«Мирре устроили подставу». Драматичный вылет Андреевой с Уимблдона ошеломил теннисный мир

Россиянке не повезло попасть на именитую Барбору Крейчикову во втором круге, хотя она отыграла шесть матчболов и почти вернулась в матч.

Россиянка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6) во втором круге Уимблдона. Мирра выбыла раньше третьего раунда на турнирах «Большого шлема» впервые с US Open — 2024. Её баланс на этой стадии стал 10-3.

В прошлом году на Уимблдоне Андреева дошла до четвертьфинала. Повторить результат не удалось, поэтому у 19-летней россиянки сейчас явно сильное разочарование, несмотря на недавний титул «Ролан Гаррос».

Крейчикова третий год подряд выходит на Уимблдоне как минимум в третий круг, а в 2024 году она даже взяла здесь титул. Ещё Барбора выиграла «Ролан Гаррос» — 2021. Опыта больших побед 30-летней чешке не занимать. Её текущее 38-е место в рейтинге WTA во многом обманчиво.

Крейчикова пропустила много времени из-за травм, а конкретно на траве она особенно опасна, как и все представительницы Чехии, которых у Мирры по турнирной сетке на старте турнира маячило очень много. Но не удалось пройти самую первую из них. Крейчикова впервые с чемпионского Уимблдона-2024 обыграла соперницу из топ-10 на «Шлеме» и теперь за выход во вторую неделю турнира поборется с соотечественницей Николой Бартуньковой.

«Мы с Миррой бились почти три часа. Что за матч! Кажется, мы в пятый раз уже играли друг с другом, с ней всегда большие битвы. Она такой молодой и уникальный игрок, у неё всё впереди. Очень сложный матч, но я рада, что мы смогли устроить отличное шоу, сражались до последнего мяча. Очень горжусь, что смогла победить на этом прекрасном Центральном корте, лучшем в мире», — сказала Крейчикова в интервью на корте после матча.

Барбора Крейчикова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Поражение Мирры получилось максимально обидным и драматичным. Проигрывая 3:5 она ушла с шести матчболов на подаче Крейчиковой, но затем сразу же позволила сопернице сделать брейк и уступила. Суперкамбэка Андреевой не случилось.

Можно сослаться на то, что жеребьёвка для Мирры действительно получилась очень жёсткой. Даже соперница по первому раунду полька Магда Линетт выглядела далеко не подарком. Крейчикова во втором круге – настоящий кошмар для любой теннисистки из топ-10. В придачу к этому травяное покрытие для Андреевой пока не является слишком удобным. Статус чемпионки ТБШ, завоёванный недавно на «Ролан Гаррос», теперь предъявляет к россиянке повышенные требования. Справиться с трудностями сейчас не удалось, но это должно послужить Мирре хорошим уроком на будущее.

Вылет Андреевой от Крейчиковой нельзя назвать феноменальной сенсацией, но теннисное сообщество всё-таки в значительной степени удивилось раннему прекращению борьбы за титул теннисистки из топ-5 посева.

«Чемпионка «Ролан Гаррос» выбыла из турнира. Можно сказать, что Мирре устроили подставу – встречу с победительницей Уимблдона-2024 Крейчиковой во втором круге. Женская сетка Уимблдона ослабла», — высказал мнение испанский журналист Хосе Морон.

«Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева проиграла победительнице Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой в трёх сетах. Жеребьёвка была слишком жёсткой для второго раунда», — отмечает Univers Tennis.

«Какой матч! Заслуженный триумф для Крейчиковой после очень тяжёлых двух лет с обилием травм. Мирра показала невероятный бойцовский характер в последние 20 минут», — написал португальский обозреватель Жозе Моргаду.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Барбора выбила действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Крейчикова — самая опасная несеяная теннисистка, оставшаяся в сетке. Некоторые из её ударов сегодня были буквально захватывающими. Не забывайте, что она выиграла Уимблдон-2024», — подчеркнул аккаунт The Tennis Letter.

«Третий год подряд чемпионка «Ролан Гаррос» проигрывает в первую неделю Уимблдона. В 2024-м Ига Швёнтек вылетела в третьем раунде. В 2025-м Кори Гауфф уступила уже в первом круге. Сейчас Мирра Андреева проигрывает во втором раунде. Хорошие новости для Кори, ведь Ига затем выиграла титул в 2025 году. Последней, кто пересёк Ла-Манш и взял два титула, была Серена Уильямс в сезоне-2015», — указал на интересную статистику журналист NBC Sports Оуэн Корбет.

«Чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона. Такое может случиться, когда Барбора Крейчикова не входит в число сеяных», — указал на сложный жребий для россиянки испанский журналист Иван Санчес.

«Опыт Барборы Крейчиковой сыграл ключевую роль. Ей было непросто завершить матч с Миррой Андреевой. Она упустила шесть матчболов, но в итоге одержала одну из лучших побед за долгое время. Когда Крейчикова в хорошей физической форме, её уровень соответствует топ- 20», — отметил перуанский спортивный журналист Гильермо Фалькон.