Шнайдер и Самсонова бьются за 3-й круг Уимблдона! Ещё сыграют Хачанов и Блинкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на травяном «Шлеме» – Уимблдоне. В четверг завершится второй круг. Будет сыграно по 16 матчей в нижних половинах сеток у мужчин и женщин. На корты среди прочих выйдут и четыре россиянина — Карен Хачанов (19-й номер посева), Анна Блинкова, Диана Шнайдер (15) и Людмила Самсонова. Причём две последние разыграют первое российское дерби на женском турнире. Также сразятся и несколько представителей топ-10 посева — Елена Рыбакина (2), Алекс де Минор (5), Тейлор Фриц (6), Александр Бублик (10) и другие.
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Расписание четверга
Продолжается Уимблдон. В четверг пройдёт 4-й игровой день. Вот как выглядит расписание дня.
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