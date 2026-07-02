В четверг продолжится травяной «Шлем». На корты выйдут и четверо россиян.

Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В четверг завершится второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и четыре россиянина — Карен Хачанов (19-й номер посева), Анна Блинкова, Диана Шнайдер (15) и Людмила Самсонова. Причём две последние разыграют первое российское дерби на женском турнире. Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Елена Рыбакина (2), Алекс де Минор (5), Тейлор Фриц (6), Александр Бублик (10) и другие.