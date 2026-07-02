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Прямая онлайн-трансляция Уимблдона-2026: Шнайдер, Самсонова, Хачанов, Блинкова, Бублик, Рыбакина, сетка, расписание, где смотреть

Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2026. LIVE!
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В четверг продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В четверг завершится второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и четыре россиянина — Карен Хачанов (19-й номер посева), Анна Блинкова, Диана Шнайдер (15) и Людмила Самсонова. Причём две последние разыграют первое российское дерби на женском турнире. Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Елена Рыбакина (2), Алекс де Минор (5), Тейлор Фриц (6), Александр Бублик (10) и другие.

Уимблдон - 2026. Мужчины. Турнирная сетка
Уимблдон - 2026. Женщины. Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 13:00 МСК
Диана Шнайдер
15
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Анна Блинкова
114
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
13
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 15:00 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Ханфман
56
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Кириян Жаке
139
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Кэти Макнелли
50
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Продолжается Уимблдон. В четверг пройдёт 4-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.

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