Джокович — в третьем круге Уимблдона. Он в 12-й раз подряд обыграл Циципаса

В среду, 1 июля, на Уимблдоне стартовали игры второго круга. В мужской сетке центральным матчем игрового дня виделся поединок с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. А в женском турнире в одной из вечерних встреч играла россиянка Екатерина Александрова. Также выступили первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко.

Джокович, посеянный под седьмым номером, противостоял Стефаносу Циципасу, бывшей третьей, а ныне 87-й ракетке мира. В личных встречах огромное преимущество было на стороне серба: 12-2. При этом на траве Новак прежде не играл с греком. В первом круге этого Уимблдона Джокович одержал победу над У Ибином (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), а Циципас прошёл Юго Гастона (6:1, 6:4, 6:2).

Джокович сразу же включил подачу и забомбил соперника эйсами. Циципас тоже неплохо подавал, и эйсов по итогам первого сета у него оказалось столько же, сколько у серба, то есть шесть. Разница в том, что Новак сумел взять гейм на приёме (четвёртый), а Стефанос — нет. В пятом гейме грек упустил тройной брейк-пойнт, и это была его единственная возможность взять чужую подачу. В остальном Джокович не давал ему шансов и в девятом гейме закрыл партию — 6:3 за 28 минут.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете наблюдался ещё более явный травяной теннис, чем в первой партии. На приёме игроки почти не имели шансов что-то придумать, и геймы пролетали быстро. А при 4:4 Джокович неожиданно добился брейка. Причём как: на брейк-пойнте Циципас вёл ход розыгрыша, атаковал, но серб отбивался — и дождался того, что грек в безобидной ситуации зарядил в сетку. После этого Новак спокойно подал на партию — 6:4 за 37 минут.

Третий сет подарил такой же предсказуемый результат. Циципас не смог ничего придумать, а Джокович, как и прежде, был безжалостен на подаче как таковой и вообще в своих геймах, разве что в концовке дал сбой. Нужный брейк Новак сделал в пятом гейме, в седьмом ещё раз на всякий случай взял подачу соперника, а в восьмом ушёл с двойного брейк-пойнта и подал на матч — 6:3, 6:4, 6:2 за 1 час 40 минут.

Так Джокович в 12-й раз подряд обыграл Циципаса. Теперь в личных встречах у них 13-2 в пользу серба. Новак уже почти 10 лет не проигрывает во втором раунде на турнирах «Большого шлема». На Australian Open — 2017 его сенсационно выбил узбекистанский теннисист Денис Истомин. После этого Джокович регулярно выходил как минимум в третий раунд. При этом Новак пропустил три турнира: US Open 2017 года, Australian Open — 2022 и US Open того же года.

Джокович, семикратный чемпион Уимблдона, в 20-й раз сыграет в третьем раунде турнира (соперником будет 25-й сеяный Артур Риндеркнеш из Франции) — Новак обновил личный рекорд. На «Шлемах» он в 78-й раз сыграет в 1/16 финала, и это тоже рекорд. Кроме того, серб стал шестым игроком в Открытую эру, вышедшим в третий круг Уимблдона в возрасте не моложе 39 лет, — после Панчо Гонсалеса (1968 и 1969 годы), Торбена Ульриха (1968 и 1970), Франка Седжмана (1971), Кена Розуолла (1974 и 1975) и Роджера Федерера (2021). Новак выиграл 104-й матч на Уимблдоне, и больше в одиночных разрядах только у Роджера Федерера (105) и Мартины Навратиловой (120). Всего на «Шлемах» у него уже 406 побед (рекорд).

Екатерина Александрова (18) вышла на корт с 21-летней представительницей Таиланда Ланланой Тараруди, 99-й ракеткой мира. Александрова в первом раунде оказалась сильнее Панны Удварди (6:4, 6:2), а Тараруди одержала победу над Лилли Таггер (7:6 (7:3), 5:7, 6:4).

Александрова не сразу нащупала свою игру. Ситуация осложнялась тем, что в третьем гейме россиянка неприятно упала и, проиграв свою подачу, вызвала физиотерапевта.

Падение Екатерины Александровой Фото: Кадр из трансляции

К счастью, Екатерина смогла продолжить игру. В шестом гейме она сравняла счёт — 3:3. После этого теннисистки обменялись брейками, а в концовке чуть точнее оказалась Александрова. В 11-м гейме она ушла с двойного брейк-пойнта, а после перехода приняла на партию, реализовав первый же сетбол на приёме, — 7:5 за 52 минуты.

Во втором сете Александрова не мешкала и довольно быстро ушла в отрыв — 3:0 с брейком. Однако это преимущество она не удержала. Со счёта 4:1 Екатерина отдала три гейма подряд, а в девятом гейме ещё и двойной брейк-пойнт отыграла, то есть скрытые сетболы. Партия шла к тай-брейку, однако у Александровой было другое мнение. Принимая при 6:5, россиянка додавила соперницу с шестого матчбола на приёме — 7:5, 7:5 за 1 час 48 минут. Теперь она сыграет с 18-летней американкой Ивой Йович (16).

Янник Синнер, защищающий титул на Уимблдоне, играл с португальцем Нуну Боржешем. В этот раз, в отличие от первого круга, обошлось без драмы, хотя Синнеру вновь было непросто. Первые два сета итальянец взял на тай-брейках, и лишь третью партию ему удалось выиграть с классическим счётом 6:4.

Теперь Янник сразится с Дженсоном Бруксби, в карьере которого тоже был допинг-скандал.

А Арина Соболенко противостояла американке Маккартни Кесслер. После разгромной победы в первом сете Соболенко столкнулась с сопротивлением во второй партии. Кесслер при 5:3 не подала на партию, упустив два сетбола, на тай-брейке упустила ещё два сетбола, и белоруска дожала её с третьего матчбола. В третьем круге Арина сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко.

Уимблдон-2026 закончится 12 июля. За всеми событиями травяного турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».