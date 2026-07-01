Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2026: расписание четверга 2 июля, Шнайдер, Хачанов, Самсонова, Блинкова, Рыбакина, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей четверга в теннисе: Хачанов и дерби Самсонова — Шнайдер на Уимблдоне
Даниил Сальников
5 топ-матчей четверга в теннисе
Комментарии
За кем следить 2 июля на травяном турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 2 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Диана Шнайдер (Россия, 15) – Людмила Самсонова (Россия), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: чем завершится первое российское дерби в женской сетке Уимблдона-2026?

Во втором круге Уимблдона-2026 пройдёт первое российское дерби на турнире. Диана Шнайдер и Людмила Самсонова дружно преодолели стартовый барьер и теперь за место в третьем круге сразятся между собой. Теннисистки ранее уже встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была Диана — в Риме-2024 и Торонто-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Тайра Катерина Грант — Мари Боузкова.

Диана и Людмила успешно преодолели стартовый барьер:
10 российских теннисистов — во втором круге Уимблдона! Шнайдер и Самсонова разыграют дерби
10 российских теннисистов — во втором круге Уимблдона! Шнайдер и Самсонова разыграют дерби

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 19) – Янник Ханфман (Германия), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Ханфман
56
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Интрига: доберётся ли Хачанов до соперника из топ-10?

Карен Хачанов на старте Уимблдона в четырёх сетах справился с британским квалифаером Билли Харрисом и теперь за место в третьем круге сразится с немцем Янником Ханфманом. Теннисисты ранее друг с другом уже однажды встречались — в Майами-2021 сильнее оказался Карен. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Джеймс Дакворт — Флавио Коболли. Отметим, что итальянец входит в топ-10 мирового рейтинга.

Карен удачно стартовал на турнире:
Хачанов дожал хозяина кортов Уимблдона! Три россиянина — во втором круге «Шлема» у мужчин
Хачанов дожал хозяина кортов Уимблдона! Три россиянина — во втором круге «Шлема» у мужчин

🎾 15:00*: Анна Блинкова (Россия) – Марта Костюк (Украина, 12), Уимблдон, 2-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Интрига: справится ли Блинкова со второй украинкой подряд?

Анна Блинкова справилась на старте Уимблдона с непростой соперницей Юлией Стародубцевой. Теперь россиянке за место в третьем круге предстоит сразиться ещё с одной украинкой — Мартой Костюк. Теннисистки ранее уже встречались однажды — в Майами-2025 сильнее оказалась Костюк. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Оксана Селехметьева.

Анна пытается набрать ход на траве:
Блинкова в Лондоне уступила с «баранкой» чемпионке ТБШ. А Сафиуллин не подал на матч
Блинкова в Лондоне уступила с «баранкой» чемпионке ТБШ. А Сафиуллин не подал на матч

🎾 18:00*: Кириян Жаке (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 18:00 МСК
Кириян Жаке
139
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Интрига: увидим ли мы на Уимблдоне матч Бублик — Тиафо?

25-летний француз Кириян Жаке пробился в основу Уимблдона через квалификацию и впервые в карьере одержал победу на уровне главной сетки. Но дальше пройти ему будет очень непросто, поскольку его соперник — 10-я ракетка турнира Александр Бублик. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Ян Хоински.

Александр — один из самых ярких теннисистов тура:
«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы
«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы

🎾 19:00*: Кэти Макнелли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Уимблдон, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: наберёт ли Рыбакина ход на нынешнем Уимблдоне?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина набирает обороты в нынешнем розыгрыше. Она справилась на старте с француженкой Лоис Буассон, потеряв при этом сет, а теперь за выход в третий круг теннисистка из Казахстана сразится с американкой Кэти Макнелли. Теннисистки ранее встречались дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. Кэти была сильнее в Чарльстоне-2023, а Елена — в Пекине-2025. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Элисе Мертенс — Мария Тимофеева.

На траве у Елены дела идут пока не лучшим образом:
У Рыбакиной — третье поражение за пять матчей. А первое место в рейтинге было так близко
У Рыбакиной — третье поражение за пять матчей. А первое место в рейтинге было так близко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android