостоял 21-летний Даниэль Мерида-Агилар, с которым он до этого ни разу не пересекался на корте. Юный испанец в данный момент стоит на 84-м месте в мировой классификации, причём в начале июня он располагался даже чуть выше в рейтинге — на 82-й позиции. На уровне тура Мерида-Агилар пока не поднимал над головой чемпионский кубок, при этом в апреле 2026 года он принимал участие в финале соревнования ранга ATP-250 в Бухаресте.

На пресс-конференции перед стартом битвы с испанцем Медведев поделился мыслями о своей игре на траве.

«Всегда можно улучшать – движение, форхенд, бэкхенд, подачу. Всегда есть куда улучшаться, и я стараюсь делать это каждый год. Иногда получается, иногда нет. Что касается движения, то на траве это непросто. Я не лучший по движению на траве. Лучший – Янник, он так скользит, что нет ощущения, что он что-то сломает. Если я буду скользить на траве, пару раз, наверное, получится, но в итоге я точно получу травму. И мы видели игроков, которые получали такие травмы. Так что моё движение не идеально, но я стараюсь, как могу, работаю с тренером по физподготовке, чтобы адаптировать свои движение и игру. Сегодня, например, я довольно хорошо двигался, думаю, это дало мне преимущество», — заявил россиянин.

Во втором гейме первой партии Даниэль заработал двойной брейк-пойнт, но реализовать это преимущество ему не удалось — 1:1. В шестом гейме Мерида-Агилар вновь получил шанс перевернуть ход игры, и на этот раз теннисист не упустил своего — 4:2. С этим небольшим перевесом в счёте испанец завершил сет — 6:3 за 30 минут.

Во втором отрезке матча спортсмены шли ровно, пока Медведев не сделал брейк в шестом гейме — 4:2. Дальше Даниэль и Даниил взяли по одной своей подаче — 5:3. И с третьего сетбола наш теннисист смог поставить точку в партии — 6:3 за 30 минут.

Как и в стартовом сете, Мерида-Агилар получил два шанса вырваться вперёд, однако россиянин не позволил ему этого сделать — 1:1. В пятом гейме Даниил с первой же попытки добился брейка — 3:2. Но преимущество нашего теннисиста длилось недолго: испанцу удалось восстановить равновесие в партии — 4:4. Казалось, дело идёт к тай-брейку, но Медведев уверенно забрал подачу соперника в 11-м гейме — 6:5, а следом закрыл сет — 7:5 за 48 минут.

Даниил Медведев Фото: Jan Kruger/Getty Images

В четвёртом отрезке поединка Даниил под ноль взял свой и чужой геймы — 2:0. Следом теннисисты забрали по две свои подачи — 4:2. И тут же россиянин вновь смог добиться брейка — 5:2. После этого Медведев завершил поединок, уйдя с 0-30 на своём гейме — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2 за 2 часа 17 минут.

Таким образом, Медведев шестой раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона. Кроме того, Даниил одержал 20-ю победу на травяном ТБШ! За попадание в следующий раунд россиянин сразится с лучшим из пары Ян-Леннард Штруфф — Брэндон Накашима.

Соревнования женщин на Уимблдоне проходят с 29 июня по 11 июля, а мужской турнир — с 29 июня по 12 июля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».