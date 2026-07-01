За кем следить 2 июля на травяном турнире «Большого шлема».

5 топ-матчей четверга в теннисе: Хачанов и дерби Самсонова — Шнайдер на Уимблдоне

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия, 15) – Людмила Самсонова (Россия), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби в женской сетке Уимблдона-2026?

Во втором круге Уимблдона-2026 пройдёт первое российское дерби на турнире. Диана Шнайдер и Людмила Самсонова дружно преодолели стартовый барьер и теперь за место в третьем круге сразятся между собой. Теннисистки ранее уже встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Диана — в Риме-2024 и Торонто-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Тайра Катерина Грант — Мари Боузкова.

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 19) – Янник Ханфман (Германия), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Хачанов до соперника из топ-10?

Карен Хачанов на старте Уимблдона в четырёх сетах справился с британским квалифаером Билли Харрисом и теперь за место в третьем круге сразится с немцем Янником Ханфманом. Теннисисты ранее друг с другом уже однажды встречались — в Майами-2021 сильнее оказался Карен. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Джеймс Дакворт — Флавио Коболли. Отметим, что итальянец входит в топ-10 мирового рейтинга.

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина, 12), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Блинкова со второй украинкой подряд?

Анна Блинкова справилась на старте Уимблдона с непростой соперницей Юлией Стародубцевой. Теперь россиянке за место в третьем круге предстоит сразиться ещё с одной украинкой — Мартой Костюк. Теннисистки ранее уже встречались однажды — в Майами-2025 сильнее оказалась Костюк. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Оксана Селехметьева.

🎾 18:00*: Кириян Жаке (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увидим ли мы на Уимблдоне матч Бублик — Тиафо?

25-летний француз Кириян Жаке пробился в основу Уимблдона через квалификацию и впервые в карьере одержал победу на уровне главной сетки. Но дальше пройти ему будет очень непросто, поскольку его соперник — 10-я ракетка турнира Александр Бублик. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Ян Хоински.

🎾 19:00*: Кэти Макнелли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Уимблдон, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: наберёт ли Рыбакина ход на нынешнем Уимблдоне?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина набирает обороты в нынешнем розыгрыше. Она справилась на старте с француженкой Лоис Буассон, потеряв при этом сет, а теперь за выход в третий круг теннисистка из Казахстана сразится с американкой Кэти Макнелли. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Кэти была сильнее в Чарльстоне-2023, а Елена — в Пекине-2025. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Элисе Мертенс — Мария Тимофеева.