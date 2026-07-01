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Уимблдон-2026, Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой, счёт, календарь, турнирная сетка, расклады

Мирра уступила чемпионке Уимблдона-2024. Калинская выиграла, сделав удивительный камбэк
Сергей Емельянов
Анна Калинская и Мирра Андреева
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Андреева спаслась с шести матчболов, но для победы этого не хватило.

Сегодня, 30 июня, на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» стартовали матчи второго круга. Вне всяких сомнений, для российских поклонников тенниса главным событием среды в женском одиночном разряде являлось противостояние чемпионки последнего «Ролан Гаррос» россиянки Мирры Андреевой с победительницей двух ТБШ в одиночке многоопытной чешкой Барборой Крейчиковой.

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19-летняя Андреева впервые приехала на мэйджор в статусе чемпионки подобных соревнований. В подобном ранге в первом круге Уимблдона-2026 Мирра в двух сетах разобралась с опытной полькой Магдой Линетт (7:5, 6:4), которой несколько лет назад проиграла на старте Олимпиады в Париже. Нынешний Уимблдон стал четвёртым в карьере молодой россиянки. В 2023-м она завершила выступление на английском «Шлеме» в четвёртом круге, в 2024-м проиграла на самом старте, а в следующем году показала свой на данный момент лучший результат в Лондоне — сыграла в четвертьфинале, где уступила швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах на тай-брейках — 6:7, 6:7.

Перед началом сегодняшнего матча Мирра вела 3-1 по личным встречам, причём первый раз теннисистки пересеклись как раз на Уимблдоне в 2023 году, и тогда ещё квалифаер Андреева сенсационно прошла 10-ю сеяную Крейчикову на отказе чешки от борьбы во второй партии — 6:3, 4:0. В том же году россиянка была сильнее ещё и в Пекине (6:2, 6:2), затем Барбора оказалась сильнее на Australian Open — 2024 (4:6, 6:3, 6:2), а осенью того же года россиянка победила в Нинбо (7:6 (7:5), 3:2, отказ чешки).

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Старт встречи сложился максимально разочаровывающим образом для Мирры. В первом и третьем геймах россиянка имела прекрасные возможности забрать подачу чешской теннисистки, но Крейчикова в обоих случаях смогла выбраться с 15-40 и избежать брейка. Сама же Барбора имела два одинарных брейк-пойнта и одним из них воспользоваться смогла. Совокупность этих вещей привела к тому, что чешка захватила лидерство – 3:0 – в стартовой партии.

За первые два выхода на подачу чешка в общей сложности ликвидировала пять брейк-пойнтов, но вечно так продолжаться не могло. К тому же Мирра продолжала давить на соперницу. С третьей попытки наша спортсменка наконец реализовала 15-40 на подаче чешки и совершила обратный брейк, а следом с брейк-поинта ещё и удержала свою подачу, уравняв счёт на табло – 3:3.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Каждый выход Барборы на подачу продолжал превращаться для неё в титаническое испытание. В седьмом гейме Андреева заработала сразу тройной брейк-пойнт. При счёте 0-40 Крейчикова наудачу пошла к сетке и допустила чудовищную ошибку при игре с лёта, ещё раз потеряв свою подачу. Вообще в первом сете Барбора и близко не напоминала о том, что она является одной из лучших парниц в мире в том плане, что при выходах к сетке и игре с лёта чешка совершала одну ошибку за другой, любезно преподнося Мирре подарок за подарком.

Россиянка же набралась уверенности и продолжила записывать геймы в свой актив. С 0:3 Андреева выдала серию из пяти взятых геймов, полностью перевернув ситуацию в сете. В девятом гейме Барбора смогла прервать свою чёрную полосу, избежав скрытой «баранки», но вернуться в эту партию Мирра ей не позволила. При подаче на сет россиянка не проиграла ни розыгрыша, эффектно поставив точку в партии – 6:4.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Крейчикова резко подняла свой уровень и действовала намного стабильнее. Как и в стартовой партии, чешка быстро оформила ранний брейк, но в этом сете Барбора подавала в разы лучше и столько вольностей себе не позволила. Долгое время Мирра не могла заработать и одного брейк-пойнта, что позволяло Барборе лидировать и вести сет к победному для себя завершению.

При счёте 3:5 россиянке отступать было уже некуда. Ещё один проигранный гейм означал перевод матча в решающий сет. В этот момент россиянка вцепилась в приём и заработала сразу три шанса на брейк. Первые два Крейчикова отыграла, однако третий шанс Мирра не упустила. Барбора не была намерена так просто расставаться с заработанным лидерством. В 10-м гейме она пыталась принять на сет и была близка к реализации этой задачи. Россиянка уступала 0-30 на подаче, но четырьмя подряд выигранными розыгрышами сравняла счёт в сете – 5:5.

Но спустя несколько минут Крейчикова ещё одним брейком всё-таки забрала вторую партию. Мирра крайне неудачно провела 12-й гейм, совершила несколько грубых ошибок и проиграла сет со счётом 5:7. Второй раз в истории личного противостояния россиянки и чешки исход матча решался в третьем сете. Впервые это произошло на Открытом чемпионате Австралии 2024 года, когда Барбора добыла волевую победу в матче четвёртого круга.

Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тогда решающая партия получилась односторонней и завершилась лёгкой победой Крейчиковой (6:2). На сей раз в начале третьего сета россиянка успешно прошла через серию сложных моментов на подаче: один гейм она спасла с брейк-пойнта, другой с 0-30 и ещё одного брейк-пойнта. Следом характер проявила Крейчикова, сумев в пятом гейме уйти с 15-40.

И после этого Мирра дрогнула, позволив чешке себя брейкануть. В третьем сете кряду Барбора повела с брейком, оказавшись всего в двух геймах от выхода в следующий круг (4:2). Казалось, что именно этот момент окажется решающим во всём матче, ведь чемпионка Уимблдона-2024 поймала кураж и уверенно двигалась к своей победе.

Но девятый гейм получился абсолютно фантастическим. Крейчикова подавала на матч и имела 40-0, однако Андреева отыграла тройной матчбол! Следом в распоряжении Барборы было ещё три шанса закончить матч в этом сумасшедшем гейме, но Мирра выстояла и отыграла подачу. Крейчикова подавала на протяжении 15 минут и не смогла поставить точку. Но на приёме она всё-таки добыла победу – 4:6, 7:5, 6:4.

Теперь в третьем круге Барбора сыграет со своей соотечественницей Николой Бартуньковой. Победная серия Мирры на «Шлемах» была остановлена на отметке в восемь матчей. Трава по-прежнему остаётся неудобным покрытием для россиянки.

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В параллельном матче шикарную победу одержала Анна Калинская. Занимающая 20-ю строчку рейтинга россиянка со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) победила француженку Диан Парри (49-й номер рейтинга). В этом матче Анна проявила характер, совершив целый ряд ярких камбэков.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 16:40 МСК
Диан Парри
49
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В первом сете Анна проигрывала 1:4, после чего выиграла пять геймов кряду и забрала партию. В третьем сете Калинская уступала 1:3, но снова совершила обратный брейк. Судьба матча решилась на чемпионском тай-брейке, где Парри находилась в двух розыгрышах от победы. Француженка вела 8:4, но россиянка выиграла шесть розыгрышей подряд и добыла итоговую победу.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Во время матча Калинская сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 21. Парри девять раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Благодаря победе над Диан россиянка второй раз в карьере сыграет в третьем круге этого «Большого шлема». Её лучший результат – четвёртый круг в 2024-м. Соперница Анны по третьему кругу определялась в матче между швейцаркой Бенчич (11-я строчка рейтинга) и китаянкой Ван Синьюй (39-й номер рейтинга). Белинда одержала победу (7:5, 6:0) и вышла на Анну.

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